Cildinizi soğuklardan korumak için ne yapıyorsunuz?

Motivasyonumuzu ve enerjimizi yükseltmek için yılın bu günlerini “yenilenme zamanı” ilan ederek, yepyeni bir yıla ışıltılı girelim. Yazımda da hem kendi alanımda hem de genel yaşantınızda yenilenmek için neler yapabileceğinizden bahsedeceğim.

Yıl sonu geldiğinde herkes kendiyle muhasebe yapar. 365 günün artıları, eksileri, gerçekleşenleri, değişmesi istenip değişemeyenleri terazinin kefelerine konur. Umarım bu yıl dilediğiniz gibi geçmiştir ve 2021’e girerken aldığınız kararları, hedefleri tutturarak istediğiniz gibi bir yıl geçirmişsinizdir.

Yazılarımı takip ediyorsanız benim için güzelliğin içten dışa, ruh ve beden aynı dili konuştuğunda bir manası olduğunu bilirsiniz. Bu yüzden 2022’de de öncelikle yine iyi insan olabilmeyi, iyilikleri paylaşabilmeyi ve çoğaltabilmeyi tüm insanlık için diliyorum. Dünyanın ve insanlığın güzel enerjilerine çok ihtiyacı var. Bununla beraber yine çok okuyup öğreneceğimiz, kendimizi geliştireceğimiz, bir insana, bir çocuğa dokunabileceğimiz, dünya kaynaklarını dikkatli kullanıp dünyanın geleceği için sorumluluk bilincini yaymakta öncülük edeceğimiz bir yıl olsun.

Tüm bunları da yenilenmenin bir parçası olarak görüyorum. Buraya kadar yazdıklarım ruhumuza iyi gelecek. Bunları yaparken bedenen de yenilenmek, zamanın, yılların bizden götürdüklerini yerine koymak ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek için de radikal kararları almanın tam zamanı.

Kendinize iyi davranın

Bazen hayatın telaşı içinde bazı şeyleri pas geçip, sürekli erteliyoruz. Mesela rutin sağlık kontrollerini, sigarayı bırakmayı ya da şeker kullanmamayı... 2022’ye girerken size iyi gelmediğini bildiğiniz alışkanlıklarınızla vedalaşıp, ertelediğiniz kontrolleriniz için randevularınızı alın.

Bunlar için 1 Ocak 2022 bir milat olsun. Ertelediklerinizin ve ötelediklerinizin yükü ile yeni yıla girmeyin. Kendinize ve yediklerinize dikkat ederek, alışkanlıklarınızdan kurtularak, daha fazla hareket edip, sporu, yürüyüşü hayatınıza katarak “kendinize iyi davranın”. Bunları yaptıktan sonra bedeninizde ya da yüzünüzde değişmesini istedikleriniz için harekete geçin.

Kendinize hediye verin

Hayat bize sunulan en büyük armağan, o armağanı iyi yaşamak bizim görevimiz. Yaşanan bir günü geri getirmek hiçbirimizin elinde değil. Hayatınızı kendinize armağanlar vererek, istediklerinizi yaparak güzellikler katın.