Burun dolgusu hakkında merak edilenler

Takvim yaprakları sonbahara girdiğimizi göstermeye başladı. Peki, siz bu yeni mevsim için hazırlıklarınızı yaptınız mı? Cildiniz, bedeniniz sonbahara hazır mı? Bu yazımda hem cildimizin hem de bedenimizin toparlanmasını sağlayacak bilgileri sizlerle paylaşmak istedim.

Doğa ile cildimiz ve bedenimiz benzerlik gösterir. Doğa sonbaharda yapraklarını döker ve dağlar, tepeler kahverenginin en güzel tonlarına bürünür.

Cildimiz ve bedenimiz de tıpkı doğa gibi havalar soğudukça, sert rüzgârlar estikçe kurur ve daha çok korumaya, korunmaya ihtiyaç duyar.

Sıcaklıkların hızla düştüğü ve nemin de azaldığı bu dönemde bütün cilt tipleri hassaslaşır ve kızarıklık, kaşıntı, kuruluk gibi belirtiler göstermeye başlar.

Tüm bunların önüne geçmek, medikal estetik teknolojilerinin bize sunduğu ürünler ve uygulamalarla mümkün.

Özellikle kışa henüz girmemişken cildimiz ve bedenimiz için gereken özeni gösterip, bakımla destekleyebilirsek kışı da en az hasarla atlatabiliriz.

Sizler için önerilere geçmeden önce çok önemli iki noktaya değinmek istiyorum.

Sonbaharda havaların serinlemesi ile birlikte su tüketiminde ani bir azalma olduğunu, suyun bedenimiz için bir ihtiyaç olduğunu unuttuğumuzu artık hepimiz biliyoruz.