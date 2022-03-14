Birçok cilt sorununa tek bir cihazla çözüm

Lazer dendiğinde akla ilk olarak epilasyonda kullanılan cihazlar gelir. Oysa ameliyatsız cilt yenileme ve gençleştirme işlemlerinde de lazer biz doktorların sıklıkla tercih ettiği ve etkili sonuç aldığı bir enerji çeşididir. Bugün de ameliyatsız uygulamalarda etkin sonuç aldığımız bir cihazı sizlere anlatmak istiyorum.
Değerli okuyucularım yazımın girişinde de belirttiğim gibi lazer dendiğinde genel olarak herkesin aklına epilasyon geliyor. İstenmeyen tüylerden kurtulmak için çok etkili bir yöntem olan ve hayatı kolaylaştıran lazer, bazı uygulamalarda da tercih ettiğimiz en yaygın işlemlerden.
Burada belirtmek isterim ki; özellikle ameliyatsız cilt yenileme-gençleştirmede lazer çok tercih ettiğimiz bir enerji kaynağıdır. Spesifik cilt sorunları için özel cihazlar kullanılır.
Bu spesifik cihazlardan biri de bugün yazıma konu olan teknolojik fraksiyonel lazer cihazı.
FARKLI SORUNLAR İÇİN TERCİH EDİLEBİLİYOR
Burada özellikle altını çizmek istediğim bir nokta var; cildinize lazerle cilt gençleştirme için tedavi protokolü uygulanacaksa hem cihazın size iyi anlatılmasına hem de cihazın menşesine dikkat etmenizi öneririm.
Cildinizi ve dolaylı yoldan sağlığınızı ilgilendirebileceği için bu konularda hassasiyet göstermelisiniz.
Bu hafta birçok cilt sorununda tercih ettiğimiz, patentli teknolojisi ile diğer cihazlardan ayrışan, bütün cilt tiplerinde rahatlıkla kullandığımız bir lazerden bahsetmek istiyorum.
Kırışıklık tedavisinden akne izlerine, ameliyat sonrası izlerinden leke-damar tedavilerine kadar rahatça uygulayabildiğimiz ve sonuç aldığımız bir fraksiyonel lazer cihazı.
Adını sizlerle paylaşamadığım bu cihaz, patentli teknolojisi ile oldukça güvenli.
Bu fraksiyonel lazer cihazı, barındırdığı teknoloji ile yüksek güç seviyesinde çalışabiliyor ve bu özelliği sayesinde minimum seans sayısı ile maksimum etki sağlıyor.
Isıyı 5 °C’de sabit tutabilme özelliği ile tedavi boyunca hastanın acı, ağrı hissetmeden konforlu, rahat bir tedavi süreci geçirmesini ve minimum enerji kaybıyla da verimli sonuç alınmasını mümkün kılıyor.
SADECE 15 DAKİKA
Yeni geliştirilen teknolojiler hastalarımız için oldukça konforlu diyebilirim. Sadece 15 dakikada yüz bölgesinin geneline uygulama yapabiliyoruz ve cihazın önemli bir özelliği de uygulama öncesinde ciltteki melanin yoğunluğunu ölçebilmesi. Böylece uygulama sonrasında lekelenmeye de sebebiyet vermiyor.
Bu patentli teknoloji ile birçok cilt sorununa çözüm sunabiliyoruz. Bunlar; ameliyatsız cilt yenileme ve gençleştirme adı altında topladığımız, yaş alma ile oluşan ince çizgiler, pigment lezyonları, akne skarı, yara ve cerrahi izleri, çatlaklar, cilt tonu eşitsizlikleri-düzensizlikleri.
Değerli okuyucularım kimi zaman yazılarım hatırlatma gibi olabiliyor, ancak şu anda lazer tedavileri için en uygun zaman dilimindeyiz. O yüzden de bu hafta teknolojisi sayesinde sağladığı kolaylıklar nedeniyle fraksiyonel lazeri tekrar ele alıp anlatmak istedim.
Bana en çok sorulan sorulardan biri de şu: “Tedaviden ne zaman sonuç alırım?” Cilde uygulanan yüksek enerji ile kolajen sentezinin de tetiklenmesini sağlayan bu cihaz, yapılan tedavi ve iyileştirme protokollerinde daha ilk seansın sonunda bir parlaklık, canlılık kazandırıyor. Tüm seanslardan sonra cilt kendini yenileme sürecini tamamladığı için istenen sonuç alınmış olunuyor.
Çok sorulan diğer bir soru ise kaç seans ve ne sıklıkta uygulanması gerektiği. 3 hafta aralıklarla 3-4 seans uygulama yapıyoruz. Tedavi sonrasında da yılda bir kez hatırlatma seansı öneriyoruz ve seans öncesinde acı hissini azaltmak için uygulama yapılacak bölgeye anestezik krem sürerek acı hissini en az seviyeye indiriyoruz.
Burada yine belirtmek isterim ki özellikle sosyal medyada kampanyalar görüyoruz. Bu kampanyalarda size sunulan alternatifler ve bu uygulamaların kimler tarafından yapıldığı çok önemli. Lütfen cildinizi, sağlığınızı yakından ilgilendiren konularda tercihiniz bu işlemleri doktorların yapmasından yana olsun. Sevgi ve sağlıkla kalmanız dileği ile.
Birçok cilt sorununa tek bir cihazla çözüm
Lazer dendiğinde akla ilk olarak epilasyonda kullanılan cihazlar gelir. Oysa ameliyatsız cilt yenileme ve gençleştirme işlemlerinde de lazer biz doktorların sıklıkla tercih ettiği ve etkili sonuç aldığı bir enerji çeşididir. Bugün de ameliyatsız uygulamalarda etkin sonuç aldığımız bir cihazı sizlere anlatmak istiyorum.
Değerli okuyucularım yazımın girişinde de belirttiğim gibi lazer dendiğinde genel olarak herkesin aklına epilasyon geliyor. İstenmeyen tüylerden kurtulmak için çok etkili bir yöntem olan ve hayatı kolaylaştıran lazer, bazı uygulamalarda da tercih ettiğimiz en yaygın işlemlerden.
Burada belirtmek isterim ki; özellikle ameliyatsız cilt yenileme-gençleştirmede lazer çok tercih ettiğimiz bir enerji kaynağıdır. Spesifik cilt sorunları için özel cihazlar kullanılır.
Bu spesifik cihazlardan biri de bugün yazıma konu olan teknolojik fraksiyonel lazer cihazı.
FARKLI SORUNLAR İÇİN TERCİH EDİLEBİLİYOR
Burada özellikle altını çizmek istediğim bir nokta var; cildinize lazerle cilt gençleştirme için tedavi protokolü uygulanacaksa hem cihazın size iyi anlatılmasına hem de cihazın menşesine dikkat etmenizi öneririm.
Cildinizi ve dolaylı yoldan sağlığınızı ilgilendirebileceği için bu konularda hassasiyet göstermelisiniz.
Bu hafta birçok cilt sorununda tercih ettiğimiz, patentli teknolojisi ile diğer cihazlardan ayrışan, bütün cilt tiplerinde rahatlıkla kullandığımız bir lazerden bahsetmek istiyorum.
Kırışıklık tedavisinden akne izlerine, ameliyat sonrası izlerinden leke-damar tedavilerine kadar rahatça uygulayabildiğimiz ve sonuç aldığımız bir fraksiyonel lazer cihazı.
Adını sizlerle paylaşamadığım bu cihaz, patentli teknolojisi ile oldukça güvenli.
Bu fraksiyonel lazer cihazı, barındırdığı teknoloji ile yüksek güç seviyesinde çalışabiliyor ve bu özelliği sayesinde minimum seans sayısı ile maksimum etki sağlıyor.
Isıyı 5 °C’de sabit tutabilme özelliği ile tedavi boyunca hastanın acı, ağrı hissetmeden konforlu, rahat bir tedavi süreci geçirmesini ve minimum enerji kaybıyla da verimli sonuç alınmasını mümkün kılıyor.
SADECE 15 DAKİKA
Yeni geliştirilen teknolojiler hastalarımız için oldukça konforlu diyebilirim. Sadece 15 dakikada yüz bölgesinin geneline uygulama yapabiliyoruz ve cihazın önemli bir özelliği de uygulama öncesinde ciltteki melanin yoğunluğunu ölçebilmesi. Böylece uygulama sonrasında lekelenmeye de sebebiyet vermiyor.
Bu patentli teknoloji ile birçok cilt sorununa çözüm sunabiliyoruz. Bunlar; ameliyatsız cilt yenileme ve gençleştirme adı altında topladığımız, yaş alma ile oluşan ince çizgiler, pigment lezyonları, akne skarı, yara ve cerrahi izleri, çatlaklar, cilt tonu eşitsizlikleri-düzensizlikleri.
Değerli okuyucularım kimi zaman yazılarım hatırlatma gibi olabiliyor, ancak şu anda lazer tedavileri için en uygun zaman dilimindeyiz. O yüzden de bu hafta teknolojisi sayesinde sağladığı kolaylıklar nedeniyle fraksiyonel lazeri tekrar ele alıp anlatmak istedim.
Bana en çok sorulan sorulardan biri de şu: “Tedaviden ne zaman sonuç alırım?” Cilde uygulanan yüksek enerji ile kolajen sentezinin de tetiklenmesini sağlayan bu cihaz, yapılan tedavi ve iyileştirme protokollerinde daha ilk seansın sonunda bir parlaklık, canlılık kazandırıyor. Tüm seanslardan sonra cilt kendini yenileme sürecini tamamladığı için istenen sonuç alınmış olunuyor.
Çok sorulan diğer bir soru ise kaç seans ve ne sıklıkta uygulanması gerektiği. 3 hafta aralıklarla 3-4 seans uygulama yapıyoruz. Tedavi sonrasında da yılda bir kez hatırlatma seansı öneriyoruz ve seans öncesinde acı hissini azaltmak için uygulama yapılacak bölgeye anestezik krem sürerek acı hissini en az seviyeye indiriyoruz.
Burada yine belirtmek isterim ki özellikle sosyal medyada kampanyalar görüyoruz. Bu kampanyalarda size sunulan alternatifler ve bu uygulamaların kimler tarafından yapıldığı çok önemli. Lütfen cildinizi, sağlığınızı yakından ilgilendiren konularda tercihiniz bu işlemleri doktorların yapmasından yana olsun. Sevgi ve sağlıkla kalmanız dileği ile.