Bahara hazır mısınız?

Pandemi ile yaşadığımız bir yılı geride bırakırken sağlığımızın kıymetini anladık. Estetiğin önce sağlık olduğunu çok iyi bildiğimiz için de dünyamızı güzelleştiren mesleklerin başında hekimliğin yer aldığını gördük. Hekimliğin bir meslek değil, bir yaşam tarzı olduğunu belki de yaşadığımız bugünler herkese gösterdi. Ben de “14 Mart Tıp Bayramı” adına köşemde farklı branşların süper kahramanı üç yakın arkadaşıma yer verdim.

ANNE VE BABAMI BİR YILDA SADECE BİRKAÇ DAKİKA GÖRDÜM

Uzm. Dr. Mustafa Erdede - Acil hekimi

◊ Bir yılı geride bıraktığınız, çok uğraştığınız ve yorulduğunuz bu dönemde hekim olmak özellikle Nöroloji Hastalıkları Uzmanı olarak hasta bakmak nasıldı?

- Tüm sağlık çalışanları olarak hep beraber inanılmaz zor bir dönem geçirdik. Performansımızı hep zorladık, mesailerimizi hep aştık. Bir taraftan hastaları iyileştirmek, bir taraftan toplumu bilinçlendirmek, bir taraftan ailemize ve sevdiklerimize bu hastalığı bulaştırmamak için günlerce, haftalarca, hatta aylarca ayrı kaldık. Belki inanması güç ama hiç yorulmadık, hiç karamsarlığa düşmedik. Çünkü çok iyi bir eğitim ve görgü ile meslek hayatımıza atılmıştık.

◊ Mesleğinizi yaparken en çok ne sizi yorar ve mutlu eder?

- Yine iddialı cevap vereceğim ama biz acil sağlık çalışanları hiç yorulmayız ve yorulmadık da. Ancak bu zorlu dönemde tedbir kurallarından özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymayanları gördükçe karamsarlığa düştüğümüz oldu. “Bana bir şey olmaz, ben bu salgına inanmıyorum” diyenlerin aile üyelerini kaybettiklerine şahit olduk. Evet belki onlar hastalanmadı, belki hiçbir bulgu göstermediler ama en yakınlarına bulaştırarak hastalanmalarına belki de kaybetmelerine neden oldular. Mutlu eden tek şey ise bu dönemde verdiğimiz yoğun emeğin mesleki başarısını görmek oldu.

◊ Dünyayı güzelleştirmek için yaptığınız bunca şeyin yanında kendiniz ve aileniz için neler yapıyorsunuz?

