Bahar geliyor yaza hazır mısınız?

Resmi olarak bahara girmesek de yarın 1 Mart ve birçok coğrafyada 1 Mart baharın gelişi olarak kabul edilir. Günler çok çabuk geçiyor değerli okuyucularım. Mart, nisan derken tiril tiril yazlık kıyafetler, mayolar, bikiniler ve bir bakmışız güneşin kemiklerimizi ısıtacağı günler gelmiş bile. Peki siz hazır mısınız?
Değerli okuyucularım, sizlere tek bir sorum var: Kış nasıl geçti? Ben size tecrübelerimden yola çıkarak bu sorunun cevabını verebilirim. Hava soğuktu, spora gidilmedi ve yürüyüşler ihmal edildi. Geceler uzundu, dijital platformlarda dizi ya da film izlenirken sıklıkla bir şeyler atıştırıldı. Kontrollü olarak da sosyal hayata devam edildi. “Bir taneden daha bir şey olmaz” derken beslenme düzenleri de bol kalorili oldu. Sonuç, geçen yaz başı çok emek göstererek verdiğiniz kiloların bir kısmı geri geldi. Göbek ve bel çevresinde yağlanmalar, hareketsizlikten iç bacak ve kollarda ise gevşemeler görülür oldu. Genelleme yaparak herkeste durumun bu olduğunu söylemek hata olur, ancak bu sıklıkla karşılaştığımız bir durum.
Yüzümüz, vücudumuz asla ihmale, ötelenmeye gelmez. Ucunu bıraktığınızda çok yazık ki pamuk ipliği gibi sökülmeye başlar. Söküleni toparlamak da zor olur bilirsiniz. Diyeceksiniz ki, Dilek Hoca da her hafta “Aman dikkat” minvalinde yazılar yazıyor.
Bizim görevimiz siz değerli okuyucularımızı ve takipçilerimizi bilgilendirmek, gerektiğinde ise olabileceklere karşı uyarmak. Hava hala soğuk olsa da güneşin içimizi ısıtacağı günler yakın.
Her operasyonun bir hazırlık dönemi vardır
Bu hafta özellikle Ağustos böceği gibi kışın rehavete kapılıp, kendini ihmal edenler için bedeni toparlayıp yaza hazırlamak için ipuçları ve estetik operasyonlar hakkında da bilgi vermek isterim. Geçirilecek bir operasyon öncesinde bedeni ve zihni hazırlamak gerekiyor. Özellikle estetik müdahaleler öncesinde yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmeliyiz. Bedeni operasyona hazırlamalı, ilaç ve alkol kullanımını minimize etmeliyiz. Zaten doktorunuz operasyon öncesi yapacağınız görüşmelerde bunları size anlatacaktır.
Değerli okuyucularım, oversize kıyafetler, kalın eşofmanlar kısa bir süre sonra gardıropların üst raflarına kalkacak, işte bizlerin de sizi yaza hazırlamak için o aradaki zaman kadar vaktimiz var. Her ne kadar artık yazın da operasyonlar yapılsa da özellikle bahar, bu iş için biçilmiş kaftandır.
Bahar aklınıza gelen tüm operasyonlar için en doğru mevsimdir. Vücut şekillendirme, meme büyütme, küçültme ve toparlama, karın ve kol germe, liposuction ile bölgesel yağlanmalar ile vedalaşmanın tam zamanı. Ancak sadece ameliyatlar için değil, ameliyatsız müdahaleler için de en uygun zaman, çünkü kimi zaman sadece bir kür cihazlara girmek yeterli olmayabiliyor.
Bunun için de son anı beklemeden, zaman varken yola çıkmak önemli.
HIZLI KİLO ALIP VERMEK ZARARLI
Sevgili Hürriyet Kelebek ailem, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, bilinen adıyla estetik, kimi zaman zorunluluktan kimi zaman da salt görsellik ve mental olarak kendini daha iyi hissetmek için talep edilir. Ancak siz eğer yaşam standardınızı daha sağlıklı bir yaşam felsefesi eksenine oturtursanız bize ihtiyaç duyduğunuzda daha minimal operasyon ya da müdahalelerle sizlere destek olabiliriz. Ve son olarak yine yazmak istediğim bir konu, vücudunuza en büyük zarar hızla alınıp verilen kilolar. Sadece estetik olarak değil, aynı zamanda birtakım hastalıklara da sebebiyet verebilir.
İç yağlanma sağlığımızın en büyük düşmanı. Kendinize yapacağınız en büyük iyilik, bol hareket, dengeli beslenme. Sağlıkla kalın...
Bahar geliyor yaza hazır mısınız?
Resmi olarak bahara girmesek de yarın 1 Mart ve birçok coğrafyada 1 Mart baharın gelişi olarak kabul edilir. Günler çok çabuk geçiyor değerli okuyucularım. Mart, nisan derken tiril tiril yazlık kıyafetler, mayolar, bikiniler ve bir bakmışız güneşin kemiklerimizi ısıtacağı günler gelmiş bile. Peki siz hazır mısınız?
Değerli okuyucularım, sizlere tek bir sorum var: Kış nasıl geçti? Ben size tecrübelerimden yola çıkarak bu sorunun cevabını verebilirim. Hava soğuktu, spora gidilmedi ve yürüyüşler ihmal edildi. Geceler uzundu, dijital platformlarda dizi ya da film izlenirken sıklıkla bir şeyler atıştırıldı. Kontrollü olarak da sosyal hayata devam edildi. “Bir taneden daha bir şey olmaz” derken beslenme düzenleri de bol kalorili oldu. Sonuç, geçen yaz başı çok emek göstererek verdiğiniz kiloların bir kısmı geri geldi. Göbek ve bel çevresinde yağlanmalar, hareketsizlikten iç bacak ve kollarda ise gevşemeler görülür oldu. Genelleme yaparak herkeste durumun bu olduğunu söylemek hata olur, ancak bu sıklıkla karşılaştığımız bir durum.
Yüzümüz, vücudumuz asla ihmale, ötelenmeye gelmez. Ucunu bıraktığınızda çok yazık ki pamuk ipliği gibi sökülmeye başlar. Söküleni toparlamak da zor olur bilirsiniz. Diyeceksiniz ki, Dilek Hoca da her hafta “Aman dikkat” minvalinde yazılar yazıyor.
Bizim görevimiz siz değerli okuyucularımızı ve takipçilerimizi bilgilendirmek, gerektiğinde ise olabileceklere karşı uyarmak. Hava hala soğuk olsa da güneşin içimizi ısıtacağı günler yakın.
Her operasyonun bir hazırlık dönemi vardır
Bu hafta özellikle Ağustos böceği gibi kışın rehavete kapılıp, kendini ihmal edenler için bedeni toparlayıp yaza hazırlamak için ipuçları ve estetik operasyonlar hakkında da bilgi vermek isterim. Geçirilecek bir operasyon öncesinde bedeni ve zihni hazırlamak gerekiyor. Özellikle estetik müdahaleler öncesinde yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmeliyiz. Bedeni operasyona hazırlamalı, ilaç ve alkol kullanımını minimize etmeliyiz. Zaten doktorunuz operasyon öncesi yapacağınız görüşmelerde bunları size anlatacaktır.
Değerli okuyucularım, oversize kıyafetler, kalın eşofmanlar kısa bir süre sonra gardıropların üst raflarına kalkacak, işte bizlerin de sizi yaza hazırlamak için o aradaki zaman kadar vaktimiz var. Her ne kadar artık yazın da operasyonlar yapılsa da özellikle bahar, bu iş için biçilmiş kaftandır.
Bahar aklınıza gelen tüm operasyonlar için en doğru mevsimdir. Vücut şekillendirme, meme büyütme, küçültme ve toparlama, karın ve kol germe, liposuction ile bölgesel yağlanmalar ile vedalaşmanın tam zamanı. Ancak sadece ameliyatlar için değil, ameliyatsız müdahaleler için de en uygun zaman, çünkü kimi zaman sadece bir kür cihazlara girmek yeterli olmayabiliyor.
Bunun için de son anı beklemeden, zaman varken yola çıkmak önemli.
HIZLI KİLO ALIP VERMEK ZARARLI
Sevgili Hürriyet Kelebek ailem, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, bilinen adıyla estetik, kimi zaman zorunluluktan kimi zaman da salt görsellik ve mental olarak kendini daha iyi hissetmek için talep edilir. Ancak siz eğer yaşam standardınızı daha sağlıklı bir yaşam felsefesi eksenine oturtursanız bize ihtiyaç duyduğunuzda daha minimal operasyon ya da müdahalelerle sizlere destek olabiliriz. Ve son olarak yine yazmak istediğim bir konu, vücudunuza en büyük zarar hızla alınıp verilen kilolar. Sadece estetik olarak değil, aynı zamanda birtakım hastalıklara da sebebiyet verebilir.
İç yağlanma sağlığımızın en büyük düşmanı. Kendinize yapacağınız en büyük iyilik, bol hareket, dengeli beslenme. Sağlıkla kalın...