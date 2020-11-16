Badem göz ameliyatı

Doğumlar, kilo alıp vermeler meme şeklini değiştirir. Ancak meme dokusunun asıl şeklini genetik miras verir. Hacmi büyük olduğunda postur bozukluğu, sırt ve bel ağrısına neden olabilir.

Kadınlarda meme dokusu ortalama 15 yaşında olgunlaşır ve o yaştan sonra fazla değişiklik göstermez. Doğumlar, kilo alıp vermeler meme şeklinde tabii ki etkilidir. Ancak meme dokusunun asıl şeklini genetik miras verir. Anneden, büyükanneden ya da babadan gelen genlerin özelliğine göre göğüs şeklide tüm vücut genetiği gibi şekillenir.

Genç kızlık döneminden başlayarak, ergenlik ve sonrasında yetişkin olarak birçok kadın meme şeklinden memnun olsa da meme hacmi bazen değiştirilmek istenebilir. Küçük memeleri büyütmek, büyük memeleri ise küçültmek isteyebilir. Burada en önemli konu meme dokusunun yeterli diklikte olup olmamasıdır. Meme hacmi büyük ya da küçük olabilir. Eğer sarkma yoksa kadın onu bir şekilde idare edebilir. Ancak sarkık meme zamanla yerçekiminin de etkisi ile daha da sarkabilir ve bu kadınlarda birçok probleme neden olabilir.

Meme sarkıklığını kamufle etmek için postur bozulur. Özellikle iri ve sarkık meme, kişinin omuzlarının daha da aşağıya düşmesine neden olur. Bu sorunu sırtta kamburlaşma, omuzlarda düşüklük, boyun ve kol ağrıları sırasıyla takip eder. Özellikle genç kızlarda beden eğitimi derslerinden kaçış, sosyalleşmede sıkıntılar gibi bazı psikolojik sorunlarda görülebilir.

İri meme dokusunu baskılamak için çift katlı sütyenlerin takılması, çok dar iç çamaşırı giyerek göğüslerin kapatılması da diğer çözümler olarak görülebilir. Oysa meme büyüklüğü ve sarkıklığı fizyolojik olarak da istenen bir durum değildir.

Meme küçültme ameliyatlarında kullanılan teknik aynı zaman da göğüslerde dikliğinde de oluşmasını sağlar. Çoğu kez meme toparlama işlemi tek aşama yapılırken, bir miktar meme dokusu çıkarılır.

Ameliyat sonrası yaşam

Meme küçültme ameliyatı sonrası birey günlük hayatına mutlu bir şekilde hem sağlıklı hem de fit görünümle devam eder. Kişi istediği kıyafetleri rahat giyme özgürlüğünün yanında memelerinin omuzlara ve tüm bedene verdiği yükten kurtulmuş olur. Meme küçültme ameliyatları zaman zaman da ileri yaşlarda yapılabiliyor. Özellikle sırt ağrıları, diz ağrıları yaşayan kişilerde kemik dokuya yükünü azaltmak için yapılan bu ameliyatlar sonrası yaşam kalitesi artar. İyileşme süreci de hızlıdır.

Hangi kontroller yapılmalı?