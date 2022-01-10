Altın oranda çene estetiği

Bu ara tüm yazılarımda belirttiğim gibi kış mevsimi, tam ameliyatlı müdahalelerin zamanı. Bu zamanları sağlığımız açısından gerekli ya da sadece fiziksel görünümde değişiklikler yapmak için değerlendirebilir, havalar ısınmadan istediğiniz görünüme kavuşabilir, sağlığınız için gerekli operasyonları yaptırabilirsiniz. Bugün de size kimi zaman estetik kaygılarla kimi zaman da sağlık zorunluluklarından yaptığımız meme operasyonlarını anlatmak istiyorum.

Antik çağdan Yunan’a, Anadolu medeniyetlerinden günümüze kadın memesi hep bolluğun, bereketin ve doğurganlığın sembolü olarak kabul edilip kutsal sayılmıştır.

Bugün de her çağda, her medeniyette kutsallığı kabul edilmiş kadın memesi ile ilgili yeni gelişen teknolojiler ışığında uygulanan operasyonlardan bahsedeceğim. Meme; büyüklüğü, şekli ve yapısı ile kişiye özeldir. Bu sebeple de meme operasyonları kişiye özel tasarlanır.

Büyütme ya da küçültme operasyonu öncesinde kişinin boyu, kilosu, omuz genişliği ve hastanın isteğine göre operasyonun planlaması yapılır. Meme operasyonu dendiğinde akla ilk büyütme operasyonları gelse de küçültme, dikleştirme, meme asimetrisi düzeltme ve meme ucu estetiği operasyonları da yapılmaktadır.

MEME BÜYÜTME

Meme büyütme operasyonlarında amaç; formundan ve büyüklüğünden hoşnut olunmayan durumlarda meme protezi ile memenin istenen büyüklüğe getirilmesidir. Bu operasyonda meme protezi koltuk altından, meme ucu ve meme altından yerleştirilebilir.

Kas dokusu altına yerleştirilen meme protezlerinin ömrü daha uzun olur. Bu operasyonda kullanılan protezlerin yüzeyi düz ya da pürtüklüdür, şekilleri ise yuvarlak ya da damla görünümlüdür.

Meme büyütme operasyonları 1 saat kadar sürer ve bir gece hastanede kalınır. Yeni nesil meme büyütme operasyonları süt vermeye engel değildir ve rutin meme taramalarında sıkıntı yaratmaz. Operasyon sonrası 3-4 gün içinde de işe dönülebilecek kadar hızlı iyileşme olur.

MEME KÜÇÜLTME