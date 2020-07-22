Anne eli değmiş mis gibi ev yapımı bebek kurabiyesi yapalım mı?Yapımı oldukça pratik, kıyır kıyır ağızda dağılan bir kurabiye. Bebeğiniz çok sevecek.
Anne eli değmiş mis gibi ev yapımı bebek kurabiyesi yapalım mı?Yapımı oldukça pratik, kıyır kıyır ağızda dağılan bir kurabiye. Bebeğiniz çok sevecek.
3 yemek kaşığı keçiboynuzu özü
1 tatlı kaşığı yoğurt
1 yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı irmik
1 çay kaşığı kabartma tozu
2 tatlı kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı tam buğday unu
Yarım su bardağı keçiboynuzu unu
Kurabiyenin kıtır kıtır olmasını istiyorsak püf noktamız tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Tüm malzemeleri yoğurup, ele yapışmayan yumuşak kıvamlı hamur elde ediyoruz.10 dakika dinlendiriyoruz. Daha sonra oklava yardımı ile açıp şekil veriyoruz. Su bardağını şekil vermede kullanabilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye kurabiyeleri koyuyoruz.180 derecede 8 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun.
Çocuklara mis kokulu keçiboynuzlu kurabiye
Anne eli değmiş mis gibi ev yapımı bebek kurabiyesi yapalım mı?Yapımı oldukça pratik, kıyır kıyır ağızda dağılan bir kurabiye. Bebeğiniz çok sevecek.
Anne eli değmiş mis gibi ev yapımı bebek kurabiyesi yapalım mı?Yapımı oldukça pratik, kıyır kıyır ağızda dağılan bir kurabiye. Bebeğiniz çok sevecek.
3 yemek kaşığı keçiboynuzu özü
1 tatlı kaşığı yoğurt
1 yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı irmik
1 çay kaşığı kabartma tozu
2 tatlı kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı tam buğday unu
Yarım su bardağı keçiboynuzu unu
Kurabiyenin kıtır kıtır olmasını istiyorsak püf noktamız tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Tüm malzemeleri yoğurup, ele yapışmayan yumuşak kıvamlı hamur elde ediyoruz.10 dakika dinlendiriyoruz. Daha sonra oklava yardımı ile açıp şekil veriyoruz. Su bardağını şekil vermede kullanabilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye kurabiyeleri koyuyoruz.180 derecede 8 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun.