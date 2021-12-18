Yeni yÄ±l alÄ±ÅŸveriÅŸinde ne, nereden?

SanÄ±rÄ±m 8 yaÅŸÄ±nda filandÄ±m. Dedemi hatÄ±rlÄ±yorum. Badem ÅŸekeri yapardÄ±. Önce karamel hazÄ±rlar, sonra çiÄŸ bademleri içine atardÄ±. TezgâhÄ±n üzerinde karamelin donuÅŸunu, evdeki hafif yanÄ±k ÅŸeker kokusunu hatÄ±rlÄ±yorum. Beraber kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±k büyük plakayÄ±, benim çok hoÅŸuma gitmiÅŸti. Sonra onlarÄ± salondaki orta sehpanÄ±n üzerinde duran yeÅŸil kapaklÄ± ÅŸekerliÄŸe koymuÅŸtuk.
Anneannemlere gidince benim gözüm hep o ÅŸekerlikteydi. Ä°çinde ya fÄ±stÄ±klÄ± Mabel çikolatalar olurdu, ya tarçÄ±nlÄ± akide ÅŸekeri ya da dedemin badem ÅŸekerleri... Seneler sonra bu ÅŸekilde krokan yapÄ±p incecik kÄ±yÄ±p tatlÄ±larÄ±n üzerine koyunca hep dedemi anar oldum. Kabak tatlÄ±sÄ±nÄ± pekmezle fÄ±rÄ±nladÄ±ÄŸÄ±m Lokanta Maya günlerinde, üzerine büyükçe bir top tahinli dondurma koyar, ceviz krokanlar atardÄ±m en tepesine... Daha az ÅŸekerle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m badem krokanlarÄ± toz haline getirip fÄ±rÄ±nlanmÄ±ÅŸ keçi peynirinin üzerini kaplardÄ±m. Bir aÅŸçÄ± için müthiÅŸ bir malzeme kuruyemiÅŸ. Heyecan katÄ±yor tabaÄŸa... “Ne saçmalÄ±yor bu” diye düÅŸünüyor olabilirsiniz belki ama yemiÅŸler sayesinde yediÄŸimiz yemeÄŸi duyuyoruz, bu kÄ±tÄ±rtÄ±lar aÄŸzÄ±mÄ±zdaki yemeÄŸi hemen yutmamamÄ±za sebep oluyor ve tadÄ±nÄ± alabilememiz için bize daha fazla zaman kazandÄ±rÄ±yor. Böylece görme, koku, tat ve dokunma algÄ±larÄ±na bir de iÅŸitme eklenmiÅŸ oluyor.
CacÄ±ÄŸa, pancara, favaya, pilava badem... Muhammaraya, çerkestavuÄŸuna, hindiba salatasÄ±na ve kuvvetli peynirlere ceviz... Semizotuna, rokaya, narenciyeli salatalara fÄ±ndÄ±k... UzakdoÄŸu esintili salatalara yerfÄ±stÄ±ÄŸÄ± koyuyorum. Cevizin acÄ±lÄ±ÄŸÄ±, bademin tatlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n topraksÄ±lÄ±ÄŸÄ± eklediÄŸiniz yemeÄŸin baÅŸka bir aÅŸamaya geçmesini saÄŸlÄ±yor. Olmasa bir ÅŸey olmaz ama olursa fark yaratÄ±r diyebileceÄŸimiz malzemeler olduÄŸu için ayrÄ± seviyorum yemiÅŸleri.
AtÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k veya içki yanÄ± yemiÅŸler hazÄ±rlarken hepsini çiÄŸden alÄ±yorum. Biraz zeytinyaÄŸÄ±, bal, deniz tuzu, ince kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ biberiye, tabasco, worstershire sosla iyice harmanlÄ±yorum. Sonra hepsini yaÄŸlÄ± kâÄŸÄ±dÄ±n üzerine tek sÄ±ra olacak ÅŸekilde döküp 150 derecelik fÄ±rÄ±nda arada tahta kaÅŸÄ±kla çevirerek 15-20 dakika fÄ±rÄ±nlÄ±yorum. AltÄ±n rengi olunca fÄ±rÄ±ndan alÄ±p tezgâhta soÄŸumaya bÄ±rakÄ±yorum. Ä°yice soÄŸuyup kÄ±tÄ±r kÄ±tÄ±r olunca da servis ediyorum.
PAPRÄ°KA, YILDIZ ANASON...
Bu tarifte olmazsa olmaz az yaÄŸ, tuz ve az bal; onun dÄ±ÅŸÄ±ndaki malzemeleri keyfime göre deÄŸiÅŸtiriyorum. Bazen füme paprika, bazen hafif sarÄ±msak, acÄ± biber, bazen yÄ±ldÄ±z anason, kimyon, kiÅŸniÅŸ koyuyorum. Bu baharatlÄ± yemiÅŸler için ceviz-badem-fÄ±ndÄ±k ideal. Cevizler daha hÄ±zlÄ± renk aldÄ±ÄŸÄ± için onlarÄ± diÄŸerlerinden bir 5 dakika sonra atabilirsiniz. Bazen de yemiÅŸleri toz haline getirip yani dövüp kullanmayÄ± seviyorum. Özellikle Ä±spanak, lahana gibi kalÄ±n yapraklÄ± salatalarda iyi sonuç veriyor. Bütün bunlar bir yana, ÅŸöyle klasik bir tarif olsun diyenlere iÅŸte çerkestavuÄŸu tarifim.
Tezgâhlardaki meyve ve sebzelerin her ay deÄŸiÅŸtiÄŸi bir ülkede yaÅŸÄ±yor olmak büyük ÅŸans. NasÄ±l yazÄ±n taze fasulye, barbunya, domates, patlÄ±can ve mÄ±sÄ±r için heyecanlanÄ±yorsam havanÄ±n soÄŸumaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bugünlerde de tüm kök sebzeler için heyecanlanÄ±yorum.
HÄ±rkalarÄ±mÄ±za iyiden iyiye sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z günlerdeyiz. YaÄŸan yaÄŸmurun, esen rüzgârÄ±n ruhumuza olan etkisi mutfaÄŸa da doÄŸrudan yansÄ±yor. Bu dönemde karnabahar, brokoli ve balkabaÄŸÄ± çorbalarÄ± yapmaktan müthiÅŸ keyif alÄ±yorum. Karnabahara pekmezle sotelediÄŸim armutlarÄ± ekliyorum; hem üzerine renk oluyor hem de karnabahar tadÄ± tatlÄ± bir lezzetle dengeleniyor. Biraz soÄŸan ve defne yapraÄŸÄ±, biraz da sütle piÅŸirdiÄŸim karnabahara ufak bir parça vanilya çubuÄŸu da atÄ±yorum; derinden, tatlÄ± bir koku veriyor.
BalkabaÄŸÄ±nÄ± çorba yapacaÄŸÄ±m zaman soÄŸanÄ± kavururken kimyon, zerdeçal, kiÅŸniÅŸ tohumu, biraz da yenibahar ekleyip tüm baharatÄ±n kokusu çÄ±kÄ±ncaya kadar soteliyorum. Sonra sarÄ±msaÄŸÄ± ve fÄ±rÄ±nladÄ±ÄŸÄ±m balkabaklarÄ±nÄ± da ekleyip biraz da hepsini birlikte piÅŸiriyorum. En son, su ekleyerek çorba kÄ±vamÄ±na getiriyor ve el blender’Ä±yla çekiyorum. Üzerine bazen süt köpüÄŸü, bazen ayçekirdeÄŸi, bazen keten tohumu koyuyorum. Brokoli çorbasÄ± yapÄ±yorsam, muskat rendeliyorum, tam servis ederken de üzerine çÄ±rpÄ±lmÄ±ÅŸ labne koyuyorum. YerelmasÄ±, pancar ve kereviz gibi kök sebzelerin hepsiyle müthiÅŸ çorbalar yaratmak hem kolay hem de leziz sonuçlar veriyor.
Kabuklu balkabaÄŸÄ± dilimlerinin üzerine bal veya pekmez gezdirip fÄ±rÄ±na atÄ±n.
ZEYTÄ°NYAÄžLILARA NARENCÄ°YE SUYU
Tüm bu kök sebzeleri pÄ±rasa çorbasÄ±na eklemek de mümkün. PÄ±rasayÄ± sotelerken içine atÄ±lan rezene tohumu, limonotu, zencefil ve yÄ±ldÄ±z anason, baÅŸka baÅŸka lezzetler yakalamak için birebir; aklÄ±nÄ±zda olsun.
BalÄ±kla ilgili aklÄ±mda kalan en güzel anÄ±lar, çocukluÄŸuma dayanÄ±yor. Hafta sonlarÄ± babam ve yakÄ±n komÅŸumuz sabah kör vakitte KumkapÄ±’ya gidip kasayla lüfer alÄ±rlardÄ±. Biz çocuklar tekir de severdik. Bizim için küçük balÄ±klar alÄ±nÄ±p kÄ±zartÄ±lÄ±r, balkonumuzda minik bir mangal yakÄ±lÄ±rdÄ±. ÖÄŸle rakÄ±sÄ± eÅŸliÄŸinde mangalÄ±n yanÄ±nda kurulan ufak masada patates salatasÄ±, roka salatasÄ±, odun fÄ±rÄ±nÄ±ndan beyaz francala ve beyazpeynir hatÄ±rlÄ±yorum... Her ÅŸey o kadar doÄŸal ve samimiydi ki... Muhabbeti, ÅŸarkÄ±larÄ± ve kahkahasÄ± boldu. En azÄ±ndan o günleri düÅŸününce, ben hep öyle hatÄ±rlÄ±yorum.
Dedem lakerda basardÄ± tenekeye, hamsi tuzlanÄ±rdÄ±. Sardalya asmaya sarÄ±lÄ±p mangalda piÅŸirilirdi, anneannem midyeleri salma yapardÄ±, bahçeden bana toplattÄ±klarÄ± defnelerle palamut pilaki yapÄ±lÄ±rdÄ±. BalÄ±k, mutfaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n vazgeçilmez bir parçasÄ±ydÄ±. Hamsi de kÄ±zartÄ±rdÄ± annem, çok sÄ±k olmasa da kalkan da yenirdi. Bol limonlu bir roka salatasÄ±, bazen özellikle ben seviyorum diye bol limonlu havuç salatasÄ± yapÄ±lÄ±rdÄ±. Bugün kafamÄ±zda dönen alt metinler yoktu o zaman. Yani saÄŸlÄ±k için deÄŸil, mutluluk için yenen bir ÅŸeydi balÄ±k.
KÄ±zarmÄ±ÅŸ hamsi
ILIK BALIÄžI MAYONEZLE KAPLARDI
Ayda en az birkaç kere iskorpit, kÄ±rlangÄ±ç gibi balÄ±klar alÄ±nÄ±rdÄ±. Anneannem mayonezli kÄ±rlangÄ±ç yapardÄ±. IlÄ±kken balÄ±ÄŸÄ± ev yapÄ±mÄ± mayonezle kaplar, üstüne ince dilimlediÄŸi korniÅŸonlarÄ± koyardÄ±. Dedem kuÅŸüzümlü, çamfÄ±stÄ±klÄ± köftesini yapar, yuvarlayÄ±p kÄ±zartÄ±rdÄ±. Ben iskorpitin kerevizli çorbasÄ±nÄ± severdim.
1940’larda 800 binlerde olan Ä°stanbul nüfusu zamanla 17 milyona dayanÄ±p lokanta sayÄ±sÄ± da arttÄ±kça balÄ±kçÄ±lÄ±k baÅŸka bir noktaya geldi. Bilinçsiz avcÄ±lÄ±k, teknoloji, yarÄ±n yokmuÅŸ gibi atÄ±lan adÄ±mlar balÄ±klarÄ±n sayÄ±sÄ±nda ciddi bir düÅŸüÅŸe sebep oldu. Hal böyle olunca hem balÄ±k mutfaklarÄ±mÄ±zda sürekli tüketilmek için fazla pahalÄ± bir hal aldÄ± hem de eskiden bulunmasÄ± kolay, kasa kasa alÄ±nan balÄ±klar, tezgâhlarda eÅŸantiyon gibi sergilenmeye baÅŸladÄ±.
Lokanta Maya’dan beri çinakop ve sarÄ±kanadÄ± hiçbir ÅŸekilde servis etmiyorum. Orkinos da tüketmiyorum. Menüye koyduÄŸumuz balÄ±klarÄ±n vaktinden önce avlanmÄ±ÅŸ olmamalarÄ±na özen gösteriyorum. Bundan bir ay önce yayÄ±mlanan incir yazÄ±mdaki ‘sütte incir yapraÄŸÄ±nda orfoz’ tarifim (‘KÄ±zÄ±nÄ±z Defneyi, OÄŸlumuz Ä°skorpite’ kitabÄ±mdan) için de bunu vurgulamak istedim. Kitap denilen ÅŸey malum, zamansÄ±z. UmarÄ±m denizlerimizde balÄ±klar tekrar bollaÅŸÄ±r ve bu tarifleri tekrar hayata geçirebiliriz. Fakat gün itibariyle bilinçsiz avcÄ±lÄ±k, kota dÄ±ÅŸÄ± balÄ±kçÄ±lÄ±kla her türlü mücadele etmek hepimizin önceliÄŸi. Böyle tarifler için ÅŸu an beyaz etli levrek ve çipura gibi balÄ±klarÄ±n kullanÄ±lmasÄ± gerekiyor. Lagos ve orfozun günümüz ÅŸartlarÄ±nda tüketilmemesi gerektiÄŸini düÅŸünüyorum.
AÅŸçÄ± olarak piÅŸirmeyi en sevdiÄŸim malzemelerin baÅŸÄ±nda balÄ±k geliyor. Ama balÄ±ÄŸÄ± doÄŸru piÅŸirmek çok önemli. Lüfer gibi türlerde Ä±zgara Ä±sÄ±sÄ±nÄ±n yüksek olmasÄ± lazÄ±m. Ben bütün olarak yemeyi tercih ediyorum.
Senelerdir ekim ayÄ±nda, Marmaris Kumlubük’teyim. SÄ±rf o koku için... YeÅŸil ve alaca tonlarda elle toplanmÄ±ÅŸ, topraÄŸa düÅŸmesine izin verilmemiÅŸ yüzlerce kilo zeytinin hiç Ä±sÄ±tÄ±lmadan, havayla minimum temas etmesi saÄŸlanarak sÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± koklamaya gidiyorum.
Bu tazecik yaÄŸÄ± küçük bir bardaÄŸa koyuyorum. BardaÄŸÄ± avcumun içinde Ä±sÄ±tÄ±yorum. DiÄŸer elimle bardaÄŸÄ±n aÄŸzÄ±nÄ± kapÄ±yorum. Önce kokluyorum, sonra tadÄ±yorum. AÄŸzÄ±mda biraz dolaÅŸtÄ±rÄ±p yutuyorum. BoÄŸazÄ±mdan geçerken hafifçe yakmasÄ±nÄ± seviyorum.
Bu sene de iki hafta önce, aile iÅŸletmemiz olan Dionysos’a gittim. Bu sefer hem zeytin hasadÄ±na hem de hasat için gelenlere yemek yapmaya...
Sonbahar, güneyde ayrÄ± güzel. IÅŸÄ±ÄŸÄ±n açÄ±sÄ±, renklerin tonu... Deniz hâlâ sÄ±cak, aÄŸaçlarda narlar, mandalinalar, portakallar... Bu atmosferde yemek yapmak ve düÅŸünmek ayrÄ±ca keyifli.
AROMASINI ALGILAMAK Ä°ÇÄ°N...
Bizim oranÄ±n zeytinleri domat ve memecik. Memecik, yaÄŸ için çok uygun bir tür. AslÄ±nda siyaha dönmesi beklendiÄŸinde çok daha fazla yaÄŸ alabiliyorsunuz ama o zaman çayÄ±r çimen kokularÄ±ndan feragat etmiÅŸ oluyorsunuz. Bizler az yaÄŸ elde etmeyi göze alarak erken hasatla sÄ±kÄ±m yapmayÄ± tercih ediyoruz. YaklaÅŸÄ±k yüzde 10 gibi bir yaÄŸ çÄ±kÄ±yor ama gerçekten içilesi... Böyle özel yaÄŸlarÄ± yemeklerde deÄŸil de tabaklarÄ± bitirirken yemeÄŸin üzerine gezdirerek kullanmayÄ± seviyorum ben. Veya ekmek banmayÄ±...
Güney’in zeytinyaÄŸÄ± ilk sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda çok iyi sonuç veriyor ama sene ilerledikçe aromalarÄ±nÄ± biraz kaybediyor kanÄ±mca. Onun için zeytin sÄ±kÄ±ldÄ±ktan sonra ilk ay filtre edilmeden kullanmayÄ±; sonraki 6-8 ayda filtre edilmiÅŸ yaÄŸÄ± tabaklarÄ± bitirirken yemeÄŸe gezdirmeyi, sonrasÄ±nda da salata soslarÄ±nda kullanmayÄ± öneriyorum.
Atlas 4 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. “Mutfakta ben de senin gibi kesmek istiyorum” dedi. Kesme tahtasÄ±nÄ±n altÄ±na hafif nemli bir bez koydum, beni dikkatle izledi. “Çünkü tahta kayarsa elimizi keseriz” dedim, büyük ve aÄŸÄ±r bir bÄ±çak kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ± anlattÄ±m. Ona tÄ±rtÄ±klÄ± ve küçük boy bir bÄ±çak, bir de domates verdim. BÄ±çaÄŸÄ± ileri geri nasÄ±l hareket ettireceÄŸini gösterdim.
Ucu sivri olan bir bÄ±çak deÄŸildi verdiÄŸim. Sivri bir bÄ±çak kullanmasÄ± gerekirse gözünü ve yüzünü hep uzakta tutmasÄ±nÄ±, bÄ±çak elinden kayÄ±p yere düÅŸerse tutmaya çalÄ±ÅŸmamasÄ± gerektiÄŸini söyledim. Ve beraber domates kesmeye baÅŸladÄ±k. Çok eÄŸleniyordu. Büyüme fikri de ona iyi geliyordu. Müzik açtÄ±k, yemek yaptÄ±k, nasÄ±l aÅŸçÄ± olduÄŸumu, anneannemi nasÄ±l seyrettiÄŸimi, ona nasÄ±l yardÄ±m ettiÄŸimi anlattÄ±m. “Ben de aÅŸçÄ± olacaÄŸÄ±m” dedi. Acele etmemesini, karar vermek için daha önünde uzun bir süre olduÄŸunu söyleyip ekledim: “Güzel yemek yapmak muhteÅŸem bir his.”
Zaman içinde Alp de Atlas’Ä± örnek alÄ±p mutfakta olmaya çok heves etti. TatlÄ±sever Alp’le de yumurta kÄ±rmalÄ±, karÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ± birçok ÅŸey yapar olduk. Bence yemek yapmak herkese ama özellikle çocuklara iyi geliyor. Sorumluluk almak, birlikte çalÄ±ÅŸmak ve yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sonucunu hÄ±zlÄ±ca görüp bir de onu deneyimleyebilmek ÅŸahane.
Çocuklar konu olunca bana hep “Bebekken ne yiyorlar” diye soruyorlardÄ±. Bizim yemekleri, bir süre biraz daha az tuzlu ve az baharatlÄ± yaptÄ±m sadece. Bulamaç çorbalardan, bulamaç kahvaltÄ±lardan yedirmedim. Hep ‘Bunu ben yemek ister miyim’ diye düÅŸündüm. ÇocuklarÄ±ma da tek tek malzemeleri tattÄ±rdÄ±m. Sonra bu malzemeleri kendi yemek istediÄŸim ÅŸekilde eÅŸleÅŸtirip onlara denettim, kendi kombinasyonlarÄ±nÄ± denemelerine izin verdim. Yemedikleri veya yemeyeceklerini düÅŸündüÄŸüm ÅŸeyleri de her zaman sofraya eÄŸer biz seviyorsak getirmeye devam ettim, onlara yemeleri için Ä±srar etmedim. Atlas daha yeni yürüyordu; sabah 7.00’de buzdolabÄ±ndaki nohut-pilavÄ± gösteriyordu. “Yok, bu saatte olmaz” da demedim.
BERABER BÖREK DE SARIYORUZ
Bazen sandviç hazÄ±rlÄ±yorum akÅŸam yemeÄŸi için, bazen kahvaltÄ±... BalÄ±k, ekmek, soÄŸan da hazÄ±rlÄ±yoruz beraber, börek de sarÄ±yoruz. Ispanak yemeÄŸi için de heyecanla oturuyoruz masaya. Önemli olan, sofrayÄ± doymak için deÄŸil, beraber güzel zaman geçirmek için kullanmak. Bu da biraz yemeÄŸe eÄŸlence katmaktan geçiyor. SofrayÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yer, bazen mutfakta, bazen çimde, bazen TV karÅŸÄ±sÄ±nda, bazen ÅŸÄ±k sofrada... ÇocuklarÄ±n da bizler gibi keyifli sofralar sevdiÄŸini unutmadan, sadece besleme güdüsüyle hareket etmediÄŸimiz zaman çok daha fazla yemek yediklerini, her ÅŸeyi denemeye daha gönüllü olduklarÄ±nÄ± fark ediyor insan.
Mutfakta kullanmayÄ± sevdiÄŸim meyvelerden biri incir. Hem çiÄŸden hem piÅŸirerek çok iyi sonuç veriyor. Özellikle kuvvetli peynirleri dengelemekte birebir. Temmuz sonundan ekime kadar güzel incir yemek mümkün. Benim favorim ‘bardacÄ±k’. Çok tatlÄ± sevmediÄŸimden sanÄ±rÄ±m, tatlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n deÄŸil, lezzetin baskÄ±n olduÄŸu bir incir çünkü bu...Ama Ä°stanbul’daysam Kavak incirini, Güney Ege’deyse daÄŸ incirini severim...
YumuÅŸayanlarla salata sosu yapÄ±n
Salatada incir kullanacaksam yaz ortasÄ±nda roka tercih ederim. Roka; yeÅŸil incir, rendelenmiÅŸ veya tÄ±raÅŸlanmÄ±ÅŸ Bergama tulumu, hafif sirkeli iyi bir vinegret’le iÅŸtah açÄ±cÄ± ve tazeleyici olabilir. Bu salatayÄ± biraz daha akÅŸam salatasÄ± yapmak istersem, ince kÄ±yÄ±m badem de eklerim. FiltrelenmemiÅŸ, doÄŸal nar ekÅŸisi de
sosuna çok yakÄ±ÅŸÄ±r.
EÄŸer salatayÄ± yaz sonu yapacaksam körpe Ä±spanak, mor olgun incir seçerim. Erzincan tulumuyla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m salata sosuna biraz kÄ±rmÄ±zÄ± ÅŸarap sirkesi, biraz zeytinyaÄŸÄ±, istediÄŸim kÄ±vama gelmesi için biraz da soÄŸuk su koyup el blender’Ä±yla çekerim. IspanaÄŸÄ±n yapraklarÄ±, aÄŸÄ±r soslarÄ± kaldÄ±rsa da ben sÄ±cak havalarda sosu çok yoÄŸun yapmamaya özen gösteririm. Tuluma cevizi, kiÅŸniÅŸ tohumunu da çok yakÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rÄ±m.
Taze incirin yumuÅŸamÄ±ÅŸ olanlarÄ± hem salata sosuna dönüÅŸebilir hem tatlÄ± sosuna. En yumuÅŸaklarÄ±nÄ±n kabuklarÄ±nÄ± soyar, iyice ezerim. Biraz sarÄ±msak, biraz zeytinyaÄŸÄ±, tuz, sirke ve portakal suyu koyarÄ±m. Sonra karÄ±ÅŸÄ±k yeÅŸillikleri bu sosla harmanlarÄ±m. Kömür ateÅŸinde piÅŸmiÅŸ tavuk gibi kanatlÄ±lara çok iyi eÅŸlik eder. Hatta salata sosunu mangaldan aldÄ±ÄŸÄ±m tavuklara gezdirip yanÄ±nda da bu salatayla servis edersem tadÄ±ndan yenmez.
Yine yumuÅŸamÄ±ÅŸ incirleri hafif biberiyeli bal ve biraz suyla blender’dan geçirip güzel bir sakÄ±zlÄ± muhallebi sosu elde ederim. Evde hazÄ±r milföy varsa, milföyü iki yaÄŸlÄ± kâÄŸÄ±t arasÄ± hafif ÅŸekerleyip üzerine aÄŸÄ±rlÄ±k yapacak bir tepsi daha koyarak çÄ±tÄ±r çÄ±tÄ±r olana kadar piÅŸiririm. Güzel bir pastacÄ± kremasÄ± ve ince dilimlediÄŸim incirleri iki milföy arasÄ±na yerleÅŸtirip afiyetle mideye indiririm. Bunu farklÄ± mevsim meyveleriyle de denemenizi ÅŸiddetle tavsiye ederim. Zaten yemek yapmanÄ±n bu oyunculuÄŸunu seviyorum; her ÅŸey, her ÅŸeye dönüÅŸebilir...
Ä°ki hafta önce, hafta sonu babamlarÄ± görmek için Marmaris, Kumlubük’e doÄŸru yola çÄ±ktÄ±m. Senelerce inip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±m, pazara gittiÄŸim, bangÄ±r bangÄ±r müzik eÅŸliÄŸinde her girinti çÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± ezberlediÄŸim bu yollardaki manzara ezberimi bozmuÅŸtu. YeÅŸilin her tonu gri siyah bir boÅŸluÄŸa dönmüÅŸtü. Mideme bir taÅŸ oturdu. HaftalardÄ±r videolardan gördüklerimin gerçek olduÄŸu suratÄ±ma bir kez daha çarptÄ±.
Babamla yaptÄ±ÄŸÄ±m sohbetler mucizelere olan inancÄ±mÄ± arttÄ±rdÄ±. HayatÄ±n insana çok kÄ±sa süre içinde çaresizliÄŸi, yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, acÄ±yÄ±, birlik olmayÄ±, dostluÄŸu hissettirebildiÄŸine ÅŸaÅŸÄ±p ayakta kalmanÄ±n ve güçlü hissetmenin biriktirdiÄŸin dostlardan geçtiÄŸini hatÄ±rladÄ±m.
Bir öÄŸlen, yemekte derin sohbetlerden sÄ±yrÄ±lÄ±p günün koÅŸullarÄ±nÄ± konuÅŸur olmuÅŸtuk ki telefonum çaldÄ±. Arayan gazeteci arkadaÅŸÄ±m Zeynep’ti (Bilginsoy). Bir belgesel hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ±, bunun için balla ilgili bir çekim yapmak istediklerini, ilgilenip ilgilenmeyeceÄŸimi sordu. BabamÄ±n otelinde, senenin devamÄ±nda kahvaltÄ±da bal servis edemeyeceÄŸimizi konuÅŸmamÄ±zdan tam 10 dakika sonra gelen bu telefon tesadüf olamazdÄ±.
“Tabii” dedim, “seve seve katÄ±lÄ±rÄ±m”.
Meyveli yoÄŸurttan tatlÄ±lara...
Bizim otelin servis ettiÄŸi, o yörenin en deÄŸerli ürünlerinden biri çam balÄ±. Yok olan aÄŸaçlar ve yanan birçok kovanla önümüzdeki senelerde bal pek ümit vaat etmiyor. Tek avunduÄŸumuz kÄ±sÄ±m, göçebe balcÄ±lÄ±k yapan yöre insanÄ±nÄ±n baharda sÄ±caklardan korumak için -aÄŸustos ortasÄ±nda geri getirmek üzere- Orta Ege’ye çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± kovan ve arÄ±larÄ±n bu yangÄ±nlardan kurtulmuÅŸ olmasÄ±. Bu kurtuluÅŸ, ÅŸu anda bu kovanlarÄ±n nereye konacaÄŸÄ± netleÅŸmeden bizlere tam da bir bilgi vermiyor. Çünkü çam balÄ±nÄ±n oluÅŸabilmesi için gerekli ekosistem bayaÄŸÄ± zarar görmüÅŸ durumda.
Ä°klim krizine, dünyada Ä±sÄ± yükselmesiyle her sene artan orman yangÄ±nlarÄ±na, arÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa dikkat çeken bir programÄ±n parçasÄ± olmak beni heyecanlandÄ±rdÄ±. BalÄ± kullanma ÅŸekillerimi düÅŸünmeye baÅŸladÄ±m. MutfaÄŸÄ±ndan balÄ±n yok olmasÄ± bir aÅŸçÄ±nÄ±n hiç istemediÄŸi bir ÅŸey. DüÅŸündükçe bu ürünü ne kadar çok tabakta kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ± fark ettim. BallÄ± ve kuru meyveli yoÄŸurttan salata soslarÄ±na, tatlÄ±lardan marine ve glaze’lere çok fazla yemekte lezzeti dengelemek için kullandÄ±ÄŸÄ±m bir malzeme bal.
HayatÄ±mÄ±n en heyecanlÄ± senelerinden biri, 2010’du. Tüm kÄ±ÅŸÄ± ortaÄŸÄ±m Okan’la (Görür) dükkân arayarak geçirdik. Cihangir, BeyoÄŸlu, KabataÅŸ, Galata, Karaköy... AmacÄ±mÄ±z bir ÅŸarküteri açmaktÄ±. Sosis dolduracak, mezeler hazÄ±rlayacaktÄ±m. Türkiye’nin dört bir köÅŸesinden peynir getirecektik. ÇÄ±tÄ±r ekmeklere sandviçler yapacaktÄ±k, yöresel malzemeler de olacaktÄ± raflarda, içki de...
Bir gün Karaköy’de bir dükkânÄ±n önünden geçtik. Åžahane görünüyor. HavalandÄ±rmasÄ± var. Daha önce lokanta olmuÅŸ. Ama bizim ÅŸarküteri için hem çok pahalÄ± hem de büyüktü. “E lokanta yapalÄ±m o zaman” dedik. ÖÄŸle iÅŸi yapan, tatlÄ± bir lokanta... BirçoklarÄ± delirdiÄŸimizi düÅŸündü. “Karaköy mü?” dediler. Böyle diyenlere “Ä°yi yemek yaparsak, iyi servis verirsek her yere gelirler. Karaköy LokantasÄ± yapabilmiÅŸ, biz de yaparÄ±z” dedik.
“Pandemi boyunca da sipariÅŸ verenlere yemek gönderdik.”
AmatörlüÄŸün her adÄ±mÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±k. MutfaÄŸÄ±mÄ±n ilk ve tek elemanÄ± lokantayÄ± açmadan bir gün önce “Bu iÅŸ bana göre deÄŸilmiÅŸ” diyerek koÅŸarcasÄ±na kaçtÄ± dükkândan. Ä°lk üç ay Okan’la baÅŸ baÅŸa oturup dükkânÄ±n kapanma saati gelsin diye bekledik. EÅŸ dost geldi, lafladÄ±k. Her ÅŸey tahminimizden çok daha yavaÅŸ ilerliyordu. Sonra sonbahar geldi, misafirler ÅŸehre döndü, yiyenler hep gelir oldu. Ekip büyüdü. Ve Lokanta Maya sadece öÄŸle lokantasÄ± olmaktan çÄ±ktÄ±, hoÅŸ bir akÅŸam mekânÄ±na dönüÅŸtü. Ben her gün öÄŸle servisiyle akÅŸam servisi arasÄ±nda onlarca kitaptan menüler çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±m. Hale, pazara gittim. Tedarikçilerle tanÄ±ÅŸtÄ±m, malzemeleri her mevsim tattÄ±m. Okudum, düÅŸündüm, kafamda tabaklarÄ± oluÅŸturdum önce. Gittim mutfaÄŸa, denedim. AkÅŸamlarÄ± misafirleri yemekleri yerken seyrettim. Önemsiyorlar mÄ±ydÄ± ne yediklerini? YavaÅŸ mÄ± yiyorlardÄ±? HÄ±zlÄ± mÄ±? PaylaÅŸÄ±yorlar mÄ±ydÄ±? Ben paylaÅŸsÄ±nlar istiyordum.
YABANCI MÄ°SAFÄ°RLER UÄžRAMAZ OLDU
Hiçbir zaman yemeÄŸin baÅŸrolde olduÄŸu bir lokanta hayal etmedim. Ä°stediÄŸim ‘iyi hissedilen’ bir dükkândÄ±. IÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan, müziÄŸinden, çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n mimiklerinden, kokusundan, Ä±sÄ±sÄ±ndan, çÄ±kan problemleri çözme ÅŸeklinden, yemeklerden her ÅŸeyin bir bütün olduÄŸu, ‘iyi hissedilen’ bir lokanta...
Yemek düÅŸünmeyi ve üzerine misafirlerle sohbet etmeyi sevdim en çok. AkÄ±llarÄ±nda yer etsin diye malzemelerin özelliklerini menülere yazdÄ±m. Misafirlerin ve çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n anlattÄ±klarÄ± deneyimlerle büyüdüm.
ÇocukluÄŸumun yazlarÄ±nÄ±n baÅŸrolünde domates var hep. Çoban salata için soyulup, tuzlanÄ±p, suyunu hafifçe bÄ±raksÄ±n diye soÄŸanla ayrÄ± kaplarda yan yana bekleyen domates... Pilav için rendelenip tereyaÄŸÄ±yla karÄ±ÅŸan, piÅŸerken evi mis gibi kokusu saran domates... Balkonda kÄ±zarmasÄ± için bekletilen, aÄŸÄ±r mÄ± aÄŸÄ±r, dev Datça domatesleri... Küp küp doÄŸranmÄ±ÅŸ, yemyeÅŸil fasulyenin tepesinde süs gibi duran piÅŸmeye hazÄ±r domates... KahvaltÄ±da, öÄŸlen, akÅŸam; sofranÄ±n rengi, en havalÄ± çiçekten daha kÄ±rmÄ±zÄ±, mis gibi domatesler...
TÜKETÄ°RKEN SADELÄ°KTEN YANAYIM
Ä°nsanÄ±n tadÄ± damaÄŸÄ±nda kalan yemekler gerçekten tadÄ±ndan mÄ± etkileyici gelir yoksa ortamdan, yerken yanÄ±nda olan insanlardan mÄ± derseniz, ‘Kesinlikle ikincisi’ diye yanÄ±tlarÄ±m. Huzur içinde sevdiklerinle sarÄ±p sarmalandÄ±ÄŸÄ±n zamanlarda yenilen ÅŸeylerin tadÄ± baÅŸka. Ä°ÅŸte domates de benim için böyle. ÅžarkÄ±larÄ±n, saçÄ±mdaki deniz tuzunun, hortumla çÄ±plak ayak akÅŸam karanlÄ±ÄŸÄ±nda suladÄ±ÄŸÄ±m bahçeden gelen çim kokusunun, bisikletimin, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n toplamÄ± belki.
YazÄ±n domatesin mevsimi baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda ayrÄ±ca heyecanlanÄ±yorum. Åžimdilerde de en lezzetli zamanÄ±. Mevsimlerin kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± göz önüne alÄ±rsak artÄ±k en iyi domatesi aÄŸustos sonuna doÄŸru, hatta eylülde yiyoruz. Domates aÄŸÄ±r, içi de etli olmalÄ±, çekirdekleri saÄŸlÄ± sollu, hilal ÅŸeklinde deÄŸil, içine daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ olmalÄ±. Mümkünse kabuÄŸu ince olmalÄ± domatesin, sapÄ±nÄ± kokladÄ±ÄŸÄ±nda mis gibi çayÄ±r çimen kokmalÄ±. Ben kasayla alÄ±yorum. Çok ellenmemiÅŸ olmasÄ± tercihim. BuzdolabÄ±na koymuyorum. OlabildiÄŸi kadar serin bir yerde saklamaya özen gösteriyorum. Tüketirken de sadelikten yanayÄ±m; bazÄ± malzemeleri hazÄ±rlarken aÅŸçÄ± hünerlerinin abartÄ±lmasÄ±, fazla makyajla anlamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ yüzlere benziyor bence.
Pazardan yeni aldÄ±ÄŸÄ±m domatesi kestikten sonra önce deniz tuzu serpiyorum. Fazla kalÄ±n deÄŸil, her tarafÄ±na eÅŸit yayÄ±lacak ÅŸekilde, ince çekiyorum tuzu. Sonra erken hasat yemyeÅŸil kokan zeytinyaÄŸÄ±ndan gezdiriyorum üzerine. Bazen yaÄŸÄ± çok koyuyorum, kabuÄŸu çÄ±tÄ±r güzel bir ekmek varsa hele batÄ±ra batÄ±ra yiyorum.
Domatesin en iyi hallerinden biri de rendesi. ÇiÄŸ balÄ±klarda narenciye yerine asit olarak kullanÄ±yorum ya da tuz, sirke ve zeytinyaÄŸÄ±yla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p salata sosu olarak servis ediyorum. Bazen semizotunu, bazen de haÅŸlanmÄ±ÅŸ taze fasulye veya börülceyi de bu sosla tatlandÄ±rÄ±yorum. KÄ±rmÄ±zÄ± soÄŸan, siyah zeytin, kapari, minik sivri biber hepsi bu salatalara çok yakÄ±ÅŸÄ±yor. Yeni haÅŸlanmÄ±ÅŸ sÄ±cak makarnaya karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±nca tam bir yaz yemeÄŸi oluyor. Ä°yi bir Ezine rendeleyip biraz zeytinyaÄŸÄ± gezdirdim mi en iyi yemeÄŸe taÅŸ çÄ±kartÄ±yor.
YumuÅŸayan domatesler de sos hazÄ±rlamak için birebir. SoÄŸan, sarÄ±msak ve domatesi Ä±zgaralayÄ±p fÄ±rÄ±nda iyice yumuÅŸattÄ±ktan sonra ister ezip ister doÄŸrayarak ÅŸahane yancÄ± soslar elde edebiliyorum. YiyeceÄŸimiz etin veya tavuÄŸun tarzÄ±na göre nar ekÅŸisi veya sirkeyle lezzetlendirdiÄŸim gibi; taze kekik, taze kiÅŸniÅŸ, acÄ± biber de koyuyorum. YumuÅŸamÄ±ÅŸ domateslerden bir kaÅŸÄ±k salatasÄ± yapÄ±p Ä±zgara balÄ±ÄŸÄ±n üzerine gezdirdiÄŸinizde ne kadar hoÅŸunuza giderse rendelenen domatesi biraz sarÄ±msak ve yoÄŸurtla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p tavuk kanatlarÄ±nÄ± içinde bir gün marine ederseniz de bir o kadar keyif alabilirsiniz.
MÜTHÄ°Åž BÄ°R ÖZGÜRLÜK ALANI
Yeni yÄ±l alÄ±ÅŸveriÅŸinde ne, nereden?
YÄ±lbaÅŸÄ±nda alaturka bir masa hazÄ±rlayacaksam sofrada çerkestavuÄŸu, midyeli salma, fava ve Tunç BalÄ±kâ€™tan aldÄ±ÄŸÄ±m lakerda olsun isterim. Daha BatÄ± ruhlu bir sofra hazÄ±rlamak istediÄŸimdeyse KozmaoÄŸluâ€™ndan aldÄ±ÄŸÄ±m yabancÄ± peynirleri, acÄ±lÄ± viÅŸne ve biberiyeli kayÄ±sÄ± marmelatlarÄ±yla servis ediyorum. Bir yÄ±lbaÅŸÄ± klasiÄŸi olan hindiyse portakal dilimleri ve elma suyuyla marine ediliyor, düÅŸük Ä±sÄ±da, uzun uzun piÅŸiyor.
Yeni yÄ±l Ã¶ncesi bizim dÃ¼kkÃ¢ndaÂ (Gram) hummalÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma var. Davetler, paketler ve tabii ki yeni yÄ±l hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±... BÃ¶yle Ã¶zel gÃ¼nleri diÄŸerlerinden ayÄ±ran, gÃ¼nlÃ¼k tÃ¼ketimin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±p biraz kendimizi ÅŸÄ±martmak sanÄ±rÄ±m. ÅžÄ±martmak illa Ã§ok lÃ¼ks ve pahalÄ± malzemeyle olmuyor, her gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaktan geÃ§iyor. Veya biraz fazla kafa patlatmaktan. AslÄ±nda hepimizin ihtiyacÄ± olan arada sÄ±rada rutini kÄ±rmak.
Ä°ÅŸte tam da bu dÃ¼ÅŸÃ¼nme pratiÄŸi sayesinde konu yÄ±lbaÅŸÄ± olunca ister iki kiÅŸiye Ã¶zel, ister bÃ¼yÃ¼k bir gruba eÄŸlenceli sofralar hazÄ±rlamak geliyor iÃ§imden.
Hem ÅŸarap hem rakÄ±yla eÅŸleÅŸebilecek gÃ¼zel bir meze sofrasÄ± hazÄ±rlayÄ±p evi restorana Ã§evirmek tatlÄ± bir fikir olabilir. SoÄŸuk bir balÄ±k tabaÄŸÄ± hazÄ±rlamak istiyorsam fÃ¼me TÃ¼rk somonu alÄ±yorum. YanÄ±na limon kabuÄŸu rendelediÄŸim labne, ince salatalÄ±k lÃ¼leleri, kapari Ã§iÃ§eÄŸi ve kÄ±tÄ±r ekmeklerle servis ediyorum.
Metro TÃ¼rkiyeâ€™den geÃ§enlerde torik aldÄ±m, harika Ã§Ä±ktÄ±. AynÄ± ÅŸekilde palamut fileto alÄ±p evde sÄ±cak fÃ¼me yapÄ±yorum veya mis gibi Karadeniz hamsisini tuzlayarak hÄ±zlÄ± marine hamsi hazÄ±rlÄ±yorum. Selahattin Kemerli Tuzlu Sardalya, konserve balÄ±klardan en sevdiÄŸim... KÄ±zarmÄ±ÅŸ ekmeÄŸe tereyaÄŸÄ± sÃ¼rÃ¼p bol dereotuyla yemeyi sevdiÄŸim iÃ§in balÄ±ÄŸÄ± tabaÄŸa Ã§Ä±karÄ±nca Ã¼zerine dereotu kÄ±yÄ±yorum. Bu balÄ±klarÄ±n eÅŸlikÃ§isi olarak masaya bebek turp, kÄ±rmÄ±zÄ± soÄŸan veya taze soÄŸan Ã§Ä±karmayÄ± da ihmal etmiyorum.
Alaturka bir masa hazÄ±rlayacaksam masada Ã§erkestavuÄŸu, kara midyeli salma, fava olsun isterim. Marmaraâ€™daki mÃ¼silajdan korkup midye yemeÄŸi bÄ±rakmÄ±ÅŸ olsak da Egeâ€™den gelen Metro TÃ¼rkiyeâ€™nin kendi markasÄ± altÄ±nda sunduÄŸu Metro Chef kara midyelerini severek kullanÄ±yorum. LakerdayÄ± TunÃ§ BalÄ±kâ€™tan alÄ±yorum. Mezeleri hazÄ±rlamakla uÄŸraÅŸmak istemezsem iyi mezenin adresi kesinlikle PangaltÄ± TuÅŸba.
KokoreÃ§ kendi yaÄŸÄ±nda piÅŸiyor
Bol mezeli bir sofranÄ±n arkasÄ±ndan gece geÃ§ saatte iÃ§ilmesi iÃ§in iÅŸkembe Ã§orbasÄ± yapmayÄ± seviyorum. Sakatat iÃ§in hem lokantaya hem eve senelerdir gÃ¼venle alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±m yer â€˜Senin CiÄŸerciâ€™, Galatasaray BalÄ±k PazarÄ±. Ä°ÅŸkembeyi piÅŸirecek zamanÄ±m varsa kesin oradan alÄ±yorum. Bu yÄ±lbaÅŸÄ±nda kokoreÃ§sever arkadaÅŸlarÄ±ma bÃ¼tÃ¼n piÅŸmiÅŸ kokoreÃ§ de hazÄ±rlayacaÄŸÄ±m. Hindi torbasÄ±nda piÅŸirdiÄŸim bÃ¼tÃ¼n kokoreÃ§ kendi yaÄŸÄ±nda piÅŸtiÄŸi iÃ§in muhteÅŸem sonuÃ§ veriyor.
Daha BatÄ± ruhlu bir sofra hazÄ±rlamak istersem yabancÄ± peynirler de kullanÄ±yorum. Parmesan, gouda, emmental, brie gibi peynirleri KozmaoÄŸluâ€™nda bulabilirsiniz. Dolapdereâ€™deki bu kÃ¼Ã§Ã¼k ama muhteÅŸem dÃ¼kkÃ¢nÄ±n yaÄŸlÄ± antrikot pastÄ±rmasÄ± her soframda olmasÄ±nÄ± isteyeceÄŸim tÃ¼rden. Peynir tabaklarÄ±nÄ±n yanÄ±nda Cook Life marmelatlarÄ±ndan servis etmeyi Ã¶zellikle sevdiÄŸim acÄ±lÄ± viÅŸne ve biberiyeli kayÄ±sÄ± denemeye deÄŸer.
Kestaneli pilavla birlikte...
TurÅŸularÄ± Petek TurÅŸuâ€™dan alÄ±yorum. Ã‡engelkÃ¶y, lahana veya sarma... Halim ve ruhum varsa evde brioche hazÄ±rlÄ±yorum. Briocheâ€™u bazen parmesanlÄ± yapÄ±yorum. Mis gibi tereyaÄŸÄ± kokan bu ufak ekmeklere Ã§ocuklar bayÄ±lÄ±yor. BÃ¶yle baÅŸlangÄ±Ã§lar hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mda ana yemekte dana kaburga servis etmek iyi oluyor. 120 derece gibi dÃ¼ÅŸÃ¼k bir Ä±sÄ±da 3-4 saat piÅŸirdiÄŸim dana kaburgalar Ã§ok iyi sonuÃ§ veriyor. YanÄ±nda iyi bir patates pÃ¼resiyle servis edilebildiÄŸi gibi, makarnaya sos olarak da hazÄ±rlanabiliyor.
Klasik olarak hindi yiyelim istiyorsam evde uÄŸraÅŸmayÄ±p Gramâ€™dan alÄ±yorum. Gramâ€™da hindi hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± birkaÃ§ gÃ¼n sÃ¼rÃ¼yor. ÅžÄ±rÄ±ngalarla bÃ¼tÃ¼n hindinin iÃ§ine zerk ettiÄŸimiz, portakal dilimleri ve elma suyuyla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z marineyle bekleyen hindiler dÃ¼ÅŸÃ¼k Ä±sÄ±da uzun uzun piÅŸiyor. GÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ kurutmadan piÅŸirdiÄŸimiz hindilere Sezgin Ustaâ€™nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± eÅŸsiz kestaneli pilav eÅŸlik ediyor.
Yeni yÄ±l gÃ¶zÃ¼ gÃ¼len, heyecanlÄ± Ã§ocuklarla gÃ¼zel... Onlar iÃ§in ÅŸekerlemeleri ÃœÃ§ YÄ±ldÄ±zâ€™dan alÄ±yorum. Favorim; tarÃ§Ä±nlÄ± akide. Katur kutur Ã¼Ã§er beÅŸer mideye indiriyorum.Â YÄ±lbaÅŸÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezi panettone ve ekmekleriyse Padocaâ€™dan alÄ±yorum. Gece sonunda kestane kebap, ateÅŸte kÄ±zarÄ±lmÄ±ÅŸ marshmallow, ÅŸarkÄ±lar, oyunlar. Ä°ÅŸte ÅŸahane bir yÄ±lbaÅŸÄ±...
FIRINDA HÄ°NDÄ°
(6-8 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
* 5-6 kgâ€™lÄ±k hindi * 750 ml yeÅŸil elma suyu
* 7 lt soÄŸuk su * 2 portakal
* 150 gr tereyaÄŸÄ± * 250 gr esmer ÅŸeker
* 100 gr bal * 5 diÅŸ sarÄ±msakÂ
* 300 gr deniz tuzu * 2 dal biberiye
NASIL YAPARIM?
* PortakallarÄ± kabuklarÄ±yla birlikte dilimleyin. TereyaÄŸÄ± ve biberiye hariÃ§ bÃ¼tÃ¼n malzemeyi tencereye alÄ±p ÅŸeker ve tuz eriyene kadar Ä±sÄ±tÄ±n. Kaynamaya baÅŸlayÄ±nca ateÅŸten alÄ±n.
* Tamamen soÄŸumuÅŸ karÄ±ÅŸÄ±ma hindiyi koyup aÄŸzÄ± kapalÄ± ÅŸekilde buzdolabÄ±nda 16-24 saat bekletin.
* Hindiyi salamuradan Ã§Ä±karÄ±p kurulayÄ±n. Oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±na gelen hindinin derisinin altÄ±na tereyaÄŸÄ±nÄ± ve iÃ§ kÄ±smÄ±na biberiyeyi koyup fÄ±rÄ±n kabÄ±nda gÃ¶ÄŸsÃ¼ aÅŸaÄŸÄ± bakacak ÅŸekilde Ã¶nceden 200 derece Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ fÄ±rÄ±nda yarÄ±m saat piÅŸirin.
* Sonra fÄ±rÄ±nÄ±n Ä±sÄ±sÄ±nÄ± 175 dereceye indirip 3 saat piÅŸirin. En son hindiyi ters Ã§evirip, 10 dakika kÄ±zartÄ±p servis edin.