Yeni yÄ±l alÄ±ÅŸveriÅŸinde ne, nereden?

CacÄ±ÄŸa ve pancara badem, muhammaraya ve hindiba salatasÄ±na ceviz koyuyorum. FÄ±ndÄ±ksa semizotuna, rokaya ve narenciyeli salatalara çok yakÄ±ÅŸÄ±yor. Cevizin acÄ±lÄ±ÄŸÄ±, bademin tatlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n topraksÄ±lÄ±ÄŸÄ± yemeÄŸin baÅŸka bir aÅŸamaya geçmesini saÄŸlÄ±yor.

SanÄ±rÄ±m 8 yaÅŸÄ±nda filandÄ±m. Dedemi hatÄ±rlÄ±yorum. Badem ÅŸekeri yapardÄ±. Önce karamel hazÄ±rlar, sonra çiÄŸ bademleri içine atardÄ±. TezgâhÄ±n üzerinde karamelin donuÅŸunu, evdeki hafif yanÄ±k ÅŸeker kokusunu hatÄ±rlÄ±yorum. Beraber kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±k büyük plakayÄ±, benim çok hoÅŸuma gitmiÅŸti. Sonra onlarÄ± salondaki orta sehpanÄ±n üzerinde duran yeÅŸil kapaklÄ± ÅŸekerliÄŸe koymuÅŸtuk.

Anneannemlere gidince benim gözüm hep o ÅŸekerlikteydi. Ä°çinde ya fÄ±stÄ±klÄ± Mabel çikolatalar olurdu, ya tarçÄ±nlÄ± akide ÅŸekeri ya da dedemin badem ÅŸekerleri... Seneler sonra bu ÅŸekilde krokan yapÄ±p incecik kÄ±yÄ±p tatlÄ±larÄ±n üzerine koyunca hep dedemi anar oldum. Kabak tatlÄ±sÄ±nÄ± pekmezle fÄ±rÄ±nladÄ±ÄŸÄ±m Lokanta Maya günlerinde, üzerine büyükçe bir top tahinli dondurma koyar, ceviz krokanlar atardÄ±m en tepesine... Daha az ÅŸekerle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m badem krokanlarÄ± toz haline getirip fÄ±rÄ±nlanmÄ±ÅŸ keçi peynirinin üzerini kaplardÄ±m. Bir aÅŸçÄ± için müthiÅŸ bir malzeme kuruyemiÅŸ. Heyecan katÄ±yor tabaÄŸa... “Ne saçmalÄ±yor bu” diye düÅŸünüyor olabilirsiniz belki ama yemiÅŸler sayesinde yediÄŸimiz yemeÄŸi duyuyoruz, bu kÄ±tÄ±rtÄ±lar aÄŸzÄ±mÄ±zdaki yemeÄŸi hemen yutmamamÄ±za sebep oluyor ve tadÄ±nÄ± alabilememiz için bize daha fazla zaman kazandÄ±rÄ±yor. Böylece görme, koku, tat ve dokunma algÄ±larÄ±na bir de iÅŸitme eklenmiÅŸ oluyor.

CacÄ±ÄŸa, pancara, favaya, pilava badem... Muhammaraya, çerkestavuÄŸuna, hindiba salatasÄ±na ve kuvvetli peynirlere ceviz... Semizotuna, rokaya, narenciyeli salatalara fÄ±ndÄ±k... UzakdoÄŸu esintili salatalara yerfÄ±stÄ±ÄŸÄ± koyuyorum. Cevizin acÄ±lÄ±ÄŸÄ±, bademin tatlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n topraksÄ±lÄ±ÄŸÄ± eklediÄŸiniz yemeÄŸin baÅŸka bir aÅŸamaya geçmesini saÄŸlÄ±yor. Olmasa bir ÅŸey olmaz ama olursa fark yaratÄ±r diyebileceÄŸimiz malzemeler olduÄŸu için ayrÄ± seviyorum yemiÅŸleri.

AtÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k veya içki yanÄ± yemiÅŸler hazÄ±rlarken hepsini çiÄŸden alÄ±yorum. Biraz zeytinyaÄŸÄ±, bal, deniz tuzu, ince kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ biberiye, tabasco, worstershire sosla iyice harmanlÄ±yorum. Sonra hepsini yaÄŸlÄ± kâÄŸÄ±dÄ±n üzerine tek sÄ±ra olacak ÅŸekilde döküp 150 derecelik fÄ±rÄ±nda arada tahta kaÅŸÄ±kla çevirerek 15-20 dakika fÄ±rÄ±nlÄ±yorum. AltÄ±n rengi olunca fÄ±rÄ±ndan alÄ±p tezgâhta soÄŸumaya bÄ±rakÄ±yorum. Ä°yice soÄŸuyup kÄ±tÄ±r kÄ±tÄ±r olunca da servis ediyorum.

PAPRÄ°KA, YILDIZ ANASON...

Bu tarifte olmazsa olmaz az yaÄŸ, tuz ve az bal; onun dÄ±ÅŸÄ±ndaki malzemeleri keyfime göre deÄŸiÅŸtiriyorum. Bazen füme paprika, bazen hafif sarÄ±msak, acÄ± biber, bazen yÄ±ldÄ±z anason, kimyon, kiÅŸniÅŸ koyuyorum. Bu baharatlÄ± yemiÅŸler için ceviz-badem-fÄ±ndÄ±k ideal. Cevizler daha hÄ±zlÄ± renk aldÄ±ÄŸÄ± için onlarÄ± diÄŸerlerinden bir 5 dakika sonra atabilirsiniz. Bazen de yemiÅŸleri toz haline getirip yani dövüp kullanmayÄ± seviyorum. Özellikle Ä±spanak, lahana gibi kalÄ±n yapraklÄ± salatalarda iyi sonuç veriyor. Bütün bunlar bir yana, ÅŸöyle klasik bir tarif olsun diyenlere iÅŸte çerkestavuÄŸu tarifim.