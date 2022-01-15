Her lokmanın bir anlamı var

Bugün soframda güzel bir kahvaltı salatası olacak. Roka, avokado ve kuru domatesli bu salataya bazen nar, bazen maydanoz ekliyorum. Çocuklarım ‘sucuklu tereyağı’nı çok seviyor, bense soğan, mantar ve biberli göz yumurtayı... Bir de bayat ekmek varsa yumurta, krema, tarçın ve şekerli karışıma bulayıp tavada kızartıyorum.

Ailecek eş dost bir arada kahvaltı etmeyi, sanırım yılbaşı akşamı yemeğinden daha fazla seviyorum. Günün erken saatlerinde ağır peynirleri tercih etmiyorum. Sabah ilk öğün olduğu için damak daha sakin şeyler arıyor. Masaya kesinlikle iyi bir Ezine, Bergama veya Erzincan tulumu, çocuklara dilpeyniri ve Trakya eski kaşar çıkarıyorum. Peynirlerin yanına ceviz, Trabzon hurması, biraz kıtır ekmek koyuyorum. Mutlaka güzel bir kahvaltı salatası hazırlıyorum. Kışın domates kullanmadığımdan kahvaltı salatasına roka, avokado, kuru domates, bazen nar, bazen maydanoz koyuyorum. Zeytinyağı, limon, biraz da sumak gezdiriyorum.

Zeytinleri karıştırmadan masaya koymak tercihim. İçi limon kabuğu veya mandalina doldurulmuş Bodrum zeytinlerine taze kekik ve erken hasat zeytinyağı gezdiriyorum. Bazen de kişniş tohumu koyuyorum. Siyah zeytinleri isli pul biber, kuru kekik ve zeytinyağıyla tatlandırıyorum. Domat zeytinlere zahter ekliyorum, Halhalı zeytin varsa onlara acı biber, ceviz ve yağ koyup zeytin salatası gibi sunmayı seviyorum.

Acıka hazırlayacaksam ev yapımı biber salçasını zeytinyağıyla kavurup sarımsak, pul biber, nane, kekik ekleyerek biraz çevirip en son cevizleri koyarak servis ediyorum. Acıka, zeytinyağı ve beyazpeynir, kızarmış ekmekle çok keyifli oluyor. Ufak yeşil biber bulursam da onları kızartıp hafif sarımsak, sirke ekleyerek zeytinyağı gezdirip sofraya getiriyorum.

Geç bir kahvaltı sofrasıysa füme somon, somon havyarı, yanına salatalık lüleleri, limon kabuklu labne, çırpılmış tereyağı ve bebek turpla bir soğuk balık tabağı hazırlıyorum.

Günlük bulabilmişsem sütü daha tam katılaşmamış manda kaymağı, bal, evde hazırladığımız portakal kabuğu reçeli, tahin pekmezi, yazdan kalma vişne reçelini masaya çıkarıyorum.

Tabii çocuklara sosis de haşlıyorum. Eğer yorgun değilsem çok sevdiğim sucuklu tereyağını hazırlıyorum. Oda sıcaklığına getirdiğim tereyağına, Kozmaoğlu’ndan aldığım çok kurumamış baton sucuğu parçalara bölerek ekleyip hepsini robottan geçiriyorum. Sonra hazırladığım sucuklu yağı kavanozlayıp buzdolabına koyuyorum. Tam kahvaltı saatine ayarladığım fırından yeni çıkmış ekmeğe sürüp üzerinde biraz da peynirle mideye indirmeyi seviyorum.

Kahvaltının olmazsa olmazı yumurta... Favorim ya çok yumurtalı tereyağında hazırlanmış omlet ya da soğanlı, mantarlı ve sivri biberli göz yumurta... Kahvaltının içeriğine göre bazen kıymalı sivri biberli yumurta da yapıyorum. Evde bayat ekmekler varsa çırpılmış yumurta, tarçın, krema ve şeker karışımına batırdığım ekmekleri teflon tavada tereyağında kızartıyorum.