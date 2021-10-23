En son ne zaman zeytinyağı kokladınız?

Atlas da Alp de mutfakta olmaya hevesli... Karidesleri ben haşlıyorum, onlar soyuyor. Çorbaların üzerine süt köpürtüyoruz, ekşi maya ekmeklerin kenarlarından ufak krutonlar yapıyoruz. Meyve suyu karışımları deniyor, tadıp yorumluyoruz. Bir de kendi jölemizi pişirince çok eğleniyorlar.

Atlas 4 yaşındaydı. “Mutfakta ben de senin gibi kesmek istiyorum” dedi. Kesme tahtasının altına hafif nemli bir bez koydum, beni dikkatle izledi. “Çünkü tahta kayarsa elimizi keseriz” dedim, büyük ve ağır bir bıçak kullandığımı anlattım. Ona tırtıklı ve küçük boy bir bıçak, bir de domates verdim. Bıçağı ileri geri nasıl hareket ettireceğini gösterdim.

Ucu sivri olan bir bıçak değildi verdiğim. Sivri bir bıçak kullanması gerekirse gözünü ve yüzünü hep uzakta tutmasını, bıçak elinden kayıp yere düşerse tutmaya çalışmaması gerektiğini söyledim. Ve beraber domates kesmeye başladık. Çok eğleniyordu. Büyüme fikri de ona iyi geliyordu. Müzik açtık, yemek yaptık, nasıl aşçı olduğumu, anneannemi nasıl seyrettiğimi, ona nasıl yardım ettiğimi anlattım. “Ben de aşçı olacağım” dedi. Acele etmemesini, karar vermek için daha önünde uzun bir süre olduğunu söyleyip ekledim: “Güzel yemek yapmak muhteşem bir his.”

Zaman içinde Alp de Atlas’ı örnek alıp mutfakta olmaya çok heves etti. Tatlısever Alp’le de yumurta kırmalı, karıştırmalı birçok şey yapar olduk. Bence yemek yapmak herkese ama özellikle çocuklara iyi geliyor. Sorumluluk almak, birlikte çalışmak ve yaptığının sonucunu hızlıca görüp bir de onu deneyimleyebilmek şahane.

Çocuklar konu olunca bana hep “Bebekken ne yiyorlar” diye soruyorlardı. Bizim yemekleri, bir süre biraz daha az tuzlu ve az baharatlı yaptım sadece. Bulamaç çorbalardan, bulamaç kahvaltılardan yedirmedim. Hep ‘Bunu ben yemek ister miyim’ diye düşündüm. Çocuklarıma da tek tek malzemeleri tattırdım. Sonra bu malzemeleri kendi yemek istediğim şekilde eşleştirip onlara denettim, kendi kombinasyonlarını denemelerine izin verdim. Yemedikleri veya yemeyeceklerini düşündüğüm şeyleri de her zaman sofraya eğer biz seviyorsak getirmeye devam ettim, onlara yemeleri için ısrar etmedim. Atlas daha yeni yürüyordu; sabah 7.00’de buzdolabındaki nohut-pilavı gösteriyordu. “Yok, bu saatte olmaz” da demedim.

BERABER BÖREK DE SARIYORUZ

Bazen sandviç hazırlıyorum akşam yemeği için, bazen kahvaltı... Balık, ekmek, soğan da hazırlıyoruz beraber, börek de sarıyoruz. Ispanak yemeği için de heyecanla oturuyoruz masaya. Önemli olan, sofrayı doymak için değil, beraber güzel zaman geçirmek için kullanmak. Bu da biraz yemeğe eğlence katmaktan geçiyor. Sofrayı hazırladığımız yer, bazen mutfakta, bazen çimde, bazen TV karşısında, bazen şık sofrada... Çocukların da bizler gibi keyifli sofralar sevdiğini unutmadan, sadece besleme güdüsüyle hareket etmediğimiz zaman çok daha fazla yemek yediklerini, her şeyi denemeye daha gönüllü olduklarını fark ediyor insan.