Aklımda ekmek ve yumurta!

Yılbaşında alaturka bir masa hazırlayacaksam sofrada çerkestavuğu, midyeli salma, fava ve Tunç Balık’tan aldığım lakerda olsun isterim. Daha Batı ruhlu bir sofra hazırlamak istediğimdeyse Kozmaoğlu’ndan aldığım yabancı peynirleri, acılı vişne ve biberiyeli kayısı marmelatlarıyla servis ediyorum. Bir yılbaşı klasiği olan hindiyse portakal dilimleri ve elma suyuyla marine ediliyor, düşük ısıda, uzun uzun pişiyor.

Yeni yıl öncesi bizim dükkânda (Gram) hummalı bir çalışma var. Davetler, paketler ve tabii ki yeni yıl hazırlığı... Böyle özel günleri diğerlerinden ayıran, günlük tüketimin dışına çıkıp biraz kendimizi şımartmak sanırım. Şımartmak illa çok lüks ve pahalı malzemeyle olmuyor, her gün yaptığımızın dışına çıkmaktan geçiyor. Veya biraz fazla kafa patlatmaktan. Aslında hepimizin ihtiyacı olan arada sırada rutini kırmak.

İşte tam da bu düşünme pratiği sayesinde konu yılbaşı olunca ister iki kişiye özel, ister büyük bir gruba eğlenceli sofralar hazırlamak geliyor içimden.

Hem şarap hem rakıyla eşleşebilecek güzel bir meze sofrası hazırlayıp evi restorana çevirmek tatlı bir fikir olabilir. Soğuk bir balık tabağı hazırlamak istiyorsam füme Türk somonu alıyorum. Yanına limon kabuğu rendelediğim labne, ince salatalık lüleleri, kapari çiçeği ve kıtır ekmeklerle servis ediyorum.

Metro Türkiye’den geçenlerde torik aldım, harika çıktı. Aynı şekilde palamut fileto alıp evde sıcak füme yapıyorum veya mis gibi Karadeniz hamsisini tuzlayarak hızlı marine hamsi hazırlıyorum. Selahattin Kemerli Tuzlu Sardalya, konserve balıklardan en sevdiğim... Kızarmış ekmeğe tereyağı sürüp bol dereotuyla yemeyi sevdiğim için balığı tabağa çıkarınca üzerine dereotu kıyıyorum. Bu balıkların eşlikçisi olarak masaya bebek turp, kırmızı soğan veya taze soğan çıkarmayı da ihmal etmiyorum.

Alaturka bir masa hazırlayacaksam masada çerkestavuğu, kara midyeli salma, fava olsun isterim. Marmara’daki müsilajdan korkup midye yemeği bırakmış olsak da Ege’den gelen Metro Türkiye’nin kendi markası altında sunduğu Metro Chef kara midyelerini severek kullanıyorum. Lakerdayı Tunç Balık’tan alıyorum. Mezeleri hazırlamakla uğraşmak istemezsem iyi mezenin adresi kesinlikle Pangaltı Tuşba.

Kokoreç kendi yağında pişiyor

Bol mezeli bir sofranın arkasından gece geç saatte içilmesi için işkembe çorbası yapmayı seviyorum. Sakatat için hem lokantaya hem eve senelerdir güvenle alışveriş yaptığım yer ‘Senin Ciğerci’, Galatasaray Balık Pazarı. İşkembeyi pişirecek zamanım varsa kesin oradan alıyorum. Bu yılbaşında kokoreçsever arkadaşlarıma bütün pişmiş kokoreç de hazırlayacağım. Hindi torbasında pişirdiğim bütün kokoreç kendi yağında piştiği için muhteşem sonuç veriyor.