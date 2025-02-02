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Dermatolog Dr. Neslihan Dolar
Dermatolog Dr. Neslihan Dolar
Dermatolog Dr. Neslihan DolarYazarın Tüm Yazıları

Modern hayat cildimizi nasıl yaşlandırıyor

#Cilt Bakımı#Cilt Temizliği#Cilt Sağlığı

Modern yaşamın yoğun temposunda, cilt yalnızca biyolojik yaşlanmayla değil, çevresel faktörlerin yarattığı tahribatla da mücadele ediyor. Teknolojinin etkisiyle maruz kaldığımız mavi ışık ve şehirlerdeki hava kirliliği, cildimizin erken yaşlanmasına, elastikiyet kaybına ve leke oluşumuna yol açıyor. Peki, bu çevresel tehditlerin cilt üzerindeki etkileri nelerdir ve bunlarla başa çıkmak için neler yapabiliriz?

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Mavi Işık: Dijital dünyanın görünmez tehlikesi

Telefon, bilgisayar ve tablet gibi elektronik cihazlardan yayılan mavi ışık (HEV ışık), yalnızca gözlere değil, cilde de zarar verir. Yapılan araştırmalar, mavi ışığın serbest radikal oluşumunu tetiklediğini, kolajen yıkımına neden olduğunu ve hiperpigmentasyon riskini artırdığını göstermiştir. Özellikle melazma ve güneş lekesi gibi sorunlara yatkın kişilerde mavi ışık, cilt tonunu düzensizleştirebilir.

Ne yapılabilir

Geniş spektrumlu güneş kremleriyle mavi ışık koruması sağlayan ürünler kullanılmalı. Bu ürünler 3-4 saat aralıklarla cilde uygulanmalıdır.

Antioksidan desteği: C vitamini, E vitamini ve niasinamid gibi içeriklerle cilt savunması güçlendirilmeli.

Dijital hijyen: Akşam saatlerinde cihaz kullanımı sınırlandırılarak mavi ışığa maruz kalma azaltılabilir.

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Hava kirliliği

Hava kirliliği, ince partiküllerin cilt bariyerini geçerek oksidatif strese neden olduğu bir diğer çevresel tehdittir. Bu durum ciltte kuruluk, elastikiyet kaybı, geniş gözenekler ve mat bir görünümle sonuçlanabilir. Egzoz gazları, endüstriyel atıklar ve partikül maddeler yalnızca cildin yüzeyinde değil, derin katmanlarında da hasar yaratır.

Ne yapılabilir

Düzenli temizlik: Cilt kirden arındırılmalı. Haftalık AHA içeren temizleme ürünleriyle cilt derinlemesine peeling yaparak arındırılabilir.

Bariyer güçlendirme: Hyaluronik asit ve seramid içeren nemlendiricilerle cilt koruyucu bariyeri desteklenmeli.
Antioksidanlar: Serbest radikalleri nötralize eden ürünler kullanılmalı.

Stres ve uyku düzensizliği

Stres, vücudun kortizol gibi zararlı hormonları salmasına neden olarak ciltte iltihaplanma, akne ve sivilce gibi sorunların artmasına yol açar. Yoga, meditasyon, düzenli egzersiz ve rahatlama teknikleri cilt sağlığını iyileştirebilir.
Anti-inflamatuar özelliklere sahip ürünler (niasinamid, yeşil çay özleri gibi) kullanmak cildin stresle baş etmesine yardımcı olabilir. Uyku düzensizliği ise cildin onarım ve yenilenme sürecini engeller, cilt elastikiyetini kaybettirir ve kırışıklıkların belirginleşmesine neden olur. Yetersiz uyku, cildin kolajen üretimini engeller ve hücre yenilenmesini yavaşlatır. Ayrıca, uyku eksikliği ciltte morluklar, şişlikler ve sarkmaların artmasına neden olabilir. Gece kullanılan uyku maskeleri ve nemlendiriciler ve cilt bariyerini güçlendiren serumlar, uyku sırasında cildin onarılmasına yardımcı olabilir.

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Estetik dermatolojide çözümler

  1. Karbon peeling: Hava kirliliğine bağlı olarak oluşan tıkanmış gözenekleri ve siyah noktaları temizler. Cilde parlaklık kazandırır.
  2. PRP tedavisi: Hastanın kendi kanından elde edilen trombosit zengin plazmayla cilt yenilenmesini destekler.
  3. Mikro iğneleme: Cildin doğal yenilenme sürecini hızlandırır, ince çizgileri ve lekeleri azaltır.
  4. LED ışık terapisi: Kırmızı ışık, kolajen üretimini artırarak cildi yenilerken; mavi ışık akneye neden olan bakterileri yok eder.
  5. Antioksidan mezoterapi: Cilt altına direkt olarak antioksidan maddelerin enjekte edilmesiyle serbest radikal hasarına karşı savunma sağlar.
  6. Lazer tedavileri: Fraksiyonel lazer ve Q-Switch lazer, Pico lazer tulyum gibi yöntemlerle lekeler, ince çizgiler ve pigmentasyon sorunları giderilebilir.

 

 

#Cilt Bakımı#Cilt Temizliği#Cilt Sağlığı
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