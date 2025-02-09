Göz altı morlukları ve tedavisi

Haberin Devamı

Göz altı morlukları, genetik yatkınlıktan dolaşım bozukluklarına, pigmentasyon artışından alerjik reaksiyonlara kadar birçok sebeple ortaya çıkabilir. Göz altı morluklarının en yaygın sebeplerinden biri, genetik yatkınlıktır. Aileden gelen bir diğer özellik, gözaltı cildinin ince olmasıdır. Göz çevresi cildinin doğuştan ince olan bireylerde, alttaki damarlar daha belirgin olabilir.

Genetik olarak bu duruma yatkın bireylerde, morluklar ergenlik döneminden itibaren gözlemlenebilir.

Yaşlanma süreciyle göz altındaki damarlar daha belirgin hale gelir ve aynı zamanda göz çevresindeki ciltteki pigment değişiklikleriyle birlikte morluklar daha görünür olabilir. Yetersiz uyku, göz çevresindeki damarların şişmesine ve kan akışının bozulmasına neden olabilir. Uyku eksikliğiyle vücutta stres hormonu olan kortizol artar, bu da cildin zayıflamasına, hassasiyetinin artmasına ve göz altı morluklarının belirginleşmesine neden olabilir. Ayrıca, uyku eksikliği vücutta sıvı birikimine yol açarak göz altındaki şişliği de artırabilir.

Haberin Devamı

Stres, cilt sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Stres, vücutta inflamasyona yol açarak göz altı morluklarını artırabilir.

Ayrıca, aşırı alkol tüketimi, sigara içmek ve düzensiz bir yaşam tarzı da göz altı morluklarının görünümünü kötüleştirebilir.

Alerjiler, özellikle mevsimsel alerjiler veya ev tozu akarları gibi iç mekân alerjenlerine karşı duyarlılığı olan kişilerde göz altı morluklarını artırabilir. Alerjik reaksiyonlar, göz çevresindeki damarlarda genişlemeye ve şişmeye yol açabilir. Ayrıca, kaşıma isteği nedeniyle göz çevresinde mikroskobik düzeyde hasar oluşabilir, bu da morlukların görünümünü daha belirgin hale getirebilir.

Hormonal değişiklikler



Kadınlarda, hormon düzeylerindeki değişiklikler göz altı morluklarını artırabilir. Özellikle adet dönemi, gebelik, doğum kontrol haplarının kullanımı ve menopoz gibi süreçlerde hormonlar, cilt yapısını etkileyebilir. Bu dönemlerde vücutta sıvı tutulumunun artması, göz çevresindeki damarların belirginleşmesine neden olabilir. Hormonlar ciltteki melanin üretimini etkileyerek pigment değişikliklerine yol açabilir.

Haberin Devamı

Beslenme eksiklikleri ve anemi

Demir eksikliği, C vitamini eksikliği ve B12 vitamini eksiklikleri gibi beslenme problemleri, göz altı morluklarının temel nedenlerinden olabilir. Demir eksikliği anemisi, vücutta oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin sayısının azalmasına neden olur, bu da göz altındaki damarların daha belirgin hale gelmesine yol açar. C vitamini eksiklikleri de cilt sağlığını olumsuz etkiler.

Çözüm yolları ve tedavi yöntemleri

◊ C vitamini: Cilt tonunu eşitleyerek göz altı bölgesini aydınlatır.

◊ Retinol: Cildin yenilenmesini destekleyerek cilt kalınlığını artırır ve damarların görünürlüğünü azaltır.

◊ Kafein: Kan dolaşımını hızlandırarak göz çevresindeki morluğu hafifletir.

Haberin Devamı

◊ Peptidler ve hyalüronik asit: Cildi nemlendirir ve daha dolgun görünmesini sağlar.

◊ Mikro kanal bant teknolojisi: Yeni geliştirilen teknolojiler sayesinde, evde yapabileceğiniz, iğnesiz ama iğneyle enjekte edilmiş kadar hızlı etkili yöntemler ülkemizde de kolayca erişilebilir hale geldi.

Göz çevresine uygulanan patentli mikro kanal bant teknolojisiyle üretilmiş patch’ler yara bandı gibi bir bant içine yerleştirilen mikro kanallar sayesinde cilt bariyerini geçip alt dokulara aktif bileşenler ve hyalüronik asiti ulaştırır. Bu aktif içerikler vücudun doğal nemi ile çözünür ve hemen çalışmaya başlar.

Göz altı morluklarının azalmasına yardımcı alışkanlıklar

Haberin Devamı

◊ Uyku düzeni: Her gece 7-8 saat kaliteli uyku almak, göz çevresinin daha sağlıklı görünmesini sağlar.

◊ Dengeli beslenme: Demir eksikliği gibi besin eksiklikleri göz altı morluklarını artırabilir. C vitamini açısından zengin besinler tüketmek faydalıdır.

◊ Güneş koruyucu kullanımı: En az SPF 30 içeren bir göz çevresi güneş koruyucusu kullanılmalıdır.

◊ Sigara ve alkolü sınırlamak: Sigara kan dolaşımını bozarak morlukları artırabilir, alkol ise vücudu susuz bırakarak göz altlarını çukurlaştırır.

◊ Göz altınızı ovuşturmayın: Makyajınızı çıkarırken yumuşak temizleyicilerle ovuşturmadan nazik hareketlerle temizlemelisiniz.

◊ Soğuk uygulama yapın: Temiz bir havlu içerisine sarılan birkaç küp buz göz üzerine uygulanır.

Haberin Devamı

NOT: Haftaya medikal ve estetik uygulamalarla bu konuya devam edeceğiz.