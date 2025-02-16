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Dermatolog Dr. Neslihan Dolar
Dermatolog Dr. Neslihan Dolar
Dermatolog Dr. Neslihan DolarYazarın Tüm Yazıları

Göz altı morlukları ve tedavi yöntemleri

#Göz Altı Morlukları#Göz Altı Morlukları Tedavi#Göz Altı Morlukları Neden Olur

Geçen hafta göz altı morluklarının nedenlerini ele almıştım. Genetik yatkınlık, dolaşım bozuklukları, alerjiler, uykusuzluk ve hatta ekran başında geçirilen uzun saatler... Tüm bunlar, göz altlarımızı olduğundan daha koyu ve yorgun gösterebilir. Peki, bu durumun bir çözümü var mı? Neyse ki günümüzde bilim ve estetik dermatoloji, göz altı morluklarını hafifletmek için pek çok etkili yöntem sunuyor. Bugün, bu morluklarla vedalaşmanın yollarını konuşalım!

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Medikal ve estetik uygulamalar

Göz altı mezoterapileri

Cilt tonu düzensizliği ve dolaşım problemlerinden kaynaklanan morluklarda kullanılır.

Cilt altına vitamin, antioksidan ve amino asit içeren özel bir karışım enjekte edilir.

Cildi besleyerek aydınlık bir görünüm kazandırır ve ince kırışıklıkları azaltır.

Göz altı bölgesinde koyulaşma, kırışıklık ve gevşeme olduğu durumlarda mezoterapi ürünleriyle redermalizasyon yaparak yani derimizin dermis tabakasını yeniden yapılandırarak hızlı bir şekilde göz altı bölgesinde aydınlanma ve sıkılaşma elde edilebilir.

Ciltte nemlenme, parlaklıkla birlikte yorgun yüz ve göz altı görünümünün düzeltilmesi, renkte açılma hızlı bir şekilde görülür. Zaman içinde hyalüronik asidin nem tutma kapasitesi ve sıkılaştırıcı etkisi cildi nemlendirip ince çizgilere çözüm olurken, içeriğinde diğer amino asitler hücre düzeyinde enerji üretimini düzenleyerek bozulmuş metabolik süreçleri düzeltir, serbest radikallerin birikmesini önler ve melanin oluşumunu engelleyerek hiperpigmentasyon yani lekenin oluşmasını önler.

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Böylece etkinin çok hızlı başlayıp tekrarlayan uygulamalarla uzun sürdüğü bu yöntemle özel günlerinizde kapatıcı kullanmak zorunda kalmazsınız, sabah kaktığınızda sağlıklı canlı ve aydınlık bir cilt ve göz altıyla uyanabilirsiniz.

Göz altı ışık dolgusu

Göz altı çukurunun belirgin olduğu, çökük görünüme sahip kişilerde etkilidir.

Hyalüronik asit dolgular, göz altındaki boşlukları doldurarak cildi daha dolgun ve sağlıklı gösterir.

6-12 ay arasında kalıcılığı vardır.

Göz altı bölgesinde çukurlanma varsa bu durum ışık kırılmasına yol açıp mevcut deriyi daha koyu gösterecektir. Göz altı derisi gevşemiş, yağ dokusu azalmış veya genetik olarak çukur yapıda olan kişilerde içeriğinde antioksidan ve hyalüronik asit içeren ışık dolgusu uygulamalarıyla durum düzeltilebilir. Yine göz çevresinde pigmentasyon ve elastikiyet azalması olan ciltlerde çeşitli lazer ve ışık sistemleri kullanarak bu bölgeyi destekleyebiliyoruz.

Lazer tedavileri

Göz altı morluklarını tedavi etmek için kullanılan lazer uygulamaları, cilt yenilenmesini destekleyerek daha aydınlık ve taze bir görünüm sağlar. Bu tedaviler, morlukların kaynağına bağlı olarak farklı şekillerde etki eder. Örneğin, pigment fazlalığı nedeniyle oluşan koyu halkalar için kullanılan lazerler, cilt altındaki fazla melanini hedef alarak rengi açar ve tonu eşitler.

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Damar yapısının belirginleşmesiyle ortaya çıkan mor-mavi renkli morluklarda ise damarları daraltarak kızarıklık ve morluğu hafifletmeye yardımcı olan sistemler tercih edilir. Cilt altındaki kolajen üretimini artıran lazerler ise hem cildi sıkılaştırır hem de göz altındaki ince kırışıklıkları azaltır.

Lazer tedavileri genellikle birkaç seans sürer. İşlem sonrası hafif kızarıklık yaşanabilir, ancak bu etkiler kısa sürede kaybolur. Tedavi sürecinde cildi güneşten korumak önemlidir, çünkü lazer uygulamaları cildi geçici olarak daha hassas hale getirebilir. Göz altı morluklarının nedeni kişiden kişiye değiştiği için en etkili sonuçlar, bazen lazeri diğer yöntemlerle birleştirerek alınabilir.

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Kimyasal peeling

Kimyasal peeling’ler de göz altı morluklarının tedavisinde etkili yöntemlerden biridir. Pigment artışına bağlı koyu morluklarda etkilidir. Hafif asit içerikleriyle cildin üst tabakasını yenileyerek daha parlak ve taze bir görünüm sağlar. Hassas göz çevresine uygun olan mandelik asit ve laktik asit, nazik bir etkiyle cilt rengini dengelerken, glikolik asit daha güçlü bir etki göstererek yenilenmeyi hızlandırır. Daha derin etki eden TCA peeling ise profesyonel uygulama gerektirir ve daha yoğun bir yenilenme sağlar.

NOT: Bu tür işlemleri yaptırmadan önce bir dermatoloğa, uzmana danışın. Bu uzmanların yetkinliğini, diplomalarını, mesleki kariyerlerini araştırın...

 

 

#Göz Altı Morlukları#Göz Altı Morlukları Tedavi#Göz Altı Morlukları Neden Olur
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