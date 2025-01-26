Ameliyatsız gençleşmenin en etkili yolları

Haberin Devamı

Ses dalgalarıyla gençleşme

Teknolojinin ilerlemesiyle, yüz gençleştirme çalışmalarında ameliyatsız yöntemlerin sayısı giderek artıyor.

Ses dalgalarıyla gençleşme, yüz ve vücut bölgelerinde cilt sıkılaşması, kırışıklıkların azaltılması ve gençleşme sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir.

Bu yöntemde genellikle yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason (HIFU) ya da radyofrekans teknolojisi kullanılır.

Ses dalgalarıyla nasıl gençleşilir?

Bu sistemde ses dalgalarının mekanik etkisinden faydalanılır. Ultrason yani ses dalgaları, hamilelerde bile bebeğe zarar vermeden kullanılan bir görüntüleme tekniğidir.

Fokuslu Ultrason, ses dalgalarının odaklandığı noktaya ulaşarak, plastik cerrahların yüz germe ameliyatlarında düzelttiği tabakaya kadar iner ve burada ameliyat gerektirmeden tek seansta kolajen uyarımı ve germe etkisi oluşturur. Bu masum ve etkili enerji sayesinde cilt altı bağ dokusu sıkılaşır, cilt sarkmasının önüne geçilir.

HIFU

Haberin Devamı

Ultrason enerjisini cildin derin katmanlarına odaklayarak lifting etkisi sağlar. Özellikle yüz ovalini belirginleştirmek, yanak ve çene hattında toparlanma sağlamak için etkili bir yöntemdir. Tek seans ile uzun süreli sonuçlar alınarak doğal kolajen üretimini destekler. 1-1.5 yıla kadar etki süresi vardır

HIFU mu, LIFU mu?

Lineer Focus Ultrasound (LFU) ve High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) arasındaki fark, kullanılan ultrason teknolojileri ve uygulama yöntemleridir. LIFU ultrason dalgalarıyla cildin orta ve derin katmanlarına etki ederek kolajen üretimini uyarır ve cildin sıkılaşmasını sağlar.

HIFU’dan farklı olarak LFU’da ultrason dalgaları daha lineer bir şekilde odaklanır. Bu, enerjinin spesifik bir alana yoğunlaşmasını sağlar.

Hedeflenen dokulara daha hassas bir şekilde ulaşılır. HIFU’ya kıyasla daha nazik bir yöntem olması sayesinde göz çevresi ve boyun gibi hassas bölgelerde güvenle uygulanabilir. Cilt elastikiyetini artırarak doğal sıkılaşma sağlar.

BBL (BroadBand Light Therapy)

BBL, geniş bant ışık teknolojisi kullanarak cilt hücrelerini yenileyen ve yaşlanma belirtilerini azaltan bir tedavidir. Bu teknoloji cilt altındaki fibroblastları uyararak kolajen ve elastin üretimini destekleyip artırır, cilt tonunu eşitler ve sıkılaştırır. Aynı zamanda doğal parlaklık ve tazelik kazandırır. Etkisi 1 yıla kadar sürebilir.

Haberin Devamı

Biyostimülan dolgular (Kolajen uyarıcı dolgular)

‘Sıvı yüz germe’ de denilen bu yöntemle cildin doğal yenilenmesini destekleyen biyostimülan dolgular, kolajen üretimini artırarak uzun vadeli sıkılaşma sağlar. Hyalüronik asit dolgularına kıyasla daha uzun süre kalıcıdır ve cildin kalitesini artırmaya yönelik çalışır.

Altın iğne radyofrekans (Mikroiğneleme ile RF)

Mikroiğneler aracılığıyla cilt altına radyofrekans enerjisi verilerek sıkılaşma ve gençleşme sağlanır.

Kolajen üretimini artırarak ince çizgiler, geniş gözenekler ve sarkmalarda etkili sonuçlar sunar. Ciltteki sıkılaşma, gençleşme ve yenilenme süreçlerini tetikleyerek, cildin daha canlı, pürüzsüz ve genç görünmesini sağlar.

Haberin Devamı

İp askı ile yüz germe

Biyouyumlu iplerin cilt altına yerleştirilmesiyle yüz ve boyun bölgesinde anında lifting etkisi sağlanır. İpler zamanla eriyerek kolajen üretimini artırır ve uzun süreli sıkılaşma sağlar.

Dolgu uygulamaları

Zamanla kaybolan yüz hacmini geri kazandırmak için kullanılan hyalüronik asit dolgular, cildin nem dengesini koruyarak doğal bir görünüm sağlar.

Hyalüronik asit dolguları, yüz hatlarını yeniden şekillendirir, hacim kaybını giderir ve kırışıklıkları doldurur.

Cilt altına enjekte edilen bu dolgu maddeleri, özellikle yanaklar, göz altı, dudaklar ve çene gibi bölgelerdeki hacim kayıplarını telafi eder. Ayrıca ciltteki sarkmaların ve çizgilerin görünümünü azaltarak daha genç bir yüz profili oluşturur.

Haberin Devamı

Botoks ile mikro germe

Botoks, yüz kaslarını geçici olarak gevşeterek kırışıklıkları azaltır. Son yıllarda yüz konturunu belirginleştirmek ve sarkmaları önlemek amacıyla düşük doz tüm yüz veya alt yüz, boyun için botoks uygulamaları yapılmaktadır.

NOT:

Tüm bu işlemler mutlaka için bir uzmana danışın. Bu uzmanların yetkinliğini, diplomalarını ve mesleki kariyerlerini araştırın...