10 soruda kolajen

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1 - Kolajen nedir?

Kolajen, vücudumuzun temel yapı taşlarından biridir ve bağ dokusunun ana bileşeni olarak tüm vücut protein içeriğinin yüzde 25-35’ini oluşturur. Adı Yunanca “kolla” yani tutkal kelimesinden gelir. Çünkü cildimizi, organlarımızı ve dokularımızı bir arada tutan ana proteinlerden biridir. Cilt, tendon, bağlar, kıkırdak, eklemler ve kemiklerde bolca bulunur.

2 - Sığır mı, balık mı?

Kolajen; balık, sığır, tavuk gibi farklı kaynaklardan elde edilir. Ancak vücutta kullanım açısından kaynağı değil, molekül büyüklüğü (Dalton değeri) ve nitelikleri önemlidir. PubMed’de yapılan bazı bilimsel araştırmalar sığır ve balık kolajeni arasında bazı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Her iki kolajen türü de vücuda faydalıdır, ancak spesifik ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize göre seçim yapmanız en uygun yaklaşım olacaktır.

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3 - Hangi formu kimler kullanmalı?

Kolajen takviyeleri tablet, kapsül, toz, sıvı ve bar formunda bulunabilir. Ancak vücut tarafından emilebilmesi için hidrolize edilmesi gerekir. Toz veya sıvı form, genellikle daha yüksek miktarda kolajen içerirken, tablet form daha düşük dozda olabilir. Saşe (toz) ve sıvı kolajen arasında içeriğe bağlı olarak fark yoktur. Sadece sıvı form, üretim aşamasında su eklenerek hazırlanır.

4 - Kolajen seçimi ve kullanım süresi nasıl olmalı?

Kolajen seçimi kişisel ihtiyaçlara göre değişir. Yaş, cinsiyet, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörler dikkate alınarak uygun form ve doz belirlenmelidir. Herkes aynı dozu kullanamaz. Sigara içen, yoğun stres altında olan veya cilt elastikiyeti kaybı yaşayan kişiler daha yüksek dozlardan fayda görebilir.

5 - Hangi vitamin ve minerallerle desteklenmeli?

Kolajenin emilimini artırmak için bazı vitamin ve minerallerle desteklenmesi önerilir. Özellikle C vitamini, kolajenin vücutta sentezlenmesini destekler. Bunun yanında hyaluronik asit, B vitaminleri, çinko, selenyum ve bakır gibi destekler de kolajenin etkisini artırabilir. Eğer iyi formüle edilmiş bir kolajen takviyesi kullanılıyorsa, ek vitamin desteği gerekmeyebilir.

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6 - Kilo aldırır mı?

Araştırmalar, kolajen takviyelerinin kilo aldırıcı etkisi olmadığını gösteriyor. Hidrolize kolajen, vücuda ihtiyacı olan aminoasitleri sağlamak için üretilmiştir ve doğrudan yağ ya da karbonhidrat içermediği için kilo aldırmayabilir.

7 - Kaç yaşından sonra kullanılmalı?

Vücudumuzda kolajen üretimi 25 yaşından itibaren azalmaya başlar. Bu nedenle erken yaşlarda takviyeye başlanması, ilerleyen dönemlerde cilt elastikiyeti ve eklem sağlığı açısından avantaj sağlayabilir. Kolajen kullanımı için kesin bir yaş sınırı yoktur, ihtiyaç doğrultusunda her yaşta kullanılabilir.

8 - Ne zaman ve ne sıklıkla kullanılmalı?

Kolajen takviyelerinden optimum fayda sağlamak için 8-12 hafta boyunca düzenli kullanılması önerilir. Bu sürenin ardından, elde edilen sonuçları korumak için haftada 2-3 kez kullanıma devam edilebilir. Günün herhangi bir saatinde alınabilir, aç karna alınması emilimi artırabilir.

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9 - Doğal kolajen evde yapılabilir mi?

Kemik suyu, kelle paça çorbası gibi besinler yüksek oranda kolajen içerir. Ancak doğal kolajen büyük moleküller halinde bulunduğu için vücut tarafından emilimi düşüktür. Bu nedenle laboratuvar ortamında hidrolize edilerek küçük parçalara ayrılmış kolajen takviyeleri, vücut tarafından daha etkili bir şekilde kullanılabilir.

10 - Cilt ve eklemler için kullanılan kolajen farklı mı?

Şu ana kadar 28 farklı kolajen tipi tanımlanmıştır. Vücut kolajeninin yüzde 90’ını Tip 1 kolajen oluşturur.

◊ Cilt, saç ve tırnaklar için: Tip 1 ve Tip 3 kolajen tercih edilmelidir.

◊ Eklem ve kemik sağlığı için: Tip 2 kolajen önerilir.

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Tip 1 kolajen, vücutta ihtiyaca göre diğer tiplere dönüşebilir. Bu yüzden iyi formüle edilmiş bir Tip 1 kolajen takviyesi cilt, eklem, kemik ve kıkırdak dahil tüm dokulara fayda sağlayabilir.