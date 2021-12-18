‘Yumurta’nız nasıl olsun?

Geleneksel lezzetlerimizi yaşatmayı çok önemsiyorum. Bu yazımda, hepimizin çocukken yediği, çok sevdiğimiz tarifleri günümüze nasıl uyarladığımı ve bu tatları bitkisel hale getirmek için nasıl bir yöntem izlediğimi anlatacağım.

Tanıdığım en yetenekli, elinin lezzetine en güvendiğim şef, anneannemdi. Onun yemeklerini yaşatmak benim için ayrıca önemli. O tarifleri vegan hale getirdim, lezzetlerinin değişmediğini gördüm. Hayvansal ürünlerin yerine hangi bitkisel ürünleri kullacağımı bulmaksa ayrı bir zevkti. Anneannemin tariflerini veganlaştırırken en çok kafa yormam gerekenler yumurta, yoğurt, süt ve bal oldu haliyle. Tuzlularda şekersiz soya veya yulaf sütünü, tatlılara kendi yaptığım fındık ve badem sütünü kullanıyorum örneğin. Krema yaparken tercihim kaju sütü... Dondurma ya da puding yaparken tercihimse kavun çekirdeğinden hazırladığım sübye oluyor. Rafine şeker kullanmak istemeyenlerin tariflere sıklıkla kattığı balın bitkisel mutfakta birçok alternatifi var. Hurma özü ve akçaağaç şurubu gibi... Bu iki ürün, kıvamı, rengi ve şeker oranlarıyla en sevdiklerimden. Kimi zaman tahin ve pekmez de kullanıyorum tabii. Yoğurtlu tariflerde, geçen haftalarda size nasıl yaptığımı anlattığım vegan yoğurtları kullanıyorum. Yumurtaysa belki de ikame etmesi en ustalık gerektiren ürün. Çünkü tarifinizde yumurtayı ne amaçla kullandığınızı bilmeniz gerekiyor. Tadı için mi, böreğinizi iyice kızartmak için mi? Kızartacağınız ürünlerin birbirine yapışması için mi, yoksa kekinize doku katması için mi? Keten tohumu, chia tohumu ve kinoa gibi besinler harika ikameler... Su veya bitkisel süt içinde bekledikçe jelleşmeleri, yumurta akı kıvamına gelmeleri sayesinde mutfağımdan bu üç ürünü eksik etmiyorum.

Tanıdığım en yetenekli, elinin lezzetine en güvendiğim şef, anneannemdi. Onun yemeklerini yaşatmak benim için ayrıca önemli. O tarifleri vegan hale getirdim, lezzetlerinin değişmediğini gördüm. Hayvansal ürünlerin yerine hangi bitkisel ürünleri kullacağımı bulmaksa ayrı bir zevkti. Anneannemin tariflerini veganlaştırırken en çok kafa yormam gerekenler yumurta, yoğurt, süt ve bal oldu haliyle. Tuzlularda şekersiz soya veya yulaf sütünü, tatlılara kendi yaptığım fındık ve badem sütünü kullanıyorum örneğin. Krema yaparken tercihim kaju sütü... Dondurma ya da puding yaparken tercihimse kavun çekirdeğinden hazırladığım sübye oluyor. Rafine şeker kullanmak istemeyenlerin tariflere sıklıkla kattığı balın bitkisel mutfakta birçok alternatifi var. Hurma özü ve akçaağaç şurubu gibi... Bu iki ürün, kıvamı, rengi ve şeker oranlarıyla en sevdiklerimden. Kimi zaman tahin ve pekmez de kullanıyorum tabii. Yoğurtlu tariflerde, geçen haftalarda size nasıl yaptığımı anlattığım vegan yoğurtları kullanıyorum. Yumurtaysa belki de ikame etmesi en ustalık gerektiren ürün. Çünkü tarifinizde yumurtayı ne amaçla kullandığınızı bilmeniz gerekiyor. Tadı için mi, böreğinizi iyice kızartmak için mi? Kızartacağınız ürünlerin birbirine yapışması için mi, yoksa kekinize doku katması için mi? Keten tohumu, chia tohumu ve kinoa gibi besinler harika ikameler... Su veya bitkisel süt içinde bekledikçe jelleşmeleri, yumurta akı kıvamına gelmeleri sayesinde mutfağımdan bu üç ürünü eksik etmiyorum.

KREMALI KADAYIF

(6 kişilik)

NE LAZIM?

- 1/2 kilo tel kadayıf (ufalanmış)

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