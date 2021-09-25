Veganların bitmeyen derdi: Herkes bizim yemediklerimizle ilgileniyor, ‘Bir kerecik ye, ne olur’ diyor

Genelde yemedikleri yiyecekleri konuşuyoruz ama sanılanın aksine veganların menüsü hiç de zayıf değil. En az 1.500 meyveyi ve bir o kadar da sebzeyi ve bitkileri saymazsak; bakliyat çeşitleri, tahıllar, kuruyemişler ve tüm bunlardan elde edilen binlerce çeşit ürünle liste uzadıkça uzuyor. Vegan etler ve çeşit çeşit bitkisel sütler de cabası...

Öncelikle veganlığın bir beslenme ya da diyet seçeneği değil, bir hayat şekli ve yaşam felsefesi olduğundan başlamalıyız. Beslenmenin yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğu bu yaşam biçimi, hayvan sömürüsünün yer aldığı her türlü yaşam şeklini mümkün olduğu sürece reddederek hayvanların kullanılmasını engelleyecek alternatifleri araştırmayı ve bunu geliştirmeyi destekliyor. Beslenme olaraksa hayvandan elde edilen ya da üretiminde bir hayvan sömürüsü olan hiçbir gıdanın tüketilmemesini söylüyor elbette. Bu gıdalara kırmızı ve beyaz et, yumurta, süt, yoğurt, peynir ve bal örnekleri verilebilir.



Geriye ne mi kalıyor? En az 1.500 meyve çeşidini ve bir o kadar da sebze ve yenebilir bitkiyi saymazsak; bakliyat çeşitleri, tahıllar, mantarlar, kuruyemişler ve tüm bunlardan elde edilen binlerce çeşit yemekle liste uzadıkça uzuyor.

ALTERNATİF ÜRÜNLER ÇOĞALIYOR

Gün geçtikçe daha fazla veganın dahil olmasıyla giderek büyüyen vegan yaşam biçimi, gıda alanında da birçok yeni alternatifin doğmasına öncü oluyor. Bununla da kalmayarak geleneksel yöntemlerle bilinirlik kazanmış ürünlerin yerini almaya başlayan ikame ürünler yayılmaya başlıyor. Bitkisel süt endüstrisinin hızlı gelişimi buna verilebilecek güzel örneklerden.

Bunlara bakarak ‘Veganlar ne yiyor’ sorusuna yüzlerce yanıt verebiliriz: Ezogelin çorbası, pilav, yaprak sarma, mercimek köftesi, patates, makarna, zeytinyağlı fasulye gibi birçok geleneksel yemeğin yanı sıra vegan pastırma, peynir, yoğurt, sucuk, sosis gibi ikamelerden de faydalanabiliyoruz. Sayıları her gün artan vegan/vejetaryen restoranlardaki yemekler de cabası...

Sizinle temel bir besin kaynağı sayılan sütün bitkisel tarifini ve geleneksel yemeğimiz güvecin doyurucu bir vegan versiyonunu paylaşmak istiyorum. Birçok farklı tarifin temel öğelerinden biri olduğu için hayvansal süte alternatif olarak bitkisel süt kullanabilmek çok değerli. Bu tarifi, yoğunluk ve damak zevkinize göre başka bir çiğ kuruyemişle (Örneğin; kaju, badem, fındık...) değiştirebilirsiniz. Laktozsuz yulaf sütünü evde hazırlamak çok pratik, üstelik bütçe dostu bir tercih.

