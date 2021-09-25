Veganların bitmeyen derdi: Herkes bizim yemediklerimizle ilgileniyor, ‘Bir kerecik ye, ne olur’ diyor

Zamanında Çin imparatorları bir haftalık geleneksel diyetlerinde sıklıkla yermiş bu yiyeceği. Vejetaryen Budist rahiplerin sofrasında da kendine yer bulurmuş... ‘Seitan’ (seyitan) buğday unu, su ve tuz kullanılarak yapılan bir hamur aslında. Yapımı biraz meşakkatli olsa da nötr bir tadı olması sayesinde içine katılan her türlü aromayı sünger gibi içine alıyor. Elbette etin sahip olduğu aminoasitleri barındırmasa da glüten hassasiyeti olmayanlar için iyi bir protein kaynağı...
SEİTAN (BUĞDAY ETİ)
(2 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 500 gr un
Mutfaktaki gıda israfını azaltmaya haftalık yiyecek planı yaparak ve bu plana bağlı kalıp gerekli miktarda ürün satın alarak başlayabiliriz. Bu plana her zaman tam olarak uyamayabiliriz ama en azından bize haftalarca yetecek bir alışveriş yapmamızı ve tazeliğini yitiren ürünlerle baş başa kalmamızı engelleyecektir. Mutfakta en çok kullandığım, neredeyse gizli malzemem diyebileceğim bir tariften bahsetmek istiyorum: Sebze suyu. Hafta boyunca kestiğiniz maydanozların saplarını, sebzelerin köklerini, her birinden bir tane kalmış sebzeleri ve bu sebzelerin kabuklarını kaynatın, kendi sebze suyunuzu hazırlayın. Neredeyse tüm yemeklerinize hem besin değeri kazandırması hem de aromasını arttırması için ekleyebilirsiniz. Tarifte vereceğim sebzelerin dışında biriktirdiğiniz birçok sebzeyi de kullanabilirsiniz.
SEBZE SUYU
(1.2 litre için)
NE LAZIM?
1 kabak 2 havuç 4 arpacık soğanı (ya da yeşil soğan) 200 gr mantar (kestane veya kültür)
Öncelikle veganlığın bir beslenme ya da diyet seçeneği değil, bir hayat şekli ve yaşam felsefesi olduğundan başlamalıyız. Beslenmenin yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğu bu yaşam biçimi, hayvan sömürüsünün yer aldığı her türlü yaşam şeklini mümkün olduğu sürece reddederek hayvanların kullanılmasını engelleyecek alternatifleri araştırmayı ve bunu geliştirmeyi destekliyor. Beslenme olaraksa hayvandan elde edilen ya da üretiminde bir hayvan sömürüsü olan hiçbir gıdanın tüketilmemesini söylüyor elbette. Bu gıdalara kırmızı ve beyaz et, yumurta, süt, yoğurt, peynir ve bal örnekleri verilebilir.
Geriye ne mi kalıyor? En az 1.500 meyve çeşidini ve bir o kadar da sebze ve yenebilir bitkiyi saymazsak; bakliyat çeşitleri, tahıllar, mantarlar, kuruyemişler ve tüm bunlardan elde edilen binlerce çeşit yemekle liste uzadıkça uzuyor.
ALTERNATİF ÜRÜNLER ÇOĞALIYOR
Gün geçtikçe daha fazla veganın dahil olmasıyla giderek büyüyen vegan yaşam biçimi, gıda alanında da birçok yeni alternatifin doğmasına öncü oluyor. Bununla da kalmayarak geleneksel yöntemlerle bilinirlik kazanmış ürünlerin yerini almaya başlayan ikame ürünler yayılmaya başlıyor. Bitkisel süt endüstrisinin hızlı gelişimi buna verilebilecek güzel örneklerden.
Bunlara bakarak ‘Veganlar ne yiyor’ sorusuna yüzlerce yanıt verebiliriz: Ezogelin çorbası, pilav, yaprak sarma, mercimek köftesi, patates, makarna, zeytinyağlı fasulye gibi birçok geleneksel yemeğin yanı sıra vegan pastırma, peynir, yoğurt, sucuk, sosis gibi ikamelerden de faydalanabiliyoruz. Sayıları her gün artan vegan/vejetaryen restoranlardaki yemekler de cabası...
Sizinle temel bir besin kaynağı sayılan sütün bitkisel tarifini ve geleneksel yemeğimiz güvecin doyurucu bir vegan versiyonunu paylaşmak istiyorum. Birçok farklı tarifin temel öğelerinden biri olduğu için hayvansal süte alternatif olarak bitkisel süt kullanabilmek çok değerli. Bu tarifi, yoğunluk ve damak zevkinize göre başka bir çiğ kuruyemişle (Örneğin; kaju, badem, fındık...) değiştirebilirsiniz. Laktozsuz yulaf sütünü evde hazırlamak çok pratik, üstelik bütçe dostu bir tercih.
Veganların bitmeyen derdi: Herkes bizim yemediklerimizle ilgileniyor, ‘Bir kerecik ye, ne olur’ diyor
Restoranda “Bu ürün vegan mı” soruma “Hayır, un var” şeklinde bir cevap gelebiliyor, ‘Acaba glütenle mi karıştırdı’ derken başlıyoruz sohbete... Dışarıda yemek yerken de ısrarla kendi yediklerinden tattırmaya çalışanlarla uğraşıyoruz.
Düşünün ki her nereye giderseniz gidin, hiç istemeseniz de yemeğinizi sipariş verdiğiniz an tüm gözler sizin üzerinize dönüyor. Herkes sizin yemediklerinizle ilgilenmeye, sizi bundan caydırmaya ve “Bir kerecik ye, ne olacak” gibi sözlerle kendi yediklerinden tatmanız için ikna etmeye çalışıyor. Masadaki herkesin aksine tercih ettiğiniz yaşam biçimini müdafaa etmek durumunda kalıyorsunuz. Üstelik neyi, neden yemediğinizi açıkladığınızda da ‘agresif’ ilan ediliyorsunuz! Veganlığın marjinal bir yaşam biçimi sanıldığı yılları geride bıraktık diye umuyorum. Bu yaşam biçiminin bilinirliği konusunda beş yıl önceyle bugün arasında çok fark var en azından. Yine de veganlar istenmeyen durumlarla karşılaşıyor.
Şimdiye dek “Bu masa vegan mı”, “Bu sodanın etiketi hayvansal bazlı yapıştırıcıyla mı yapıştırıldı, biliyor musunuz”, “Kola vegan mı”, “Tuvaletteki sabun hayvanlar üzerinde denendi mi” gibi onlarca soru duydum. Bu sorular size ilginç mi geldi? Halbuki veganlığı anlamaya başladıkça bu soruların “Bu yemeğin içinde et var mı” diye sormaktan farksız olduğunu görürsünüz. Çünkü veganlık bir beslenme biçimi değil. Bir ürünün veya yemeğin içinde süt olmasıyla herhangi bir ambalajda hayvansal bazlı yapıştırıcı kullanılması arasında hiçbir fark yok. Her ikisi de veganların ‘hayvan sömürüsü içermeme kriterleri’ni
karşılamayan şeyler.
Bir vegan olarak dışarıda bazen trajikomik şeyler de yaşıyorum. Herhangi bir restoranda “Bu ürün vegan mı” dediğimde “Hayır, un var” şeklinde bir cevap gelebiliyor mesela. Bir taraftan “Acaba vegan ve glüteni mi karıştırdı” sorusu, diğer taraftan unun bile vegan olmama ihtimali ve “Ya bir bildiği varsa” kuşkusu... Ama tabii ki glütenle karıştırılmış oluyor ve başlıyor ikisinin arasındaki farkı anlatma seansı...
Uzun uzun sohbet ettiklerimden biri, Vegan Kasap’a gelen 60 yaşlarında bir beydi. Her yeri süzüp “Kızım, etler nerde” diye sordu. Dolaptaki bitkisel etleri gösterdim, “Dışardan bakıp duruyorum. Ben de kasabım, dayanamadım girdim” dedi. Ben anlattıktan sonra “Artık kasaplıktan öğreneceğim hiçbir şey kalmadı sanıyordum. Meğer yolun başındaymışım” dedi gülerek. İki hayli farklı kasabın karşılaşması hiç de korktuğum gibi olmadı...
RAFİNE ŞEKERSİZ SOĞUK ÇAY
(5 kişilik)
NE LAZIM?
* 1.2 litre içme suyu
* 2 şeftali (ya da dilediğiniz kırmızı meyveler)
* 4 anjelik erik
* 3 yemek kaşığı akçaağaç şurubu (ya da hurma şurubu)
* 4 poşet siyah çay
NASIL YAPARIM?
* Şeftalileri 6’ya, erikleri de ortadan 2’ye bölün, içme suyuyla birlikte tencereye alın.
* Ben balın ikâmesi olarak akçaağaç şurubunu tercih ediyorum. Şurubu ekleyip 20-25 dakika kadar orta ateşte kaynatarak ocaktan alın.
* İçine çay poşetlerini atıp 5 dakika demleyin.
* Poşet çayları çıkardıktan sonra meyve tanelerini süzün, karışımı soğumaya bırakın.
* Dolapta en az 4 saat soğuttuktan sonra içebilirsiniz.
KAHVELİ ENERJİ TOPLARI
(6 kişilik)
NE LAZIM?
* 400 gr hurma
* 50 gr yulaf
* 1 avuç ceviz (ya da fındık, dövülmüş)
* 1 tutam deniz tuzu
* 1 yemek kaşığı kakao
* 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
NASIL YAPARIM?
* Hurmaları sıcak suda 15 dakika bekletip çekirdeklerini çıkarın.
* Bir blender’a hurma kahve, kakao, tuz ve yulafı ekleyip hamur kıvamına gelene kadar 30-60 saniye çekin.
* Karışımı bir kaba alın, cevizleri ekleyip birkaç dakika yoğurun. * Bu hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar yapıp geniş bir kaba dizin.
* Dilerseniz Hindistan cevizi ve kahve çekirdeklerinden hazırladığınız karışıma bulayarak süsleyebilirsiniz.
* Buzdolabında soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Gün içinde tatlı krizlerine sağlıklı bir alternatif.
MARİNASYONLU TOFU SALATASI
(1 kişilik)
NE LAZIM?
Marinasyon için;
* 300 gr tofu (mümkünse sert tofu)
* 2 yemek kaşığı soya sosu
* 2 diş sarımsak (rendelenmiş)
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1/2 çay kaşığı toz kişniş
* 1 çay kaşığı dolusu tane karabiber
* 1/2 çay kaşığı kimyon
* 1 çay kaşığı toz biber
* 1 çay kaşığı pirinç sirkesi (opsiyonel)
Salata için;
* 1/2 göbek salata
* 5-6 adet kiraz domates
* 1 sap yeşil soğan
* Zeytinyağı
* Balzamik sirke
NASIL YAPARIM?
* Tofuyu süzüp kâğıt havluyla kurulayın.
* Yeni bir kâğıt havlu arasına aldığınız tofunun üzerine küçük bir ağırlık koyarak suyunu iyice bırakması için 30 dakika bekletin. Daha sonra iri küpler halinde doğrayın.
* Başka bir kapta tüm marinasyon malzemelerini bir araya getirin, iyice karıştırın.
* Tofu küplerinizi bu marinasyona atıp 1/2 - 2 saat arasında ağzı kapalı şekilde buzdolabında bekletin.
* Bir tavaya zeytinyağını koyup orta ateşte ısıtın, tofularınızı her yüzeyi altın rengine dönene kadar birkaç dakika kızartıp ocaktan alın.
* Salata kabınıza doğranmış göbek salatayı yerleştirin. 4’e böldüğünüz kiraz domatesleri ve küçük şeritler halinde doğradığınız taze soğanları ekleyin. Üzerine kızarmış tofuları, en son da zeytinyağı ve sirke karışımını dökerek servis edin.
BİR DOKUNUŞ
Marinasyonlu tofu salatasını baharat çeşitleri ve hardalla ya da susam, susam yağı ve tahin karışımıyla deneyebilirsiniz.
Bu salatayı bir kavanozda hazırlayıp yanınıza alabilir, dışarıda doyurucu bir öğün yapabilirsiniz.