Menüsü zengin, lezzeti bol

Genelde yemedikleri yiyecekleri konuşuyoruz ama sanılanın aksine veganların menüsü hiç de zayıf değil. En az 1.500 meyveyi ve bir o kadar da sebzeyi ve bitkileri saymazsak; bakliyat çeşitleri, tahıllar, kuruyemişler ve tüm bunlardan elde edilen binlerce çeşit ürünle liste uzadıkça uzuyor. Vegan etler ve çeşit çeşit bitkisel sütler de cabası...
Öncelikle veganlığın bir beslenme ya da diyet seçeneği değil, bir hayat şekli ve yaşam felsefesi olduğundan başlamalıyız. Beslenmenin yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğu bu yaşam biçimi, hayvan sömürüsünün yer aldığı her türlü yaşam şeklini mümkün olduğu sürece reddederek hayvanların kullanılmasını engelleyecek alternatifleri araştırmayı ve bunu geliştirmeyi destekliyor. Beslenme olaraksa hayvandan elde edilen ya da üretiminde bir hayvan sömürüsü olan hiçbir gıdanın tüketilmemesini söylüyor elbette. Bu gıdalara kırmızı ve beyaz et, yumurta, süt, yoğurt, peynir ve bal örnekleri verilebilir.
Geriye ne mi kalıyor? En az 1.500 meyve çeşidini ve bir o kadar da sebze ve yenebilir bitkiyi saymazsak; bakliyat çeşitleri, tahıllar, mantarlar, kuruyemişler ve tüm bunlardan elde edilen binlerce çeşit yemekle liste uzadıkça uzuyor.
ALTERNATİF ÜRÜNLER ÇOĞALIYOR
Gün geçtikçe daha fazla veganın dahil olmasıyla giderek büyüyen vegan yaşam biçimi, gıda alanında da birçok yeni alternatifin doğmasına öncü oluyor. Bununla da kalmayarak geleneksel yöntemlerle bilinirlik kazanmış ürünlerin yerini almaya başlayan ikame ürünler yayılmaya başlıyor. Bitkisel süt endüstrisinin hızlı gelişimi buna verilebilecek güzel örneklerden.
Bunlara bakarak ‘Veganlar ne yiyor’ sorusuna yüzlerce yanıt verebiliriz: Ezogelin çorbası, pilav, yaprak sarma, mercimek köftesi, patates, makarna, zeytinyağlı fasulye gibi birçok geleneksel yemeğin yanı sıra vegan pastırma, peynir, yoğurt, sucuk, sosis gibi ikamelerden de faydalanabiliyoruz. Sayıları her gün artan vegan/vejetaryen restoranlardaki yemekler de cabası...
Sizinle temel bir besin kaynağı sayılan sütün bitkisel tarifini ve geleneksel yemeğimiz güvecin doyurucu bir vegan versiyonunu paylaşmak istiyorum. Birçok farklı tarifin temel öğelerinden biri olduğu için hayvansal süte alternatif olarak bitkisel süt kullanabilmek çok değerli. Bu tarifi, yoğunluk ve damak zevkinize göre başka bir çiğ kuruyemişle (Örneğin; kaju, badem, fındık...) değiştirebilirsiniz. Laktozsuz yulaf sütünü evde hazırlamak çok pratik, üstelik bütçe dostu bir tercih.
SEBZELİ GÜVEÇ (4 KİŞİLİK)
NE LAZIM?
* 1 adet kabak
* 1 adet patlıcan
* 2 adet patates
* 2 adet kapya biber
* 500 gr taze fasulye
* 6 diş sarımsak
* 5 adet arpacık doğan
* 3 adet sulu domates
* 1.5 yemek kaşığı domates salçası
* 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
* 1 çay bardağı zeytinyağı
* 1’er tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber
* 2-2.5 su bardağı su
NASIL YAPARIM?
* Patlıcanları tuzlu suda 10 dakika bekletip kurulayın.
* Patlıcan, kabak, domates, kapya biber ve patatesleri küp ya da halka halka doğrayın ve bir kapta karıştırın. Domatesin kendi suyuyla birlikte 10 dakika dinlendirin.
* Taze fasulyeyi 2-3 parçaya kesin ve bu karışıma atın.
* Başka bir kapta zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, su, salça ve baharatı güzelce karıştırın ve sebzeli karışımın üzerine dökün.
* 10 dakika daha dinlendirdikten sonra karışımları güvece koyup beklettiğiniz suyunu üzerine gezdirin. Arpacık soğanları aralara yerleştirin. 170 derece önceden ısıtılmış fırında 35-45 dakika pişirin.
GLÜTENSİZ YULAF SÜTÜ
NE LAZIM?
* 1 su bardağı glütensiz yulaf
* 2 su bardağı kaynar su, ıslatmak için
* 5 su bardağı su
* 5 adet hurma (isteğe bağlı)
NASIL YAPARIM?
* Yulafı bir kaba alın ve kaynar suyu üzerine dökün. 10 dakika beklettikten sonra bu suyu süzün.
* Şişen yulafı bir blender’a alın, 5 su bardağı suyu üzerine dökün. (Sütünüzün daha az kıvamlı bir yapıda olmasını isterseniz yulafı soğuk suda iyice durulayabilirsiniz.)
* İsteğe bağlı olarak 5 hurmayı da çekirdeklerinden ayırıp blender’a atın, 35-45 saniye yüksek devirde çekin.
* Sütü bir tülbent ya da sıkı bir süzgeç yardımıyla süzün. Buzdolabında 5 güne kadar saklayabilirsiniz.
Menüsü zengin, lezzeti bol
Genelde yemedikleri yiyecekleri konuşuyoruz ama sanılanın aksine veganların menüsü hiç de zayıf değil. En az 1.500 meyveyi ve bir o kadar da sebzeyi ve bitkileri saymazsak; bakliyat çeşitleri, tahıllar, kuruyemişler ve tüm bunlardan elde edilen binlerce çeşit ürünle liste uzadıkça uzuyor. Vegan etler ve çeşit çeşit bitkisel sütler de cabası...
Öncelikle veganlığın bir beslenme ya da diyet seçeneği değil, bir hayat şekli ve yaşam felsefesi olduğundan başlamalıyız. Beslenmenin yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğu bu yaşam biçimi, hayvan sömürüsünün yer aldığı her türlü yaşam şeklini mümkün olduğu sürece reddederek hayvanların kullanılmasını engelleyecek alternatifleri araştırmayı ve bunu geliştirmeyi destekliyor. Beslenme olaraksa hayvandan elde edilen ya da üretiminde bir hayvan sömürüsü olan hiçbir gıdanın tüketilmemesini söylüyor elbette. Bu gıdalara kırmızı ve beyaz et, yumurta, süt, yoğurt, peynir ve bal örnekleri verilebilir.
Geriye ne mi kalıyor? En az 1.500 meyve çeşidini ve bir o kadar da sebze ve yenebilir bitkiyi saymazsak; bakliyat çeşitleri, tahıllar, mantarlar, kuruyemişler ve tüm bunlardan elde edilen binlerce çeşit yemekle liste uzadıkça uzuyor.
ALTERNATİF ÜRÜNLER ÇOĞALIYOR
Gün geçtikçe daha fazla veganın dahil olmasıyla giderek büyüyen vegan yaşam biçimi, gıda alanında da birçok yeni alternatifin doğmasına öncü oluyor. Bununla da kalmayarak geleneksel yöntemlerle bilinirlik kazanmış ürünlerin yerini almaya başlayan ikame ürünler yayılmaya başlıyor. Bitkisel süt endüstrisinin hızlı gelişimi buna verilebilecek güzel örneklerden.
Bunlara bakarak ‘Veganlar ne yiyor’ sorusuna yüzlerce yanıt verebiliriz: Ezogelin çorbası, pilav, yaprak sarma, mercimek köftesi, patates, makarna, zeytinyağlı fasulye gibi birçok geleneksel yemeğin yanı sıra vegan pastırma, peynir, yoğurt, sucuk, sosis gibi ikamelerden de faydalanabiliyoruz. Sayıları her gün artan vegan/vejetaryen restoranlardaki yemekler de cabası...
Sizinle temel bir besin kaynağı sayılan sütün bitkisel tarifini ve geleneksel yemeğimiz güvecin doyurucu bir vegan versiyonunu paylaşmak istiyorum. Birçok farklı tarifin temel öğelerinden biri olduğu için hayvansal süte alternatif olarak bitkisel süt kullanabilmek çok değerli. Bu tarifi, yoğunluk ve damak zevkinize göre başka bir çiğ kuruyemişle (Örneğin; kaju, badem, fındık...) değiştirebilirsiniz. Laktozsuz yulaf sütünü evde hazırlamak çok pratik, üstelik bütçe dostu bir tercih.
SEBZELİ GÜVEÇ (4 KİŞİLİK)
NE LAZIM?
* 1 adet kabak
* 1 adet patlıcan
* 2 adet patates
* 2 adet kapya biber
* 500 gr taze fasulye
* 6 diş sarımsak
* 5 adet arpacık doğan
* 3 adet sulu domates
* 1.5 yemek kaşığı domates salçası
* 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
* 1 çay bardağı zeytinyağı
* 1’er tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber
* 2-2.5 su bardağı su
NASIL YAPARIM?
* Patlıcanları tuzlu suda 10 dakika bekletip kurulayın.
* Patlıcan, kabak, domates, kapya biber ve patatesleri küp ya da halka halka doğrayın ve bir kapta karıştırın. Domatesin kendi suyuyla birlikte 10 dakika dinlendirin.
* Taze fasulyeyi 2-3 parçaya kesin ve bu karışıma atın.
* Başka bir kapta zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, su, salça ve baharatı güzelce karıştırın ve sebzeli karışımın üzerine dökün.
* 10 dakika daha dinlendirdikten sonra karışımları güvece koyup beklettiğiniz suyunu üzerine gezdirin. Arpacık soğanları aralara yerleştirin. 170 derece önceden ısıtılmış fırında 35-45 dakika pişirin.
GLÜTENSİZ YULAF SÜTÜ
NE LAZIM?
* 1 su bardağı glütensiz yulaf
* 2 su bardağı kaynar su, ıslatmak için
* 5 su bardağı su
* 5 adet hurma (isteğe bağlı)
NASIL YAPARIM?
* Yulafı bir kaba alın ve kaynar suyu üzerine dökün. 10 dakika beklettikten sonra bu suyu süzün.
* Şişen yulafı bir blender’a alın, 5 su bardağı suyu üzerine dökün. (Sütünüzün daha az kıvamlı bir yapıda olmasını isterseniz yulafı soğuk suda iyice durulayabilirsiniz.)
* İsteğe bağlı olarak 5 hurmayı da çekirdeklerinden ayırıp blender’a atın, 35-45 saniye yüksek devirde çekin.
* Sütü bir tülbent ya da sıkı bir süzgeç yardımıyla süzün. Buzdolabında 5 güne kadar saklayabilirsiniz.