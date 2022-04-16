Ä°ftar sofralarÄ± iÃ§in bitkisel yemekler

RamazanÄ±n en gÃ¼zel yanlarÄ±ndan biri, hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sevdiklerimizle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve yemeklerimizi neÅŸe iÃ§inde yediÄŸimiz, keyifli sohbetler ettiÄŸimiz iftar sofralarÄ±... Ã–zenle yerleÅŸtirilen rengÃ¢renk tabaklar, yemek sonrasÄ±nda masaya gelen tatlÄ± ve Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit meyve, Ã§ocukluÄŸumdan bana yadigÃ¢r, en gÃ¼zel anÄ±larÄ±mdan...
ArtÄ±k hepimiz biliyoruz ki o sofrada vÃ¼cudumuzu yoracak aÄŸÄ±r ve yaÄŸlÄ± yiyeceklerden kaÃ§Ä±nmalÄ±yÄ±z. ÅžanslÄ±yÄ±z, mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zde midenizi zorlamayacak, besin deÄŸeri yÃ¼ksek, hem gÃ¶zÃ¼mÃ¼ze hem damaÄŸÄ±mÄ±za hitap eden Ã§ok fazla alternatif var.
Sadece zeytinyaÄŸÄ± kullanarak kolayca bitkisel hale getirebileceÄŸimiz mercimek, ezogelin, domates ve ÅŸehriye Ã§orbalarÄ±... ZeytinyaÄŸlÄ± yaprak sarmasÄ±, biber dolmasÄ±... Sebzeli bÃ¶rek... Vegan yoÄŸurtla yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir cacÄ±k... Ã‡oban salata... AklÄ±ma o kadar Ã§ok seÃ§enek geliyor ki! Kimi zaman kuru fasulye-pilav, kimi zaman imambayÄ±ldÄ±, bazen de fellah kÃ¶fte... Dereotlu kabak, cevizli eriÅŸte, nohut yemeÄŸi ya da karaÅŸimÅŸek gibi pratik lezzetler de son derece doyurucu... HÃ¢lÃ¢ tezgÃ¢hlardayken gÃ¼zel bir karalahana yemeÄŸi de yapabilirsiniz mesela... Bana bÄ±raksanÄ±z daha da Ã§ok yemek sayarÄ±m ama yerimiz dar. O yÃ¼zden size, benim iÃ§in ideal ramazan menÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlatacaÄŸÄ±m.
MANTARLI PÄ°LAV
(4 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
â—Š 1.5 Ã§ay bardaÄŸÄ± pirinÃ§ (yÄ±kanmÄ±ÅŸ)
â—Š 1 kg kestane mantarÄ± (kÃ¼Ã§Ã¼k boy)
â—Š 3 orta boy soÄŸan
â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± vegan tereyaÄŸÄ±
â—Š 1/2 Ã§ay bardaÄŸÄ±ndan biraz fazla zeytinyaÄŸÄ±
â—Š 2 su bardaÄŸÄ± sÄ±cak su
â—Š 2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber
NASIL YAPARIM?
â—Š Tencereye yaÄŸÄ± ve minik minik doÄŸranmÄ±ÅŸ soÄŸanlarÄ± alÄ±p 4-5 dakika kavurun.
â—Š Ä°nce dilimlediÄŸiniz mantarlarÄ± ekleyip kÄ±sÄ±k-orta ateÅŸte yaklaÅŸÄ±k 15 dakika, suyunu salÄ±p Ã§ekene kadar piÅŸirin.Â
â—Š Suyu iyice sÃ¼zÃ¼lmÃ¼ÅŸ pirinci tencereye ilave edin, 3-4 dakika soteleyin.
â—Š Su ve baharat Ã§eÅŸitlerini de ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n, tencerenin aÄŸzÄ±nÄ± kapatÄ±n. PiÅŸen pilavÄ± en az 20 dakika dinlendirip servis edin.
VEGAN GÃœLLAÃ‡
(6 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
â—Š 6 gÃ¼llaÃ§ yapraÄŸÄ±
â—Š 1 lt konserve Hindistan cevizi sÃ¼tÃ¼
â—Š 1 su bardaÄŸÄ± dÃ¶vÃ¼lmÃ¼ÅŸ ceviz
â—Š 1 su bardaÄŸÄ± dÃ¶vÃ¼lmÃ¼ÅŸ Antep fÄ±stÄ±ÄŸÄ±
â—Š 1.5 su bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker (ya da agave ÅŸurubu)Ââ—Š 1/2 su bardaÄŸÄ± nar
NASIL YAPARIM?
â—Š Kaynatmadan, yalnÄ±zca Ä±sÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rarak sÃ¼tÃ¼ Ä±sÄ±tÄ±n. Ä°Ã§ine ÅŸekeri ekleyin ve ÅŸekeri eritip sÃ¼tÃ¼ kaynamadan ocaktan alÄ±n.
â—Š 3 gÃ¼llaÃ§ yapraÄŸÄ±nÄ± parlak yÃ¼zeyleri Ã¼ste gelecek ÅŸekilde tek tek tepsiye dizin ve her kata kepÃ§e yardÄ±mÄ±yla bolca sÄ±cak sÃ¼tten dÃ¶kÃ¼n.
â—Š 3â€™Ã¼ncÃ¼ kattan sonra bolca ceviz ve Antep fÄ±stÄ±ÄŸÄ± serpin, diÄŸer 3 yaprak iÃ§in de aynÄ± iÅŸlemi tekrarlayÄ±n.
â—Š En son bÃ¼tÃ¼n sÃ¼tÃ¼ Ã¼zerine dÃ¶kÃ¼n. Oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±na geldikten sonra buzdolabÄ±na kaldÄ±rÄ±n.
â—Š Dolapta en az 4-6 saat dinlenen gÃ¼llacÄ± nar taneleri ve Antep fÄ±stÄ±ÄŸÄ±yla sÃ¼sleyerek servis edin.
MERCÄ°MEK TOPLARI
(4 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
â—Š 1 su bardaÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± mercimek (en az 4 saat suda bekletilmiÅŸ)
â—Š 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± ince kÃ¶ftelik bulgur
â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± galeta unu
â—Š 3 su bardaÄŸÄ± sebze suyu
â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kimyon
â—Š 2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zerdeÃ§al
â—Š 1/2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± pulbiber
NASIL YAPARIM?
â—Š Suda beklemiÅŸ mercimekleri sÃ¼zÃ¼n, 2 su bardaÄŸÄ± kaynar sebze suyuyla yumuÅŸayana kadar haÅŸlayÄ±n.
â—Š Mercimekler haÅŸlandÄ±ktan sonra iÃ§ine bulgur ve 1 su bardaÄŸÄ± daha kaynar suyu ekleyip iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Baharat Ã§eÅŸitleri ve galeta ununu ilave edip bir kez daha karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ktan sonra yumuÅŸamasÄ± iÃ§in kabÄ±n aÄŸzÄ±nÄ± kapatarak dinlenmeye bÄ±rakÄ±n.
â—Š IlÄ±dÄ±ktan sonra geniÅŸ bir kapta en az 5 dakika iyice yoÄŸurun, ceviz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde toplar elde edin, yemeÄŸiniz hazÄ±r.
â—Š Dilerseniz vegan sarÄ±msaklÄ± yoÄŸurt ve Ã¼zerine vegan tereyaÄŸÄ±nda kavrulmuÅŸ kÄ±rmÄ±zÄ± biber dÃ¶kerek mantÄ± gibi de yiyebilirsiniz.
BROKOLÄ° Ã‡ORBASI
(4 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
â—Š 1/2 kg brokoli (kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alara ayrÄ±lmÄ±ÅŸ)
â—Š 1 orta boy soÄŸan (kÃ¼p doÄŸranmÄ±ÅŸ)
â—Š 2 su bardaÄŸÄ± badem sÃ¼tÃ¼
â—Š 1 havuÃ§ (kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alara ayrÄ±lmÄ±ÅŸ)
â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un
â—Š 4 su bardaÄŸÄ± su (veya sebze suyu)
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± limon suyu
â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± besin mayasÄ± (opsiyonel)
â—Š 3 diÅŸ sarÄ±msak (ezilmiÅŸ)
â—Š 3-4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±
â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± taze Ã§ekilmiÅŸ karabiber
NASIL YAPARIM?
â—Š Tencereye yaÄŸÄ±, soÄŸanÄ±, havucu ve brokoliyi ekleyip orta ateÅŸte soÄŸanlar diriliklerini kaybedene kadar yaklaÅŸÄ±k 7-8 dakika soteleyin.
â—Š Ãœzerine unu serpin, 2-3 dakika daha soteledikten sonra yavaÅŸ yavaÅŸ bitkisel sÃ¼tÃ¼ ve suyu eklemeye baÅŸlayÄ±n. SÃ¼rekli karÄ±ÅŸtÄ±rarak homojen hale getirin.
â—Š Geriye kalan tÃ¼m malzemeleri ekleyerek ve ara ara karÄ±ÅŸtÄ±rarak kÄ±sÄ±k ateÅŸte 20 dakika kaynatÄ±n. Brokoliler piÅŸince blenderâ€™dan Ã§ekin, pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z kÄ±vama getirin.
BÄ°R Ã–NERÄ°
Badem sÃ¼tÃ¼ yerine tam yaÄŸlÄ± Hindistan cevizi sÃ¼tÃ¼ de kullanabilirsiniz.
Â
Ä°ftar sofralarÄ± iÃ§in bitkisel yemekler
Badem sütlü brokoli çorbasÄ±, bol kimyonlu kÄ±rmÄ±zÄ± mercimek toplarÄ± ve kestane mantarlÄ± pilav... TatlÄ±sÄ±z olur mu peki? Hindistan cevizi sütüyle hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ enfes bir güllaçla iÅŸte benim bitki bazlÄ± ramazan sofram...
RamazanÄ±n en gÃ¼zel yanlarÄ±ndan biri, hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sevdiklerimizle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve yemeklerimizi neÅŸe iÃ§inde yediÄŸimiz, keyifli sohbetler ettiÄŸimiz iftar sofralarÄ±... Ã–zenle yerleÅŸtirilen rengÃ¢renk tabaklar, yemek sonrasÄ±nda masaya gelen tatlÄ± ve Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit meyve, Ã§ocukluÄŸumdan bana yadigÃ¢r, en gÃ¼zel anÄ±larÄ±mdan...
ArtÄ±k hepimiz biliyoruz ki o sofrada vÃ¼cudumuzu yoracak aÄŸÄ±r ve yaÄŸlÄ± yiyeceklerden kaÃ§Ä±nmalÄ±yÄ±z. ÅžanslÄ±yÄ±z, mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zde midenizi zorlamayacak, besin deÄŸeri yÃ¼ksek, hem gÃ¶zÃ¼mÃ¼ze hem damaÄŸÄ±mÄ±za hitap eden Ã§ok fazla alternatif var.
Sadece zeytinyaÄŸÄ± kullanarak kolayca bitkisel hale getirebileceÄŸimiz mercimek, ezogelin, domates ve ÅŸehriye Ã§orbalarÄ±... ZeytinyaÄŸlÄ± yaprak sarmasÄ±, biber dolmasÄ±... Sebzeli bÃ¶rek... Vegan yoÄŸurtla yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir cacÄ±k... Ã‡oban salata... AklÄ±ma o kadar Ã§ok seÃ§enek geliyor ki! Kimi zaman kuru fasulye-pilav, kimi zaman imambayÄ±ldÄ±, bazen de fellah kÃ¶fte... Dereotlu kabak, cevizli eriÅŸte, nohut yemeÄŸi ya da karaÅŸimÅŸek gibi pratik lezzetler de son derece doyurucu... HÃ¢lÃ¢ tezgÃ¢hlardayken gÃ¼zel bir karalahana yemeÄŸi de yapabilirsiniz mesela... Bana bÄ±raksanÄ±z daha da Ã§ok yemek sayarÄ±m ama yerimiz dar. O yÃ¼zden size, benim iÃ§in ideal ramazan menÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlatacaÄŸÄ±m.
MANTARLI PÄ°LAV
(4 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
â—Š 1.5 Ã§ay bardaÄŸÄ± pirinÃ§ (yÄ±kanmÄ±ÅŸ)
â—Š 1 kg kestane mantarÄ± (kÃ¼Ã§Ã¼k boy)
â—Š 3 orta boy soÄŸan
â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± vegan tereyaÄŸÄ±
â—Š 1/2 Ã§ay bardaÄŸÄ±ndan biraz fazla zeytinyaÄŸÄ±
â—Š 2 su bardaÄŸÄ± sÄ±cak su
â—Š 2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber
NASIL YAPARIM?
â—Š Tencereye yaÄŸÄ± ve minik minik doÄŸranmÄ±ÅŸ soÄŸanlarÄ± alÄ±p 4-5 dakika kavurun.
â—Š Ä°nce dilimlediÄŸiniz mantarlarÄ± ekleyip kÄ±sÄ±k-orta ateÅŸte yaklaÅŸÄ±k 15 dakika, suyunu salÄ±p Ã§ekene kadar piÅŸirin.Â
â—Š Suyu iyice sÃ¼zÃ¼lmÃ¼ÅŸ pirinci tencereye ilave edin, 3-4 dakika soteleyin.
â—Š Su ve baharat Ã§eÅŸitlerini de ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n, tencerenin aÄŸzÄ±nÄ± kapatÄ±n. PiÅŸen pilavÄ± en az 20 dakika dinlendirip servis edin.
VEGAN GÃœLLAÃ‡
(6 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
â—Š 6 gÃ¼llaÃ§ yapraÄŸÄ±
â—Š 1 lt konserve Hindistan cevizi sÃ¼tÃ¼
â—Š 1 su bardaÄŸÄ± dÃ¶vÃ¼lmÃ¼ÅŸ ceviz
â—Š 1 su bardaÄŸÄ± dÃ¶vÃ¼lmÃ¼ÅŸ Antep fÄ±stÄ±ÄŸÄ±
â—Š 1.5 su bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker (ya da agave ÅŸurubu)Ââ—Š 1/2 su bardaÄŸÄ± nar
NASIL YAPARIM?
â—Š Kaynatmadan, yalnÄ±zca Ä±sÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rarak sÃ¼tÃ¼ Ä±sÄ±tÄ±n. Ä°Ã§ine ÅŸekeri ekleyin ve ÅŸekeri eritip sÃ¼tÃ¼ kaynamadan ocaktan alÄ±n.
â—Š 3 gÃ¼llaÃ§ yapraÄŸÄ±nÄ± parlak yÃ¼zeyleri Ã¼ste gelecek ÅŸekilde tek tek tepsiye dizin ve her kata kepÃ§e yardÄ±mÄ±yla bolca sÄ±cak sÃ¼tten dÃ¶kÃ¼n.
â—Š 3â€™Ã¼ncÃ¼ kattan sonra bolca ceviz ve Antep fÄ±stÄ±ÄŸÄ± serpin, diÄŸer 3 yaprak iÃ§in de aynÄ± iÅŸlemi tekrarlayÄ±n.
â—Š En son bÃ¼tÃ¼n sÃ¼tÃ¼ Ã¼zerine dÃ¶kÃ¼n. Oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±na geldikten sonra buzdolabÄ±na kaldÄ±rÄ±n.
â—Š Dolapta en az 4-6 saat dinlenen gÃ¼llacÄ± nar taneleri ve Antep fÄ±stÄ±ÄŸÄ±yla sÃ¼sleyerek servis edin.
MERCÄ°MEK TOPLARI
(4 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
â—Š 1 su bardaÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± mercimek (en az 4 saat suda bekletilmiÅŸ)
â—Š 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± ince kÃ¶ftelik bulgur
â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± galeta unu
â—Š 3 su bardaÄŸÄ± sebze suyu
â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kimyon
â—Š 2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zerdeÃ§al
â—Š 1/2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± pulbiber
NASIL YAPARIM?
â—Š Suda beklemiÅŸ mercimekleri sÃ¼zÃ¼n, 2 su bardaÄŸÄ± kaynar sebze suyuyla yumuÅŸayana kadar haÅŸlayÄ±n.
â—Š Mercimekler haÅŸlandÄ±ktan sonra iÃ§ine bulgur ve 1 su bardaÄŸÄ± daha kaynar suyu ekleyip iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Baharat Ã§eÅŸitleri ve galeta ununu ilave edip bir kez daha karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ktan sonra yumuÅŸamasÄ± iÃ§in kabÄ±n aÄŸzÄ±nÄ± kapatarak dinlenmeye bÄ±rakÄ±n.
â—Š IlÄ±dÄ±ktan sonra geniÅŸ bir kapta en az 5 dakika iyice yoÄŸurun, ceviz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde toplar elde edin, yemeÄŸiniz hazÄ±r.
â—Š Dilerseniz vegan sarÄ±msaklÄ± yoÄŸurt ve Ã¼zerine vegan tereyaÄŸÄ±nda kavrulmuÅŸ kÄ±rmÄ±zÄ± biber dÃ¶kerek mantÄ± gibi de yiyebilirsiniz.
BROKOLÄ° Ã‡ORBASI
(4 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
â—Š 1/2 kg brokoli (kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alara ayrÄ±lmÄ±ÅŸ)
â—Š 1 orta boy soÄŸan (kÃ¼p doÄŸranmÄ±ÅŸ)
â—Š 2 su bardaÄŸÄ± badem sÃ¼tÃ¼
â—Š 1 havuÃ§ (kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alara ayrÄ±lmÄ±ÅŸ)
â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un
â—Š 4 su bardaÄŸÄ± su (veya sebze suyu)
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± limon suyu
â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± besin mayasÄ± (opsiyonel)
â—Š 3 diÅŸ sarÄ±msak (ezilmiÅŸ)
â—Š 3-4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±
â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± taze Ã§ekilmiÅŸ karabiber
NASIL YAPARIM?
â—Š Tencereye yaÄŸÄ±, soÄŸanÄ±, havucu ve brokoliyi ekleyip orta ateÅŸte soÄŸanlar diriliklerini kaybedene kadar yaklaÅŸÄ±k 7-8 dakika soteleyin.
â—Š Ãœzerine unu serpin, 2-3 dakika daha soteledikten sonra yavaÅŸ yavaÅŸ bitkisel sÃ¼tÃ¼ ve suyu eklemeye baÅŸlayÄ±n. SÃ¼rekli karÄ±ÅŸtÄ±rarak homojen hale getirin.
â—Š Geriye kalan tÃ¼m malzemeleri ekleyerek ve ara ara karÄ±ÅŸtÄ±rarak kÄ±sÄ±k ateÅŸte 20 dakika kaynatÄ±n. Brokoliler piÅŸince blenderâ€™dan Ã§ekin, pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z kÄ±vama getirin.
BÄ°R Ã–NERÄ°
Badem sÃ¼tÃ¼ yerine tam yaÄŸlÄ± Hindistan cevizi sÃ¼tÃ¼ de kullanabilirsiniz.
Â