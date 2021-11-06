Herkes burger sever...

Bugünlerde 1 litrelik bitkisel sütler marketlerde 20 lirayla 45 lira arasında satılıyor. Aynı miktarı evde yapmanın maliyetiyse 3-10 lira arasında... Üstelik yapılışı da oldukça basit. Örneğin pirinçten süt yapabilir, sonra o sütü vegan bir muhallebiye dönüştürebilirsiniz. Fındık sütüyse hem tatlılara hem de kahvaltılık gevreklere çok yakışır.

Fındık, badem, ceviz, pirinç, toz Hindistan cevizi, ay çekirdeği hatta kavun çekirdeği... Bu besinler süte, peynire, yoğurda ve daha birçok lezzetli ikâmeye dönüşebiliyor. Bundan yalnızca birkaç yıl öncesinde bırakın bitkisel yoğurdu, kremayı; marketlerde bitkisel süt alternatifleri bulmak bile çok zordu. Şu anda çeşit çeşit marka arasından seçim yapma imkânımız var: Tuzlu tariflerde kullanmak ve krema yapmak için kullanabileceğimiz alternatiflerden biri olan yulaf sütü, tatlılarımızda kullanmak için fındık sütü, şekersiz ve bitkisel süt çeşitleri, kahvemize koymak için soya ve badem sütleri hatta latte yapacaksak daha yağlı bitkisel barista sütleri... Bu ürün çeşitliliği arttıkça mutfak hayatımız kolaylaşsa da bu sütleri evde yapmak hâlâ daha ekonomik. Şu anda

1 litrelik bitkisel sütler marketlerde 20 ile 45 lira arasında satılıyor. Evde 1 litre bitkisel süt yapmanın maliyetiyse 3-10 lira arasında. Yapılışı da oldukça basit.

Sütünüzü tatlandırmak isterseniz pekmez, hurma özü ya da akçaağaç şurubu kullanabilirsiniz.

Süt elde etmek istediğiniz 1 su bardağı çiğ yemişi suda 6-8 saat bekletip süzün, ortalama 3 su bardağı suyla birlikte blender’a alın. Tatlandırmak isterseniz 1 yemek kaşığı pekmez, hurma özü ya da akçaağaç şurubu ekleyin; yüksek hızda blender’da çekip süzün; işte bitkisel sütünüz hazır! Bir bardak çiğ kuruyemiş için 3 ile 5 bardak arasında su kullanabilirsiniz. Damak zevkinizi göz önüne almanız yeterli.

Ben kestane şekerinden ay çekirdeğine kadar birçok malzemeyle süt yaptım; en iyi sonucu 1 su bardağı kuruyemiş ve 3.5 bardak suyla aldım. Favori tatlandırıcılarımsa hurma-hurma özü, akçaağaç-agave şurubu ve IKEA’lardan bulabileceğiniz mürverçiçeği özü.

Birkaç önerim daha var... Sütünü yapmak istediğiniz ürünü suda beklettikten sonra suyunu süzüp soğuk suyla iyice durulayın. Sütünüzün daha pürüzsüz olmasını isterseniz blender’da daha uzun süre çekebilir; en ideal sonuç için iyi bir süzme kesesi

kullanabilirsiniz.

Yapay katkı maddesi ve raf ömrü uzatıcı maddeler içermediğinden bitkisel sütünüzü ağzı sıkıca kapalı bir şekilde ve buzdolabında saklamalı, en geç 3-4 gün içinde tüketmelisiniz. Kuruyemişlerin çiğ ve taze olması da elde edeceğiniz sütün kalitesinde çok önemli bir yer tutuyor. Dilediğiniz kuru meyveler ve sıvı özlerle de sütlerinizi tatlandırarak mutfağınızda zevk verici deneyimler yaşayabilir, sadece süt olarak tükettiğiniz gıdanın onlarca lezzetli halini keşfedebilirsiniz.