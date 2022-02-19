Göz alıcı, romantik bir sofra için...

Kahvaltı birçoğumuzun kırmızı çizgisi... Özellikle ülkemizde yumurta, şarküteri ürünleri ve çeşit çeşit peynirle donatılan sofralara çok alışığız. Dolayısıyla insanların vegan olduğunda en çok zorlanacağı rutinin kahvaltı olması bana pek şaşırtıcı gelmiyor. Hikâyesini dinlediğim pek çok vegan da zaten et ve yoğurda nazaran kahvaltıdan vazgeçmenin daha zor olduğunu söylüyor. Üstelik vazgeçmek istemedikleri peynir veya yumurta değil sadece... Birlikte aynı masada uzun uzun kahvaltı yapabilme keyfinden mahrum kalınacağı düşüncesi de var.
Vegan üreticiler de bunun farkında. Marketlerde daha sık gördüğümüz ilk vegan ürünlere baktığımızda süt, peynir, tereyağı ve sucuğu görüyoruz. Bugün benim soframda vegan tereyağlı ve sucuklu bir vegan yumurta vardı. Yanında pembe domates, salatalık, zeytin, biraz maydanoz ve üzerine zeytinyağı-limon... Mis gibi odun ekmeği, simit ve bazlama, tahin-pekmez, anne yapımı turunç ve çilek reçelleri... Domates ve sarımsaklı sosuyla karışık kızartma, bolca pişi... Güzel bir fıstıklı helva... Saydığım her şey vegan. Böyle bir kahvaltı masasına başka neler eklenebilir diye düşündüm, üç tarif hazırladım.
PATATESLİ KUYMAK
(4 kişilik)
NE LAZIM?
- 1 iri patates (haşlanmış)
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Tüm dünyada en çok kullanılan bitkisel malzemelerden biri tofu... Proteince zengin soya fasulyesinin belirli aşamalardan geçirilmesi ve sıkıştırılmasıyla elde edilen ve nötr bir tadı olan tofu, başta Uzakdoğu mutfağı olmak üzere tüm dünyada gittikçe daha çok tercih ediliyor. Paketli hali kalıp beyaz peyniri andırıyor, zaten işlenme süreci de peynir yapımına epeyce benzeyen bir ürün bu... Diğer birçok bitkisel alternatifte olduğu gibi proteince de çok zengin. Yağ oranının düşük olması, kalsiyum, selenyum ve magnezyum gibi mineraller yönünden zengin olmasıyla da öne çıkıyor. Yüksek lif içeriyor ve bu sayede son derece doyurucu. Tofunun marinasyona uygun bir yapısı var, dilediğiniz tadı elde edebilirsiniz. Körili, kekikli, soya soslu marinasyonlar ve özellikle hardal tofuya en çok yakışan malzemelerden...
Biraz zeytinyağıyla karıştırıp sonrasında da dilediğiniz baharatla harmanlayarak pişirebilir, kendi tariflerinizi oluşturabilirsiniz. Çorbalara, salatalara katabilirsiniz. Kızartmaya, püre haline getirerek krema olarak kullanmaya da uygun. Açıkçası ben sıkılmadan her gün yiyebilirim.
TOFULU SMOOTHIE
(2 kişilik)
NE LAZIM?
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Veganuary kampanyasının düzenlendiği günlerdeyiz... Bu kampanyayı duymuş muydunuz? Veganuary, adını ‘vegan’la ‘january’nin (İngilizce ocak ayı) birleşiminden alıyor. Kampanyayı başlatan, aynı isimli ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir organizasyon... 2014’te Birleşik Krallık’ta kurulan Veganuary, herkesi ocak ayı boyunca (ve aslında yıl boyunca da) vegan olmaya davet ediyor, internet siteleri (veganuary.com) ve sosyal medya hesaplarında paylaştıkları tarifler, bilgilendirme metinleri, haberler ve videolarla pek çok kişi vegan yaşamla tanışıyor. Zamanla küresel çapta yayılan bu kampanya, vegan beslenmenin kısa dönemli bir trend olmadığının altını çizmemiz açısından bir fırsat. ‘Etsiz Pazartesi’ ve ‘Dünya Vegan Günü’ gibi diğer kampanyalar da veganlıkla tanışmak ama asıl bir yaşam biçimi olarak araştırıp öğrenmek için de etkili adımlar. Dünyada giderek artan et tüketiminin ekosisteme verdiği zararlarla ilgili her gün makaleler yayımlanıyor. Biliminsanlarının gelecekle ilgili verileri, teknoloji ve bilimi hayvansal ete ikame ürünlerin araştırılmasına yönlendiriyor. Doğa artık dünya nüfusunu doyurabilecek sayıda hayvanı doğal yollarla beslemeye yetmiyor, dünyanın dengesi alarm veriyor.
Öte yandan etin protein kaynağı olarak vurgulanması ve lüks yaşam biçiminin bir parçası halinde sunulması tüketimini arttırdı. Ancak elbette bugünün imkânlarında seçimlerimizi yapmak için sorular sorup yanıtlarını arayabiliyoruz. Hayvansal et tüketimi ne kadar faydalı? Karbon ayak izi ne demek? Okyanuslar kirleniyorsa içindeki balıklar sağlıklı olabilir mi? Protein için hayvansal ete ihtiyacımız var mı? Moda için bir hayvanı giymek şart mı? Veganuary yani vegan ayı, işte bu soruları gündemimize alabilmek için var. Siz de tüm bu kampanyaları araştırarak vegan yaşam hakkında bilgi edebilirsiniz.
TAY USULÜ KÖRİLİ MEVSİM SEBZELERİ
(4 kişilik)
NE LAZIM?
- 200 gr brokoli
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Çoğu insan, bitkisel beslenme biçimine geçerken veganların bırakmakta en zorlandığı ürünün hayvansal et olduğunu düşünüyor. Halbuki kimileri için yumurtayı sofralarından uzaklaştırmak, ete nazaran çok daha zor oluyor.
Yumurtayı nasıl seversiniz? Sahanda mı haşlanmış mı? Menemen mi omlet mi? Hepsini veganlaştırmak kolay.
Nohut unundan yapacağınız vegan omlet, sizi hem tok tutar hem de çok besleyicidir. Üstelik yapımı kolay, buzdolabında birkaç gün saklayabildiğimiz için pratik de... Bu un çeşidini evinizde güçlü bir öğütücüyle çiğ nohutlardan elde etmeniz de mümkün üstelik. 3 yemek kaşığı nohut ununu 3 yemek kaşığı içme suyuyla karıştırın, jelimsi bir kıvama getirin. Biraz da zerdeçal ekleyin çünkü tadı, dokusu ve çok şart olmasa da yumurta rengini elde etmek için zerdeçal, en güzel malzemelerden biri...
Menemen seviyorsanız domates ve biberli klasik menemen harcınıza ufalanmış tofu ve çok az siyah Himalaya tuzu ekleyin; şaşırtıcı derecede güzel bir menemen olacak!
Rafadan ya da sahanda yumurta için mısır nişastası ve kıvam arttırıcı içeren sıvı veya toz haldeki ürünlerden yararlanabilirsiniz. Ama ben kendi mutfağımda keten tohumu ve nohut suyunu daha çok kullanıyorum.
İyice çırpılmış nohut suyu, harika bir yumurta akı ikamesi. Keten tohumunu kullanmak istediğimde de çekirdek şeklinde alıp taze taze öğütüyorum, 2.5-3 katına denk gelecek kadar sıcak suyla karıştırıp 10 dakika bekletiyorum. Bekleyen karışım jelleşiyor, özellikle köfte gibi ürünlerde birleştirici bir özelliği oluyor.
Chia tohumu ve kinoa gibi besinler de suyun içinde bekletildiğinde jelleşme özelliğine sahip. Ama keten tohumundan farklı olarak daha uzun sürede jelleşiyorlar. Tatlı ve pudinglerde yumurta yerine bu iki ürünü tercih edebilirsiniz.
Tanıdığım en yetenekli, elinin lezzetine en güvendiğim şef, anneannemdi. Onun yemeklerini yaşatmak benim için ayrıca önemli. O tarifleri vegan hale getirdim, lezzetlerinin değişmediğini gördüm. Hayvansal ürünlerin yerine hangi bitkisel ürünleri kullacağımı bulmaksa ayrı bir zevkti. Anneannemin tariflerini veganlaştırırken en çok kafa yormam gerekenler yumurta, yoğurt, süt ve bal oldu haliyle. Tuzlularda şekersiz soya veya yulaf sütünü, tatlılara kendi yaptığım fındık ve badem sütünü kullanıyorum örneğin. Krema yaparken tercihim kaju sütü... Dondurma ya da puding yaparken tercihimse kavun çekirdeğinden hazırladığım sübye oluyor. Rafine şeker kullanmak istemeyenlerin tariflere sıklıkla kattığı balın bitkisel mutfakta birçok alternatifi var. Hurma özü ve akçaağaç şurubu gibi... Bu iki ürün, kıvamı, rengi ve şeker oranlarıyla en sevdiklerimden. Kimi zaman tahin ve pekmez de kullanıyorum tabii. Yoğurtlu tariflerde, geçen haftalarda size nasıl yaptığımı anlattığım vegan yoğurtları kullanıyorum. Yumurtaysa belki de ikame etmesi en ustalık gerektiren ürün. Çünkü tarifinizde yumurtayı ne amaçla kullandığınızı bilmeniz gerekiyor. Tadı için mi, böreğinizi iyice kızartmak için mi? Kızartacağınız ürünlerin birbirine yapışması için mi, yoksa kekinize doku katması için mi? Keten tohumu, chia tohumu ve kinoa gibi besinler harika ikameler... Su veya bitkisel süt içinde bekledikçe jelleşmeleri, yumurta akı kıvamına gelmeleri sayesinde mutfağımdan bu üç ürünü eksik etmiyorum.
Tanıdığım en yetenekli, elinin lezzetine en güvendiğim şef, anneannemdi. Onun yemeklerini yaşatmak benim için ayrıca önemli. O tarifleri vegan hale getirdim, lezzetlerinin değişmediğini gördüm. Hayvansal ürünlerin yerine hangi bitkisel ürünleri kullacağımı bulmaksa ayrı bir zevkti. Anneannemin tariflerini veganlaştırırken en çok kafa yormam gerekenler yumurta, yoğurt, süt ve bal oldu haliyle. Tuzlularda şekersiz soya veya yulaf sütünü, tatlılara kendi yaptığım fındık ve badem sütünü kullanıyorum örneğin. Krema yaparken tercihim kaju sütü... Dondurma ya da puding yaparken tercihimse kavun çekirdeğinden hazırladığım sübye oluyor. Rafine şeker kullanmak istemeyenlerin tariflere sıklıkla kattığı balın bitkisel mutfakta birçok alternatifi var. Hurma özü ve akçaağaç şurubu gibi... Bu iki ürün, kıvamı, rengi ve şeker oranlarıyla en sevdiklerimden. Kimi zaman tahin ve pekmez de kullanıyorum tabii. Yoğurtlu tariflerde, geçen haftalarda size nasıl yaptığımı anlattığım vegan yoğurtları kullanıyorum. Yumurtaysa belki de ikame etmesi en ustalık gerektiren ürün. Çünkü tarifinizde yumurtayı ne amaçla kullandığınızı bilmeniz gerekiyor. Tadı için mi, böreğinizi iyice kızartmak için mi? Kızartacağınız ürünlerin birbirine yapışması için mi, yoksa kekinize doku katması için mi? Keten tohumu, chia tohumu ve kinoa gibi besinler harika ikameler... Su veya bitkisel süt içinde bekledikçe jelleşmeleri, yumurta akı kıvamına gelmeleri sayesinde mutfağımdan bu üç ürünü eksik etmiyorum.
KREMALI KADAYIF
(6 kişilik)
NE LAZIM?
- 1/2 kilo tel kadayıf (ufalanmış)
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Vegan beslenme denilince akla haşlanmış sebze, avokado ve yeşil salataların geldiği günler geride kaldı. Veganlığı sağlıklı yaşam biçimi için bir diyet olarak görmenin sonuçlarından biriydi bunlar... Oysaki veganlık bir diyet olmanın çok ötesinde. Üstelik bitkisel mutfak da kendini tekrara düşüremeyecek kadar bol seçenekle dolu... O yiyeceklerden biri 7’den 77’ye herkesin sevdiği burger!
Birbirinden farklı köfte, ekmek ve soslarla yaratıcı kombinasyonlar yapabiliyoruz. Burgere soğan eklemek, o soğanın beyaz mı mor mu olacağına karar vermek, soğanı karamelize etmek veya çıtırlaştırmak bile burgeri bambaşka lezzetlere dönüştürebiliyor. Bu hafta size beyaz soğan dilimleri ve mantarlı sosla hazırladığım tarifimi vereceğim. İçine kıvırcık marul, bir büyük dilim pembe domates ve kornişon turşu da koyuyorum; çok yakışıyor.
MANTARLI SOS
NE LAZIM?
◊ 6 kültür mantarı (dilimlenmiş)
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Fındık, badem, ceviz, pirinç, toz Hindistan cevizi, ay çekirdeği hatta kavun çekirdeği... Bu besinler süte, peynire, yoğurda ve daha birçok lezzetli ikâmeye dönüşebiliyor. Bundan yalnızca birkaç yıl öncesinde bırakın bitkisel yoğurdu, kremayı; marketlerde bitkisel süt alternatifleri bulmak bile çok zordu. Şu anda çeşit çeşit marka arasından seçim yapma imkânımız var: Tuzlu tariflerde kullanmak ve krema yapmak için kullanabileceğimiz alternatiflerden biri olan yulaf sütü, tatlılarımızda kullanmak için fındık sütü, şekersiz ve bitkisel süt çeşitleri, kahvemize koymak için soya ve badem sütleri hatta latte yapacaksak daha yağlı bitkisel barista sütleri... Bu ürün çeşitliliği arttıkça mutfak hayatımız kolaylaşsa da bu sütleri evde yapmak hâlâ daha ekonomik. Şu anda
1 litrelik bitkisel sütler marketlerde 20 ile 45 lira arasında satılıyor. Evde 1 litre bitkisel süt yapmanın maliyetiyse 3-10 lira arasında. Yapılışı da oldukça basit.
Sütünüzü tatlandırmak isterseniz pekmez, hurma özü ya da akçaağaç şurubu kullanabilirsiniz.
Süt elde etmek istediğiniz 1 su bardağı çiğ yemişi suda 6-8 saat bekletip süzün, ortalama 3 su bardağı suyla birlikte blender’a alın. Tatlandırmak isterseniz 1 yemek kaşığı pekmez, hurma özü ya da akçaağaç şurubu ekleyin; yüksek hızda blender’da çekip süzün; işte bitkisel sütünüz hazır! Bir bardak çiğ kuruyemiş için 3 ile 5 bardak arasında su kullanabilirsiniz. Damak zevkinizi göz önüne almanız yeterli.
Ben kestane şekerinden ay çekirdeğine kadar birçok malzemeyle süt yaptım; en iyi sonucu 1 su bardağı kuruyemiş ve 3.5 bardak suyla aldım. Favori tatlandırıcılarımsa hurma-hurma özü, akçaağaç-agave şurubu ve IKEA’lardan bulabileceğiniz mürverçiçeği özü.
Birkaç önerim daha var... Sütünü yapmak istediğiniz ürünü suda beklettikten sonra suyunu süzüp soğuk suyla iyice durulayın. Sütünüzün daha pürüzsüz olmasını isterseniz blender’da daha uzun süre çekebilir; en ideal sonuç için iyi bir süzme kesesi
kullanabilirsiniz.
Yapay katkı maddesi ve raf ömrü uzatıcı maddeler içermediğinden bitkisel sütünüzü ağzı sıkıca kapalı bir şekilde ve buzdolabında saklamalı, en geç 3-4 gün içinde tüketmelisiniz. Kuruyemişlerin çiğ ve taze olması da elde edeceğiniz sütün kalitesinde çok önemli bir yer tutuyor. Dilediğiniz kuru meyveler ve sıvı özlerle de sütlerinizi tatlandırarak mutfağınızda zevk verici deneyimler yaşayabilir, sadece süt olarak tükettiğiniz gıdanın onlarca lezzetli halini keşfedebilirsiniz.
Düşünün ki her nereye giderseniz gidin, hiç istemeseniz de yemeğinizi sipariş verdiğiniz an tüm gözler sizin üzerinize dönüyor. Herkes sizin yemediklerinizle ilgilenmeye, sizi bundan caydırmaya ve “Bir kerecik ye, ne olacak” gibi sözlerle kendi yediklerinden tatmanız için ikna etmeye çalışıyor. Masadaki herkesin aksine tercih ettiğiniz yaşam biçimini müdafaa etmek durumunda kalıyorsunuz. Üstelik neyi, neden yemediğinizi açıkladığınızda da ‘agresif’ ilan ediliyorsunuz! Veganlığın marjinal bir yaşam biçimi sanıldığı yılları geride bıraktık diye umuyorum. Bu yaşam biçiminin bilinirliği konusunda beş yıl önceyle bugün arasında çok fark var en azından. Yine de veganlar istenmeyen durumlarla karşılaşıyor.
Şimdiye dek “Bu masa vegan mı”, “Bu sodanın etiketi hayvansal bazlı yapıştırıcıyla mı yapıştırıldı, biliyor musunuz”, “Kola vegan mı”, “Tuvaletteki sabun hayvanlar üzerinde denendi mi” gibi onlarca soru duydum. Bu sorular size ilginç mi geldi? Halbuki veganlığı anlamaya başladıkça bu soruların “Bu yemeğin içinde et var mı” diye sormaktan farksız olduğunu görürsünüz. Çünkü veganlık bir beslenme biçimi değil. Bir ürünün veya yemeğin içinde süt olmasıyla herhangi bir ambalajda hayvansal bazlı yapıştırıcı kullanılması arasında hiçbir fark yok. Her ikisi de veganların ‘hayvan sömürüsü içermeme kriterleri’ni
karşılamayan şeyler.
Bir vegan olarak dışarıda bazen trajikomik şeyler de yaşıyorum. Herhangi bir restoranda “Bu ürün vegan mı” dediğimde “Hayır, un var” şeklinde bir cevap gelebiliyor mesela. Bir taraftan “Acaba vegan ve glüteni mi karıştırdı” sorusu, diğer taraftan unun bile vegan olmama ihtimali ve “Ya bir bildiği varsa” kuşkusu... Ama tabii ki glütenle karıştırılmış oluyor ve başlıyor ikisinin arasındaki farkı anlatma seansı...
Uzun uzun sohbet ettiklerimden biri, Vegan Kasap’a gelen 60 yaşlarında bir beydi. Her yeri süzüp “Kızım, etler nerde” diye sordu. Dolaptaki bitkisel etleri gösterdim, “Dışardan bakıp duruyorum. Ben de kasabım, dayanamadım girdim” dedi. Ben anlattıktan sonra “Artık kasaplıktan öğreneceğim hiçbir şey kalmadı sanıyordum. Meğer yolun başındaymışım” dedi gülerek. İki hayli farklı kasabın karşılaşması hiç de korktuğum gibi olmadı...
RAFİNE ŞEKERSİZ SOĞUK ÇAY
(5 kişilik)
NE LAZIM?
Zamanında Çin imparatorları bir haftalık geleneksel diyetlerinde sıklıkla yermiş bu yiyeceği. Vejetaryen Budist rahiplerin sofrasında da kendine yer bulurmuş... ‘Seitan’ (seyitan) buğday unu, su ve tuz kullanılarak yapılan bir hamur aslında. Yapımı biraz meşakkatli olsa da nötr bir tadı olması sayesinde içine katılan her türlü aromayı sünger gibi içine alıyor. Elbette etin sahip olduğu aminoasitleri barındırmasa da glüten hassasiyeti olmayanlar için iyi bir protein kaynağı...
SEİTAN (BUĞDAY ETİ)
(2 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 500 gr un
Mutfaktaki gıda israfını azaltmaya haftalık yiyecek planı yaparak ve bu plana bağlı kalıp gerekli miktarda ürün satın alarak başlayabiliriz. Bu plana her zaman tam olarak uyamayabiliriz ama en azından bize haftalarca yetecek bir alışveriş yapmamızı ve tazeliğini yitiren ürünlerle baş başa kalmamızı engelleyecektir. Mutfakta en çok kullandığım, neredeyse gizli malzemem diyebileceğim bir tariften bahsetmek istiyorum: Sebze suyu. Hafta boyunca kestiğiniz maydanozların saplarını, sebzelerin köklerini, her birinden bir tane kalmış sebzeleri ve bu sebzelerin kabuklarını kaynatın, kendi sebze suyunuzu hazırlayın. Neredeyse tüm yemeklerinize hem besin değeri kazandırması hem de aromasını arttırması için ekleyebilirsiniz. Tarifte vereceğim sebzelerin dışında biriktirdiğiniz birçok sebzeyi de kullanabilirsiniz.
SEBZE SUYU
(1.2 litre için)
NE LAZIM?
1 kabak 2 havuç 4 arpacık soğanı (ya da yeşil soğan) 200 gr mantar (kestane veya kültür)
Öncelikle veganlığın bir beslenme ya da diyet seçeneği değil, bir hayat şekli ve yaşam felsefesi olduğundan başlamalıyız. Beslenmenin yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğu bu yaşam biçimi, hayvan sömürüsünün yer aldığı her türlü yaşam şeklini mümkün olduğu sürece reddederek hayvanların kullanılmasını engelleyecek alternatifleri araştırmayı ve bunu geliştirmeyi destekliyor. Beslenme olaraksa hayvandan elde edilen ya da üretiminde bir hayvan sömürüsü olan hiçbir gıdanın tüketilmemesini söylüyor elbette. Bu gıdalara kırmızı ve beyaz et, yumurta, süt, yoğurt, peynir ve bal örnekleri verilebilir.
Geriye ne mi kalıyor? En az 1.500 meyve çeşidini ve bir o kadar da sebze ve yenebilir bitkiyi saymazsak; bakliyat çeşitleri, tahıllar, mantarlar, kuruyemişler ve tüm bunlardan elde edilen binlerce çeşit yemekle liste uzadıkça uzuyor.
ALTERNATİF ÜRÜNLER ÇOĞALIYOR
Gün geçtikçe daha fazla veganın dahil olmasıyla giderek büyüyen vegan yaşam biçimi, gıda alanında da birçok yeni alternatifin doğmasına öncü oluyor. Bununla da kalmayarak geleneksel yöntemlerle bilinirlik kazanmış ürünlerin yerini almaya başlayan ikame ürünler yayılmaya başlıyor. Bitkisel süt endüstrisinin hızlı gelişimi buna verilebilecek güzel örneklerden.
Bunlara bakarak ‘Veganlar ne yiyor’ sorusuna yüzlerce yanıt verebiliriz: Ezogelin çorbası, pilav, yaprak sarma, mercimek köftesi, patates, makarna, zeytinyağlı fasulye gibi birçok geleneksel yemeğin yanı sıra vegan pastırma, peynir, yoğurt, sucuk, sosis gibi ikamelerden de faydalanabiliyoruz. Sayıları her gün artan vegan/vejetaryen restoranlardaki yemekler de cabası...
Sizinle temel bir besin kaynağı sayılan sütün bitkisel tarifini ve geleneksel yemeğimiz güvecin doyurucu bir vegan versiyonunu paylaşmak istiyorum. Birçok farklı tarifin temel öğelerinden biri olduğu için hayvansal süte alternatif olarak bitkisel süt kullanabilmek çok değerli. Bu tarifi, yoğunluk ve damak zevkinize göre başka bir çiğ kuruyemişle (Örneğin; kaju, badem, fındık...) değiştirebilirsiniz. Laktozsuz yulaf sütünü evde hazırlamak çok pratik, üstelik bütçe dostu bir tercih.
Göz alıcı, romantik bir sofra için...
Avokadolu, cevizli makarna... En sevdiğiniz meyveleri batırıp batırıp yiyebileceğiniz bitkisel çikolatadan şahane bir sos... Hindistan cevizi sütü ve ahududulu serin bir puding... Kutlama sofralarınıza yakışacak tariflerim var!
Muhteşem bir masa kurmak için geçen haftaki vesilem Sevgililer Günü’ydü. En sevdiğim ürünleri bir araya getirdiğim bir tabak hazırladım ilk iş: Avokadolu spagetti! Üzerine bir de çikolatayla meyveleri buluşturan fondü hazırladım. Bitkisel ürünlerle son derece romantik bir sofra kurmak gayet mümkün!
Tabağı, süslemelerle görsel bir şölene dönüştürmeyi hep çok sevmişimdir. Limonita Vegan Kasap’ta birbirinden faydalı mikro besinlerden, tane baharat çeşitlerinden, yeşil yapraklı sebzelerden ve otlardan sıklıkla faydalanıyorum. Humusu renklendirmekse yeni favorim... Humusun içine haşlanmış yarım pancar atıp blender’dan geçiriyorum. Pespembe rengiyle göz alan pancarlı humus, üzerine gezdirdiğim biraz zeytinyağı ve karabiberle fine-dining restoranlarına yakışır bir mezeye dönüşüyor. Bazen de sevdiğim bir salatayı, renkli biberler, kırmızı orman meyveleri veya filizlendirilmiş bakliyat tohumlarıyla servis ediyorum; hem salatanın lezzetini arttırıyorum hem de görsel olarak daha çok zevk alacağım bir tabak oluyor. Sevdiğim bir başka yöntem de minik porsiyonlar... Her zaman yaptığınız klasik brownie’yi daha küçük muffin cup’larında hazırlayabilir ve çikolata sosuyla süsleyebilirsiniz. Hem göze hoş görünecek hem de davet ve kutlama sofralarınıza yakışacak önerilerim var.
AHUDUDU PÜRELİ CHİA PUDİNG
(4 kişilik)
NE LAZIM?
- 400 ml Hindistan cevizi sütü
- 100 gr chia tohumu
- 2 yemek kaşığı hurma özü (veya akçaağaç şurubu)
Püresi için;
- 200 gr ahududu (veya yabanmersini)
- 2.5 yemek kaşığı limon suyu
- 2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu (veya 50 gr toz şeker)
Süslemesi için;
- Ahududu
NASIL YAPARIM?
- Chia tohumu, Hindistan cevizi sütü ve hurma özünü bir çatal yardımıyla 5 dakika kadar karıştırın. 20 dakika dinlendirin.
- Tüm püre malzemelerini blender’a atıp 2 dakika karıştırın (Toz şeker kullanacaksanız, ahududuların üzerine serpip en az 1 saat bekletin, sonra da limon suyuyla yaklaşık 20 dakika pişirin).
- Soğuyan püreyi kâselere pay edin, üzerine chia tohumlu pudingi bölüştürün. Tatlının üzerini ahududularla süsleyerek servis edin. Elinizde ahududu yoksa dilediğiniz başka bir orman meyvesini de kullanabilirsiniz.
KREP
(4 kişilik)
NE LAZIM?
- 2-2.5 bardak bitkisel süt
- 2 su bardağı un
- 4 yemek kaşığı şeker
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
NASIL YAPARIM?
- Bitkisel sütü oda sıcaklığına getirin.
- Bir kaba önce unu, sonra diğer malzemeleri ekleyin, pürüzsüz olana kadar karıştırın.
- Yapışmaz bir tavayı ocağın üzerine alıp altını orta-yüksek ateşte yakın.
- Tava iyice ısındıktan sonra bir fırça yardımıyla tabanına çok az zeytinyağı sürün, harçtan 4 yemek kaşığı kadarını tavaya dökün. Tavayı elinizle hareket ettirerek harcın tüm tavayı kaplamasını sağlayın. Krep kızarmaya başlayınca bir spatula yardımıyla tavadan ayırıp tersini pişirin.
- Krepleri fıstık ezmesi veya reçelle süsleyebilirsiniz.
AVOKADOLU SPAGETTİ
(4 kişilik)
NE LAZIM?
- 500 gr spagetti makarna
- 2 olgun avokado
- 1/2 su bardağı dövülmüş ceviz
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1.5-2 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
NASIL YAPARIM?
- Makarnayı tuzlu kaynar suya atın, pakette yazan süreden 1-2 dakika daha az pişirin. Makarna pişerken avokadoları bir çatalla iyice ezin.
- Bir tencereye zeytinyağını koyup, ocağın altını yakın.
- Sarımsakları ekleyin, 1-2 dakika kokusu çıkana kadar çevirin.
- Avokado ve baharat çeşitlerini ekleyip limon suyunu ilave edin, 5 dakika daha pişirin.
- Süzdüğünüz makarnaları tencerede sosla birleştirin.
- Cevizleri de ekleyip 1-2 dakika kadar sosla makarnayı karıştırın. Rendelenmiş vegan peynir ve fesleğenle süsleyip servis edin.
FONDÜ
(4 kişilik)
NE LAZIM?
- 200 ml bitkisel krema (veya 100 ml bitkisel süt)
- 250 gr vegan bitter çikolata
- 1 paket vanilin
- 1 tutam deniz tuzu
- Taze meyveler
NASIL YAPARIM?
- Tencereye bitkisel kremayı koyup orta ateşte ısıtın.
- Isınan kremaya çikolata parçalarını ekleyin, erimesi için karıştırın.
- Çikolata iyice eridikten sonra vanilin ve tuzu ilave edip bir süre daha karıştırın; fondünüz hazır! Sevdiğiniz meyvelerle tadını çıkarın.