Dürüm aşkına!

İstiridye mantarından bol kimyon ve kekikli kokoreç... Tahinli sosuyla nohut köfteleri... Veya pancarlı humus, Meksika fasulyesi ve mısırlı bir harç... Üçü de lavaşa sarıp yendiğinde damaklara bayram ettiren, doyurucu öğünlere dönüşüyor. Hele bir de yanında vegan ayran varsa değmeyin keyfime!
Arasına koyabileceklerimiz sınırsız. Canımız o an ne çekiyorsa içine sokup sararız! Bazen çeşit çeşit köfte, bazen sadece sebze; yeşillik, belki biraz soğan, biraz da bitki bazlı peynir...
Ülkemizde lavaş; köy yufkası, tandır ekmeği ve balon pide gibi isimlerle de karşımıza çıkıyor; ince olduğundan içine koyduğumuz ürünlerin tadını bastırmıyor; sosu çekince daha leziz hale geliyor. Sunumu şık, yemesi kolay; haliyle sofralarımızdaki yeri hayli sağlam!
Lavaş denince benim aklıma hemen çiğköfte dürüm, Adana dürüm gibi lezzetler geliyor ama bu konuda Meksika’yı anmadan olmaz. Meksikalılar da bizim gibi lavaşı çok seviyor; mutfaklarından eksik etmiyor. Ağırlıklı olarak mısır unuyla yaptıkları ‘tortilla’ları dünyaca ünlü... Bir yemeği ‘tortilla’sız yediklerinde o yemekten aynı lezzeti alamadıklarını söylüyorlar hatta. Tarihi 10 bin yıl önceye, Azteklere dayanan tortilla ‘enchiladas’, ‘tacos’, ‘tostadas’ ve ‘burrito’ gibi dünyanın hemen her yerinde yapılan ve çok sevilen Meksika yemeklerinin ayrılmaz bir parçası...
Bu yemeklerin bitki bazlı versiyonlarını hazırlayabileceğiniz gibi ‘bizden tarifler’ de yapabilirsiniz. Büyük marketlerde çeşit çeşit vegan döner var artık. Evde dilediğiniz malzemeleri ekleyerek mükellef bir öğün hazırlamak hiç de zor değil. Hatta işi bir adım öteye götürüp Ankara’nın meşhur lezzeti ‘SSK’yı (sos-soğan-kaşar) yapmanızı öneririm. Dönere domates sos, soğan ve vegan kaşar peyniri ekleyerek yapılan bu lezzeti tarif etmem imkânsız. Şimdiden afiyetler olsun.
FALAFEL DÜRÜM
(1 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 1 lavaş
◊ 6-7 adet falafel
◊ 1 avuç doğranmış marul
◊ 3 yemek kaşığı humus
◊ 1 adet salatalık turşusu (ince şeritler halinde doğranmış)
Tahinli sos için;
◊ 1 yemek kaşığı tahin
◊ 1 tatlı kaşığı limon suyu
◊ 2 yemek kaşığı vegan yoğurt
◊ 1 diş sarımsak (ezilmiş)
◊ 1/2 çay kaşığı tuz
◊ 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
◊ 1 çay kaşığı kimyon
NASIL YAPARIM?
◊ Falafelleri pişirin.
◊ Bir kapta tahin sosu malzemelerini homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın.
◊ Lavaşın ortasına önce humusu sürün. Üzerine marulu ve turşuyu koyun.
◊ Tahinli sosu marulların üzerine bolca dökün, kızarmış falafelleri ortasına yerleştirin; dürümü sarın.
BİR ÖNERİ
Bu dürümü kırmızı lahana turşusu ve vegan pastırmayla da yapabilirsiniz. Yanında çağla turşusuyla nefis oluyor.
MEKSİKA FASULYELİ BURRİTO
(2 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 2 adet 33 cm lavaş
Harcı için;
◊ 100 gr haşlanmış Meksika fasulyesi
◊ 2 adet renkli biber
◊ 1 soğan
◊ 100 gr haşlanmış mısır
◊ 1.5 yemek zeytinyağı
◊ 1 çay kaşığı tuz
◊ 1 çay kaşığı kimyon
◊ 1 çay kaşığı pul biber
◊ 1/2 çay kaşığı karabiber
◊ 1.5 çay bardağı sıcak su
◊ 1 tatlı kaşığı limon suyu (tercihe bağlı)
Ayrıca;
◊ 1/4 kırmızılahana (ince doğranmış)
◊ 1/2 marul
◊ Pancarlı humus (tercihe bağlı)
◊ Jalepano turşusu
◊ Acı sos
Servis için;
◊ Yeşillik ve ince doğranmış havuç
NASIL YAPARIM?
◊ Tencerenin altını orta ateşte açın, zeytinyağını ve küp küp doğradığınız soğanı ekleyin; soğanlar diriliğini kaybedene kadar pişirin.
◊ Minik küpler halinde doğradığınız renkli biberleri ekleyin. 3-4 dakika sonra baharat çeşitleri, limon suyu ve Meksika fasulyelerini ekleyip karıştırın.
◊ Mısırları ve 1.5 çay bardağı sıcak suyu ilave edin. Suyunu çekene kadar pişirip harcı ocaktan alın.
◊ Lavaşların tabanına biraz acı sos sıkın. Sonra pancarlı humus sürün; marul, kırmızılahana ve jalepano turşusu koyun. En üste de
Meksika fasulyeli harçtan yerleştirin ve dürüm haline getirin.
PÜF NOKTASI
Bu tarifte büyük bir lavaş kullanmanız önemli, dürümümüz çok şişkin ve iri oluyor.
KOKOREÇ DÜRÜM
(2 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 2 lavaş
◊ 200 gr istiridye mantarı
◊ 1 domates
◊ 2 çarliston biber
◊ 1/2 çay kaşığı tuz
◊ 1/2 çay kaşığı pul biber
◊ 2 çay kaşığı kekik
◊ 1/2 çay kaşığı sumak
◊ 1/2 çay kaşığı karabiber
◊ 1 çay kaşığı kimyon
◊ 3 yemek kaşığı sıvıyağ
NASIL YAPARIM?
◊ Domates ve biberi minik küpler halinde doğrayın. İstiridye mantarlarını da çok ince kıyın.
◊ Ocağın altını açıp tavayı ısıtın ve mantarları içine atın.
◊ Mantarlar suyunu salıp çektikten ve hacimleri yarıya indikten sonra domates ve biberleri ekleyin, domatesler suyunu çekmeye başlayınca baharat çeşitlerini ilave edin.
◊ 10 dakika daha kısık-orta ateşte pişirip ocağın altını kapatın. Taze kekik serperek lavaşınızın ortasına kokoreci paylaştırıp dürüm yapabilirsiniz. Lavaşın arasına biberiye turşusu da koyabilirsiniz.
Dürüm aşkına!
İstiridye mantarından bol kimyon ve kekikli kokoreç... Tahinli sosuyla nohut köfteleri... Veya pancarlı humus, Meksika fasulyesi ve mısırlı bir harç... Üçü de lavaşa sarıp yendiğinde damaklara bayram ettiren, doyurucu öğünlere dönüşüyor. Hele bir de yanında vegan ayran varsa değmeyin keyfime!
Arasına koyabileceklerimiz sınırsız. Canımız o an ne çekiyorsa içine sokup sararız! Bazen çeşit çeşit köfte, bazen sadece sebze; yeşillik, belki biraz soğan, biraz da bitki bazlı peynir...
Ülkemizde lavaş; köy yufkası, tandır ekmeği ve balon pide gibi isimlerle de karşımıza çıkıyor; ince olduğundan içine koyduğumuz ürünlerin tadını bastırmıyor; sosu çekince daha leziz hale geliyor. Sunumu şık, yemesi kolay; haliyle sofralarımızdaki yeri hayli sağlam!
Lavaş denince benim aklıma hemen çiğköfte dürüm, Adana dürüm gibi lezzetler geliyor ama bu konuda Meksika’yı anmadan olmaz. Meksikalılar da bizim gibi lavaşı çok seviyor; mutfaklarından eksik etmiyor. Ağırlıklı olarak mısır unuyla yaptıkları ‘tortilla’ları dünyaca ünlü... Bir yemeği ‘tortilla’sız yediklerinde o yemekten aynı lezzeti alamadıklarını söylüyorlar hatta. Tarihi 10 bin yıl önceye, Azteklere dayanan tortilla ‘enchiladas’, ‘tacos’, ‘tostadas’ ve ‘burrito’ gibi dünyanın hemen her yerinde yapılan ve çok sevilen Meksika yemeklerinin ayrılmaz bir parçası...
Bu yemeklerin bitki bazlı versiyonlarını hazırlayabileceğiniz gibi ‘bizden tarifler’ de yapabilirsiniz. Büyük marketlerde çeşit çeşit vegan döner var artık. Evde dilediğiniz malzemeleri ekleyerek mükellef bir öğün hazırlamak hiç de zor değil. Hatta işi bir adım öteye götürüp Ankara’nın meşhur lezzeti ‘SSK’yı (sos-soğan-kaşar) yapmanızı öneririm. Dönere domates sos, soğan ve vegan kaşar peyniri ekleyerek yapılan bu lezzeti tarif etmem imkânsız. Şimdiden afiyetler olsun.
FALAFEL DÜRÜM
(1 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 1 lavaş
◊ 6-7 adet falafel
◊ 1 avuç doğranmış marul
◊ 3 yemek kaşığı humus
◊ 1 adet salatalık turşusu (ince şeritler halinde doğranmış)
Tahinli sos için;
◊ 1 yemek kaşığı tahin
◊ 1 tatlı kaşığı limon suyu
◊ 2 yemek kaşığı vegan yoğurt
◊ 1 diş sarımsak (ezilmiş)
◊ 1/2 çay kaşığı tuz
◊ 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
◊ 1 çay kaşığı kimyon
NASIL YAPARIM?
◊ Falafelleri pişirin.
◊ Bir kapta tahin sosu malzemelerini homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın.
◊ Lavaşın ortasına önce humusu sürün. Üzerine marulu ve turşuyu koyun.
◊ Tahinli sosu marulların üzerine bolca dökün, kızarmış falafelleri ortasına yerleştirin; dürümü sarın.
BİR ÖNERİ
Bu dürümü kırmızı lahana turşusu ve vegan pastırmayla da yapabilirsiniz. Yanında çağla turşusuyla nefis oluyor.
MEKSİKA FASULYELİ BURRİTO
(2 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 2 adet 33 cm lavaş
Harcı için;
◊ 100 gr haşlanmış Meksika fasulyesi
◊ 2 adet renkli biber
◊ 1 soğan
◊ 100 gr haşlanmış mısır
◊ 1.5 yemek zeytinyağı
◊ 1 çay kaşığı tuz
◊ 1 çay kaşığı kimyon
◊ 1 çay kaşığı pul biber
◊ 1/2 çay kaşığı karabiber
◊ 1.5 çay bardağı sıcak su
◊ 1 tatlı kaşığı limon suyu (tercihe bağlı)
Ayrıca;
◊ 1/4 kırmızılahana (ince doğranmış)
◊ 1/2 marul
◊ Pancarlı humus (tercihe bağlı)
◊ Jalepano turşusu
◊ Acı sos
Servis için;
◊ Yeşillik ve ince doğranmış havuç
NASIL YAPARIM?
◊ Tencerenin altını orta ateşte açın, zeytinyağını ve küp küp doğradığınız soğanı ekleyin; soğanlar diriliğini kaybedene kadar pişirin.
◊ Minik küpler halinde doğradığınız renkli biberleri ekleyin. 3-4 dakika sonra baharat çeşitleri, limon suyu ve Meksika fasulyelerini ekleyip karıştırın.
◊ Mısırları ve 1.5 çay bardağı sıcak suyu ilave edin. Suyunu çekene kadar pişirip harcı ocaktan alın.
◊ Lavaşların tabanına biraz acı sos sıkın. Sonra pancarlı humus sürün; marul, kırmızılahana ve jalepano turşusu koyun. En üste de
Meksika fasulyeli harçtan yerleştirin ve dürüm haline getirin.
PÜF NOKTASI
Bu tarifte büyük bir lavaş kullanmanız önemli, dürümümüz çok şişkin ve iri oluyor.
KOKOREÇ DÜRÜM
(2 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 2 lavaş
◊ 200 gr istiridye mantarı
◊ 1 domates
◊ 2 çarliston biber
◊ 1/2 çay kaşığı tuz
◊ 1/2 çay kaşığı pul biber
◊ 2 çay kaşığı kekik
◊ 1/2 çay kaşığı sumak
◊ 1/2 çay kaşığı karabiber
◊ 1 çay kaşığı kimyon
◊ 3 yemek kaşığı sıvıyağ
NASIL YAPARIM?
◊ Domates ve biberi minik küpler halinde doğrayın. İstiridye mantarlarını da çok ince kıyın.
◊ Ocağın altını açıp tavayı ısıtın ve mantarları içine atın.
◊ Mantarlar suyunu salıp çektikten ve hacimleri yarıya indikten sonra domates ve biberleri ekleyin, domatesler suyunu çekmeye başlayınca baharat çeşitlerini ilave edin.
◊ 10 dakika daha kısık-orta ateşte pişirip ocağın altını kapatın. Taze kekik serperek lavaşınızın ortasına kokoreci paylaştırıp dürüm yapabilirsiniz. Lavaşın arasına biberiye turşusu da koyabilirsiniz.