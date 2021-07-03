Yüzde 110’luk artış trafiği kilitledi

Pandemi döneminde öne çıkan, takip ettiğim çok bilim insanı oldu. Onlardan biri de Harvard Üniversitesi James Stevens Simmons Genetik ve Metabolizma Profesörü Dr. Gökhan Hotamışlıgil’di.

Cumhuriyet’te İpek Özbey kendisiyle konuşmuş.

Ve bana göre çok önemli bilgiler içeren bir röportaj olmuş.

Hotamışlıgil aşı karşıtlığının en az salgın kadar büyük bir tehdit olduğunu söylüyor.

Ki ben de aynı görüşteyim.

Bu pandemiyi bitirmenin tek yolunun aşı ve ilaçlar olduğunu düşünüyorum.

O yüzden en başta ve örnek olmak için gönüllü olup aşı oldum.

Hotamışlıgil diyor ki;

“Delta varyantı belki de şimdiye kadar ortaya çıkan en problemli varyant. Kedi-fare kovalamacası gibi düşünün, bu varyantın da ortaya çıkma sebebi enfeksiyonun kontrolsüz şekilde muazzam boyutlara ulaşması. Delta’nın sıkıntısı yayılma hızından kaynaklanıyor. Varyantın öncelikli olarak yayılımı aşılanmamış ya da tek doz aşılanmış grup içinde sürüyor. Çok hızlı yayıldığı için yüksek sayıda insana ulaşabiliyor ve baskın hale geçiyor. Henüz hiçbir ülkede tam aşılama şu ana kadar başarılamadı ama yüksek düzeylere ulaşıldı. Aşılı nüfus oranı yükseldikçe, bu enfeksiyonlar kontrol altına girecektir.”