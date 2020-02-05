Yeterince hazır mıyız?

ŞÖYLE bir algı var İzmir’de;
“Kruvaziyerle gelen turist kente hiçbir şey bırakmıyor. Birkaç saat kalıp ayrılıyor. Geriye de bir şey kalmıyor...”
Ben de diyorum ki;
Yanlış düşünüyorsunuz.
Bütün istatistikler farklı şeyler söylüyor.
Siz o şehri beğendirebilir, akıllarda bırakabilirseniz o turist beş yıl içinde başka bir nedenle mutlaka o kente ziyarete geliyor.
Yani ben kruvaziyer yolcusunu gece kalmadan şehirden ayrılan turist olarak değil de; birkaç yıl sonra ağırlayacağımız misafirimiz olarak görüyorum.
Önemli olan kenti canlandırmak, cazip hale getirmekte...
İsterseniz biraz özeleştiri yapalım.
İzmir dahil büyükşehirlerimizin yeterince hazır olduğunu söyleyebilir miyiz?
Diyelim ki; Avrupa’nın herhangi bir kentinde yaşıyorsunuz ve İzmir’e geldiniz.
Birkaç gün geçirdiniz, mutlu da ayrıldınız.
Bir daha gelmek ister misiniz?
Yoksa başka şehirleri keşfetmek mi istersiniz?
Denizimizi, kumumuzu bir yere koyuyorum.
Gerçekten de Ege’nin denizi, doğası hiçbir yerde yok.
Ama bir kere gördüyseniz; bir daha gelmek isteği içinizde olur mu?
Bundan emin değilim.
Benim birden fazla gittiğim yerler çok...
Örneğin Atina, Barselona, Londra, Paris, Berlin, Viyana, Prag, Budapeşte...
Çünkü biliyorum ki; severek gittiğim restoranlar yerli yerinde duruyor.
Mutlaka büyük bir galaya, konsere ya da gösteriye denk gelirim.
Spor aktivitelerine katılabilirim, heyecanlı maçlara gidebilirim.
Dünyaca ünlü bir sanatçının imzasına, söyleşine katılabilirim.
Ya da farklı alanlarda atölyelere katılabilir, konuşmalar dinleyebilirim.
İşte marka kentleri yaratan özellikler böyle oluyor.
O yüzden biz kruvaziyerle gelen turistlerin bir sonraki ziyaretleri için bahaneler üretmeye çalışalım.
Çok değil iyi mekan
BİR yıldır çok yazdığımız, konuştuğumuz bir mekan var; ODUrla...
Şefi Osman Sezener’in başarısını herkes çok iyi biliyor. Ama ODUrla bir şeyi kanıtladı bize...
O da iyi bir mekan yarattığınızda bunu izleyen, duyan insanlar bir şekilde buraya geliyor.
Ya da dediğim gibi bahaneler üreterek buraya ulaşıyor.
Geçenlerde Osman ile konuşuyorduk.
Gelen misafirlerinin yüzde 60’ının İzmir dışından geldiğini söylüyordu.
Buna gerçekten çok sevindim.
Benim de tarif ettiğim İzmir’in böyle bir profili olmalı.
Restoranlarımızın sayısı artmalı.
ODUrla gibi mekanların sayısı artmalı.
Urla giderek bir San Sebastian olma yolunda ilerliyor.
Çok mekana değil, iyi mekanlara ihtiyacımız var.
Fuar HORECA’ya İzmirliler sahip çıksın
İZMİR’in geçmişinde fuarcılık vardı, geleceğinde daha çok olmalı.
HORECA Fuarı turizm sektörünü buluşturan bir organizasyon…
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) fuarın destekçileri arasında...
GL Platform Fuarcılık’ın Genel Müdürü Gül Ceylan sektörün tecrübeli isimlerinden, bugüne kadar birçok başarılı işe imza atmış biri...
ETİK’in Başkanı Mehmet İşler’in deneyimleri İzmir için çok önemli...
HORECA sadece Türk sektör temsilcilerini değil; dünyanın birçok yerinden kişiyi de İzmir’de buluşturacak.
Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Dünya Turizm Örgütü Başkan Yardımcısı Günter Ihlau, Zurich Gossau Belediye Başkanı ve Kardeş Şehirler Turizm Örgütü Başkanı Thomas Binder, Sunexpress Genel Müdürü Peter Glade de var.
İzmir’deki turizm aklı giderek olgunlaşıyor.
Bu organizasyonlar gelecekte bize hep olumlu geri dönüşler yapacak.
O yüzden bu fuarları destekliyorum.
İzmirlilerin de sahip çıkmasını bekliyorum.
Tebrikler Pınar Karşıyaka
PINAR Karşıyaka’nın bu yılki çıkışı istatistiklere de yansımış durumda. Avrupa’nın en etkili sitelerinden EuroBasket’in Top 100 listesinde Anadolu Efes ilk sırada. Barselona ikinci, Real Madrid üçüncü, CSKA dördüncü, Panathinaikos beşinci sırada. Pınar Karşıyaka ise 10’uncu gözüküyor.
Fenerbahçe ise 14’üncü sırada...
Oluyor; takım olunca başarı da geliyor.
Darısı futbolun başına...
Ve elbette futboldaki başarı için de tesisleşmek gerekiyor.
Son günlerde bu konuda bazı tartışmalar var.
Ama Pınar Karşıyaka’nın bu başarısı tartışmalara bir yön verir diye düşünüyorum.
Herkesin sakin, soğukkanlı ve öngörülü bir bakışa ihtiyacı var.
Karşıyaka büyük kulüptür; alacağı kararlar da büyük olmalıdır.
Yeterince hazır mıyız?
ŞÖYLE bir algı var İzmir’de;
“Kruvaziyerle gelen turist kente hiçbir şey bırakmıyor. Birkaç saat kalıp ayrılıyor. Geriye de bir şey kalmıyor...”
Ben de diyorum ki;
Yanlış düşünüyorsunuz.
Bütün istatistikler farklı şeyler söylüyor.
Siz o şehri beğendirebilir, akıllarda bırakabilirseniz o turist beş yıl içinde başka bir nedenle mutlaka o kente ziyarete geliyor.
Yani ben kruvaziyer yolcusunu gece kalmadan şehirden ayrılan turist olarak değil de; birkaç yıl sonra ağırlayacağımız misafirimiz olarak görüyorum.
Önemli olan kenti canlandırmak, cazip hale getirmekte...
İsterseniz biraz özeleştiri yapalım.
İzmir dahil büyükşehirlerimizin yeterince hazır olduğunu söyleyebilir miyiz?
Diyelim ki; Avrupa’nın herhangi bir kentinde yaşıyorsunuz ve İzmir’e geldiniz.
Birkaç gün geçirdiniz, mutlu da ayrıldınız.
Bir daha gelmek ister misiniz?
Yoksa başka şehirleri keşfetmek mi istersiniz?
Denizimizi, kumumuzu bir yere koyuyorum.
Gerçekten de Ege’nin denizi, doğası hiçbir yerde yok.
Ama bir kere gördüyseniz; bir daha gelmek isteği içinizde olur mu?
Bundan emin değilim.
Benim birden fazla gittiğim yerler çok...
Örneğin Atina, Barselona, Londra, Paris, Berlin, Viyana, Prag, Budapeşte...
Çünkü biliyorum ki; severek gittiğim restoranlar yerli yerinde duruyor.
Mutlaka büyük bir galaya, konsere ya da gösteriye denk gelirim.
Spor aktivitelerine katılabilirim, heyecanlı maçlara gidebilirim.
Dünyaca ünlü bir sanatçının imzasına, söyleşine katılabilirim.
Ya da farklı alanlarda atölyelere katılabilir, konuşmalar dinleyebilirim.
İşte marka kentleri yaratan özellikler böyle oluyor.
O yüzden biz kruvaziyerle gelen turistlerin bir sonraki ziyaretleri için bahaneler üretmeye çalışalım.
Çok değil iyi mekan
BİR yıldır çok yazdığımız, konuştuğumuz bir mekan var; ODUrla...
Şefi Osman Sezener’in başarısını herkes çok iyi biliyor. Ama ODUrla bir şeyi kanıtladı bize...
O da iyi bir mekan yarattığınızda bunu izleyen, duyan insanlar bir şekilde buraya geliyor.
Ya da dediğim gibi bahaneler üreterek buraya ulaşıyor.
Geçenlerde Osman ile konuşuyorduk.
Gelen misafirlerinin yüzde 60’ının İzmir dışından geldiğini söylüyordu.
Buna gerçekten çok sevindim.
Benim de tarif ettiğim İzmir’in böyle bir profili olmalı.
Restoranlarımızın sayısı artmalı.
ODUrla gibi mekanların sayısı artmalı.
Urla giderek bir San Sebastian olma yolunda ilerliyor.
Çok mekana değil, iyi mekanlara ihtiyacımız var.
Fuar HORECA’ya İzmirliler sahip çıksın
İZMİR’in geçmişinde fuarcılık vardı, geleceğinde daha çok olmalı.
HORECA Fuarı turizm sektörünü buluşturan bir organizasyon…
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) fuarın destekçileri arasında...
GL Platform Fuarcılık’ın Genel Müdürü Gül Ceylan sektörün tecrübeli isimlerinden, bugüne kadar birçok başarılı işe imza atmış biri...
ETİK’in Başkanı Mehmet İşler’in deneyimleri İzmir için çok önemli...
HORECA sadece Türk sektör temsilcilerini değil; dünyanın birçok yerinden kişiyi de İzmir’de buluşturacak.
Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Dünya Turizm Örgütü Başkan Yardımcısı Günter Ihlau, Zurich Gossau Belediye Başkanı ve Kardeş Şehirler Turizm Örgütü Başkanı Thomas Binder, Sunexpress Genel Müdürü Peter Glade de var.
İzmir’deki turizm aklı giderek olgunlaşıyor.
Bu organizasyonlar gelecekte bize hep olumlu geri dönüşler yapacak.
O yüzden bu fuarları destekliyorum.
İzmirlilerin de sahip çıkmasını bekliyorum.
Tebrikler Pınar Karşıyaka
PINAR Karşıyaka’nın bu yılki çıkışı istatistiklere de yansımış durumda. Avrupa’nın en etkili sitelerinden EuroBasket’in Top 100 listesinde Anadolu Efes ilk sırada. Barselona ikinci, Real Madrid üçüncü, CSKA dördüncü, Panathinaikos beşinci sırada. Pınar Karşıyaka ise 10’uncu gözüküyor.
Fenerbahçe ise 14’üncü sırada...
Oluyor; takım olunca başarı da geliyor.
Darısı futbolun başına...
Ve elbette futboldaki başarı için de tesisleşmek gerekiyor.
Son günlerde bu konuda bazı tartışmalar var.
Ama Pınar Karşıyaka’nın bu başarısı tartışmalara bir yön verir diye düşünüyorum.
Herkesin sakin, soğukkanlı ve öngörülü bir bakışa ihtiyacı var.
Karşıyaka büyük kulüptür; alacağı kararlar da büyük olmalıdır.