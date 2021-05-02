Yeşil korunursa projeye destek

Zeynep Hülagü’yü de eğitim sektörü çok iyi bilir. Çalıştığı kurumlara hep katkı sağlayan, sektörü büyüten isimlerden biridir.
Kızları Nilipek’i çok küçükken tanıdık, sevdik.
Yıllar geçti, genç kız oldu, üniversite okumak için İstanbul’a Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’ne gitti. Sonra Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi’nde Biyolojik Psikoloji’yi bitirdi.
Bu arada müzik hep hayatında oldu. Farklı gruplarda yer aldı ve bir gün solo bir albüm çıkardı.
“Sabah...”
Herkesin sabahı farklıdır.
Elbette bu süreci yönetmek çok kolay değil.
Her devlet imkanları doğrultusunda vatandaşına destek oluyor.
Devletin yapması gerekenler var ama vatandaşa düşenler de bulunuyor.
Dün de yazdım, bazıları eleştirdi.
Normaldir.
Söylemek istediğim şuydu;
Tiyatrolar kapalı, sinema salonları da öyle...
Yeme içme sektörü de durunca müzisyenler de ne yapacaklarını bilemediler.
Düğünler, davetler, özel toplantılar azaldı, daha doğrusu yapılamadı.
Bizde özellikle müzisyenler aldıkları kaşelerle hayatlarını devam ettikleri için bu etkinlikler olmayınca büyük bir mağduriyet oldu.
Özellikle lokal sanatçılar arasında intihar edenler oldu. Bu haberler hepimizin içini sızlattı.
Bu süreçte bütün dünyayı yakından takip ettim.
Saint Joseph’i kazandığım gün, okulun girişine kazananların listesini asmışlardı.
Sınıfta, okulda da o kadar çok arkadaşım oldu ki...
Bizi birleştiren hep ortak değerlerimizdi.
İzmir, Türkiye, Atatürk sevgisiydi.
Kimin nereden geldiği, nerede doğduğu, kimlerden olduğu hiç önemli değildi.
Bizim için önemli olan arkadaşlıklardı, dostluklardı, ailelerdi, birlikte geçirdiğimiz vakitlerdi.
Salgının azaldığını ve tatile gittiğinizi düşünün. Ve, aklınızdan pandeminin en kötü günleri hala gitmiş değil. Hiçbir yere dokunmak istemiyorsunuz, kimseyle yakın temas kurmak istemiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz?
Size bu imkanı sunan bazı çözüm önerileri var...
Sadece akıllı telefonunuzu kullanıyorsunuz. Bir uygulamayı indiriyorsunuz; konakladığınız tesisin tüm hizmetlerinden, dil engeline takılmadan faydalanabiliyorsunuz.
Nasıl mı?
Otele gitmeden bir sağlık karnesi dolduruyorsunuz. Otele varıldığında temassız check-in özelliğiyle resepsiyon kuyruğunda beklemiyorsunuz. Oda için kapı kartı almadan, oda kapınızı cep telefonuyla açılabiliyorsunuz. Mobil uygulamada yer alan menüler ve kataloglar sayesinde ortak kullanılan yüzey miktarı en aza indiriliyor. Bu sayede yiyecek ve içecek siparişlerini cep telefonundan sadece odaya değil, oteldeki her hangi bir bölgeye talep edebiliyorsunuz. Bu bölge lobi, sahil ve hatta tekne bile olabiliyor. Tüm bu hizmetlerin ödemesi için ise para kullanmaya veya POS cihazına gerek kalmadan mobil ödeme ile gerçekleştirilebiliyorsunuz.
Atatürk’ü, felsefesini, hayata bakışını, bizlere bıraktığı mirası okuyarak, anlayarak, içselleştirerek büyüdük.
Hala “Atatürk” dendiğinde gözlerimiz dolar.
Atlas’ı da dünyanın kabul ettiği bu önemli lideri anlatarak büyütüyoruz.
Bu filmi yıllar önce izlemiştim.
Turgut Özakman’ın senaryosunu yazdığı Atatürk’ün hayatını konu alan bir filmdi. Yönetmenliğini Hamdi Alkan yapmıştı. Filmde Halit Ergenç Atatürk’ü canlandırmıştı.
Filmde dede rolünü üstlenen Çetin Tekindor, torunu rolünü üstlenen Batuhan Karacakaya ve arkadaşlarına Atatürk’ü anlatıyordu.
Bu salgını yenebilmemiz için aşılardan başka bir çare gözükmüyor.
O yüzden aşı tartışmalarının yapıldığı günlerde gidip FAZ 3 çalışmasına katıldım.
Yaşadıklarımı da belirli aralıklarla yazdım.
Aşımın üzerinden 5 ay geçti.
Neredeyse hiçbir yan etki yaşamadım.
Aşı oldum diye de; tedbirleri bir kenara bırakmadım.
Örneğin hafta sonları işim gereği çıkıyorum, gazeteye geliyorum.
Ama bir trafik yoğunluğu görüyorum.
Alışverişe çıkan insanlarla caddeler sokaklar dolu...
Düşünüyorum; bu işler hafta içinde yapılamaz mı?
Hafta sonları özellikle tam kapanma olmaz mı?
Her devlet, hükümet kendi pandemi planını yapıyor.
Evden çalışmak ve verim almak mümkün değil diye…
Nitekim dünya devlerinden de benzer açıklamalar geliyor.
Pandemi nedeniyle çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı tanıyan Amazon, sonbaharla birlikte ofise dönüleceğini açıkladı.
Google’da da işler değişti. Pandemi öncesinde de esnek çalışma modellerine sıcak bakan ve şirketi böyle dizayn eden Google; nisan sonu itibariyle ofisten çalışılmaya başlanacağını söyledi. Eylül ayında ise tüm çalışanların haftada 3 gün ofise gelmesini zorunlu hale getireceklerini açıkladı.
Bizde de bazı gruplar, holdingler evden çalışmayla ilgili açıklamalar yaptılar ve bazı kadroların kalıcı olarak evden çalışacaklarını duyurdular.
Şu net ki;
Hatta uzun yıllar küçük ilanları bile okurdum. Reklam dünyası her zaman ilgimi çekmiştir. Sadece bir ürünün ya da bir yerin tanıtımı için değil; benim için bir haber kaynağı da olmuştur reklamlar...
O yüzden televizyonlardaki reklam aralarında kanal kanal gezinmem.
Bir outdoor ilanının önünde durup o konuyu nasıl işlediklerini inceler, notlar bile ararım.
Tabii son yıllarda sosyal medya ilanları da ilgi alanımda...
Çok yaratıcı reklamlar olduğunu da söylemeliyim.
Aslında bütün yollar markalaşmaya gidiyor. Hangi mesleği yaparsanız yapın, hangi ürünü üretiyorsanız üretin iyi anlatmanız, iyi tanıtmanız lazım.
Kocaoğlu döneminin en beğendiğim hizmetlerden biri kooperatiflere verilen desteklerdi.
Bana göre Tire’deki süt üreticileri için verilen destekler bir başarı hikayesi yarattı.
Sütte bugün İzmir fiyatı, kaliteyi, üretim ekonomisini belirleyen bir merkez haline geldiyse bunda uygulanan kooperatif modelinin büyük payı vardır.
Ben İtalya ve İspanya’yı çok yakından takip ediyorum.
Fransa’da önemli hikayeler var ama kooperatifleşmede iki ülkenin belirgin bir başarısı bulunuyor.
Yerel bir ürünü dünya pazarlarına tanıtabilmek, satabilmek gerçekten başarıdır ve alkışı hak eder.
Arada hatırlatmalar yapıyorum.
Büyük şehirlerin pandemi sonrasındaki trafik problemleri çok daha ağırlaşacak.
Ve hatta salgınla birlikte değişen yaşam alışkanlıklarından dolayı yazlık yerlerde de birinci problem trafik, ulaşım olacak.
İstanbul’un trafiği ve yollarda geçirilen süre her zaman konuşulur.
Türkiye’nin kalbi İstanbul’da attığı ve altyapı yatırımları sürekli yapıldığı için ben İstanbul’u şanslı buluyorum.
Evet; hala trafik yoğun ve sıkışım ama alternatifler de yok değil.
Belki de daha sıkı tedbirlerle ve daha uzun bir süre kapanmalıydık.
Ama her ülkenin kendi gerçekleri ve şartları var.
Türkiye gibi ülkeler ekonomilerini kapatmadan, hayatı yavaşlatarak bir yöntem izliyor.
Pandeminin ilk dönemini çok iyi yönettik.
Herkesin bilmediği ve hazırlıklı olmadığı bir süreçte belki de insanların endişesi daha fazla olduğu için dikkatliydik.
Ama şu bir gerçek;
Bu vaka sayılarıyla devam edemeyiz. Ramazan döneminde mümkün olduğu kadar Türkiye’nin dinlenmesi, dinlendirilmesi gerekir. Yaptığımız her yanlışın sonuçları çok ağır oluyor.
Bu sefer de öyle oldu.
Mart başında tedbirler biraz gevşetilince her şeyi bitmiş kabul ettik, tablo ortada...
Oysa bu gevşemenin bir nedeni vardı.
Özellikle hizmet sektörü sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Restoranlar, lokantalar, kafeler 2020’nin yarısını kapalı ya da yarı kapasite çalışarak geçirmişlerdi.
Özetle şöyle diyordu;
“İzmir kulüpleri özellikle Karşıyaka, Göztepe, Altınordu ve Altay, bir adım geride İzmirspor, gerek geçmişleri gerek taraftar sayılarıyla, her biri bir kent değeri konumunda.
Göztepe Sayın Mehmet Sepil’in stratejik yönetimiyle süper Lig’e yükselerek kendini mali olarak döndürebilen bir yetkinliğe ulaştı.
Yine Altınordu’da Sayın Mehmet Özkan muhteşem tesisleri ilk alt yapıyı önceleyerek yetiştiricilik gelirleriyle sağlam bir modelleme oluşturdu ve Türk futboluna damga vuracak adımları herkese hissettiriyor.
Bu süreçte Karşıyaka ve Altay’ın da gecikmeden benzer bir yolculuğa çıkması elzem gözüküyor.
İlk aşamada İZVAK’ın yönetim imtiyazını elinde tuttuğu İzmir Futbol Holding A.Ş kurulur.
O da İzmir gibi bir kentin artık uluslararası büyük organizasyonlara evsahipliği yapması gerektiğiydi.
1971’de İzmir Akdeniz Oyunları’na evsahipliği yapmış ve çok başarılı olmuştu.
O gün yapılan spor tesisleri İzmir’deki spor kültürünün gelişmesinde katkı sağlamış ve sportif başarılar üst üste gelmişti.
Daha doğrusu dünyanın her yerinden gelen sporcular İzmir’i hayatları boyunca unutmayacaklardı.
Sporun, sanatın işte böyle bir etkisi var.
Bu işletmelerin ayakta kalması gerekiyor.
Bu pandemi birkaç aya sönecek, aşılar arttıkça her ülke biraz rahatlayacak.
Ancak bu işletmelerin dayanacak gücü de kalmadı.
Devletleri, hükümetleri çok iyi anlıyorum.
İmkanları olan ülkeler ciro kayıplarını karşıladılar ve işletmelerin yaşamalarını sağladılar.
Ama bu imkanı olmayanlar süreci zamana yaydılar.
Hepsinin enerjisi tükenmiş durumda.
Son günlerde her gittikleri evden, her aldıkları numuneden pozitif sonuçlar çıktığını söylüyorlar.
Üstelik İngiliz mutantı diye adlandırılan yeni virüsün çok daha ağır geçtiğini söylüyorlar.
Resmi vaka sayıları da 55 binleri geçtiğine göre bu sayıyı da en az dört ve beşle çarparak gerçek sayıyı bulabiliriz.
Bütün dünyada genel kabul de böyle zaten...
Çünkü hiçbir belirtisi olmadan, ayakta geçiren milyonların olduğu söyleniyor.
Pandemi öncesi yer bulmakta zorlandığım kafede çok az masa vardı. Garson arkadaşlar da kendi aralarında sohbet ediyorlardı.
Bir ara konuştuklarına kulak misafiri oldum.
Ben borsa endeksini konuştuklarını zannettim.
İkinci çayımı söylerken; tanıdığım arkadaşlara takıldım, “Nasıl gidiyor?” diye...
Borsa değil, kripto paralarla ilgileniyorlarmış.
Birkaç dakikada nereden, neleri alıp sattıklarını, gece yarısına kadar çalıştıklarını anlattılar.
Yeşil korunursa projeye destek
GEÇEN hafta İzmir Ticaret Odası’nın konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ydu.
Dijital yapılan bu toplantıyı ben de izledim.
Kılıçdaroğlu siyasete girmeden, iş dünyasıyla ilgili düşüncelerini, çözüm önerilerini anlattı.
Oda üyeleri Kılıçdaroğlu’na sorular sordu, o da yanıtlar verdi.
Bunlar arasında Çeşme’yle ilgili bir soru dikkatimi çekti.
Biliyorsunuz; Turizm Bakanlığı Çeşme için kapsamlı ve büyük bir proje başlattı.
Fizibiliteler devam ediyor, büyük ihtimalle sonbahara doğru ihale takviminin belirleneceği düşünülüyor.
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un her aşamada projeyle ilgilendiğini biliyorum.
Daha da önemlisi projenin geleceğiyle ilgili hem kentte, hem Çeşme halkında, hem de genel kamuoyunda bir uzlaşma olduğunu görüyorum.
Gerçekten ben de Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili görüşlerini merak ediyordum.
O gün İzmir Ticaret Odası’nda gelen bir soruya Kılıçdaroğlu’nun verdiği cevap şöyle oldu;
“Evet... Yani eğer bu proje İzmir halkı tarafından benimsenirse, beğenilirse, bir beton ormanına dönüşmez, yeşil büyük ölçüde korunursa elbette destek veririz. Bir projeye özellikle ülkeye döviz getirecek bir yatırıma, bir projeye negatif bakmayı asla düşünmüyoruz. Bütün mesele yapılan iş Türkiye’nin saygınlığına, Türkiye’nin doğasına, kültürüne, tarihine koşut olsun. Yani eğer beton ormanına döndürürseniz buraları turist de gelmez, yaptığınız yatırım da boşuna yapılmış bir yatırım durumuna gelir.”
Kılıçdaroğlu konuşurken, kendisine Genel Başkan yardımcısı Ahmet Akın bir not iletti.
Bu not üzerine Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti.
“Efendim, şimdi Ahmet Akın arkadaşım Çeşme projesiyle ilgili bana bir not verdi. Bu toplantıyı Faik Öztırak ve Ahmet Akın arkadaşımız, iki genel başkan yardımcısı arkadaşım birlikte izliyoruz. İstihdam yaratacak ve turizmi 12 aya çıkaracak olan projelere pozitif bakıyoruz, Çeşme projesi dolayısıyla da Sayın Bakan burayı betonlaştırmayacağı taahhüdünde bulunmuş arkadaşlarımıza. Eğer betonlaştırmayacaksa, çevreyi koruyan bir yapılaşma olacaksa burada herhangi bir tereddüdümüz yok.”
Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerini ben destek olarak yorumluyorum.
Elbette kamuoyunun hassasiyetlerinin yerine getirilmesi gibi şartları var.
Zaten hepimiz de öyle düşünmüyor muyuz?
Ben de geçmişte yapılan yanlışların bu sefer Çeşme’de tekrarlanmasını istemiyorum.
Doğallığının korunmasını, Çeşme’nin değerleriyle öne çıkmasını istiyorum.
Ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerini de projenin geleceği açısından değerli buluyorum.
Mahmut Özgener
Selami Özpoyraz
Hepsi birer marka
NE iyi yapmış Sibel Önbaş...
Halkla ilişkileri anlatan isimleri bir kitapta toplamış.
“Bir zamanlar İzmir’de hakla ilişkiler 80’li, 90’lı yıllar...”
Bakmayın siz başlıkta İzmirliler’in yazdığına...
Bu ekip sonrasında bütün Türkiye’ye, özellikle de İstanbul’a giderek şirketlerin markalaşması, kurumsallaşması adına önemli projelere imza attılar.
Sibel de o isimlerden biridir.
Ve hayatına giren bu isimlerle tek tek konuşmuş, anılarını bu kitapta toplamış.
Ben bu çalışmaları çok önemsiyorum.
Çünkü bu deneyimler yazılı hale gelmeyince uçup gidiyor.
Yeni nesiller markalaşma öykülerini ve bunlara ilham veren insanları bilmeliler.
Bugün belki bilgiye ulaşmak, dijitalleşmeyle alternatifler yaratmak çok daha kolay olabilir.
Ama dünya buraya gelirken 70’leri yaşadı. 80’ler Türkiye için de dünya için de açılım yıllarıydı. 90’lar dalgalı geçti.
Ama inanın o fikri hazırlıklar olmasaydı; bugünün o şirketleri kolay olmazdı.
Sibel Önbaş, İzmir Halkla İlişkiler Derneği’nin kurulduğu yıllarda stajyer olarak başladığı, şehrin en önemli kurumlarında görev yapan 21 halkla ilişkiler uzmanının meslek anılarını kayıt almak üzere yola çıktı. İzmir Life Dergisi’nde “İletişim Sohbetleri” olarak başlayan ve iki yıl süren röportajlar kent belleğinde yer almak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından basılıp, Apikam’da yerini aldı.
Kitapta yer alan halkla ilişkiler uzmanlarının ortak yönleri, şehirdeki dönemin en büyük kuruluşlarının ilkleri olmaları. Kişiler alfabetik olarak kitapta şu şekilde yer alıyor.
Aliye Horuz Ürpekli, Aylin Göztaş, Bedrettin Berkol, Benan Bilek, Berna Kumaş Sipahi, Cengiz Üzün, Çetin Erokay, Ercan Doğu, Ertuğrul Kale, Hakkı Kesirli, İklil Ulueren, Orhan Adalı, Salim Kadıbeşegil, Sancar Maruflu, Selma Yazıcıoğlu, Sibel Önbaş, Tanıl Adalı, Ülkü Uslu Külekçioğlu, Ümit Tunçağ, Vasfi Hakman ve Yeşim Alca...
Ben şahidim.
Hepsinin sektörde, Türkiye’nin markalaşmasında emeği, hakkı var.
SANCAR MARUFLU
ÖYLE isimler var ki, gerçekten bir değil, birkaç kitaba sığmaz.
Örneğin Sancar Maruflu...
Sancar abi gerçekten Türkiye’nin en özel insanlarından biridir. Vefa şampiyonudur. Herkes unutur ama o asla unutmaz. Unutmaz, unutturmaz.
Halkla ilişkilerin emekleme günlerinde en büyük organizasyonlar onun şirketi üzerinden yapılırdı. Açılışlar, etkinlikler...
Hey gidi günler hey...
Sancar abi iyi ki var dediklerimden...
ERTUĞRUL KALE
O bir gazeteci. Haberden asla kopmadı, bugün bile... Masanın diğer tarafına geçince de hep uluslararası işler kovaladı. İz bırakan, ödüller kazandıran projelere imza attı. Ertuğrul Kale de iyi ki var dediklerimden...
SALİM KADIBEŞEGİL
HALKLA ilişkiler yıllar içinde başka bir boyuta geçti. Ama inanın o geçişi sağlayan en önemli isimlerin başında Salik Kadıbeşegil gelir. Algıyı, itibarı yönetmek zordur. Ve bunun zorluğunu bana en iyi anlatan isim Salim abidir. Benim akil adamımdır. O da iyi ki var dediklerimden...