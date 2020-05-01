Yeni turizm anlayışının önemli adresi Çeşme olur

HAFTA içinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un da katıldığı bir telekonferans yapıldı.
Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Sekreter Buğra Gökçe, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş katıldı.
Ege turizminin değerlendirildiği, yeni Çeşme projesinin konuşulduğu toplantının ikincisi önümüzdeki hafta yapılacak.
Bu toplantıya da Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, teknoloji ve ekonomi üniversiteleri de davet edilecek. Kurulun başkanı Mahmut Özgener olacak.
Korona salgını öncesinde Mehmet Ersoy ile buluşup sohbet etmiştik.
O günlerde de yazdım, bugün de yazıyorum.
Yeni Çeşme projesini destekliyorum.
Çünkü pandemi sonrasında dünya turizminin farklı bir alana gideceğini görüyorum.
Türkiye bu süreçte ayrışabilir.
Elinde önemli alternatifler var.
Bana göre Çeşme de o adreslerden biri...
Antalya Türkiye’nin turizminin en önemli bölgesi... Ama her şey dahil sistemi Antalya’nın gerçek potansiyelini hep aşağıya çekti. Belki bu süreç bunu tersine çevirecek.
Çeşme’yi o yüzden hep ayrı bir yerde tuttum.
Son yıllarda daha popüler olan Çeşme’nin de sıkıntısı iki aya sıkışmış bir sezona sahip olması.
Oysa böyle bir yerin 12 ay canlı olması lazım.
Daha sağlıklı bir yaşam önerisi pandemi sonrasının en önemli temalarından biri olacak.
Ve Çeşme bu temayı en iyi işleyebilecek yerlerden biri.
Termali olan, doğa güzelliği, İzmir’e yakınlığıyla çok farklı turizm cenneti haline gelebilir.
Tabii geçmişte yaptığımız hataları asla yapmamamız da lazım.
Çeşme’yi başka türlü planlamalıyız.
Herkesin mutlu olacağı
proje yaratmak mümkün
SALGINLA yatıp salgınla kalktığımız bu dönemde bile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Çeşme projesini takip etmesi hoşuma gitti.
Bu toplantıya iki başkanın da katılmasını ve düşüncelerini söylemesini çok değerli buldum.
Biliyorum Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın bazı hassasiyetleri var.
Tunç Soyer de, turizmi iyi bilen bir aileden geliyor.
Seferihisar’daki hikayesinde de en önemli değerlerinden biri turizmdi. O yüzden sektörün kıymetini iyi bilenlerden.
İki başkan da; Çeşme’nin korunarak büyümesini tercih ediyor. Ben şunu ilave ediyorum;
Çeşme her yere benzemek zorunda değil.
O yüzden yeni proje detaylarının çok iyi çalışılması gerekir.
Bakan Ersoy’in İzmir ziyaretinde önemli bir cümlesi vardı.
“Biz herkesi dinleyip projeye karar vereceğiz. Herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Yerel dengeleri düşünerek hareket edeceğiz” demişti.
Bu çok önemli...
Bazı projeler siyaset üstüdür.
Çeşme’nin geleceğine herkesin karar vermesi gerekir.
Bakan Ersoy’un da bu hassasiyette olması sevindirici.
Ve bunu ön koşul olarak sürekli dile getirmesini de önemsiyorum.
O yüzden bir sonraki toplantıya ilgili odaların da çağırılmasını çok doğru buldum.
İki aylık bir sezon Çeşme için olmaz.
Katma değer üreten bir turizm alternatifi yaratmalıyız.
Ve bunun en doğru adreslerinden biri de Çeşme’dir.
Akdeniz tipi beslenme
artık bir trend olacak
SALGIN geçecek elbette...
Bu günleri hep birlikte hatırlayıp anlatacağız.
Ama bu travma birçok şeyi ve alışkanlığı değiştirecek gibi...
Örneğin Ege’nin, Akdeniz’in uzun yıllardır söylediği bir şey vardı.
Egeliler, Akdenizliler gastronomi kültürünün en sağlıklı olduğunu söylüyorlardı.
Gördük ve anladık ki; Ege mutfağı hem lezzetli, hem de sağlıklı bir model...
Taze meyve ve sebze ağırlıklı beslenme, bol zeytinyağı; buna uygun iklim ve doğa insanların bağışıklık sistemini daha da güçlendiriyor.
O yüzden bu bölgenin, yani Çanakkale’den Antalya’ya kadar uzanan bölgenin tanıtımlarında bu faktörleri öne çıkarmak gerekecek.
Çeşme projesini planlarken işte bu detayları da unutmayın derim.
Uzaktan eğitim
çocuklara zor
ÇOCUKLARIMIZ uzaktan eğitim yapıyor. Bizler toplantılarımızı online yapıyoruz. Alıştık mı? Biraz...
Ben belirli bir dönem için olduğunu düşünerek kendimi ikna ettim.
Nasıl olsa bir, iki ay sonra çalışma arkadaşlarımla bire bir çalışacağım diye düşünerek idare ediyorum.
Çocuklarımız için bu süre biraz daha uzayacak gibi gözüküyor.
Örneğin Amerikan üniversiteleri gelecek yılın ilk yarı yılını online yapacağını şimdiden ilan ettiler.
Bizde durum nasıl olur bilemiyorum, yaşayıp göreceğiz.
Şunu net söyleyebilirim.
Çocuklarımız için uzaktan eğitim zor bir iş...
Ve verimliliği konusu tartışılır.
Kendi oğlum Atlas’tan biliyorum.
Konsantrasyonunu kontrol edebilmem her zaman mümkün olmuyor.
Okulunu, arkadaşlarını özlediğini biliyorum.
Ama o sınıfta bir arada birlikte ders yapabilmek için can attığını da görüyorum.
Çünkü o sosyal ortamda hem daha verimli, hem daha yaratıcı olabiliyor.
Dijitalleşme evet ama bir yere kadar olduğunu söylemem lazım.
Trafiği görünce eyvah diyorum
SALGINLA ilgili istatistikler Türkiye’nin iyi yolda olduğunu gösteriyor. Uzmanlar da böyle söylüyor ama uyarı yapmadan da edemiyorlar. Ve “Salgın daha bitmedi evlerinde oturun, sosyal mesafeyi koruyun, hijyen kurallarına uyun” diyorlar.
Her zaman kurallara uyan biri olarak ne deniyorsa yapıyorum.
Arada gazeteye gidiyorum ama bütün kurallara uyarak.
Ancak trafiğe bakıyorum sanki her şey bitmiş gibi...
Yoğunluk var, trafik sıkışık.
Birincisi “Eyvah...” diyorum.
Korkarım iyi yönettiğimiz bir süreci her an tersine çevirebiliriz.
İkincisi evde oturanlara rağmen bu sıkışıklık varsa, pandemi sonrası bu yollar yine bize yetmeyecek.
Ben hatırlattıkça bazı çevreler kızıyor biliyorum ama ikinci çevre yolu, körfez geçiş projesi mutlaka yapılması gereken yatırımlardır.
Söylemeden edemeyeceğim.
Yeni turizm anlayışının önemli adresi Çeşme olur
HAFTA içinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un da katıldığı bir telekonferans yapıldı.
Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Sekreter Buğra Gökçe, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş katıldı.
Ege turizminin değerlendirildiği, yeni Çeşme projesinin konuşulduğu toplantının ikincisi önümüzdeki hafta yapılacak.
Bu toplantıya da Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, teknoloji ve ekonomi üniversiteleri de davet edilecek. Kurulun başkanı Mahmut Özgener olacak.
Korona salgını öncesinde Mehmet Ersoy ile buluşup sohbet etmiştik.
O günlerde de yazdım, bugün de yazıyorum.
Yeni Çeşme projesini destekliyorum.
Çünkü pandemi sonrasında dünya turizminin farklı bir alana gideceğini görüyorum.
Türkiye bu süreçte ayrışabilir.
Elinde önemli alternatifler var.
Bana göre Çeşme de o adreslerden biri...
Antalya Türkiye’nin turizminin en önemli bölgesi... Ama her şey dahil sistemi Antalya’nın gerçek potansiyelini hep aşağıya çekti. Belki bu süreç bunu tersine çevirecek.
Çeşme’yi o yüzden hep ayrı bir yerde tuttum.
Son yıllarda daha popüler olan Çeşme’nin de sıkıntısı iki aya sıkışmış bir sezona sahip olması.
Oysa böyle bir yerin 12 ay canlı olması lazım.
Daha sağlıklı bir yaşam önerisi pandemi sonrasının en önemli temalarından biri olacak.
Ve Çeşme bu temayı en iyi işleyebilecek yerlerden biri.
Termali olan, doğa güzelliği, İzmir’e yakınlığıyla çok farklı turizm cenneti haline gelebilir.
Tabii geçmişte yaptığımız hataları asla yapmamamız da lazım.
Çeşme’yi başka türlü planlamalıyız.
Herkesin mutlu olacağı
proje yaratmak mümkün
SALGINLA yatıp salgınla kalktığımız bu dönemde bile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Çeşme projesini takip etmesi hoşuma gitti.
Bu toplantıya iki başkanın da katılmasını ve düşüncelerini söylemesini çok değerli buldum.
Biliyorum Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın bazı hassasiyetleri var.
Tunç Soyer de, turizmi iyi bilen bir aileden geliyor.
Seferihisar’daki hikayesinde de en önemli değerlerinden biri turizmdi. O yüzden sektörün kıymetini iyi bilenlerden.
İki başkan da; Çeşme’nin korunarak büyümesini tercih ediyor. Ben şunu ilave ediyorum;
Çeşme her yere benzemek zorunda değil.
O yüzden yeni proje detaylarının çok iyi çalışılması gerekir.
Bakan Ersoy’in İzmir ziyaretinde önemli bir cümlesi vardı.
“Biz herkesi dinleyip projeye karar vereceğiz. Herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Yerel dengeleri düşünerek hareket edeceğiz” demişti.
Bu çok önemli...
Bazı projeler siyaset üstüdür.
Çeşme’nin geleceğine herkesin karar vermesi gerekir.
Bakan Ersoy’un da bu hassasiyette olması sevindirici.
Ve bunu ön koşul olarak sürekli dile getirmesini de önemsiyorum.
O yüzden bir sonraki toplantıya ilgili odaların da çağırılmasını çok doğru buldum.
İki aylık bir sezon Çeşme için olmaz.
Katma değer üreten bir turizm alternatifi yaratmalıyız.
Ve bunun en doğru adreslerinden biri de Çeşme’dir.
Akdeniz tipi beslenme
artık bir trend olacak
SALGIN geçecek elbette...
Bu günleri hep birlikte hatırlayıp anlatacağız.
Ama bu travma birçok şeyi ve alışkanlığı değiştirecek gibi...
Örneğin Ege’nin, Akdeniz’in uzun yıllardır söylediği bir şey vardı.
Egeliler, Akdenizliler gastronomi kültürünün en sağlıklı olduğunu söylüyorlardı.
Gördük ve anladık ki; Ege mutfağı hem lezzetli, hem de sağlıklı bir model...
Taze meyve ve sebze ağırlıklı beslenme, bol zeytinyağı; buna uygun iklim ve doğa insanların bağışıklık sistemini daha da güçlendiriyor.
O yüzden bu bölgenin, yani Çanakkale’den Antalya’ya kadar uzanan bölgenin tanıtımlarında bu faktörleri öne çıkarmak gerekecek.
Çeşme projesini planlarken işte bu detayları da unutmayın derim.
Uzaktan eğitim
çocuklara zor
ÇOCUKLARIMIZ uzaktan eğitim yapıyor. Bizler toplantılarımızı online yapıyoruz. Alıştık mı? Biraz...
Ben belirli bir dönem için olduğunu düşünerek kendimi ikna ettim.
Nasıl olsa bir, iki ay sonra çalışma arkadaşlarımla bire bir çalışacağım diye düşünerek idare ediyorum.
Çocuklarımız için bu süre biraz daha uzayacak gibi gözüküyor.
Örneğin Amerikan üniversiteleri gelecek yılın ilk yarı yılını online yapacağını şimdiden ilan ettiler.
Bizde durum nasıl olur bilemiyorum, yaşayıp göreceğiz.
Şunu net söyleyebilirim.
Çocuklarımız için uzaktan eğitim zor bir iş...
Ve verimliliği konusu tartışılır.
Kendi oğlum Atlas’tan biliyorum.
Konsantrasyonunu kontrol edebilmem her zaman mümkün olmuyor.
Okulunu, arkadaşlarını özlediğini biliyorum.
Ama o sınıfta bir arada birlikte ders yapabilmek için can attığını da görüyorum.
Çünkü o sosyal ortamda hem daha verimli, hem daha yaratıcı olabiliyor.
Dijitalleşme evet ama bir yere kadar olduğunu söylemem lazım.
Trafiği görünce eyvah diyorum
SALGINLA ilgili istatistikler Türkiye’nin iyi yolda olduğunu gösteriyor. Uzmanlar da böyle söylüyor ama uyarı yapmadan da edemiyorlar. Ve “Salgın daha bitmedi evlerinde oturun, sosyal mesafeyi koruyun, hijyen kurallarına uyun” diyorlar.
Her zaman kurallara uyan biri olarak ne deniyorsa yapıyorum.
Arada gazeteye gidiyorum ama bütün kurallara uyarak.
Ancak trafiğe bakıyorum sanki her şey bitmiş gibi...
Yoğunluk var, trafik sıkışık.
Birincisi “Eyvah...” diyorum.
Korkarım iyi yönettiğimiz bir süreci her an tersine çevirebiliriz.
İkincisi evde oturanlara rağmen bu sıkışıklık varsa, pandemi sonrası bu yollar yine bize yetmeyecek.
Ben hatırlattıkça bazı çevreler kızıyor biliyorum ama ikinci çevre yolu, körfez geçiş projesi mutlaka yapılması gereken yatırımlardır.
Söylemeden edemeyeceğim.