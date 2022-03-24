Yeni fasıl açılmasını bekliyoruz

HER fırsatta yazıyoruz; Türkiye’nin vazgeçilemez bir ülke olduğunu...
Rusya Ukrayna savaşında gördük ki; Türkiye’nin stratejik önemi öyle kağıt üstünde kalan bir konu değil.
O yüzden Türkiye’nin Avrupa Birliği yolculuğunu çok önemsiyorum.
Belki son yıllarda bu istek ve heves azalmış olabilir.
Emin olun; Avrupa Birliği de kendini sorgular vaziyette...
Ama ne olursa olsun bu yolculuk Türkiye’nin değerini daha da anlamlı hale getiriyor.
O yüzden uzaklaşmak yerine yakınlaşmayı; tam üyelik konusunu en sona bırakmayı, bu arada ev ödevlerini yapmamız gerektiğini savunuyorum.
Avrupa istediği için değil, biz demokrasimizi taçlandırmak için bunları yapmalıyız.
Ve son gelişmeler, gerginlikler umarım bu yakınlaşmayı hızlandırır.
Geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir çıkış yaptı.
Avrupa Birliği’ne üyelik faslı ve Gümrük Birliği’yle ilgili “Süratle yeni fasıl açılmasını ve Gümrük Birliği güncellemesi bekliyoruz” dedi.
Türkiye ihracatının büyük bir kısmını Avrupa’ya yapıyor. Tarihi ilişkilerimiz Avrupa’yla her zaman çok yakın oldu.
Milyonlarca Türk vatandaşı Avrupa’da yaşıyor.
Ve ikinci, üçüncü kuşak Türkler yaşadıkları ülkelerin meclislerinde görev yapıyor, bazıları bakanlık koltuğunda oturuyor.
İş insanlarımız, girişimcilerimiz başarılı işlere imza atıyorlar.
Türk iş insanları milyarlarca dolarlık dev projeleri üstleniyor ve başarıyla tamamlıyorlar.
Sanattan, spora birçok alanda ikili ilişkilerimiz sürüyor.
Türkiye’nin yeri Avrupa Birliği’dir.
Finalde kararı elbette Türk insanı referandumla verecek ama bu yolda ilerlemek Türkiye’de değer katacaktır.
Devlet de metaverse konuşacak
GEÇEN gün bir ilk daha oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan; metaverse forumuna katıldı ve dijital seferberlik ilan etti.
Toplantının bir bölümü metaverse dünyasına uygun yapıldı. Bu konuları sadece girişimciler, özel sektör değil; devletin her kademesinin konuşmasının zamanı geldi.
Dünya gerçekten de hızlı değişiyor.
Filmlerde gördüğümüz birçok detay gerçeğe dönüşüyor.
Sonuçta bütün bu gelişmelerden uzak kalamayız.
Hazır olun, yeni bir döneme giriyoruz.
Ve öyle uzakta değil çok yakında önemli dijital gelişmeler olacağa benziyor.
Blok zincir de bir ilk daha
DÜNYANIN önde gelen bankaları ve hükümetleri tarafından korkulan şey gerçekleşti. Çin, kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojisine yönelik eşi görülmemiş bir adım attı ve resmi bir madeni para çıkarmaya karar verdi.
Çin hükümeti, yeni madeni paraları olan YuanPay Group’u satın almak ve pazarlamak için bir şirketi tercih ettiklerini açıkladı.
Çin’in madeni parasının satışı resmen başladı ve şu anda bu madeni paralar sadece YuanPay Group’tan resmi web sitesinde listelenen fiyattan satın alınabiliyor. Ve önemli bir gelişme Avustralya bu paranın satışına izin veren ilk ülkelerden biri...
Blok zincir de bir gerçek...
Ve eninde sonunda dijital paralı günlük hayatımızda kullanmaya başlayacağız.
Abramovich’in Eclipse’i
bu ara çok konuşuluyor
AVRUPA Birliği Rus oligarkların mal varlıklarına el koymaya başlayınca gözler Türkiye’ye çevrildi.
Dünya medyası Roman Abramovich gibi birçok oligarkın yeni adresinin Türkiye olacağını yazıyor.
Örneğin Abramovich’in dünyanın en büyük özel gemilerinden biri olan ‘Eclipse’i yazıyor Avrupa medyası...
Eclipse Bodrum’da şu aralar...
Teknenin iki helikopter pisti, dokuz güvertesi ve yerleşik bir füze savunma sistemine sahip olduğu söyleniyor.
Yani Türkiye birçok açıdan bu ara konuşuluyor.
Haberlerin detaylarında güneşi, kumu ve gece hayatıyla ünlü Bodrum çok sık anlatılıyor.
Göcek gibi dünya sosyetesinin gözdesi haline gelen kıyılar da sırayla anlatılıyor.
Alırlarsa yanlış yapmazlar
BU arada Chelsea’yı bırakan Abramovich’in Göztepe’yi alacağı da konuşulan ayrıntılardan biri. Haberlerin ne kadar doğru olduğunu bilemiyorum. Ama şunu biliyorum. Üç büyükler kadar olmasa da İzmir’in üç büyüklerinin Göztepe’nin, Karşıyaka’nın, Altay’ın önemli marka değerleri var. İzmir gibi önemli bir kentin takımları ve üstelik önemli bir seyirci gücüne sahipler.
Karşıyaka’nın, Göztepe’nin Chelsea kadar iyi bir seyircisi olduğunu herkese anlatmak gerekir.
Yeni fasıl açılmasını bekliyoruz
HER fırsatta yazıyoruz; Türkiye’nin vazgeçilemez bir ülke olduğunu...
Rusya Ukrayna savaşında gördük ki; Türkiye’nin stratejik önemi öyle kağıt üstünde kalan bir konu değil.
O yüzden Türkiye’nin Avrupa Birliği yolculuğunu çok önemsiyorum.
Belki son yıllarda bu istek ve heves azalmış olabilir.
Emin olun; Avrupa Birliği de kendini sorgular vaziyette...
Ama ne olursa olsun bu yolculuk Türkiye’nin değerini daha da anlamlı hale getiriyor.
O yüzden uzaklaşmak yerine yakınlaşmayı; tam üyelik konusunu en sona bırakmayı, bu arada ev ödevlerini yapmamız gerektiğini savunuyorum.
Avrupa istediği için değil, biz demokrasimizi taçlandırmak için bunları yapmalıyız.
Ve son gelişmeler, gerginlikler umarım bu yakınlaşmayı hızlandırır.
Geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir çıkış yaptı.
Avrupa Birliği’ne üyelik faslı ve Gümrük Birliği’yle ilgili “Süratle yeni fasıl açılmasını ve Gümrük Birliği güncellemesi bekliyoruz” dedi.
Türkiye ihracatının büyük bir kısmını Avrupa’ya yapıyor. Tarihi ilişkilerimiz Avrupa’yla her zaman çok yakın oldu.
Milyonlarca Türk vatandaşı Avrupa’da yaşıyor.
Ve ikinci, üçüncü kuşak Türkler yaşadıkları ülkelerin meclislerinde görev yapıyor, bazıları bakanlık koltuğunda oturuyor.
İş insanlarımız, girişimcilerimiz başarılı işlere imza atıyorlar.
Türk iş insanları milyarlarca dolarlık dev projeleri üstleniyor ve başarıyla tamamlıyorlar.
Sanattan, spora birçok alanda ikili ilişkilerimiz sürüyor.
Türkiye’nin yeri Avrupa Birliği’dir.
Finalde kararı elbette Türk insanı referandumla verecek ama bu yolda ilerlemek Türkiye’de değer katacaktır.
Devlet de metaverse konuşacak
GEÇEN gün bir ilk daha oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan; metaverse forumuna katıldı ve dijital seferberlik ilan etti.
Toplantının bir bölümü metaverse dünyasına uygun yapıldı. Bu konuları sadece girişimciler, özel sektör değil; devletin her kademesinin konuşmasının zamanı geldi.
Dünya gerçekten de hızlı değişiyor.
Filmlerde gördüğümüz birçok detay gerçeğe dönüşüyor.
Sonuçta bütün bu gelişmelerden uzak kalamayız.
Hazır olun, yeni bir döneme giriyoruz.
Ve öyle uzakta değil çok yakında önemli dijital gelişmeler olacağa benziyor.
Blok zincir de bir ilk daha
DÜNYANIN önde gelen bankaları ve hükümetleri tarafından korkulan şey gerçekleşti. Çin, kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojisine yönelik eşi görülmemiş bir adım attı ve resmi bir madeni para çıkarmaya karar verdi.
Çin hükümeti, yeni madeni paraları olan YuanPay Group’u satın almak ve pazarlamak için bir şirketi tercih ettiklerini açıkladı.
Çin’in madeni parasının satışı resmen başladı ve şu anda bu madeni paralar sadece YuanPay Group’tan resmi web sitesinde listelenen fiyattan satın alınabiliyor. Ve önemli bir gelişme Avustralya bu paranın satışına izin veren ilk ülkelerden biri...
Blok zincir de bir gerçek...
Ve eninde sonunda dijital paralı günlük hayatımızda kullanmaya başlayacağız.
Abramovich’in Eclipse’i
bu ara çok konuşuluyor
AVRUPA Birliği Rus oligarkların mal varlıklarına el koymaya başlayınca gözler Türkiye’ye çevrildi.
Dünya medyası Roman Abramovich gibi birçok oligarkın yeni adresinin Türkiye olacağını yazıyor.
Örneğin Abramovich’in dünyanın en büyük özel gemilerinden biri olan ‘Eclipse’i yazıyor Avrupa medyası...
Eclipse Bodrum’da şu aralar...
Teknenin iki helikopter pisti, dokuz güvertesi ve yerleşik bir füze savunma sistemine sahip olduğu söyleniyor.
Yani Türkiye birçok açıdan bu ara konuşuluyor.
Haberlerin detaylarında güneşi, kumu ve gece hayatıyla ünlü Bodrum çok sık anlatılıyor.
Göcek gibi dünya sosyetesinin gözdesi haline gelen kıyılar da sırayla anlatılıyor.
Alırlarsa yanlış yapmazlar
BU arada Chelsea’yı bırakan Abramovich’in Göztepe’yi alacağı da konuşulan ayrıntılardan biri. Haberlerin ne kadar doğru olduğunu bilemiyorum. Ama şunu biliyorum. Üç büyükler kadar olmasa da İzmir’in üç büyüklerinin Göztepe’nin, Karşıyaka’nın, Altay’ın önemli marka değerleri var. İzmir gibi önemli bir kentin takımları ve üstelik önemli bir seyirci gücüne sahipler.
Karşıyaka’nın, Göztepe’nin Chelsea kadar iyi bir seyircisi olduğunu herkese anlatmak gerekir.