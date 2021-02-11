Yeni bir anayasayı herkes istiyor

SALGIN gerçekten beklediğimizden de uzun sürdü. Bir yıldır evlerdeyiz, hareketlerimiz kısıtlı, işten eve gidip pandeminin son bulduğuna dair gelecek haberleri bekliyoruz.Yeni mutasyonlar elbette canımızı sıkıyor. Ve bu yaşananların ne zaman sona ereceği ve eksi normale ne zaman döneceğimiz hakkında soru işaretlerimiz var.



Ama şunu biliyoruz.

Aşılar pandeminin süresini azaltacak.

Asıl müjde tedaviyle ilgili ilaçların bulunmasıyla olacak.

Pandeminin ilk aylarında ekonomilerde sert frenler oldu.

Bunun etkilerinin rakamlara yansıdığını görüyoruz.

Bazı sektörlerde toparlanma hızlı oldu.

