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Haberler>Yazarlar>Deniz SİPAHİ>Yasak değil yeni kurallar
GeriDeniz SİPAHİ Yasak değil yeni kurallar
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Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

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Yasak değil yeni kurallar

10 Ağustos 2021

Artık kimse kapanmak istemiyor.

 

Ve bunu inanan en çok çocuklarımız, gençlerimiz için istiyoruz.
Okullar açılmalı ve açık kalmalı.
Pandemi döneminde dört yıllık üniversiteye giren gençlerimiz iki yıl sonra mezun olacak.
Ama kampüslerine gidemediler; sınıf arkadaşlarıyla yüz yüze bile konuşamadılar.
Kendi oğlumdan o yaş grubunu izliyorum.
Okullarını çok özlediler.
Geçen gün Atlas; “Benim için en büyük hediye okula gitmek” dedi.
Ve bunu o kadar içten söyledi ki...
O yüzden yeni yasaklar değil; kurallar bekliyoruz.
Bu kurallar da okullarımızı, iş yerlerimizi, sosyal alanlarımızı açık tutmak için yapılmalı.
Aşısız olanların bir kez daha düşünmelerini istiyoruz. Bütün veriler ortaya koyuyor ki; aşısız bu pandemi bitmeyecek.
Hastanelerde yatanların neredeyse tamamı aşı olmayan ya da ikinci aşısını tamamlamayanlardan...
Ve devletler buna izin veremezler.
Aşı olanların ve toplumsal bağışıklığa katkı sağlayanların okulları, kamusal alanları açık olmalı.
Aşı olmayanlar kusura bakmasın pandemi sonuna kadar evlerinde daha fazla kalabilirler.
Yasak değil ama yeni kuralları hükümet okullar açılmadan açıklamalıdır.

 

Evden çalışarak verim alınamıyor

Şöyle de bir durum var.
Aşısız olanlar iş yerlerine gelmeden evden çalışmak istiyor.
Her işletme kendi kararını elbette verecek.
Ama bu dönemde gördük ki, evden çalışarak verim alınamıyor.
Hibrit modellere karşı değilim.
Ama sadece evden çalışmakla işler yürümüyor.
Bunu görüyorum ve yine aşısız olanları aşı olmaya davet ediyorum.

 

Aşılı aşısız mekanlar

Bir dönem mekanlar için sigaralı sigarasız diye ayrım yapılırdı. Sigara içenler ayrı bölümlerde otururdu. Sigara içmeyenler arkadaşlarını yalnız bırakmamak için sigaralı bölüme giderlerdi. Aynı özveriyi sigara içenlerden çok az gördüm. Şimdi de kapalı mekanlar aşılı aşısız diye ayrılacak büyük ihtimal... Ve bu sefer bence aşılılar aşısızların yanına gitmeyecektir.

 

Ne yapıyorsun İngiltere

İngiltere vaka sayısının çok fazla olduğu Hindistan’a kırmızı listede yer vermiyor. Ama Türkiye’yi kırmızı listeden düşürmüyor. Ve hatta İngiltere, zorunlu haller dışında Türkiye’ye seyahati önermiyor.
Şu Avrupa’nın bazı uygulamalarını anlamak gerçekten çok zor.
Şahsen ben her şey düzelinceye kadar, zorunlu haller dışında Türkiye’den ayrılmayı düşünmüyorum.

 

Köyceğiz yanmaya devam ediyor

Yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Güzelim ormanlarımız yandı. Gidip yerinde gördüm ve gerçekten çok üzüldüm. Buraların eski haline dönmesi yıllar alacak. Ama elimizden geleni yapmalıyız. Bu güzel coğrafyayı yine aynı siluete kazandırmalıyız. Bu sefer yüreğim Köyceğiz için atıyor. Son yıllarda Köyceğiz, Fethiye, Dalaman, Sarıgerme, Dalyan beni çok rahatlatan yerler... Ve müthiş bir doğal güzellik var. Köyceğiz’de karadan müdahale de edilemiyor. Mutlaka uçak ve helikopter desteği şart. Havadan müdahaleden sonuç alınmasını izliyor ve takip ediyoruz.
Bu yangınlar bir an önce son bulsun.

 

Sicilya da yandı

İtalya’nın tamamını gördüm; bir tek Sicilya’ya gidemedim. Ve Sicilya da yanıyor. Gidip görenler hep “Sicilya başka İtalya başka” der. Orada da yangınlar bir an önce bitsin istiyorum.

 

Ve ligler başlıyor

Pandemi, yangınlar, yaz telaşı derken kaçırdık; ligler bu hafta sonundan itibaren başlıyor. Tabii Avrupa Şampiyonası ve Türkiye’nin turnuvadaki hayal kırklığı da konsantrasyonumuzu düşürmüş olabilir. Örneğin ben ligdeki transfer hareketliliğini tamamen kaçırdım. Hangi kulüp kimi aldı bilmiyorum, kim nereye gitti; onu da bilmiyorum. Ligler başladığında yaz devam ediyor olacak. Ve ben ancak eylül ortalarında galiba tam anlamıyla konsantre olabileceğim.

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Müzik de hibrit döneme geçiyor

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

8 Ağustos 2021
SALGIN döneminin mağdurları çok oldu. Bazı sektörlerin kendini toparlaması gerçekten zaman alacak. Örneğin sanatçılar, müzisyenler bir buçuk yıl sanatlarını yapamadı. Ve bizler de onları çok özledik.


Pandeminin en kritik dönemlerinde yeni bir uygulamadan bahsetmiştim.
Musixen...
Musixen sadece sanatçıların kendilerini gösterebilecekleri ve gelir elde edebilecekleri bir platform değil, artık ileride olmasını beklediğimiz hibrid müzik ve sahne sanatları dünyasının da temellerini atan bir platformdu.
Kurucusu Çağrı Bozay, “Pandemi bitse de sanatçılar gördüler ki kimseye bağımlı ve zorunlu olmadan sanatlarını icra edip paralarını kazanabiliyor. Bu platform sayesinde Ağrı’dan New York’a, Dubai’den Brüksel’e kadar birçok ülke ve şehirde canlı performansları seyredebileceksiniz” demişti.
Musixen; 2020 yılının mayıs ayında hayata geçti. Aslında bu fikri tetikleyen en önemli unsur; müzik ve sahne sanatları endüstrisinin dijitalleşme ihtiyaçlarının henüz tam olarak karşılanmamış olmasıydı.
Pandemide fark ettik; bazen evden, bazen işyerinden çalıştık. Çoğu insan da hibrit bir çalışmayla bundan sonra devam edecek.

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Ders çıkarmazsak işimiz zor

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

7 Ağustos 2021
İNSAN gerçekten üzülüyor.

Geçerken bakmaya doyamadığı o güzelim ormanların bir bölümü artık yok.
Milas ve Bodrum’a gidip yangını yerinde gördüm.
Marmaris’teki arkadaşlarımla konuşuyorum.
O bölgedeki yangın çok daha geniş bir alana yayılmış durumda.
Oraya da gideceğim.
Ören’den, Alatepe’den, Kultak’tan, Pinar’dan, Çamlıca’dan, Bayır’dan, Fesleğen’den, Demirciler’den, Bağdamları’ndan, Karacaağaç’tan, Çökertme’den geçerken tek kelime bile edemedim.
Boğazım düğümlendi.

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O manzara karşısında dehşete kapıldım

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

6 Ağustos 2021
MİLAS ve Bodrum’daydım.


Defalarca Ören’den, Alatepe’den, Kultak’tan, Pinar’dan, Çamlıca’dan, Bayır’dan, Fesleğen’den, Demirciler’den, Bağdamları’ndan, Karacaağaç’tan geçtim.
Çökertme’yle termik santral arasında mekik dokuduk.
Bazen arabadan indim; yardım ekiplerinin arasına karıştım, bazen yanan ormanların önünde durup iç çekerek baktım.
O güzelim ormanlar yanmıştı.
Dağ tepe kapkaranlık olmuştu.
Geçerken camları açıp kekik kokusunu, çam kokusunu içimize çektiğimiz o ormanlar artık yoktu.

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Bu dayanışma önemli ama daha koordineli olmalı

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

4 Ağustos 2021
FELAKETLER karşısında toplum olarak hızlı reaksiyon gösteriyoruz.

 

30 Ekim’deki İzmir depreminde de gördük.
Bütün Türkiye İzmir’deydi.
Sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, devlet bütün imkanlarını seferber ettiler.
Bu dayanışma ruhunu gerçekten önemsiyorum.
Manavgat’ta başlayan sonra Ege’nin kıyılarına gelen yangında da gördük ki, vatandaşımız sokaklarda, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor.
Bütün belediye başkanları ve yetkililerle konuşuyorum; hepsi bu konuya vurgu yapıyor.

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Kapanma olmasın aşı kartı uygulansın

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

3 Ağustos 2021
GEÇEN hafta İzmir’in önemli kurumları ortak bir açıklama yaptılar.


İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Jak Eskinazi kamuoyunun karşısına çıkıp şöyle dediler;
“Restoran ve kafeler 70 günden fazla tam kapanma yaşarken, yaklaşık 5 ay süresince sadece paket servis ile hizmet verebildi. Aynı şekilde, kuaför ve berberler yaklaşık 50 gün kepenk indirirken, spor salonları da toplamda 4 ay kapalı kaldı. Ayrıca etkinlik ve düğün salonları 15 ay boyunca sadece 2 ay açık kalabildiler. Özellikle hizmet sektörü gibi tekrar kapanmayı ticari olarak göğüsleyemeyecek durumda olan işletmeler için aşı kartı uygulamasının güçlü bir çözüm olacağına inanıyoruz...”
Aşı kartı uygulamasına en başından beri destek veriyorum.
Dördüncü dalga aşısızların olacağı şimdiden belli...
Hastaneye yatanların yüzde 95’inin aşı olmayanların olduğunu uzmanlar söylüyor.
Üstelik birkaç ay süreceğini tahmin ettiğimiz pandemi iki yıldır devam ediyor.

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Rol modellerimizi değiştirmeliyiz

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

1 Ağustos 2021
1999 yılında İstanbul’da doğdu. 6 yaşında okçuluk sporuna ilgi duydu ve dersler almaya başladı. Ailesinin de desteğiyle okçulukta ilerlemek için omuzlarını geliştirme amacıyla 8 yaşına kadar yüzme kursuna gitti. Okçulukta koordinasyon sağlamak amacıyla basketbol da oynadı. Görme ve dikkat yeteneğini geliştirmek için bir sene de resim kursuna gitti. Göz ve el koordinasyonuna katkı sağlaması amacıyla piyano kursu aldı ve iki sene de piyano çaldı. Yani sadece sporda değil; sanatın çeşitli dallarında eğitim alarak kendini geliştirdi.

 


İlk defa Bakü’de düzenlenen Avrupa oyunlarında Türkiye’yi temsil etti.
2016 Nottingham Avrupa Şampiyonası’nda bireysel olarak gümüş madalya kazandı.
2016 Rio Olimpiyatları’nda herkesin dikkatini çekti. O gün söz verdi; “Tokyo’dan madalyayla döneceğim” dedi.
Arjantin’de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası’nda karışık takım klasik yay kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.
2018 Akdeniz Oyunları’nda İspanya’nın Tarragona şehrinde altın madalya kazandı

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Bu kadarı tesadüf olabilir mi?

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

31 Temmuz 2021
HEPİMİZİN ciğeri yanıyor.


Türkiye’nin 8 ilinde eşzamanlı orman yangınları başladı. Güzelim ormanlarımız, cennet gibi koylarımız kül oldu.
Ve ne yazık ki; yangınlar tam anlamıyla kontrol altına alınamadı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı özel ekipler kurdu.
Özel ekipler ilk değerlendirmede yangınların eş zamanlı olarak başlamasının tesadüf olamayacağı, sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu görüşünü raporlamışlar.
Genel kanı da böyle zaten...
Orman Genel Müdürlüğü; 28-30 Temmuz arasında 71 orman yangınının çıktığını söylüyor.

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Aşı olanların sesi daha gür çıkmalı

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

29 Temmuz 2021
ANKARA Barosu Başkanı Erinç Sağkan; “Yasal bir düzenleme olmaksızın sınırlandırma mümkün değildir. Kamusal hizmetlerde aşılı ya da aşısız vatandaş ayrımı yapılamaz. Özel sektör alanına giren konularda makul ve ölçülü tedbirler alınabilir” diyor.


Aşı konusunda ben de yasal bir düzenleme yapılmasından yana değilim.
Aşı olmak istemeyen olmayabilir.
Ancak aşı olmayan da sosyal hayatında bazı kısıtlamalara takılacağını bilecek.
Tabii aksi görüşler de var.
Örneğin Prof. Ersan Şen; “Aşı yaptırmayanların belli hizmetlerden yararlanmaları veya belirlenen yerlere giriş çıkışları engellenebilir. Zorunlu aşı uygulamasının getirilmesi mümkündür. Anayasaya aykırılık oluşturmaz” diye bir yorum yapıyor.
Yani bütün dünyada hukukçular da ayrışıyor.

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Kapanma olmasın herkes aşılansın

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

28 Temmuz 2021
BENCE yeni sloganımız bu olmalı.


Çünkü rakamlar 16 binlere geldi, bunun 5’le çarpılmasını uzmanlar öneriyor. Çünkü bazı insanlar Kovid 19’u ayakta, farkında olmadan geçiriyor. Ama bazıları yoğun bakımda kalacak kadar ağır yaşıyor.
Korkarım sonbahar tekrarlanacak.
Yaz dönüşü tablo önümüze konacak ve yeni kısıtlamalar gelecek.
Aslında bunu tersine çevirecek elimizde silahımız var.
O da aşı...
Benim etrafımda aşı karşıtı yok. En yakınımdakiler iki doz aşılarını oldu. Sinovac olanlar da üçüncü doz olarak Biontech oldular.

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Okula gitmemelerine kesinlikle razı değilim

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

27 Temmuz 2021
SADECE Türkiye’de değil bütün dünyadaki aşı karşıtlığı söylemlerini, gösterilerini yakından takip ediyorum.


Elbette aşı olmayanlara saygım var.
Olmak istemiyorlarsa, endişeleri varsa yapacak bir şey yok.
Devletler ya ikna edecekler ya da farkındalık yaratarak başka yöntemler bulacaklar.
Ama şöyle de bir gerçek var.
Bir buçuk yıldır hayatımız normalleşemiyor. Tam her şey yoluna girdi diyoruz, yine vaka sayıları artıyor. Ağır hasta sayısı ve ölümler de artınca kısıtlamalar, kapanmalar dışında başka bir alternatif kalmıyor.
Ama hiçbir ekonomi bunu kaldıracak güçte değil.

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Son yıllarda favori uzun yürüyüş rotam Sarıgerme

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

25 Temmuz 2021
BENİM gibi uzun yürüyüşleri seven biri için Türkiye’nin her yeri bir cennet...



Görmediğim tek bir şehir kaldı.
Pandemi olmasaydı Sinop’u da görüp turumu tamamlayacaktım. Artık 2022’de, salgının izleri silindikten sonra...
Benim gibi sporu, doğayı seven bir grup arkadaşım var. Onlarla farklı coğrafyalara gidip çok uzun yürüyüşler yapıyoruz. Özellikle Ege’nin güneyi bize sonsuz olanaklar sunuyor. En son Likya tarihi yürüyüşünü yaptık. Günde 20-25 kilometre yürüdük, müthiş güzeldi. Fethiye’nin çevresi harikadır.
Dalyan’ı da çok seviyorum.

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Hayat bir gün o da bugün

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

24 Temmuz 2021
TEMMUZ başında özel bir evlilik törenine katıldım.


Çetin ve Gözdem Kımız yeniden evlendiler.
Zaten hiç ayrılmamışlardı.
Bu nikah tazeleme gününün çok özel bir mottosu vardı.
“Hayat bir gün o da bugün...”
Davetiyelerin altına bu not düşülmüştü.
Bodrum Cennet Koyu’ndaki tören alanına giderken tabelalar “Gözdem-Çetin Kımız evlilik töreni” yerine “Hayat bir gün o da bugün” tabelalarıyla yönlendirme yapılmıştı.

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Bir çocuğun gözlerinden daha etkili bir şey yok

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

23 Temmuz 2021
RABİA Tekince’yi daha önce de yazmıştım.

 

Tanımaktan dolayı son derece mutlu olduğum insanlardan biri...
Gördüğüm en yürekli, en merhametli kadınlardandır.
Uluslararası birçok projeyi hayata geçirdikten sonra Türkiye’ye döndü.
İzmir’de Ege Özel Çocuklar Vakfı’nı kurdu. Vakfın bir de okulu var. ‘Işıldayan Özel Çocuklar Eğitim Merkezi’ adı gibi ışıldayan çocuklarımızı yetiştiriyor.
Okulda 300’e yakın genç eğitim alıyor. Ama daha önemlisi ailelere de büyük destek olunuyor.
Otizmli aileler kendilerini o kadar yalnız hissediyorlar ki; bu okullar onlar için nefes almak anlamına geliyor.

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Başka çare kalmadı

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

20 Temmuz 2021
Bilim Kurulu’nun önerisini destekliyorum.

 

BİR buçuk yıl hep gazetedeydim, dışarıdaydım ama kalabalıklar içinde asla olmadım. İstanbul’dan gelen konuklarım olunca ben de çekine çekine dışarı çıktım.
Gönüllü olup Türkiye’de ilk aşı olanlardan biriyim aslında...
Üçüncü aşı sırası bana geldiğinde de gidip ilk olanlardanım.
Yani bu kadar titizim.
Ama gördüğüm manzaralardan anlıyorum ki yine bizi zor bir kış bekliyor.
Çünkü insanlar maske takmıyor, mesafelerini korumuyor.

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Sinemanın itici gücüne inanın Netflix’in yeni dizisi Ege kıyılarında geçecek

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

18 Temmuz 2021
İZMİR Sinema Ofisi Koordinatörü Gülen Saygı’yla konuşuyorduk. Netflix’te gelecek yıl gösterime girecek The Swimmers filminin İzmir’deki çekimlerinden bahsetti.

 


Güzel sanatlar okumuş biri olarak sinema denince benim için her şey durur. Çünkü sinemanın itici gücüne inananlardan biriyim.
Ve yıllardır Ege kıyılarının doğal bir plato olduğunu, bir çekim merkezi olabileceğini yazıyorum.
Hayatımın büyük kısmı aramızdan ayrılıncaya kadar Ahmet Piriştina’yla geçti.
Siyasete atıldığı günlerde en çok konuştuğumuz konuların başında gelirdi.
1999 yılında milletvekilliği bırakıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günleri de çok iyi hatırlıyorum.

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Bir iklim krizinin tam ortasındayız aslında

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

17 Temmuz 2021
SERİN bir haziran geçti.

 

Aslında hepimize de iyi geldi. Ege’de, kıyılarda yaşıyorsanız; baharı tam yaşamadan doğrudan yaza geçiyorsunuz.
Ama bazen öyle bir mayıs yaşıyorsunuz ki, o da yazdan beter oluyor.
El birliğiyle, hep birlikte doğanın dengesini bozduk.
Rize’de sel olurken; İzmir’de 40’ın üzerinde bir sıcaklık var.
İstanbul’daki nem nefes aldırmaz hale gelmişken; Avrupa’nın tam ortası bir felaket yaşıyor.
Hem de Almanya’da...

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Antalya Valisi’yle aynı durumdayım

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

16 Temmuz 2021
ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, “Birkaç kişi beni de aradı, ‘Biz yer bulamıyoruz, yardımcı olur musunuz’ diye. Bayram süresince büyük bir akın bekliyoruz, rezervasyonlu gelmek lazım şehre yoksa sıkıntı yaşayabilirler” demiş.


Ben de aynı durumdayım.
Hem de yıllardır.
Yaz ayları turizmci gibiyimdir.
Arkadaşlarımın, dostlarımın aklına Çanakkale’den Fethiye kadar olan geniş coğrafya akıllarına geldiğinde hemen beni ararlar.
Ben de yaşadığım deneyimleri, gidilebilecek mekanları anlatır, isterlerse rezervasyonlarına kadar yardımcı olurum.
Tabii temmuz, ağustos aylarında bu bölgeye ilgi çok arttığı için bazen rica minnet yer bulabiliyorsunuz.

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Güçlü demokrasiler kazanır

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

15 Temmuz 2021
TÜRKİYE gibi büyük ülkelerin problemleri de büyük oluyor. Biliyorum insan bazen karamsarlığa kapılıyor.


Canımızı sıkan, üzen, hayal kırıklığına uğradığımız çok şey oluyor.
Şunu unutmayalım.
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar bizden çok daha zor şartlar içindeydi ve hepimize hayal kuracağımız bir ülke bıraktılar.
15 Temmuz 2016 gecesi Türk demokrasisi için de önemli sınavlardan biriydi.
Hain bir darbe girişimine karşı Türk insanı hep birlikte, tek yürek olarak karşı çıktı.
Sonuçta demokrasimiz kazandı.

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Gel de bu olayı yorumla

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

14 Temmuz 2021
TÜRKİYE ile Yunanistan arasındaki ilişkileri anlamak gerçekten zor. Bir yakınlaşıyor, bazen de garip bir şekilde uzaklaşıyor. Tam her şey yolunda gidiyor diye düşünürken işte Galatasaray’ın yaşadığı gibi bir olay oluyor, yine en başa dönülüyor.


Olay bu kadar net değil mi?
Galatasaray hazırlık maçı için Atina’ya geliyor.
Adı üstünde Olympiakos ile bir dostluk maçı oynanacak.
Galatasaray eski, deneyimli bir kulüp...
Benzer maçlara defalarca gitmiştir. Üstelik pandemi döneminin yeni kurallarını da herkes iyi biliyor.
Örneğin ben Bakü’ye Türkiye Galler maçına giderken PCR testimi oldum, girişte de bunu gösterdim.

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