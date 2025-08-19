Yarım kalan bir vasiyet

Haberin Devamı

Çoğumuz onu “Troya’nın efsane başkanı” olarak tanıdık. Ama aslında o, yalnızca bir arkeolog değil; kalbini bu ülkeye bırakmış bir dost, bir gönül insanıydı.

Onu yıllar önce tanıma şansım oldu. Çanakkale’ye olan sevgisini, Troya’ya duyduğu tutkuyu kendi gözlerimle gördüm. Kazı alanında dolaşırken, taşların arasında yalnızca bir uygarlığın izlerini aramıyor; aynı zamanda geçmişle gelecek arasında köprü kurmaya çalışıyordu. Troya onun için bir kazı değil, bir yaşam biçimiydi.

TROYA’YA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

1942’de Almanya’nın Ofterdingen kasabasında doğdu. Henüz genç yaşlarda arkeolojiye gönül verdi. Ama kaderi onu Türkiye’ye getirdi. Troya’nın kazı başkanlığına geldiğinde, yalnızca bilimsel bir görev üstlenmedi. Aynı zamanda Çanakkale halkıyla da güçlü bir bağ kurdu. Köylülerle sohbet eden, çocuklarla fotoğraf çektiren, köy kahvesinde oturup çay içen bir insandı.

Çanakkaleliler de onu sahiplendi. Ona “bizim hemşerimiz” dediler. Hatta resmi olarak da fahri hemşeri ilan edildi. Çünkü Korfmann, Troya’yı yalnızca kazmıyor; Çanakkale’yi dünyaya tanıtıyordu.

2005 yılında hayata veda ettiğinde, arkasında kazılar, kitaplar ve sayısız öğrenci bıraktı. Ama asıl mirası, bu topraklara duyduğu sevgiydi.

Manfred Osman Korfmann

20 YIL SONRA GELEN HÜZÜN

Gazeteci dostum Murat Kıray anlattı. Geçtiğimiz gün, 11 Ağustos, onun ölümünün 20. yıldönümüydü. Çanakkale’de sade bir törenle anıldı. Ancak törende duyulan bir gerçek, oradakilerin içini burktu. Almanya’da bulunan mezarı kaldırılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı.

Çünkü Ofterdingen Belediyesi, kendi yönetmelikleri gereği, 20 yıl sonra mezarların kullanım hakkını sona erdiriyor. Eğer aileler bakım aidatını ve kira bedelini ödemeye devam etmezse, mezarlar kaldırılıyor ve başka definler için yer açılıyor.

İşte bu kural, Korf-

mann’ın mezarına da işlemeye başlamış. Belediye yeni dönemde sürenin uzatılmasına yanaşmamış. Yani dünyanın sayılı arkeologlarından biri, bugün mezarından çıkarılıp, yerine bir başkası gömülebilir.

VASİYETİ ÇANAKKALE’YDİ

Oysa Korfmann, hayattayken çok net bir vasiyet bırakmıştı.

Çanakkale’de gömülmek istiyordu.

Bunu, son aylarında katıldığı bir cenazede dile getirmişti. Yeniköy’de bir dostunun cenazesine katılmış, camiden mezarlığa kadar eşlik etmişti.

Korfmann köyün imamına dönüp, “Ben öldüğümde beni de böyle buraya gömün” demişti. Yani kalbinin toprağı belliydi.

Ama ölümünden sonra ailesi, “Ziyaret etmemiz zor olur” gerekçesiyle Almanya’da defnetmeyi tercih etti. Belki de işin en hüzünlü yanı bu... O, ait olduğu yere dönemedi.

Bugün öğrencileri, meslektaşları ve Çanakkaleliler onun bu vasiyetinin gerçekleşmesi için umutlu.

ASLINDA BİR AİDİYET MESELESİ

Aslında mesele yalnızca bir mezar meselesi değil. Bu, aidiyet meselesi. İnsan bazen doğduğu yerde değil, gönlünü verdiği yerde kök salar.

Korfmann, Troya’nın topraklarına kök salmış biriydi. Onun kalbi Çanakkale’de atıyordu. Belki de bu yüzden bugün birçok insan, “Onun yeri burası” diyor.

Belki bir gün, yıllar önce verdiği o vasiyet gerçekleşir. Ve Troya’nın efsane başkanı, gerçekten ait olduğu toprağa, sevdiği insanlara, kazdığı taşların yanına döner.

Çünkü bazı insanlar vardır; hikâyeleri yaşadıkları yerden çok daha büyük olur.

Korfmann da onlardan biriydi.

Korfmann, Troya’nın bir Anadolu uygarlığı olduğunun peşinden koştu. Ünlü tarihçiler de Korfmann’ı takip etti. Bu felsefenin desteklenmesinde önemli bir rol oynadı. Troya’nın milli park ilan edilmesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesi, Troya Müzesi’nin yapılmasında büyük mücadele verdi. Çanakkaleliler o yüzden Korfmann’ı bir lider kabul etti. Ve Çanakkale fahri hemşerisi ilan etti.

20 YIL SONA ERDİ MEZARI KALDIRILABİLİR

Manfred Osman Korfmann’ın öğrencisi ve bugünkü Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Arslan’ı çok uzun yıllardır tanırım.

Rüstem Arslan

Konuştum, üzgündü. Dedi ki...

“Belediye yönetmeliklerine göre bakım aidatı ve kira gibi önce bir peşin ödüyorsunuz, sonra aidatlarını ödüyorsunuz. 20 yıl sonra da o mezarın kullanım hakkı sizden alınıyor. Bu yıl Korfmann’ın mezarının kullanım süresi ne yazık ki doldu. İnsaflı bir belediye başkanı varsa; başvurunuzu yaptığınızda size 5-10 yıl ya da 20 yıl daha uzatabiliyor. Ancak ne yazık ki; yeni belediye başkanı Korfmann’ın mezar yeri süresini uzatmak istemiyor. Mezarını, kemiklerini kaldıracaklar ve oraya başka birisini defnedecekler. Bu sürenin uzatılması için yasal girişimlerde bulunduk. Yoksa hocamızı Çanakkale’ye getirmek istiyoruz.”

Çanakkale’nin gündeminde şimdi Korfmann’ın mezarı var.

Aslında bu konuyu bütün Türkiye gündemine almalı.

BAŞKAN ERKEK DE DEVREDE

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile konuştum. Sürenin uzatılmasını talep ettiklerini söyledi ve ekledi.

“Çanakkale’ye yıllarca hizmet etmiş ve bu kentin fahri hemşerisi unvanı verilmiş bu değerli insanın mezarının kaldırılmasını kabul edemeyiz. Eğer her şeye rağmen kaldırılacak ise ailesinin de onayını alarak mezarın Çanakkale’ye taşınmasını isteyeceğiz. Kendisinin de yaşarken böyle bir vasiyeti olduğunu biliyoruz.”

Muharrem Erkek; Ofterdingen Belediye başkanına bir de mektup yazdı.

İŞTE O MEKTUP

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Ofterdingen Belediye Başkanı Simon Wagner’e bir mektup yazdı. İşte o mektubun kısa bir özeti...

“Sayın meslektaşım Wagner...

Sayın Korfmann onlarca yıl Türkiye’de, Troya kazı alanında görev yapmış bir biliminsanıdır. Bu nedenle sizinle meslektaştan meslektaşa temas kurmak istedim.

Sayın Korfmann’ın mezarının yakında kaldırılacağını üzülerek öğrendim. Bugüne dek bizim için çok değerli olan bu biliminsanına ait anma yerini Ofterdingen’de ziyaret edebilmekten memnunduk. Bu nedenle sizden, Sayın Korfmann’ın mezarının korunması için istisnai bir izin vermenizi rica ediyorum. Böyle bir kararın, yalnızca sizin tarafınızdan verilebileceğini ve bunun mevcut kuralların bir istisnası olacağını tahmin ediyorum.

Bu istisnanın, Sayın Korfmann’ın bilimsel çalışmalarının ve halklar arası köprü kuran değerinin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, yerinde olacağı kanaatindeyim.

Olumlu bir yanıt beklentisiyle, saygıyla selamlıyorum.”