Yan komşudan al haberi

Konu sokak hayvanları...
Bu hepimizin hassas olduğu bir mesele...
Bir hayvan dostu olarak benim de yakından takip ettiğim bir konu...
Ama yorum yaparken, fikir ortaya atarken, çözüm önerirken lütfen Türkiye’nin gerçeklerinden uzaklaşmayalım.
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin sağlık durumu henüz netleşmedi.
Türkiye’nin en iyi doktorlarına emanet ama geçireceği ameliyatlar sonrasında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı kimse bilmiyor.
Bu yıl örneğin Göztepeliyiz, Altaylıyız.
Gönlümüzdeki şampiyon Altınordu; yıllardır hem de...
Ve elbette Karşıyakalıyız...
Yeşil kırmızıya olan tutkumuzu da herkes bilir.
Ve baskette Pınar Karşıyaka, voleybolda da Arkaslıyız.
Altay, Göztepe, Karşıyaka nasıl sadece bir spor kulübü gibi gelmezse bana üç büyükler de öyle gelir.
Şikayetim yok ama sindire sindire bazı şeyleri yapsaydık daha mutlu olurdum.
Geçenlerde yazdım.
Microsoft’un kurucusu Bill Gates bir blog yazısı yayınladı.
Çoğu çalışanın önümüzdeki günlerde sanal toplantılarını Metaverse’te yapacağını, avatarların sanal bir alanda buluşacağını söyledi.
“İfadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalamak için VR gözlükleri ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak” diye yazdı.
Oğlum Atlas o kadar istedi ki; onu kırmak istemedim ve büyük arayışlardan sonra alıp getirdik.
Altı aydır bizimle...
Biz ona alıştık, o bize...
Başlangıcın zor olduğunu söylemek isterim.
Evde köpek bakanlar ne dediğimi iyi anlar.
Ancak evimize neşe kattığını söyleyebilirim.
Aslında Türkiye’nin sorunları da, çözüm yolları da belli...
Çünkü panellerdeki konuşmaları sıklıkla dinliyorum.
Yani İzmir ya da Antalya olması çok fark etmiyor.
Ama şunu net ortaya koyalım.
Türkiye birçok konuda ilerici, yenilikçi adımlar attı.
Sağlıkta da önemli yatırımlar oldu.
Şehir hastaneleriyle devlet, sağlık yatırımlarıyla özel sektör örnek projeler geliştirdiler.
Çünkü aşısızların sesi aşılılardan çok daha fazla çıkıyor.
Hafta sonu Avrupa’nın önemli merkezlerinde sokaklar karışıktı.
Barışçıl protestolar olarak başlayan gösterilere polis müdahale etmek zorunda kaldı.
Örneğin Paris’te ve Fransa genelindeki büyük kalabalıklar, hükümetin planladığı aşı geçişine karşı sloganlar attı, bazıları özgürlük sloganları atarak uygulamaları protesto ettiler.
Fransız hükümeti restoranlara, kafelere ve diğer kamu kurumlarına girenler için aşı şartı getirmişti.
Bütün gürültü bundandı.
Önce Delice Network nedir onu size anlatayım.
Delice Network “The City Network on Food & Gastronomy” Fransa’nın Lyon kentinde, gastronomi ve iyi yemek konularında üye şehirlerin en iyi uygulamalarını birbirleriyle paylaşabilecekleri ve ortak projeler geliştirdikleri bir platform...
2007 yılında kurulan Délice, bugün 4 kıtada 31 şehri bir araya getiriyor. Delice’i büyüten; her üyenin ağa güç katan kendi özgünlüğüne, yaklaşımına ve kültürüne sahip olması... Bu 31 şehir arasında İzmir de var. İzmir 2015 yılında bu platforma dahil oldu.
Bütün dünyada tüketim davranışındaki değişimle birlikte yemek ve gastronomi, şehirlerin gelişimini, tanıtımını güçlendirdi.
Délice Network, gıda ve gastronomiyi kentlerin ekonomik kalkınması ve kentin çekiciliğini artırmak için destekliyor.
Ağa üye şehirlerin tümü, mirasları ve güçlü gastronomik kültürleri veya güçlü yemek stratejileri sayesinde aslında turizmde birer marka şehir konumunda…
Çünkü birçok alanda Türkiye önemli işler yaptı ama bu hikayeleri anlatmakta bence geç kaldık.
Uluslararası markalar yaratmamız gerekiyor.
Türkiye hem içeride hem de dışarıda yeni bir hikaye yazmalı.
Örneğin inşaat sektöründe önemli oyunculara sahibiz. Birçok şirketimiz altyapı projelerinde dünyanın her yerinde başarılı projelere imza atıyorlar. Gayrimenkulde de artık markalı konut üreten çok sayıda şirkete sahibiz.
Markalarımız sadece temsil ettikleri logoyu değil; bir kenti, bir ülkeyi de temsil ediyorlar.
Hoşuma gittiği için yazmak istedim.
Son yıllarda golf turizmiyle ilgili önemli çalışmalar yapıyor.
Turizmimizin çeşitlendirilmesi adına sporun, sanatın lokomotif olduğunu iyi bilenlerdenim.
Örneğin Antalya golf sayesinde önemli bir turist grubunu kente çekiyor.
Tesislerin büyük bir kısmını ben de gezdim, bazılarında golf de oynadım.
Sadece Antalya’da değil, Türkiye’nin farklı yerlerinde de golf tesislerinin olması gerektiğine inanıyorum.
Engin Ceylan da alternatif rotalar hazırlıyor.
Konuyu önemsediğim için ben de yazmak istedim.
Amerika’da yaşayan bir hanımefendi annesine aşı yaptırmak için hastaneye getiriyor.
Aşı yapılırken şişenin üzerinde Çin alfabesiyle yazılmış yazılar görüyor ve annesine aşı yaptırmıyor.
Sosyal medyasından da “Medical Park Hastanesi’nde bu ismi bilinmeyen aşı vuruluyor. mRNA vaccine diyor ama Biontech değil. Sağlık Bakanlığı onaylı aşı dediler ben fark edince. Sahtekarlar çok. Dikkat edin lütfen” diye yazıyor.
Sosyal medyayı biliyorsunuz; kulaktan dolma bilgilerle, sürü psikolojisiyle konu dallanıp budaklanıyor.
Oysa herkes bilmeli ki; bir özel hastanenin ya da bir özel işletmenin aşıyı getirip uygulama şansı yok.
Bütün kuralları, süreci Sağlık Bakanlığı yönetiyor.
Kovid 19 pandemiye dönüştüğünde birçok kişi Gates’i acımasızca eleştirdi. Çünkü dünyayı siber saldırılar, virüslerle ilgili uyarmıştı.
Ve gerçekten de hiçbirimizin hayal bile edemeyeceğimiz bir dönem geçiriyoruz.
Dünya resmen durdu, evlere kapandık; başımızı dışarı bile çıkaramadık.
Bill Gates geçenlerde bir blog yazısı yayınladı.
Çoğu çalışanın önümüzdeki günlerde sanal toplantılarını Metaverse’te yapacağını, avatarların sanal bir alanda buluşacağını söyledi. “İfadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalamak için VR gözlükleri ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak” diye yazdı.
Daha da önemlisi Gates, pandemi sonrasında yeni bir çalışma modeline işaret etti; “Teknolojinin ofiste birlikte olma deneyimini gerçekten kopyalamaya başladığı bir eşiğe yaklaşıyoruz” dedi.
Ve benim de defalarca yazdığım bir konuya dikkat çekti.
Yelkenbiçer şunları söyledi: “Pandemi öncesinde birçok insan iklim kaynaklı sorunların çocuklarımızın ve hatta torunlarımızın başına geleceğini düşünüyordu. Ama tüm dünyanın bir anda yüzleştiği ve tüm paradigmaları değiştiren Kovid 19 bize risklerin nasıl da bir anda gerçek olabildiğini göstermiş oldu. Hatta bu olgunun adı iklim riski de değil resmen iklim krizi ve bizler tam olarak bu krizin ortasındayız. Renginden çağrışım yapabileceğimiz üzere yeşil kuğu bize iklimle ilgili bu yıkıcı gerçekleri hatırlatan bir kavram. Yeşil Kuğu kavramıyla ifade edilen, iklimle ilgili düşük olasılıklı ancak yüksek yıkıcılıktaki riskleri belirten küresel senaryo, artık hepimizin ajandasında yer almalı.”
Amerikalı motor ve jeneratör şirketi Cummins firmasının Çevresel Sürdürülebilirlik Direktörü Paul Hayes EGİAD’ın konuğuydu ve Yelkenbiçer bu toplantıda böyle bir konuşma yaptı.
Cummins 1919 yılında kurulmuş; sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir şirket...
Birleşik Krallık Galler Prensi Charles Cummins’i merkezine doğayı, insanı ve gezegeni koyması nedeniyle Terra Carta Mührü vererek ödüllendirmiş.
Özetle şunu söylemek gerekir.
Herkes gibi ben de anlamaya çalışanlardanım.
Ama şu bir gerçek; kripto paralarla 2009’larda tanışıp yatırım yapanlar iyi kazançlar elde etti.
Tabii ellerindeki portföyü tutabildilerse...
Bizim gibi ülkelerde uzun vade bir hafta, belki bir ay olarak anlaşılıyor.
Tasarruf miktarınızın ne kadar olduğu önemli değil; bilinçli, uzun vadeli ve hikayesi olan araçlara yatırım yaptığınızda kazanabiliyorsunuz.
Son aylarda etrafıma bakıyorum.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Boston’da fiyatlar yüzde 14.8, Washington’da yüzde 12.2, Los Angeles’ta yüzde 13.4, New York’ta yüzde 12.3, Miami’de yüzde 12.2 ve San Francisco’da yüzde 12.1 artıyor; İzmir’de ise yüzde 33.9...
Avrupa başkentlerinde Paris’te yüzde 6.3, Berlin’de yüzde 5.9, Londra’da yüzde 3.9, Lizbon’da yüzde 3.8 artış oluyor; İzmir’de ortalama 30’ların üzerinde...
Ki;
İzmir’in bazı yerlerindeki artışın bu oranın çok üstünde olduğunu gözlemliyoruz.
Örneğin yarımadada fiyatlar kanatlanmış gidiyor.
Bazı bölgelerde yüzde 100’lerin de üzerinde artışlar yaşanıyor.
Bu arada Avrupa’da kışla birlikte yeni kararlar alınıyor.
Size bir özet yapayım.
Avusturya; 1 Şubat’tan itibaren, Avrupa’daki ilk zorunlu aşı zorunluluğu getiren ülke oldu.
Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, virüsün kısır döngüsünden çıkmanın tek yolunun bu olduğunu söyledi.
Hepimiz geçen yıla göre daha cesaretliyiz.
En azından ben öyleyim.
Toplu yerlere, açılışlara, toplantılara asla gitmiyordum.
Ne olacağını bilmediğimiz bir sürecin başında ya da ortasındaydık.
Ve gerçekten çok dikkatliydik.
Dedi ki;
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm çalışmalarını belediyelere devretti. Hepsi ‘Kentsel Dönüşüm’ adı altında yeni birim kurdu. Başlarına da birer müdür atadı. Ancak burada hükümet yetkililerinin önemli bir konuyu unuttuğu ortaya çıktı. Belediye ekipleri herhangi bir binanın kolon sıyırmasına gittiğinde, oturan sakinlerin teste karşı çıktığı görüldü. Belediye görevlileri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı akredite firmalar işlem yapamadan geri dönmeye başladı. Hükümet bu konuya acil çözüm bulmalı. Polis kolluk kuvveti çağırma yetkisi hemen yerel yönetimlere verilmeli ki, binanın sağlam veya çürük olduğu yapılacak kolon sıyırma testiyle ortaya çıksın.”
Bu konu birkaç bana da aktarıldı.
O günlerde de yazmıştım.
Ama Aslan’ın dediği gibi itiraz edenler olunca binanın sağlam olup olmadığı ortaya çıkmıyor.
Bu da kentsel dönüşümün engellenmesine ya da gecikmesine neden oluyor.
Bence çoktan hak edilmiş bir görevdi.
Türkiye’de bir festivali, istikrarlı bir şekilde yıllardır yapmak gerçekten zor bir iş...
Üstelik kaliteyi koruyarak, her yıl üzerine koyarak yapmak...
Türkiye’nin turizmini çeşitlendirmesi gerektiğini hep yazıyorum.
Ve marka şehir sayısını da artırması gerektiğini söylüyorum.
Daha önce de yazmıştım.
Fatih Terim’in ismi Başakşehir’in stadına, Şenol Güneş’in ismi Trabzon’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’na verildi.
İzmir ile, Alsancak ile, Altay ile adı özdeşleşmiş bir yerin adı Mustafa Denizli olmalıydı.
Mustafa hocayı yıllardır tanırım.
Severim, sayarım, öngörülerine inanırım.
Ama biz Denizli’yle futboldan başka her şeyi konuşuruz.
Yan komşudan al haberi
ATİNA temsilcimiz Yorgo Kırbaki ile konuştum.
“Galiba yarı kapanmaya doğru gidiyoruz” dedi.
Yunanistan pandemi sürecini iyi yöneten ülkelerden biri oldu.
Ve Yunanlar doğrusu beni bir hayli şaşırttı.
Bizim gibi dışarıda yaşayan, kalabalıkları seven bir halktır Yunanlar...
Zaten birçok şeyimiz benziyor.
İnsanımız da, hayat tarzımız da öyle...
Yemekleri, alışkanlıkları ayrı bir yere koyuyorum.
O yüzden Atina’yı, Selanik’i çok seviyorum.
Ve her fırsatta gitmeye çalışıyorum.
Tabii pandemi döneminde sadece Yorgo’yla telefonda görüşebildim.
Ortak dostlarım yanında olduğunda da görüntülü aradılar.
Akıllı telefonlar sayesinde en azından özlemimizi gideriyoruz.
Yunanistan’da durum şudur; Geçen perşembe gününden itibaren açık havada ve tüm halka açık alanlarda genel maske zorunluluğu yeniden getirildi.
Noel konserleri ve diğer etkinlikler iptal edildi.
Atina’ya girerken PCR testi istendiği gibi sonraki ikinci ve dördüncü günlerde de KOVID-19 için takip testleri zorunla hale geldi.
Yunanistan’daki hastanelerin yüzde 90’ının dolduğu söyleniyor.
Daha da önemlisi Sağlık Bakanı Thanos Plevris, tersine bir dönüş olmaması halinde bu tedbirlerin uzun süre devam edeceğini, önümüzdeki üç yıl boyunca Noel konserlerinin ve kutlamalarının yapılamayacağını söyledi.
Dikkatinizi çekerim, üç yıldan bahsediyor.
Ki ben; Omicron sonrasında pandeminin hafifleyeceğini, yazdan sonra da aşılarla birlikte günlük hayatın gündeminden yavaş yavaş kalkacağını söylüyorum.
Bir şey daha...
3 Ocak’tan itibaren uygulanacak diğer önlemler arasında süpermarketlerde ve toplu taşıma araçlarında zorunlu yüksek korumalı veya çift maske kullanımı şartı getirildi.
Yunanlar bizim gibi dışarıda yemek yemeyi, eğlence mekanlarının buluşmayı sever.
Artık ocak itibariyle bu işletmeler saat 11’de kapanacak.
Futbol maçlarındaki seyirci sayısı yüzde 10’a düşürülecek. Kamu sektöründe uzaktan çalışma modeli teşvik edilecek.
Türkiye’de vaka sayısı 30 bini geçti.
Emin olun, 40’ları, 50’leri de geçecek.
Çünkü İngiltere’de 100 bini çoktan geçti.
Ben yeni tedbirlerin, kapanma olmadan getirilmesinden yanayım.
Başta aşı olmak üzere aşı kartı gibi uygulamalar için geciktiğimizi düşünüyorum.
Ve Bakanlar Kurulu’ndan bu yönde kararlar bekliyorum.
5-11 yaş aralığını aşılamalıyız
YAKIN çevremde çok sayıda çocuğun Kovid 19’a yakalandığını duyuyorum. Dünyanın birçok ülkesi 5 – 11 yaş arasındaki çocukların aşılanmasına başladı. Bizde ise 12 yaştan itibaren aşı yapılıyor. Başlangıçta belki soru işaretleri vardı ama ilk aşılanmaların üzerinden aylar geçti ve bilimsel raporlar her gün yayınlanıyor. Üçte bir oranında çocuklara uygulanan aşılar sayesinde salgının yayılımı önleniyor.
Eğer Türkiye’de uygulama başlarsa ben de oğlum Atlas’a aşı yaptıracağım.
Daha doğrusu aşı olmayı kendisi istiyor.
Çünkü o da haberleri dinliyor, dünyadaki uygulamaları görüyor.
EXPO’yu devlet de istemeli
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gazetecilerle buluşup yılı değerlendirdi, gelecek planlarını anlattı.
Bir kere İzmir’in kangren olmuş meselelerini çözeceği mesajı verdi. Hilton Oteli’nin durumu, Basmane çukuru, İnciraltı gibi çok konuştuğumuz ama sonuç alamadığımız problemleri çözeceğini söyledi. Gerçekten de de bu üç konu İzmir’in moralini çok bozan projeler... Oysa yıllar önce çözülmesi gerekirdi.
EXPO konusunda Soyer kararlı ve 2030’a aday olmak istiyor. Ama bunun için devletin de bir irade göstermesi gerekir. O iki yarış sürecinde İzmir’in deneyim kazandığını, kente bir canlılık kattığını ve birlikte bir proje etrafında birleşmenin kente nasıl iyi geldiğini yaşayarak gördüm. O yüzden EXPO’yu ben de destekliyorum. Bazıları bu büyük fuarın artık etkisini kaybettiğini, dijital platformların EXPO’nun yerini aldığını söylüyor. Kısmen katılmakla birlikte yeni dönemin EXPO’sunun da değişeceğini düşünüyorum. Uluslararası büyük organizasyonlarda İzmir mutlaka olmalı.
Devletin de desteklemesini bekliyorum.
Bir fincan kahvenin
hatırı da var keyfi de
TUĞÇE Yaşar başarılı bir bankacıydı. Türkiye’nin en iyi bankalarından birinde uzun yıllar çalıştı. Ve bir gün “Kendi adıma özgür bir iş yapmak istiyorum” dedi.
Hepimiz kendisini destekledik.
Çünkü belki de bir çoğumuzun ortak hayalini yapıyordu.
“Good for you” adında kahve dükkanı açtı.
İzmir’in bana göre en güzel yerlerinden birinde Karşıyaka’nın Bostanlısı’nda...
Tuğçe diyor ki; “Amacım sevdiklerimle güzel hoş sohbetler edeceğim bir yer olmasıydı. Bir de hayvan dostu kahve dükkanı yapmaktı. Ben de köpeğimi götürüyorum. Hayvanları, insanları çok seviyorum. Ama hayvan dostu insanları daha çok seviyorum. En çok önemsediğim; enerjisi yüksek pozitif bir kahve mekanı olmasıydı. Güzel vakitler geçirilsin istiyorum.”
Ben denedim, müthiş kahveler tattım.
Öyle klasik bir kahve işletmesi değil.
Makinalar yok; elle demlenen kahveler içiyorsunuz.
Tuğçe benim çaya olan merakımı da iyi bilir. Çayı okurum, tadarım, çayın peşinden her yere giderim.
“Good for you” o yüzden benim aklımda kaldı.
Mis gibi kahve, iyi demlenmiş çay...
Bu iki konu bana iyi sohbeti, iyi dostlukları hep hatırlatır.
Denemenizi ve Tuğçe’yi tanımanızı öneririm.
İyi bankacılardan iyi kahveci de olurmuş.
Tabii bizim için önemli olan Tuğçe’nin dostluğu...
Ve bunu bir fincan kahveyle yapmak çok daha güzel oluyor.