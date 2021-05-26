Ve final: Kazanan İzmir olsun

MİLANO’nun nüfusu 4 milyon 300 bin, Berlin’in 4 milyon, Roma’nın 3 milyon 700 bin, Frankfurt’un 3 milyon 100 bin, Lizbon’un 2 milyon 600 bin, Münih’in 2 milyon 300 bin, Brüksel’in 2 milyon 100 bin, Viyana’nın 2 milyon 80 bin, Lyon’un 1 milyon 700 bin, Marsilya’nın 1 milyon 600 bin...



Bu rakamları şundan veriyorum.

Yazdığım şehirlerin tamamı turizmde marka olmuş, önemli merkezler...

Kültürüyle, sanatıyla, gastronomisiyle, sanayisiyle öne çıkan kentler...

Ve çoğunu İzmir’e benzetiyorum.

Bizim şehirlerimize gelince İstanbul’un nüfusu 22 milyon, Ankara’nın 6 milyon 600 bin, İzmir’in ise 4 milyon 468 bin...

Roma gibi her yıl milyonlara evsahipliği yapan bir yerin nüfusu İzmir’den 1 milyon daha az...

