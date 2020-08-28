Türkiye’ye örnek olacak bir model

İZBAN benim Türkiye’de en çok beğendiğim işletmelerden biri...
Çünkü örnek bir proje...
İçinde merkezi hükümet de var, yerel yönetim de...
Hem Devlet Demiryolları’nın birikimi, deneyimi var, hem de Metro A.Ş.’nin bilgisi, tecrübesi...
İZBAN 30 Ağustos 2020 tarihinde 10’uncu kuruluş yıldönümünü kutlayacak.
Raylı sistemler, tek seferde daha fazla yolcu taşınmasına olanak sağlayan ulaşım aktörleri gibi görünse de aslında bir kent için oldukça hayati önem taşıyor.
Sürdürülebilir ulaşım sahnesinin en önemli rolüne sahip olan bu sistemler, her gün yüz binlerce yolcu taşırken, çevreci özellikleri sayesinde bir yandan kıt kaynakların verimli kullanılmasına destek sağlıyor, diğer yandan çağımızın en önemli sorunu olan hava kirliliği ve karbon salımının azaltılmasında etkin roller üstleniyor.
İZBAN, şu anda 136 kilometrelik bir hat üzerinde işletmecilik yapıyor. Aliağa’dan Selçuk’a, bir anlamda İzmir’in iki uç noktası arasında her gün 250 bin yolcu taşıyor. Hattın uzaması, günlük sefer süresinin 20 saatlere ulaşması ve yolcu yoğunluğunun her istasyonda farklı olması nedeniyle trenlerin kapılarına yeşil düğmeler yerleştirildi. Kapıların gereksiz açılmasını önleyen bu küçük yeşil düğmeler sayesinde geride kalan 10 yılda daha az enerji tüketilirken; tam 4 bin ton daha az karbon salımı sağlandı.
İZBAN, İzmir’in kuzey güney aksında çok stratejik bir toplu taşıma hizmeti gerçekleştiriliyor. Kentin tam merkezinden geçen bir hat olması nedeniyle iş yerlerine, okullara, hastanelere, kamu kurumlarına ve turistik yerlere ulaşımı oldukça kolaylaştırıyor. Durum böyle olunca da birçok özel araç sahibi, özel araçları yerine ulaşım tercihlerini İZBAN’dan yana kullanıyor. Yapılan araştırmalar, İZBAN sayesinde her gün en az 20 bin özel aracın trafiğe çıkmadığını gösteriyor. Bir başka deyişle 20 bin aracın tüketeceği petrol ile yaratacağı hava ve gürültü kirliliği İZBAN sayesinde azalıyor. Yapılan hesaplamalar İZBAN sayesinde 10 yılda 100 bin ton daha az sera gazı salımı olduğunu gösteriyor. Yani daha temiz bir İzmir için raylı sistemin önemi burada bir kez daha kendini gösteriyor.
Ve petrol... 20 bin özel aracın sabah yollara düşmesi, akşam saatlerinde ise geri dönmesi. Yaratacağı trafik ve gürültü kirliliği bir yana tüketilen petrolü düşündüğünüzde büyük ve korkutucu rakamlarla karşılaşıyorsunuz. Sadece bu 20 bin araç sahibi her gün İZBAN’ı tercih ederek 10 yılda 50 milyon litre daha az petrol tüketilmesini sağladı, bir anlamda çocuklarına daha temiz, daha güzel, daha çevreci bir İzmir bırakma adına gönül birlikteliği yaptı.
İZBAN’ı ilk günden beri destekliyorum.
Tramvaya ilgi büyük
BU arada desteklediğim projelerden biri de tramvay...
Keşke iki yaka birleştirilse ve keşke körfez geçiş projesi de yapılsa...
Bakın Türkiye’nin pandemi nedeniyle yatırımlarının biraz yavaşladığı bir dönemde 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı ihalesi için 17 firma ön yeterlilik aldı.
İçlerinde Amerikalı firmalar da var, güçlü Türk firmaları da...
Bana göre iyi projelere her zaman kaynak bulunur.
Tramvay da, körfez geçişi de o iyi projeler arasında...
Özgener’in İnciraltı hatırlatması
İZMİR Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in son meclis konuşmasında benim de sürekli gündemde tuttuğum bir konu vardı. İnciraltı...
Bakın Özgener ne diyor;
“İzmir’in şanslı olduğu yatırım ve büyüme alanlarından biri de sağlık turizmidir. İzmir’de ekolojik ortamı ve kent yakınındaki açık alanları koruyan, kolay erişilebilen, etkin kaynak kullanımı, enerji tasarrufu ve dönüşümün sağlanmasına destek verebilecek, sürdürülebilir ekonomi ile yerel sahipliliği, kontrolü, yatırımı ve yerel kültürü koruyabilecek, doğa dostu bir proje ile İzmir’i sağlık turizminde taçlandırabilecek bir alanımız var. İzmir için yeni şeyler söylemeye devam etmeliyiz. Yeni nesil turizm hareketinde tüm dünya ve kentimiz için hazırlanmış ancak uygulamaya konulamamış bir alanın yeniden değerlendirilmesinin ise tam sırası.”
Destekliyorum.
Bakın pandemi ezberleri bozdu. Olaylara bakışımızı değiştirdi. Tercihleri, alışkanlıkları kökten bir değişime uğrattı.
İnciraltı gibi bir şansımız var ve burayı doğru planlayarak turizme kazandırmalıyız.
EXPO’da tema ve adres çok doğruydu
İKİ kere EXPO’ya aday olduk ve her ikisinde de aynı temayla yolculuğa çıktık. Sağlıktı ve adres İnciraltı’ydı.
Tema da yer de doğruydu. Yarışta ikinci olmamız doğru bildiklerimizi yapmamıza engel değil. EXPO’yu yapıyormuş gibi hareket etmeliyiz.
O yüzden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in bu sözlerini önemsiyorum.
“Nitelikli bir kongre merkezi, sağlık turizmi ve termal turizm potansiyeli ile birlikte İnciraltı, kentimizin en önemli şanslarından biri. Bu alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaları dikkatle izliyor ve destekliyoruz. Bir an önce bu konudaki çalışmaların tamamlanmasını diliyoruz. İnanıyorum ki, İnciraltı Planı da onaylanır ve hayata geçirilirse, doğanın korunması, doğa dostu yeni nesil turizm pazarlaması için İnciraltı ve Çeşme, turizmde sürdürülebilirliğin de köprüsü olacaklar.”
Türkiye’ye örnek olacak bir model
İZBAN benim Türkiye’de en çok beğendiğim işletmelerden biri...
Çünkü örnek bir proje...
İçinde merkezi hükümet de var, yerel yönetim de...
Hem Devlet Demiryolları’nın birikimi, deneyimi var, hem de Metro A.Ş.’nin bilgisi, tecrübesi...
İZBAN 30 Ağustos 2020 tarihinde 10’uncu kuruluş yıldönümünü kutlayacak.
Raylı sistemler, tek seferde daha fazla yolcu taşınmasına olanak sağlayan ulaşım aktörleri gibi görünse de aslında bir kent için oldukça hayati önem taşıyor.
Sürdürülebilir ulaşım sahnesinin en önemli rolüne sahip olan bu sistemler, her gün yüz binlerce yolcu taşırken, çevreci özellikleri sayesinde bir yandan kıt kaynakların verimli kullanılmasına destek sağlıyor, diğer yandan çağımızın en önemli sorunu olan hava kirliliği ve karbon salımının azaltılmasında etkin roller üstleniyor.
İZBAN, şu anda 136 kilometrelik bir hat üzerinde işletmecilik yapıyor. Aliağa’dan Selçuk’a, bir anlamda İzmir’in iki uç noktası arasında her gün 250 bin yolcu taşıyor. Hattın uzaması, günlük sefer süresinin 20 saatlere ulaşması ve yolcu yoğunluğunun her istasyonda farklı olması nedeniyle trenlerin kapılarına yeşil düğmeler yerleştirildi. Kapıların gereksiz açılmasını önleyen bu küçük yeşil düğmeler sayesinde geride kalan 10 yılda daha az enerji tüketilirken; tam 4 bin ton daha az karbon salımı sağlandı.
İZBAN, İzmir’in kuzey güney aksında çok stratejik bir toplu taşıma hizmeti gerçekleştiriliyor. Kentin tam merkezinden geçen bir hat olması nedeniyle iş yerlerine, okullara, hastanelere, kamu kurumlarına ve turistik yerlere ulaşımı oldukça kolaylaştırıyor. Durum böyle olunca da birçok özel araç sahibi, özel araçları yerine ulaşım tercihlerini İZBAN’dan yana kullanıyor. Yapılan araştırmalar, İZBAN sayesinde her gün en az 20 bin özel aracın trafiğe çıkmadığını gösteriyor. Bir başka deyişle 20 bin aracın tüketeceği petrol ile yaratacağı hava ve gürültü kirliliği İZBAN sayesinde azalıyor. Yapılan hesaplamalar İZBAN sayesinde 10 yılda 100 bin ton daha az sera gazı salımı olduğunu gösteriyor. Yani daha temiz bir İzmir için raylı sistemin önemi burada bir kez daha kendini gösteriyor.
Ve petrol... 20 bin özel aracın sabah yollara düşmesi, akşam saatlerinde ise geri dönmesi. Yaratacağı trafik ve gürültü kirliliği bir yana tüketilen petrolü düşündüğünüzde büyük ve korkutucu rakamlarla karşılaşıyorsunuz. Sadece bu 20 bin araç sahibi her gün İZBAN’ı tercih ederek 10 yılda 50 milyon litre daha az petrol tüketilmesini sağladı, bir anlamda çocuklarına daha temiz, daha güzel, daha çevreci bir İzmir bırakma adına gönül birlikteliği yaptı.
İZBAN’ı ilk günden beri destekliyorum.
Tramvaya ilgi büyük
BU arada desteklediğim projelerden biri de tramvay...
Keşke iki yaka birleştirilse ve keşke körfez geçiş projesi de yapılsa...
Bakın Türkiye’nin pandemi nedeniyle yatırımlarının biraz yavaşladığı bir dönemde 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı ihalesi için 17 firma ön yeterlilik aldı.
İçlerinde Amerikalı firmalar da var, güçlü Türk firmaları da...
Bana göre iyi projelere her zaman kaynak bulunur.
Tramvay da, körfez geçişi de o iyi projeler arasında...
Özgener’in İnciraltı hatırlatması
İZMİR Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in son meclis konuşmasında benim de sürekli gündemde tuttuğum bir konu vardı. İnciraltı...
Bakın Özgener ne diyor;
“İzmir’in şanslı olduğu yatırım ve büyüme alanlarından biri de sağlık turizmidir. İzmir’de ekolojik ortamı ve kent yakınındaki açık alanları koruyan, kolay erişilebilen, etkin kaynak kullanımı, enerji tasarrufu ve dönüşümün sağlanmasına destek verebilecek, sürdürülebilir ekonomi ile yerel sahipliliği, kontrolü, yatırımı ve yerel kültürü koruyabilecek, doğa dostu bir proje ile İzmir’i sağlık turizminde taçlandırabilecek bir alanımız var. İzmir için yeni şeyler söylemeye devam etmeliyiz. Yeni nesil turizm hareketinde tüm dünya ve kentimiz için hazırlanmış ancak uygulamaya konulamamış bir alanın yeniden değerlendirilmesinin ise tam sırası.”
Destekliyorum.
Bakın pandemi ezberleri bozdu. Olaylara bakışımızı değiştirdi. Tercihleri, alışkanlıkları kökten bir değişime uğrattı.
İnciraltı gibi bir şansımız var ve burayı doğru planlayarak turizme kazandırmalıyız.
EXPO’da tema ve adres çok doğruydu
İKİ kere EXPO’ya aday olduk ve her ikisinde de aynı temayla yolculuğa çıktık. Sağlıktı ve adres İnciraltı’ydı.
Tema da yer de doğruydu. Yarışta ikinci olmamız doğru bildiklerimizi yapmamıza engel değil. EXPO’yu yapıyormuş gibi hareket etmeliyiz.
O yüzden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in bu sözlerini önemsiyorum.
“Nitelikli bir kongre merkezi, sağlık turizmi ve termal turizm potansiyeli ile birlikte İnciraltı, kentimizin en önemli şanslarından biri. Bu alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaları dikkatle izliyor ve destekliyoruz. Bir an önce bu konudaki çalışmaların tamamlanmasını diliyoruz. İnanıyorum ki, İnciraltı Planı da onaylanır ve hayata geçirilirse, doğanın korunması, doğa dostu yeni nesil turizm pazarlaması için İnciraltı ve Çeşme, turizmde sürdürülebilirliğin de köprüsü olacaklar.”