Türkiye için bu ilk aynı anda 4 AB projesi

BEN bir klasik müzik tutkunuyum. Yazarken, okurken, dinlenirken, bir şeylerle uğraşırken fonda hep bir müzik vardır. Ve çoğu zaman da klasiktir.

Müziğin ruhuma iyi geldiğini düşünüyorum.

Ve çok seviyorum.

Bu yıl pandemi olmasaydı hiç kuşkusuz bu yıl Beethoven adını daha çok duyacaktık. Çünkü 2020 yılı Beethoven’ın 250’inci doğum yılına denk geliyor.

Dünyada da bu yıl Beethoven yılı olarak kutlanacaktı.

Şu pandemi olmasa ne güzel konserler izleyecektik.

Ama şöyle bir şey oldu.

