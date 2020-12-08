Türkiye Avrupa’ya lazım

DHL Express’te Grup Satış Müdürlüğü, Monster Worldwide’da Güney Avrupa Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Satış Direktörlüğü, Avansas.com’da Satış Direktörlüğü yaptı. Hürriyet Emlak’ta Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ayrıldıktan sonra Türkiye için önemli bir girişime imza attı.
Uygulamanın ismi Musixen...
Bugün bu müzik platformundan size bahsetmek istiyorum.
6 aylık yazılım geliştirme süreci sonrası 2020 yılının mayıs ayında hayata geçti. Herkes bu fikrin pandemi döneminde çıktığını zannediyor. Oysa fikir müzik ve sahne sanatları endüstrisinin dijitalleşme ihtiyaçlarının henüz tam olarak karşılanmamış olmasından ortaya çıktı.
Artık tüketilen içeriğin interaktif ve mekanla zamanın bağımsız olması bir seçenek değil; şart kabul ediliyor.
Çağrı Bozay; giderek daha fazla ilgi çeken Musixen uygulaması için şunları söylüyor;
En çok da köşe yazılarını...
Saint Joseph’te orta ikinci sınıftaydım. Kararımı erken vermiştim, gazeteci olacaktım.
Babamın işten dönüşünü bekler; yemeğe oturduğumuzda hepimiz o günün özetini yapardık.
Bu bizim bir geleneğimizdi.
Hiç unutmuyorum bir gece konu gazetecilikten, gazetelerden açıldı ve ben de bu fikrimi ortaya attım.
“Ben kararımı verdim, gazeteci olmak istiyorum” dedim.
Babamın ağzından çıkan o cümleyi hiç unutmadım.
Dubai Amerikan Üniversitesi ve akademik araştırma kuruluşu AMPS tarafından düzenlenen “Hızlı Şehirler, Duyarlı Yapılar” konulu toplantıda İzmir’in de konuşulması hoşuma gitti.
Salgın döneminde ön plana çıkan Halkın Bakkalı üzerinden yürütülen dayanışma kampanyası, askıda fatura ve maskematik gibi teknoloji tabanlı uygulamalar katılımcılara anlatıldı.
Ben Türkiye’nin birçok konuda iyi şeyler yaptığını düşünüyorum.
Ama kentleşmeye gelince sınıfta kaldığımızı söyleyebilirim.
Şehircilik açısından çok şey yapmamız gerektiğini biliyoruz.
O yüzden akıllı dokunuşları önemsiyorum.
Dün İngiltere, koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer BioNTech aşısının kullanımını resmi olarak onayladı.
Yakında Moderna, AstraZeneca Oxford ve Rusya’nın aşısı Sputnik V’den de iyi haberler geleceğini düşünüyorum.
Çin aşısıyla ilgili epey spekülasyon yapılıyor.
Ama dikkatinizi çekerek Çin gibi nüfusu fazla bir ülkede virüs kontrol altına alınmış durumda.
Bundan en önemli etken de aşı...
O yüzden Çin aşısına karşı da ön yargılı olmamak lazım.
Bir de aşmamız gereken gerçekler var.
Türkiye’de ölüm sayısı 188’lere ulaştı, hasta sayısı 7 binleri geçti, vaka sayısı ise 30 binleri…
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki rakamlar ise bir dönüm noktasında olunduğunun habercisi...
Her hafta bir milyondan fazla yeni koronavirüs vakası yaşanıyor.
Avrupa’da da durum farklı değil.
Gerçi kasım ayını iyi değerlendiren ülkeler oldu.
Ama arada kaybettiğimiz yakın dostlarımız da oldu. Ve onların hiçbir kalıcı hastalıkları da yoktu.
O yüzden bu virüsle ilgili herkesin farklı yorumları var.
Hangi vücutta nasıl bir tepki vereceğini bilmediğimiz için çok dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz.
Şu yorumu aklınızdan hiç çıkarmayın.
Korkutmayayım ama gerçek de maalesef böyle...
Yorumu yapan; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan...
Aslında Beken, beni uzun yıllardır takip eden sağlık danışmanımdır. Bana göre Fonksiyonel Tıp konusunda Türkiye’nin en iyilerindendir. Ve, bugün herkesin dilinden düşmeyen bağışıklık sistemi kavramını çok uzun yıllardır anlatan, savunan kişidir.
Yaz aylarında hepimiz biraz gevşedik. Ama salgının geri dönüşü çok daha kuvvetli oldu. Rakamlar da bir tsunamiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.
Ve ben yine Zafer Beken’i aradım...
Sizin için önerilerini aldım.
Beken diyor ki...
“Bağışıklığımızı güçlendirmeyi hep arzu ederiz, ama bunu yapmak birçok nedenden dolayı pek kolay değildir. Çünkü, tek başına bir varlık değil, kompleks bir sistemdir. Herkes bir bitkiyi yemek ya da bir vitamin ile bağışıklığının güçlendirme hayalini kurar. Ama bu çok parametreli kompleks sistemi sadece bir bitkiyi veya bir vitamini kullanarak güçlendirmek mümkün değildir. Öncelikle bağışıklığı bozan faktörleri hayatımızdan çıkarmak ve onarım yapacak unsurları da yaşamımıza eklemek gerekir.”
Dünyanın devleri Cevher markası kullanıyor. Özyavuz’u takip edenler gastronomiye olan ilgisini de iyi bilir. “gevrekandginger” sosyal medya hesabıyla gastronomi kültürümüze büyük katkılar yapıyor. Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en güzel lezzetlerini onun bu lezzet yolculuğunu izleyerek takip ediyorum.
Geçenlerde sosyal medya hesabından bir metin paylaştı.
Aynen katılıyor altına imzamı atıyorum.
“Açık konuşacağım, pandemide kabak ne yazık ki restoranların başına patladı. Tanıdığım, sevdiğim birçok restoranın mutfak ekibiyle veda yemeğinden kareler paylaşması, beni hem üzüyor, hem kızdırıyor.
Hasta sayısı da 7 binleri...
Testi pozitif çıkanların sayısı da 28 bin...
Bu rakamlar test olup istatistiklere girenler; bir de hastalığından habersiz olup sokaklarda gezenler var.
Onları da hesap ettiğinizde rakamın büyüklüğünü anlayacaksınız.
İlk dönemden çok daha riskli bir durumdayız.
“Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz...”
Katılıyorum.
Türkiye’nin dünyaya bakışı her zaman batılı olmuştur.
Geçmişimiz de, devlet geleneğimiz de bunu söylüyor.
Aslında maskeyi ilk günden bu yana kullanan ve çok başarılı olan yerler var.
Örneğin Hong Kong...
Takip ediyorum; vaka sayısı da ölümler de kontrollü gidiyor.
Gördünüz AVM’lerden gelen görüntüleri, fotoğrafları...
Restoranlar kapalı olmasına rağmen insanlar aldıkları yiyecekleri alıp AVM’nin ortasında yiyorlar.
Yani alışveriş merkezlerini piknik alanına çevirmişler.
Beş aylıkken beynindeki tümör teşhisiyle başlanan mücadelenin üzerinden tam 6 ay geçmiş. Sayısız ameliyat, kemoterapi ve hastanelerde geçen o büyük mücadele... Açık beyin ameliyatı sonrasında, patoloji tanısı değişmiş. ‘Pineoblastoma anlage’ tanısı konmuş. Pineoblastoma; epifiz bezinin hücrelerinde başlayan nadir, agresif bir beyin kanseri türü...
Ve, şimdi 11 aylık olan Arda, literatüre göre dünyadaki 8’inci vaka...
Anne Yağmur Merve Hızal, “Benim bebeğim o kadar özel ki, ilk doğduğunda anladım. Hastalığını da onun bir parçası gibi görerek sürece adapte olmaya, farkındalık hareketi yaratmaya çabalıyorum. Arda şu an 11 aylık ve minik savaşçı... Hep birlikte çocuklarımızın sesi olabiliriz. Çocukluk çağı, kanseri paylaştıkça hafifleyecek” diyor.
Günlük hayatımız akıp devam ederken bazen sıkılıyor, üzülüyor, kendimizi iyi hissetmiyoruz.
Ben de diyorum ki...
Sıkılmayın, üzülmeyin...
Aksine böyle hikayelere destek verin, bu mücadelelerin içinde olun ve kendinizi iyi hissedin.
O yüzden bu gecikmiş bir yazı...
Bu yıl 57’ncisi yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bir ‘ilk’e imza atılarak, ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülü aynı filmde oynayan tüm kadın oyunculara verildi.
Fikret Reyhan’ın senaryosunu yazıp yönettiği Çatlak’ta rol alan İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçısı Süreyya Kilimci, Gülçin Kültür Şahin, Tuğçe Yolcu, Canan Atalay ve Elif Ürse en iyi kadın oyuncu seçildi. Film aynı zamanda Dr. Avni Tolunay Özel Jüri Ödülü’ne de layık görüldü.
Ödül alan herkesi tebrik ederim.
Ve özellikle Süreyya’yı...
Süreyya Kilimci’yi çok eskiden beri tanıyorum.
Yarım kalan hayatlara şahitlik ettik. Ve dersler de çıkarmaya başladık. Bundan sonra gelecek planlarını mutlaka iyi stratejiler üzerine kurmalıyız. Ve bilimden asla ayrılmamalıyız.
Aslında sorgulanması gereken çok şey var.
Hepsini masanın üzerine koyup tartışmalıyız.
Örneğin İzmir depremi en çok Bayraklı ve Bornova bölgesinde etkili oldu.
Burası yeni İzmir diye planlanan bir bölge ve çok sayıda gökdelenin olduğu bir yer...
Depremde gördük ki zemin ne olursa olsun iyi yapılmış binalarda hasar olmadı.
“Depremin olduğu güünlerde pozitifi, temaslısı tüm vatandaşlar sokağa çıktı ve hepsi birbirine karıştı. Biz bunu tahmin edebiliyorduk. İzmir Türkiye’deki en iyi ilk 10 il arasındaydı depremden önce. Ancak depremle vaka sayısında bir patlama oldu. Şimdi hemşehrilerimizden depremde gösterdikleri metaneti, sükuneti ve vakarlı duruşu burada da göstermelerini ve depremde nasıl tek yürek olmuşlarsa burada da tek yürek olarak koronavirüsü tekrar eski rakamların da altına çekecek şekilde kurallara riayet etmelerini istiyoruz.”
Biliyorum; deprem gibi bir felaketten sonra soğukkanlı kalmak kolay değildi.
Herkes sokaklarda vakit geçirdi ve büyük kalabalıklar oldu.
Ama o günleri ve yetkililerin açıklamalarını çok iyi hatırlıyorum.
Bizler de uyardık.
Normal bir dönemde olsaydık işimiz daha kolaydı ama pandemi her şeyi değiştirdi.
Yasak alanları genişletildi, belirli saatler de olsa evden çıkma yasağı geldi.
Böyle olacağı belliydi.
Bana göre çok başarılı bir ilk dönemden sonra yaz dönemini çok kötü geçirdik.
Zannettik ki, havanın etkisiyle virüs ortadan kaybolacak.
Mış gibi yapıp, tedbirleri boşverdik.
Kalabalık ortamlarda virüsün gezinmesine, çoğalmasına izin verdik.
Telefonum çaldı; arayan Nedim Demirağ’ydı.
Gazete Ege maceramız bitmiş, Ankara için gelen önemli bir teklife evet demek üzereydim.
“Buluşalım” dedi; buluştuk, konuştuk, hem de uzunca konuştuk.
Sonra Ertuğrul Özkök’e telefonu verdi.
Ertesi gün İstanbul’daydık.
Üç gün içinde İzmir, Ankara, İstanbul üçgeninde hızlı bir trafik yaşamıştım.
Türkiye ilk dalgayı iyi yöneten ülkelerden biri oldu.
Bunda sağlık sistemimizin güçlü oluşu kadar insanların kurallara uyarak kendilerini karantinaya almalarının da etkisi oldu.
Ancak yazla birlikte her şey unutuldu.
İşin kötüsü virüsle ilgili kaygılar da ortadan kalktı.
Ve bugünlere geldik.
Vaka sayısı günlük 3 binin üzerinde...
Test olmayıp dışarıda elini kolunu sallayan insanlarla birlikte bu rakamı en az 8 ile çarpmamız gerektiğini söylüyor uzmanlar...
Bizler de gururlanıyoruz elbette...
Çünkü değişen hayatımızı yeniden normale döndürecek aşının formülünü bulduklarını ve yüzde 90’nın üzerinde başarı yakaladıklarını söylüyorlar.
Bu müthiş bir hikaye...
Şahin ve eşi ve elbette şirketleri BioNTech; Nobel dahil birçok ödülün sahibi olabilirler.
Medya günlerdir bunu konuşmasına rağmen, Şahin son derece mütevazi açıklamalar yapıyor.
Belli ki insanlığa adanmış bir hayat sözkonusu...
Türkiye Avrupa’ya lazım
TÜRKİYE Avrupa Birliği ilişkileri açısından kritik bir haftaya giriyoruz. 10 – 11 Aralık arasında Avrupa Birliği’nin liderleri zirvede buluşacak ve kuşkusuz Türkiye önemli gündem maddelerinde biri olacak.
En baştan söyleyeyim.
Türkiye’nin yeri Avrupa’dır ve bu süreci kesintisiz devam ettirmelidir.
Ben Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Ve fasılları uzatarak Türkiye’ye büyük haksızlık yaptığına inanıyorum.
Dilerim zirveden hepimizi umutlandıran yorumlar gelir.
Bazen süreçler tıkandığında izlediğim kurumlar var. Bunların bazıları Avrupa’da, bazıları da Türkiye’de...
Onlardan biri de Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası...
Avrupa Birliği’nin en güçlü ülkesi Almanya ve bizim Almanya’yla olan ilişkilerimiz her zaman çok farklıdır.
O yüzden Türkiye’ye güvenip yatırım yapan Alman şirketlerinin görüşlerini yakından takip ederim.
Derneğin sonbahar anketin ilginç sonuçlar var.
Koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerinin belirginleşeceği öngörülüyor.
Şirketlerin yüzde 57’si Türkiye’deki konjonktürel değişimin orta vadede kötü olacağı değerlendirmesini yapıyor. Şirketlerin yüzde 17’si konjonktürde bir iyileşme beklentisi içerisinde.
Ancak şirketler kendi ticari durumları ve gelecekleri hakkında ilkbaharda olduğundan daha iyimserler. Şu andaki ticari durum ankete katılanların yüzde 45’i tarafından iyi olarak nitelendiriliyor. Sadece yüzde 13’ü tarafından daha kötü olarak nitelendiriliyor. Ayrıca şirketlerin yüzde 38’i gelecek 12 ayda işlerinin olumlu yönde gelişeceğini bekliyor, sadece yüzde 17’si kötüye gidiş öngörüyor. Şirketlerin istihdam planları da ilkbahara göre daha iyimser...
Pandemi kimsenin beklemediği bir küresel olaydı.
Türkiye dünyadan bağımsız değil.
Ama gerçek olan en kötüsünün geride kaldığı yönünde...
Ve daha önemlisi Türkiye’de iş yapan Alman şirketleri Türkiye’nin geleceğine güveniyor.
Avrupalı liderler bu anketlere de baksınlar.
Türkiye’yle iş yapan şirketlerinin yöneticilerini de dinlesinler...
Yeni yatırımlar pandemiye bağlı
ALMAN-Türk Ticaret ve Sanayi Odası pandeminin seyahat kısıtlamalarını (yüzde 84), fuarların iptal edilmesi (yüzde 53) gibi olumsuz etkilerinin ekonomik gelişmeleri uluslararası boyutta engellediğini düşünüyor. O yüzden ankete katılan üyeler bu yatırım ikliminin düzelmesini sabırsızlıkla beklediklerini söylüyor. Şirketlerin yüzde 61’i yeni yatırımları ya iptal etmiş ya da ertelemişler.
Şirketler daha fazla dijitalleşmeye (yüzde 69) ve maliyet optimizasyonlarına (yüzde 56) güveniyor. Özellikle “dijital dönüşüm” konusu kriz nedeniyle büyük ölçüde şirketlerin ilgi odağına yerleşmiş durumda. Türk Lirası’nın değer kaybetmeye devam etmesi de orta vadede muhtemelen en büyük risk olarak görülüyor.
Ama inanıyorum yatırım iştahı aşı haberleriyle birlikte artacaktır.
Çünkü sorun lokal değil küresel...
Ve Türkiye krizlerden her zaman daha hızlı çıkmayı başarmış bir ülkedir.
Türkiye’ye güveniyoruz
ALMAN-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın Başkanı Dr. Markus C. Slevogt firmaların ticari öngörülerinin olumluya döndüğünü söylüyor.
Ve bakın neler diyor;
“Özellikle makro ekonomik faktörler ekonomik ve ticari gelişmeleri engelliyor. Ek devlet teşvikleri ve bu duruma yönelik teşvik imkânlarının gözden geçirilmesini arzu ediyoruz. Şirketler pandemi nedeniyle yeni oluşan iş alanlarını da araştırmalılar. Almanya ve Türkiye’nin iyi ilişkilerini her zaman destekliyoruz.”
Ankette dikkatimi çekenler
* Üye şirketlerin çalışan sayısına göre yüzde 20.5’i mikro ölçekli şirketler, yüzde 32.1’i küçük ölçekli şirketler, yüzde 21.8’i orta ölçekli şirketler ve yüzde 25.6’sı büyük ölçekli şirketler...
* Bir şirket ortalama 528 çalışanı istihdam ediyor.
* Çalışanların yüzde 76’sı imalatta görev yapıyor.
* Çalışanların yüzde 24’ü yönetici görevinde.
* AHK üyesi şirketler Türkiye’de yaklaşık olarak 500 bin kişiye istihdam sağlıyor.
* Şirketlerin yüzde 11’i yatırım harcamalarını artırmak istiyor, bu sayı ilkbahardakinin iki katından fazla. Yüzde 43’ü daha az yatırım düşünüyor, bu sayı ilkbahara göre fazla bir değişiklik göstermiyor.
* Şirketlerin yüzde 77’si TL’nin değer kaybını en büyük risk olarak görüyor.
* Pazardaki talep eskisinden daha fazla; bu değer ilkbaharda yüzde 50’ydi.
* Şirketlerin yüzde 31’i 2021 yılı içerisinde bir toparlanma beklerken, dünyada bu oran yüzde 36. Yüzde 44 ancak 2022 yılı içerisinde bir toparlanma beklerken, dünyada bu oran yüzde 38.
Yüzde 23 toparlanmanın daha uzun süreceğini tahmin ediyor, dünyada ise bu oran yüzde 19 düzeyinde.
Türkiye’nin yeri Avrupa’dır
ŞUNU net görüyoruz.
Avrupa liderleri zirvede ne konuşursa konuşsun, ne sonuç alırsa alsın anketler, Türkiye’ye yatırım yapanlar ve plan yapanlar ülkenin geleceğine güveniyor.
Sorunlar elbette var, Türkiye’nin eksikleri de çok...
Ama benzer problemler her ülke için geçerli.
Her zaman söylüyor ve yazıyorum.
Türkiye’nin yeri Avrupa’dır.
Avrupa için de Türkiye vazgeçilmez bir ülkedir.
Ne olursa olsun bu gerçek değişmeyecektir.
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