Türkiye Avrupa’ya lazım

KOVİD 19 ile ilgili çok farklı yorumlar yapılıyor. İlk dalgada çevremde çok az kişinin testi pozitif çıkmıştı ama ikinci dalga çok daha güçlü geldi. Çemberin iyice daraldığının farkındayım. Pozitif olup hastalığı geçiren birçok arkadaşım süreci kolay atlattı. Çok az semptomları ortaya çıktı. Ve 10 günün sonunda sonuçları negatife döndü.



Ama arada kaybettiğimiz yakın dostlarımız da oldu. Ve onların hiçbir kalıcı hastalıkları da yoktu.

O yüzden bu virüsle ilgili herkesin farklı yorumları var.

Hangi vücutta nasıl bir tepki vereceğini bilmediğimiz için çok dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz.

Şu yorumu aklınızdan hiç çıkarmayın.

Korkutmayayım ama gerçek de maalesef böyle...

Yorumu yapan; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan...

