Turizmde toparlanma var

TÜRKİYE’nin turizmde güçlü rakipleri var. İtalya, İspanya onlardan biri... Komşumuz Yunanistan da bir turizm ülkesi... Tabii pandemi sektöre büyük darbe vurdu.
Bakın İspanya’nın geçen yıl rakamları bu düşüşü çok net gösteriyor.
Geçen yıl ocak ile kasım arasında İspanya’yı 28 milyon kişi ziyaret etti.
Salgının ağır olduğu o günlerde, aynı dönemde bu sayı 18 milyon 300 bin kişiydi.
İspanya 80 milyonlara çıkmış bir ülke...
Yaptığı her şeyi turizme göre şekillendiren, kurgulayan bir destinasyon...
O yüzden bu dramatik düşüşün ne anlama geldiğine siz karar verin.
İspanya’ya en çok turisti 5 milyon 287 binle Fransa gönderirken, onu 4 milyon 791 binle Almanya, 3 milyon 879 binle İngiltere, 1 milyon 895 binle Hollanda, 1.5 milyonla İtalya ve 1 milyon 328 binle Belçika takip etmiş.
Normal dönemde de bu sıralamalar benzerdi.
Türkiye aynı dönemde İspanya’dan sadece 1 milyon 436 bin turist misafir etti.
Bence Türkiye için bu dönemde başarıdır.
Ocak rakamları da açıklandı.
Yıllık bazda yüzde 151 oranında artış var.
Ocakta 1 milyon 281 bin 666 kişi Türkiye’ye gelmiş.
En çok turist yüzde 61 ile İstanbul’a gelmiş.
Ardından Edirne, sonra Antalya geliyor.
2022 yılında ilk sırada Ruslar var.
İkinci sırayı Bulgaristan’dan; üçüncü sırada İran’dan ve sonra Almanya’dan gelenler alıyor
Türkiye rakiplerine göre daha iyi bir performans göstermiş.
Rakamlar bunu söylüyor.
Şimdi sıra daha nitelikli turisti çekmeye geldi.
İspanya’ya ağırlıklı olarak Avrupalı turist geliyor. Dolayısıyla yaratılan katma değer de daha yüksek...
Türkiye’nin şimdi buna odaklanması gerekir.
Sıralamada İzmir de olmalı
SIRALAMAYI gördünüz.
Türkiye’ye turist girişleri ağırlıklı olarak İstanbul, Edirne ve Antalya’dan yapılıyor.
Oysa Türk turizmi Ege’den başladı.
80’lerde Kuşadası çok popülerdi. Adnan Menderes Havalimanı’na özellikle hafta sonları charter uçakları bir iner bir kalkardı.
O yüzden İzmir merkez olur; Kuşadası’ndan Ege’nin her yerinde tur otobüslerini görürdünüz.
Bodrum’a, Marmaris’e, Denizli Pamukkale’ye giden turistler mutlaka bir veya birden fazla geceyi İzmir’de geçirirdi.
Sonra Dalaman, Bodrum havalimanları açıldı.
Ama asıl atağı Antalya yaptı.
Gerçekten de Antalya bir turizm başkenti haline geldi.
600 binden fazla yatak kapasitesine ulaşan Antalya, farklı alternatifler de sunmaya başladı.
Turizmin başladığı yer Ege kıyıları geriye düştü.
Birincisi Egeli turizmcilerin kendilerini daha iyi anlatması gerekir.
İkincisi de Turizm Bakanlığı’nın yeni tanıtımlarında Ege’yi öne çıkarması lazım. Çünkü buraları turizmin başladığı, Türkiye’nin sektörde ilk adımları attığı yerler...
Hala bir uçak dolusu insan ölüyor
ÖNÜMÜZDEKİ Kabine toplantısında Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre yeni kararlar açıklanabilir. Açık alanlarda maske zorunluluğu büyük ihtimalle kalkacak. Buna restoranlar, işletmeler de dahil edilecek. Bu salgının giderek etkisinin azaldığını gösteren göstergeler... Pik yapan vaka sayıları da önümüzdeki günlerde düşüşe geçecektir.
Tabii aşı karşıtları sosyal medya üzerinden hafif bir zafer edasıyla konuşuyorlar.
En başından söylediğimiz şuydu;
Önemli olan vaka sayısı değil, ölüm oranları...dı.
Ve maalesef ölüm sayısı her gün 250’nin üzerinde olmaya devam ediyor.
Her gün bir uçak düşüyor ve o kadar insan ölüyor.
Aşı olup hastalığa yakalanan çok kişi var, vefat eden de var.
Ama riski minimize etmek, bağışıklık sistemini güçlü tutmak elimizden gelen detaylardı.
Tünelin ucu gözüktü gibi yaza daha rahat gireceğiz.
Otel restoranları dönemi gelmeli
İZMİR Marriott’un çatısından kente baktığımı yazdım pazar günü... Hele güneşin batışı o kadar etkiliyor ki beni...
Mutlaka tavsiye ederim.
Türkiye’de çatıları az kullanıyoruz.
Daha doğrusu otel restoranlarında öne çıkan az adres vardır.
Oysa ben çatılarda vakit geçirmeyi, yemek yemeyi seviyorum.
Yurtdışına gittiğimde de birçok randevu böyle yerlere veriliyor.
Çatılardan, tepeden, en güzel manzaradan bir kente bakmak hoşuma gidiyor.
Bu alışkanlığın değişeceğini düşünüyorum.
Tabii otel restoranları da iyi menüleri müşterilerine sunmalılar.
Şaşırtmalılar, bir lezzet sörfü yaptırmalılar.
İnstagramda dikkatimi çekti
ÖNÜMÜZDEKİ hafta yine kar, yağmur geliyormuş.
İlk cemre düştü artık...
Bu soğuğun arkası bahardır.
Geçen gün instagramda Yacht Bohem Hotel’in bir paylaşımı vardı.
“Bu hafta Fethiye 20 derece” diye...
Hoşuma gitti.
Soğuk geliyor olsa da Fethiye gibi yerlere çoktan bahar geldi.
Hatta erken yazı bile ilan edecekler.
Turizmde toparlanma var
TÜRKİYE’nin turizmde güçlü rakipleri var. İtalya, İspanya onlardan biri... Komşumuz Yunanistan da bir turizm ülkesi... Tabii pandemi sektöre büyük darbe vurdu.
Bakın İspanya’nın geçen yıl rakamları bu düşüşü çok net gösteriyor.
Geçen yıl ocak ile kasım arasında İspanya’yı 28 milyon kişi ziyaret etti.
Salgının ağır olduğu o günlerde, aynı dönemde bu sayı 18 milyon 300 bin kişiydi.
İspanya 80 milyonlara çıkmış bir ülke...
Yaptığı her şeyi turizme göre şekillendiren, kurgulayan bir destinasyon...
O yüzden bu dramatik düşüşün ne anlama geldiğine siz karar verin.
İspanya’ya en çok turisti 5 milyon 287 binle Fransa gönderirken, onu 4 milyon 791 binle Almanya, 3 milyon 879 binle İngiltere, 1 milyon 895 binle Hollanda, 1.5 milyonla İtalya ve 1 milyon 328 binle Belçika takip etmiş.
Normal dönemde de bu sıralamalar benzerdi.
Türkiye aynı dönemde İspanya’dan sadece 1 milyon 436 bin turist misafir etti.
Bence Türkiye için bu dönemde başarıdır.
Ocak rakamları da açıklandı.
Yıllık bazda yüzde 151 oranında artış var.
Ocakta 1 milyon 281 bin 666 kişi Türkiye’ye gelmiş.
En çok turist yüzde 61 ile İstanbul’a gelmiş.
Ardından Edirne, sonra Antalya geliyor.
2022 yılında ilk sırada Ruslar var.
İkinci sırayı Bulgaristan’dan; üçüncü sırada İran’dan ve sonra Almanya’dan gelenler alıyor
Türkiye rakiplerine göre daha iyi bir performans göstermiş.
Rakamlar bunu söylüyor.
Şimdi sıra daha nitelikli turisti çekmeye geldi.
İspanya’ya ağırlıklı olarak Avrupalı turist geliyor. Dolayısıyla yaratılan katma değer de daha yüksek...
Türkiye’nin şimdi buna odaklanması gerekir.
Sıralamada İzmir de olmalı
SIRALAMAYI gördünüz.
Türkiye’ye turist girişleri ağırlıklı olarak İstanbul, Edirne ve Antalya’dan yapılıyor.
Oysa Türk turizmi Ege’den başladı.
80’lerde Kuşadası çok popülerdi. Adnan Menderes Havalimanı’na özellikle hafta sonları charter uçakları bir iner bir kalkardı.
O yüzden İzmir merkez olur; Kuşadası’ndan Ege’nin her yerinde tur otobüslerini görürdünüz.
Bodrum’a, Marmaris’e, Denizli Pamukkale’ye giden turistler mutlaka bir veya birden fazla geceyi İzmir’de geçirirdi.
Sonra Dalaman, Bodrum havalimanları açıldı.
Ama asıl atağı Antalya yaptı.
Gerçekten de Antalya bir turizm başkenti haline geldi.
600 binden fazla yatak kapasitesine ulaşan Antalya, farklı alternatifler de sunmaya başladı.
Turizmin başladığı yer Ege kıyıları geriye düştü.
Birincisi Egeli turizmcilerin kendilerini daha iyi anlatması gerekir.
İkincisi de Turizm Bakanlığı’nın yeni tanıtımlarında Ege’yi öne çıkarması lazım. Çünkü buraları turizmin başladığı, Türkiye’nin sektörde ilk adımları attığı yerler...
Hala bir uçak dolusu insan ölüyor
ÖNÜMÜZDEKİ Kabine toplantısında Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre yeni kararlar açıklanabilir. Açık alanlarda maske zorunluluğu büyük ihtimalle kalkacak. Buna restoranlar, işletmeler de dahil edilecek. Bu salgının giderek etkisinin azaldığını gösteren göstergeler... Pik yapan vaka sayıları da önümüzdeki günlerde düşüşe geçecektir.
Tabii aşı karşıtları sosyal medya üzerinden hafif bir zafer edasıyla konuşuyorlar.
En başından söylediğimiz şuydu;
Önemli olan vaka sayısı değil, ölüm oranları...dı.
Ve maalesef ölüm sayısı her gün 250’nin üzerinde olmaya devam ediyor.
Her gün bir uçak düşüyor ve o kadar insan ölüyor.
Aşı olup hastalığa yakalanan çok kişi var, vefat eden de var.
Ama riski minimize etmek, bağışıklık sistemini güçlü tutmak elimizden gelen detaylardı.
Tünelin ucu gözüktü gibi yaza daha rahat gireceğiz.
Otel restoranları dönemi gelmeli
İZMİR Marriott’un çatısından kente baktığımı yazdım pazar günü... Hele güneşin batışı o kadar etkiliyor ki beni...
Mutlaka tavsiye ederim.
Türkiye’de çatıları az kullanıyoruz.
Daha doğrusu otel restoranlarında öne çıkan az adres vardır.
Oysa ben çatılarda vakit geçirmeyi, yemek yemeyi seviyorum.
Yurtdışına gittiğimde de birçok randevu böyle yerlere veriliyor.
Çatılardan, tepeden, en güzel manzaradan bir kente bakmak hoşuma gidiyor.
Bu alışkanlığın değişeceğini düşünüyorum.
Tabii otel restoranları da iyi menüleri müşterilerine sunmalılar.
Şaşırtmalılar, bir lezzet sörfü yaptırmalılar.
İnstagramda dikkatimi çekti
ÖNÜMÜZDEKİ hafta yine kar, yağmur geliyormuş.
İlk cemre düştü artık...
Bu soğuğun arkası bahardır.
Geçen gün instagramda Yacht Bohem Hotel’in bir paylaşımı vardı.
“Bu hafta Fethiye 20 derece” diye...
Hoşuma gitti.
Soğuk geliyor olsa da Fethiye gibi yerlere çoktan bahar geldi.
Hatta erken yazı bile ilan edecekler.