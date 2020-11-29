Tsunaminin ortasında uzmanından tavsiyeler

Haluk Özyavuz otomotiv dünyasının en önemli isimlerinden...

Dünyanın devleri Cevher markası kullanıyor. Özyavuz’u takip edenler gastronomiye olan ilgisini de iyi bilir. “gevrekandginger” sosyal medya hesabıyla gastronomi kültürümüze büyük katkılar yapıyor. Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en güzel lezzetlerini onun bu lezzet yolculuğunu izleyerek takip ediyorum.

Geçenlerde sosyal medya hesabından bir metin paylaştı.

Aynen katılıyor altına imzamı atıyorum.







“Açık konuşacağım, pandemide kabak ne yazık ki restoranların başına patladı. Tanıdığım, sevdiğim birçok restoranın mutfak ekibiyle veda yemeğinden kareler paylaşması, beni hem üzüyor, hem kızdırıyor.

