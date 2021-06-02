Telafisini de yapalım

Ayvalık, Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Datça Yunanlıların en çok geldikleri turistik ilçeler...
Pandemi nedeniyle ne biz gidebiliyoruz, ne onlar gelebiliyor.
Çavuşoğlu mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü.
İki ülke aşılarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaştığını açıkladı.
AB üyesi olan Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan’la da karşılıklı anlaşmaya varmıştık.
Avrupa Birliği Komisyonu da dün bir adım attı. Kovid-19 aşısını tam doz olarak yaptırmış aşı sertifikası onaylanmış; PCR testi yaptırmış ve 14 günlük karantinadan muaf olanların da ülkelere giriş yapabileceği tavsiyesinde bulundu.
Geçen gün gazeteye geldi, epey sohbet ettik. İngiltere’yi, Amerika’yı, pandemi dönemini konuştuk.
Ve son dönemde ilgi duyduğu bir konuyu bana anlattı.
Sofroloji...
İçinde felsefe olan bütün öyküler benim ilgimi çeker.
Ayçe’ye “Sofrolojiyle nasıl tanıştın” dedim.
Anlattı;
Okullarımızı açık tutmalıyız.
Online eğitimi yapabilenler oldu, yapamayanlar da...
İmkanı olup ekran karşısına geçenler de oldu, geçemeyenler de...
Ve bu süreç hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz için gerçekten zordu.
Oğlum Atlas’tan biliyorum.
Sabah 9’da derse başlıyor, 10 dakika aradan sonra yine derse giriyor.
Bazı günler 17.00’ye kadar, bazen hafta sonları bile online bağlantılarla devam ediyor.
19 yıl sonra Süper Lig’de iki İzmirli olacak.
Göztepe’yle birlikte Altay da büyük bir mücadelenin içine girecek.
Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’na da teşekkür ederim.
Üçüncü lige düşmüş bir futbol takımını aldı ve her yıl istikrarı kurarak kulübü Süper Lig’e taşıdı.
Aslında Altay’ın bu öyküsü Türkiye’deki birçok kulübe örnektir.
Futbol tarihinde başarılar yakalamış birçok kulüp Altay gibi benzer bir süreç yaşadı.
Bilim Kurulu sahillerde, parklarda, bahçelerde kişiler arasında 2 metre mesafe olması halinde maske takmaya gerek olmadığını düşünüyor.
Ama daha önemlisi haziranda hedefin günde 1 milyon kişiye 1 milyon BioNTech aşısı yapılması.
Haziran sonunda 30 milyon insan ilk doz aşısını olacak.
BioNTech’te ilk aşıdan sonra yüzde 70’in üzerinde bir antikor oluşuyor.
Bunun anlamı şu;
Yaz sonundan itibaren Türkiye eski günlere dönebilir.
O yüzden futbolda iki İzmirlinin 19 yıl sonra Süper Lig’de olmasını ayrıca önemsiyorum.
Finalde Altay ve Altınordu oynayacak, 90 dakikanın sonunda biri Süper Lig’e çıkacak.
İkisi de Türkiye’nin güzide kulüpleri...
Altay sadece bir spor kulübü de değildir.
Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütlerinden biri olarak da görün...
Tıpkı Karşıyaka gibi...
O günlerde Doğtaş Mobilya sektöründe markalaşma adına önemli yatırımlar yapıyordu.
Yıllar içinde Doğan ailesini hep yakından izledim, önemli projelere imza attılar.
Doğtaş Türkiye’nin en önemli markaları arasına girdi. Bayi ağlarını genişlettiler.
Sonra da Kelebek’i alarak sektördeki iddialarını genişlettiler.
Ardından Lova Yatak ve RuumStore hamleleri geldi.
İnşaat sektöründe Doğyap, perakende sektöründe Troypark markaları da gruba eklendi.
Gerçekten de Sepil Göztepe’yi aldıktan sonra kulüp bambaşka bir havaya büründü.
İş dünyasındaki başarısının hiç tesadüfi olmadığını kanıtladı...
Kulübü kurumsallaştırdı, profesyonellere emanet etti, eksik altyapı tesisleri tamamlandı, kamuoyuyla sağlıklı bir iletişim kuruldu.
Bütün bu detaylar önemliydi.
O yüzden Sepil’in bu kararı gerçekten sadece Göztepe için değil, spor dünyası için de önemlidir.
Özellikle futbolda kulisler çok hareketlidir.
Türkiye, Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak üzere anlaşma imzaladı.
Yeni parti Çin aşısı Sinovac da geçenlerde gelmişti.
Rus aşısı Sputnik V yakın zamanda Türkiye’de olacak, üstelik bizim tesislerimizde de üretilecek.
Türk aşılarında da kritik dönemler aşıldı.
Faz 3 çalışması başlanan aşılarımız var.
Yıl sonunda bizim aşılarımız da devrede olacak.
Bu rakamları şundan veriyorum.
Yazdığım şehirlerin tamamı turizmde marka olmuş, önemli merkezler...
Kültürüyle, sanatıyla, gastronomisiyle, sanayisiyle öne çıkan kentler...
Ve çoğunu İzmir’e benzetiyorum.
Bizim şehirlerimize gelince İstanbul’un nüfusu 22 milyon, Ankara’nın 6 milyon 600 bin, İzmir’in ise 4 milyon 468 bin...
Roma gibi her yıl milyonlara evsahipliği yapan bir yerin nüfusu İzmir’den 1 milyon daha az...
Arada sohbet ediyoruz.
Okutur, her zaman pozitiftir.
Türk turizminin geleceği için de her zaman olumlu yorumlar yapar.
O da benim gibi iflah olmaz iyimserlerden...
Salgın her sektörü olduğu gibi turizmi de etkiledi.
Örneğin Dalyan iklimi nedeniyle 12 ay turist çeken bir bölgeydi.
Bu salgın döneminin mağdurları var.
Örneğin küçük esnaf, yiyecek içecek sektörü çalışanları, hizmet sektörü...
Açılıp kapanmalardan dolayı geçen bir buçuk yılın yarısında işlerine gidemediler.
İşletmeler ciro kayıplarına uğradılar.
Başlangıçta mülk sahipleri kirada yardımcı olmaya çalıştılar ama süreç uzayınca kira yükü de bu işletmelerin sırtına bindi.
Kapalı oldukları zamanda bile kira işlemeye devam etti.
Pandemi sürecinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan diyor ki;
“Vaka sayılarındaki azalmaların şu anda bizim aldığımız tedbirlerle alakası yok. Şu anki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir.”
Yine tartışılacak bir açıklama yapıyor hoca...
Ve uyarılarını sıralıyor;
“İlk başta şuna dikkat edeceğiz; açılması elzem olan sektörlerden başlayacağız. İkinci dikkat edeceğimiz nokta; bu normalleşmenin hem sektöre hem bize yararı olacak. Önce ilk açacağımız yerler salgının, yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı. Buna baktığımız zaman, esas kaynak üç tane; bir tanesi ev ortamı, ikincisi toplu taşıma araçları, üçüncüsü de iş yerleri.”
Peki ne öneriyor Mehmet Hoca;
Bir semt takımı gidip Avrupa ikincisi olup geliyor, inanıyorum şampiyon olarak da gelecek.
Hepsiyle gurur duyuyoruz.
Başarıda emeği geçen herkesi kutluyoruz.
Karşıyaka büyük bir kulüptür.
Ve bunu her fırsatta hatırlatıyor.
Geçen hafta Karşıyaka’yla ilgili birkaç yazı yazdım.
Tapan; Nusr-Et’in Los Angeles şubesinin açılışını dünya yıldızlarıyla dolu film galalarından farkı olmadığını söylüyor. Ve “25 yıldır Los Angeles’ta yaşıyorum, böyle ses getiren, bu kadar çok konuşulan başka bir açılış görmedim” diyor.
Gerçekten çok mutlu oldum.
Çünkü yıllardır yazdığım bir konu var.
İtalya kendi mutfağını dünyaya çok iyi anlatıyor.
Örneğin pandemi nedeniyle beklenen tesislerin boş kalmasından dolayı bazı ertelemeler yapılacak.
Daha önce hazine arazileri üzerine kurulu turizm tesislerinin devlete yaptıkları ecrimisil ödemeleri bir yıl süreyle ertelenmişti. Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle bu süre bir yıl daha uzatılacak.
Doğru bir karar...
Gerçekten de pandeminin bazı sektörlere etkisi çok daha olumsuz oldu.
O yüzden olması gereken, doğru bir karar...
Keşke imkanlar el verse de sektöre çok daha büyük destekler yapılsa...
27 Mart tarihinde gerçekleştirilen etkinlik sonrası konsere katılanlar tek tek takip edildi. Ve koronavirüsün bulaştığına dair bir belirtiye rastlanmadı.
Palau Sant Jordi kapalı spor salonunda düzenlenen konser öncesi tüm seyirciler Kovid-19 testinden geçirildi. Özel bir havalandırma sisteminin kullanıldığı mekanda tüm seyirciler FFP2 tarzı maskeler taktı, tuvalet ve barların kullanımında ise bazı özel kurallara dikkat edilmesi istendi.
Tabii konser olunca sosyal mesafe kuralına uyulmadı.
Germans Trias i Pujol Hastanesi doktorlarından Josep Maria Llibre, bu konserle büyük bir Kovid-19 deneyi yaptıklarını ve doğru önlemler alındığı taktirde bu tarz organizasyonların güvenli olduğunu ispatladıklarını söyledi.
Barselona dışında İspanya’nın bazı şehirlerinde de benzer etkinlikler yapıldı.
Aslında bu algoritmayı hepimiz öğrendik.
Rakamlar gidişatı çok net gösteriyor.
17’sinden sonra 5 binlerin altına inemeyeceğiz.
Peki bu sefer ne yapmalıyız?
Ay başında maaşını alan insanlar için değişen bir durum yok. Ta ki işleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı oluncaya kadar...
Ben yazınca bazen sert eleştiriler alıyorum.
Kendimizi, gördüklerimizi, yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi, hayallerimizi anlatırdık.
Yemek hayatı güzelleştiren en önemli ayrıntılardan biridir.
Yıllar içinde gastronomi derneklerine, kulüplerine üye oldum.
Ve müthiş tadımlara...
Sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde...
Damak biraz gelişince, o derslerden biraz bir şeyler öğrenince tatların harmonisi farklı oluyor.
Telafisini de yapalım
BİRÇOK kez yazdım, bir kez daha yazmak istiyorum.
Gerçekten de zor bir dönem geçirdik.
Bir virüs bütün dünyayı evlere kilitledi.
Sadece filmlerde olduğunu zannettiğimiz bir salgınla yüz yüze geldik.
Tarih kitaplarında okuduğumuz ve yüz binlerce insanın öldüğünü bildiğimiz o salgınlardan biriyle de biz yaşamış olduk.
Birkaç ayda biter dediğimiz salgın bir buçuk yıldan bu yana devam ediyor.
Bitti dediğimiz virüs yeniden hortladı ve her seferinde işlerimize gidemez olduk.
Bütün dünya açılıp kapanmalarla bu süreci yönetmeye çalıştı.
Ama şunu söylemeliyim.
En kötü tabloda bile birçok ülke her şeyi kapatmayı ama okulları açık tutmaya çalıştı.
Örneğin Fransa, İtalya, İspanya, Almanya’da vaka sayıları 50 binleri geçtiği günlerde bile özellikle ilköğretim okulları açıktı.
Türkiye pandemiyi birçok açıdan iyi yönetti.
Aşılamada dünyada 12’inci sıradayız.
Yeni gelecek aşılarla ilk 5’e gireceğimizi düşünüyorum.
Ama okullar konusunda bana göre geç kaldık.
Biz de birçok yeri kapattık ama özellikle ilköğretim çağında çocuklarımızı okullarına göndermeliydik.
İki gün de olsa, tek gün bile olsa bunu yapmalıydık.
Kendi oğlum Atlas’tan biliyorum.
İlköğretimde ikiye gidiyor.
Sabah 9’da bilgisayarının başına oturuyor akşam 4’e kadar kalkmadan ders işliyor.
Gözlemliyorum.
Sadece Atlas’ı değil, arkadaşlarını, diğer okulları, bütün ilköğretim öğrencilerini takip ediyorum.
Yüz yüze eğitimdeki gibi hiçbir şey olmuyor.
Online eğitim daha üst sınıflarda ve üniversitelerde daha verimli olabilir.
Ama ilköğretim çağındaki öğrencilerin en ihtiyaç oldukları yıllar böyle geçti.
O yüzden bu çocuklarımıza yaz boyunca ve önümüzdeki yıl mutlaka telafi eğitimleri verilmesi gerekir.
Nitekim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Telafide Ben de Varım” programını açıkladı.
Yaz boyunca okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler için açık tutulacakmış. İsteyen öğrenciler için etkinlikler, isteyen öğrencilere de akademik programlar sunulacak. Ama yetmeyecektir. Okullarla birlikte farklı bir yöntemle bu eksiklikler tamamlanmalıdır.
Biri bitmeden başka bir virüs
DÜNYA henüz koronavirüs salgınını yenememişken Çin’den yeni bir haber geldi. İlk kez bir insana H10N3 kuş gribi teşhisi kondu. Bu sefer Çin’in doğusundaki Jiangsu eyaletinden...
Galiba uzunca bir süre bu virüslerle yaşamaya devam edeceğiz. Ama bu sefer deneyimliyiz. Ne yapacağımızı, ne yapmayacağımızı biliyoruz. Bir de bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. Asıl işin sırrı orada, bu sistemi ayakta ve güçlü tutacak detaylarda... İyi besleneceğiz, iyi uyuyacağız, çok hareket edeceğiz, iyi düşüneceğiz.
Ve daha fazlası...
Büyük camiaların
akil adamları olur
İZMİR sporu için bu yıl gerçekten çok iyi geçti.
Göztepe artık Süper Lig’de kalıcı, Altay Süper Lig’de, Altınordu gönüllerin şampiyonu, Bucaspor ikinci ligde...
Pınar Karşıyaka Avrupa’da final oynadı.
Daha ne olsun...
Şimdi sıra Karşıyaka’da...
Camianın önde gelenleri bir araya geliyor. Sonuç nasıl olacak göreceğiz. Alternatiflerden biri şirketleşme... Yani futbolun yarışmacı haklarını kurulacak bir şirkete devri meselesi... Dünyada bunu deneyip başarılı olan çok kulüp var. Karşıyaka için de içinde bulunduğu yerden çıkış için bir çözüm olabilir. O yüzden bazı görüşmeler yapılıyor.
Genel bir uzlaşı yakalanması elbette çok önemli...
Aslında bu süreci çok önceden gören bir isim vardı.
Mehmet Ali Kasalı...
Kasalı, kulüpte birçok görev üstlenmiş, deneyimli bir isimdi. Her şey bu kadar kötüye gitmemişken; 1912 Karşıyaka Derneği’nin kurulmasına öncülük etti. Dernek hemen kurulmadı. Camianın önde gelen isimleri buluştu, dışarıdan danışmanlar destek oldu, dünyadaki modeller incelendi. Kulübe alternatif olsun diye değil, kulübün ihtiyacı olduğunda yanında olsun diye 1912 Karşıyaka Derneği kuruldu.
Karşıyaka için bu günler gelip geçicidir. Bir şekilde çözüm, çıkış bulunacaktır. Çünkü Kasalı gibi camianın akil dediğimiz çok insanı vardır.
Gelecek için yol haritası isteyen olursa; derneğin kuruluşundaki hedefler, arama toplantılarında ortaya çıkan gerçekler yeniden okunmalı.
Göreceksiniz çıkış oradadır.
Serin geçen haziranlar
Biraz serin geçen haziranları seviyorum. Gündüzleri sıcak ama akşamları hafif esen haziranlar... Hele bazı günlerinde yağmur da yağarsa daha çok severim. O haziranlardan birini yaşıyoruz.
İzmir’in trafiği ne olacak
ANLIYOR ve biliyorum; pandemi döneminde herkes kendi arabasını tercih ediyor.
Anlıyor ve biliyorum; araba satışları patladı, trafiğe çok sayıda yeni araç girdi.
Anlıyor ve biliyorum; salgın döneminde birçok alternatif yol çalışması da yapıldı.
Ama...
İşe geliş ve gidiş saatlerinde tıkanan trafik artık günün her saati ve her güzergahta olmaya başladı.
Mutlaka yeni ve radikal çözümler gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.