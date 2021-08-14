Teknolojiyi kullanarak yangınları önlemek mümkün

Evet; resmen durdu.
Her şey kapalıydı, okullar dahil...
Ve o günlerde de ben çıkıp konuştum ve yazdım.
Her şeyi kapatalım; okulları açık tutalım diye...
Yapamadık.
Hayat durdu.
Evet; resmen durdu.
Her şey kapalıydı, okullar dahil...
Ve o günlerde de ben çıkıp konuştum ve yazdım.
Her şeyi kapatalım; okulları açık tutalım diye...
Çünkü pandemi döneminde çocuklarımız, gençlerimiz çok mağdur oldular.
Okullarına gidemediler.
Ben nasıl evden çalışmanın bazı alanlar ve kadrolar dışında verimsiz olduğunu görüyorsam; online eğitimin de uzun vadede çocuklarımıza zarar verdiğini görüyorum.
Üstelik gerçek bir deneyimi evimde, oğlum Atlas ile birlikte yaşıyorum.
Bir çocuğun, gencin en çok ihtiyacı olduğu bir dönemi evlerde geçirdiler.
Kimse bana “Böyle de oluyormuş” demesin.
Ve bunu inanan en çok çocuklarımız, gençlerimiz için istiyoruz.
Okullar açılmalı ve açık kalmalı.
Pandemi döneminde dört yıllık üniversiteye giren gençlerimiz iki yıl sonra mezun olacak.
Ama kampüslerine gidemediler; sınıf arkadaşlarıyla yüz yüze bile konuşamadılar.
Kendi oğlumdan o yaş grubunu izliyorum.
Okullarını çok özlediler.
Pandeminin en kritik dönemlerinde yeni bir uygulamadan bahsetmiştim.
Musixen...
Musixen sadece sanatçıların kendilerini gösterebilecekleri ve gelir elde edebilecekleri bir platform değil, artık ileride olmasını beklediğimiz hibrid müzik ve sahne sanatları dünyasının da temellerini atan bir platformdu.
Kurucusu Çağrı Bozay, “Pandemi bitse de sanatçılar gördüler ki kimseye bağımlı ve zorunlu olmadan sanatlarını icra edip paralarını kazanabiliyor. Bu platform sayesinde Ağrı’dan New York’a, Dubai’den Brüksel’e kadar birçok ülke ve şehirde canlı performansları seyredebileceksiniz” demişti.
Musixen; 2020 yılının mayıs ayında hayata geçti. Aslında bu fikri tetikleyen en önemli unsur; müzik ve sahne sanatları endüstrisinin dijitalleşme ihtiyaçlarının henüz tam olarak karşılanmamış olmasıydı.
Pandemide fark ettik; bazen evden, bazen işyerinden çalıştık. Çoğu insan da hibrit bir çalışmayla bundan sonra devam edecek.
Geçerken bakmaya doyamadığı o güzelim ormanların bir bölümü artık yok.
Milas ve Bodrum’a gidip yangını yerinde gördüm.
Marmaris’teki arkadaşlarımla konuşuyorum.
O bölgedeki yangın çok daha geniş bir alana yayılmış durumda.
Oraya da gideceğim.
Ören’den, Alatepe’den, Kultak’tan, Pinar’dan, Çamlıca’dan, Bayır’dan, Fesleğen’den, Demirciler’den, Bağdamları’ndan, Karacaağaç’tan, Çökertme’den geçerken tek kelime bile edemedim.
Boğazım düğümlendi.
Defalarca Ören’den, Alatepe’den, Kultak’tan, Pinar’dan, Çamlıca’dan, Bayır’dan, Fesleğen’den, Demirciler’den, Bağdamları’ndan, Karacaağaç’tan geçtim.
Çökertme’yle termik santral arasında mekik dokuduk.
Bazen arabadan indim; yardım ekiplerinin arasına karıştım, bazen yanan ormanların önünde durup iç çekerek baktım.
O güzelim ormanlar yanmıştı.
Dağ tepe kapkaranlık olmuştu.
Geçerken camları açıp kekik kokusunu, çam kokusunu içimize çektiğimiz o ormanlar artık yoktu.
30 Ekim’deki İzmir depreminde de gördük.
Bütün Türkiye İzmir’deydi.
Sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, devlet bütün imkanlarını seferber ettiler.
Bu dayanışma ruhunu gerçekten önemsiyorum.
Manavgat’ta başlayan sonra Ege’nin kıyılarına gelen yangında da gördük ki, vatandaşımız sokaklarda, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor.
Bütün belediye başkanları ve yetkililerle konuşuyorum; hepsi bu konuya vurgu yapıyor.
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Jak Eskinazi kamuoyunun karşısına çıkıp şöyle dediler;
“Restoran ve kafeler 70 günden fazla tam kapanma yaşarken, yaklaşık 5 ay süresince sadece paket servis ile hizmet verebildi. Aynı şekilde, kuaför ve berberler yaklaşık 50 gün kepenk indirirken, spor salonları da toplamda 4 ay kapalı kaldı. Ayrıca etkinlik ve düğün salonları 15 ay boyunca sadece 2 ay açık kalabildiler. Özellikle hizmet sektörü gibi tekrar kapanmayı ticari olarak göğüsleyemeyecek durumda olan işletmeler için aşı kartı uygulamasının güçlü bir çözüm olacağına inanıyoruz...”
Aşı kartı uygulamasına en başından beri destek veriyorum.
Dördüncü dalga aşısızların olacağı şimdiden belli...
Hastaneye yatanların yüzde 95’inin aşı olmayanların olduğunu uzmanlar söylüyor.
Üstelik birkaç ay süreceğini tahmin ettiğimiz pandemi iki yıldır devam ediyor.
İlk defa Bakü’de düzenlenen Avrupa oyunlarında Türkiye’yi temsil etti.
2016 Nottingham Avrupa Şampiyonası’nda bireysel olarak gümüş madalya kazandı.
2016 Rio Olimpiyatları’nda herkesin dikkatini çekti. O gün söz verdi; “Tokyo’dan madalyayla döneceğim” dedi.
Arjantin’de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası’nda karışık takım klasik yay kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.
2018 Akdeniz Oyunları’nda İspanya’nın Tarragona şehrinde altın madalya kazandı
Türkiye’nin 8 ilinde eşzamanlı orman yangınları başladı. Güzelim ormanlarımız, cennet gibi koylarımız kül oldu.
Ve ne yazık ki; yangınlar tam anlamıyla kontrol altına alınamadı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı özel ekipler kurdu.
Özel ekipler ilk değerlendirmede yangınların eş zamanlı olarak başlamasının tesadüf olamayacağı, sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu görüşünü raporlamışlar.
Genel kanı da böyle zaten...
Orman Genel Müdürlüğü; 28-30 Temmuz arasında 71 orman yangınının çıktığını söylüyor.
Aşı konusunda ben de yasal bir düzenleme yapılmasından yana değilim.
Aşı olmak istemeyen olmayabilir.
Ancak aşı olmayan da sosyal hayatında bazı kısıtlamalara takılacağını bilecek.
Tabii aksi görüşler de var.
Örneğin Prof. Ersan Şen; “Aşı yaptırmayanların belli hizmetlerden yararlanmaları veya belirlenen yerlere giriş çıkışları engellenebilir. Zorunlu aşı uygulamasının getirilmesi mümkündür. Anayasaya aykırılık oluşturmaz” diye bir yorum yapıyor.
Yani bütün dünyada hukukçular da ayrışıyor.
Çünkü rakamlar 16 binlere geldi, bunun 5’le çarpılmasını uzmanlar öneriyor. Çünkü bazı insanlar Kovid 19’u ayakta, farkında olmadan geçiriyor. Ama bazıları yoğun bakımda kalacak kadar ağır yaşıyor.
Korkarım sonbahar tekrarlanacak.
Yaz dönüşü tablo önümüze konacak ve yeni kısıtlamalar gelecek.
Aslında bunu tersine çevirecek elimizde silahımız var.
O da aşı...
Benim etrafımda aşı karşıtı yok. En yakınımdakiler iki doz aşılarını oldu. Sinovac olanlar da üçüncü doz olarak Biontech oldular.
Elbette aşı olmayanlara saygım var.
Olmak istemiyorlarsa, endişeleri varsa yapacak bir şey yok.
Devletler ya ikna edecekler ya da farkındalık yaratarak başka yöntemler bulacaklar.
Ama şöyle de bir gerçek var.
Bir buçuk yıldır hayatımız normalleşemiyor. Tam her şey yoluna girdi diyoruz, yine vaka sayıları artıyor. Ağır hasta sayısı ve ölümler de artınca kısıtlamalar, kapanmalar dışında başka bir alternatif kalmıyor.
Ama hiçbir ekonomi bunu kaldıracak güçte değil.
Görmediğim tek bir şehir kaldı.
Pandemi olmasaydı Sinop’u da görüp turumu tamamlayacaktım. Artık 2022’de, salgının izleri silindikten sonra...
Benim gibi sporu, doğayı seven bir grup arkadaşım var. Onlarla farklı coğrafyalara gidip çok uzun yürüyüşler yapıyoruz. Özellikle Ege’nin güneyi bize sonsuz olanaklar sunuyor. En son Likya tarihi yürüyüşünü yaptık. Günde 20-25 kilometre yürüdük, müthiş güzeldi. Fethiye’nin çevresi harikadır.
Dalyan’ı da çok seviyorum.
Çetin ve Gözdem Kımız yeniden evlendiler.
Zaten hiç ayrılmamışlardı.
Bu nikah tazeleme gününün çok özel bir mottosu vardı.
“Hayat bir gün o da bugün...”
Davetiyelerin altına bu not düşülmüştü.
Bodrum Cennet Koyu’ndaki tören alanına giderken tabelalar “Gözdem-Çetin Kımız evlilik töreni” yerine “Hayat bir gün o da bugün” tabelalarıyla yönlendirme yapılmıştı.
Tanımaktan dolayı son derece mutlu olduğum insanlardan biri...
Gördüğüm en yürekli, en merhametli kadınlardandır.
Uluslararası birçok projeyi hayata geçirdikten sonra Türkiye’ye döndü.
İzmir’de Ege Özel Çocuklar Vakfı’nı kurdu. Vakfın bir de okulu var. ‘Işıldayan Özel Çocuklar Eğitim Merkezi’ adı gibi ışıldayan çocuklarımızı yetiştiriyor.
Okulda 300’e yakın genç eğitim alıyor. Ama daha önemlisi ailelere de büyük destek olunuyor.
Otizmli aileler kendilerini o kadar yalnız hissediyorlar ki; bu okullar onlar için nefes almak anlamına geliyor.
BİR buçuk yıl hep gazetedeydim, dışarıdaydım ama kalabalıklar içinde asla olmadım. İstanbul’dan gelen konuklarım olunca ben de çekine çekine dışarı çıktım.
Gönüllü olup Türkiye’de ilk aşı olanlardan biriyim aslında...
Üçüncü aşı sırası bana geldiğinde de gidip ilk olanlardanım.
Yani bu kadar titizim.
Ama gördüğüm manzaralardan anlıyorum ki yine bizi zor bir kış bekliyor.
Çünkü insanlar maske takmıyor, mesafelerini korumuyor.
Güzel sanatlar okumuş biri olarak sinema denince benim için her şey durur. Çünkü sinemanın itici gücüne inananlardan biriyim.
Ve yıllardır Ege kıyılarının doğal bir plato olduğunu, bir çekim merkezi olabileceğini yazıyorum.
Hayatımın büyük kısmı aramızdan ayrılıncaya kadar Ahmet Piriştina’yla geçti.
Siyasete atıldığı günlerde en çok konuştuğumuz konuların başında gelirdi.
1999 yılında milletvekilliği bırakıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günleri de çok iyi hatırlıyorum.
Teknolojiyi kullanarak yangınları önlemek mümkün
Türkiye kabus gibi bir hafta yaşadı.
Önce Manavgat, sonra Milas, Bodrum, ardından Marmaris çevresini saran alevler bize kabusu yaşattı.
Fethiye’de de yüreğimiz ağzımıza geldi. Neyse ki yangınlar kontrol altına alındı.
Dilerim böyle büyük bir felaketi bir daha yaşamayız.
Konu yangınlar olunca Özgür Ekmekçioğlu’nu aradım.
Özgür’ü kamuoyu Altay Spor Kulübü Başkanı olarak tanıyor.
Gerçekten de genç yaşına rağmen Altay’da büyük bir başarı hikayesi yazdı. Kulübün sıkıntılı ve umutsuz olduğu günlerde başkanlık görevini üstlenerek aslında bir risk almış oldu. Ekibi de gençti. Ve çok başarılı oldu.
Ekmekçioğlu ailesi, yangın sektörünün en önemli tesislerine sahip...
A Yangın, sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da tek entegre tesisi...
Yangınları konuştuğumuz bugünlerde gidip tesisleri yerinde görmek istedim.
Üretim nasıl yapılıyor, yangınlar önlenebilir mi ya da alevlerin büyümesini yeni teknolojilerle durdurmak mümkün mü?
A Yangın, 2001’de İzmir’de kurulmuş.
Endüstriden konuta, konuttan otoyollara, hastaneden AVM’lere kadar gördüğünüz yangın sistemlerinin çoğunda A Yangın imzası var.
Yangın sektöründe 23 farklı ürünle dünyanın en kapsamlı yangın endüstri firması...
Türkiye’nin her yerinde varlar.
Azerbaycan, Fas, Irak başta olmak üzere 29 ülkeye ihracat yapıyorlar.
Son yangınlar hepimizde bir farkındalık yarattı.
Önemli olan, yangının çıkışını önlemek.
Nerede olursa olsun...
İsten o güzelim ormanlarımızda, ister evimizde, ister iş yerimizde...
Ve A Yangın’ı gezerken bir kez daha fark ettim ki, teknolojiyi kullanarak bazı şeyleri önlemek mümkün.
Riskleri artık sıfırlamalıyız
A Yangın Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu, Türkiye’nin güvenlik sektöründe dünya pazarının yüzde 1’ine sahip olduğunu söylüyor.
Yani daha gidilebilecek çok yol olduğu bir gerçek...
Ekmekçioğlu, “Dünyada inşaat, sanayi, çevre, enerji, otomotiv ve diğer sektörler büyük bir hızla büyüyor. Bu durum risk faktörlerini de büyütüyor. Elbette güvenlik ihtiyacı da artıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gelişmelere hızla adapte olup yatırımlarımızı artırıyoruz” diyor.
Şuna inanıyorum.
Çevreyle dost endüstri yapmak mümkün...
Ve dünya büyürken buna çok dikkat etmeli.
Yaparken de çevresel faktörleri ve riskleri minimize etmeli.
Son yangınlarda yüreğimiz ağzımıza geldi.
Rafet Ekmekçioğlu, enerji santrallerindeki yangınların hızlı bir şekilde kontrol altına alınmadığı takdirde ciddi sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Santrallerde bulunan riskli bölümlerin yangından korunmasının hayati önem taşıdığını hatırlatıyor ve ekliyor.
“Yangın dakikalar içerisinde ölümcül kayıplara neden olabilir. Bu nedenle yanıcı sıvılar ve tozlar, yoğun elektriksel alanlar, büyük miktarlarda yakıt içeren alanlar, depolama alanları, kablo kanalları, trafolar, dizel jeneratör odaları, elektrik odaları, yakıt tankları gibi enerji santrallerinde bulunan risk mahallerinin yangından korunması gerekiyor.”
Ve bu riskleri önlemek, hatta sıfırlamak mümkün.
İnsansız mekanlar
kavramı ilgimi çekti
Özgür Ekmekçioğlu, insansız mekanlarda yangını algılama ve otomatik devreye girme, kısa sürede kesintisiz müdahale ve hasarsız söndürme konusunda sitemler geliştirdiklerini söyledi. Enerji santrallerinde kullanılan temiz gazlı söndürme sistemleriyle sulu ve köpüklü söndürme sistemleri gibi birçok uygulama ve sistem kurulumlarını Ulusal Yangın Koruma Birliği standartlarına uygun şekilde yaptıklarını ifade etti.
İnsansız mekanlar kavramı çok ilgimi çekti.
Orman yangınlarının yarısından fazlası insan hatasıyla çıkıyor. Diğer kısmı ise iklim değişiklerinden, farklı nedenlerden çıkabiliyor. İşte o anda olabilecek bir müdahale, küçük bir yangını büyümeden söndürebilir. Ve bu yaşananların hiçbiri olmayabilir. Bu alanlara yatırım yapmalıyız.
Virüsün DNA’sını değiştirdiler
Pandemi döneminde Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi EBİLTEM ile önemli bir projeye imza attılar.
Kovid-19 başta olmak üzere her türlü virüs ve bakteriye karşı etkili bir sistem tasarladılar.
Sistem endüstriyel havalandırma sistemlerine entegre ediliyor. Ortamda bulunan virüs, bakteri, mantar ve küf gibi maddelerin temizlenmesi sağlanıyor.
Böylece özellikle AVM’ler, hastaneler ve iş merkezleri gibi kalabalık kapalı mekanlarda salgın hastalıkların yayılımının durdurulması hedefleniyor.
Mustafa Hoca sürprizi
O gün bir sürpriz de oldu. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli de sohbet ederken yanımızdaydı. Tabii konu futbola, Altay’a da geldi. Mustafa Hoca’yı uzun yıllardır tanırım. Kendisiyle sadece futbol da konuşmayız. Türkiye ve dünya meseleleriyle ilgilidir; sanata ilgi duyar. Hayatın gustosunu konuştuğumuz çok saatler vardır. Altay, bu yıl Süper Lig’in sürpriz takımı olabilir. Seçerek, takip ederek, yerinde transferler yaptılar. Mustafa Hoca’nın tecrübesi, bu yeni takımı kısa sürede motive edecektir. Bu sene hafta sonları Göztepe ve Altay maçlarını kaçırmayacağım. Tabii Karşıyaka maçlarını da...