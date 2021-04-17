Tarımdaki başarı hikayelerine ihtiyaç var

YAZIMI yazdığım saatlerde Bakanlar Kurulu toplantısından çıkan sonuçlar henüz açıklanmamıştı. O yüzden yazacaklarımın bazı detayları eksik kalabilir. Onları da bir sonraki gün yorumlarım.



Ama şu bir gerçek;

Bu vaka sayılarıyla devam edemeyiz. Ramazan döneminde mümkün olduğu kadar Türkiye’nin dinlenmesi, dinlendirilmesi gerekir. Yaptığımız her yanlışın sonuçları çok ağır oluyor.

Bu sefer de öyle oldu.

Mart başında tedbirler biraz gevşetilince her şeyi bitmiş kabul ettik, tablo ortada...

Oysa bu gevşemenin bir nedeni vardı.

Özellikle hizmet sektörü sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Restoranlar, lokantalar, kafeler 2020’nin yarısını kapalı ya da yarı kapasite çalışarak geçirmişlerdi.

