Suyun dilini konuşan kadın... Bengisu Avcı

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Rekor üzerine rekor kıran bir Türk genci böyle söylüyor.

Hayata meydan okuyanları severim. Çünkü onlar sadece kendi sınırlarını zorlamazlar.

Bizim sınır algımızı da yerle bir ederler.

Bugün size o insanlardan birini anlatacağım. Adı; Bengisu Avcı.

Bu öyküyü sadece bir “başarı hikâyesi” olarak okumayın.

7 okyanus boyunca kulaç kulaç yazılmış bir karakter romanı da diyebilirsiniz.

Gözünüzde canlandırın... Soğuk, karanlık, kimi zaman denizanalarıyla dolu, kimi zaman dalgaların çığlık attığı sular...

Ve o suyun içinde, tek başına bir kadın. Sadece kaslarıyla değil, iradesiyle o dalgaları yaran biri.

Ocean’s 7... Dünyanın en zorlu 7 açık su parkuru.

Everest’in suda yüzen versiyonu gibi düşünün.

Ve bu seride altı parkuru bitiren ilk Türk Bengisu Avcı.

Şu an Japonya’da, o yedinci ve son parkur için hazırlanıyor.

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19 Temmuz’da Kuzey Kanalı’nı 10 saat 48 saniyede yüzerek rekor kıran ve altı etabı tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Bengisu Avcı, kuş uçuşu 30 kilometrelik Tsugaru Kanalı’nı geçtiği takdirde, Ocean’s 7 serisini bitirecek ve bu meydan okumayı başaran ilk Türk olacak.

HİPOTERMİ GEÇİRDİ PES ETMEDİ

2018’de Manş Denizi’ni geçerek başladı bu yolculuk. Kimine göre çılgınlık, kimine göre kahramanlık; Bengisu’ya göre ise sadece bir yolculuk.

İlk durağı Catalina, ardından Cebelitarık... Sonra dev dalgalarıyla Cook Kanalı, ondan sonra Hawaii’deki o efsanevi Molokai.

Molokai’de bitime az kalmıştı; derinliklerden gelen Manowar denizanası sürüsüyle yüz yüze kaldı. İlkinde olmadı.

Ama yılmadı, döndü, yeniden yüzdü. Ve Avrupa rekoruyla tamamladı.

Sonra Kuzey Kanalı... Buz gibi su, rüzgarla savrulan dalgalar, içinde buz parçaları uçuşan fırtına...

İlk denemede hipotermi geçirdi. Bengisu’nun sözlüğünde pes etmek yoktu.

Aylarca Çanakkale’nin donmuş sularında hazırlandı.

Sonra İngiltere, İrlanda arasında 40 günlük kampta soğukla baş etmeyi öğrendi.

Ve sonunda... 10 saat 48 saniye, 42 bin kulaç attı.

Türk bayrağı o buz gibi denizin ortasında dalgalandı.

HER KULACIN BİR ANLAMI VAR

Bakın... Bengisu Avcı’yı sadece yüzen bir kadın sanmayın.

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O, her kulaçta bir mesaj veren biri.

Omurilik felçlileri için yüzdü.

Koruncuk Vakfı için yüzdü.

Sudaki yaşamı korumak için kulaç attı.

En son AXA Türkiye ile birlikte Kuzey Kanalı’nda iklim değişikliğine dikkat çekti.

Yani sadece kendi vücudu değil, toplumun vicdanı da yüzüyor Bengisu ile birlikte...

İLKLERİN VE ENLERİN KADINI

- Manş Denizi’ni en hızlı geçen Türk kadın oldu.

-Molokai’yi, Cebelitarık’ı en hızlı geçen Türk.

- Cook ve Catalina’yı geçen ilk Türk kadın.

- Triple Crown sahibi ilk Türk.

Ve daha fazlası...

Hepsi kulaçlarla yazılmış rekorlar.

Buzda da yüzdü.

Kelimenin tam anlamıyla buzun kırıldığı yerde başlıyor. Sıfır derecede, buz tabakasını kırıp giriyorsunuz suya. İnsan vücudunun ne kadar dayanabileceğini test ediyorsunuz.

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- Ve o alanda da; dünya rekorları Bengisu Avcı’nın.

- 200 metre kurbağalamada, 100 metre kelebekte, bayrak yarışlarında; hem dünya, hem Avrupa şampiyonu.

Kendisi şöyle diyor.

“Okyanus zorlu ama biz de inatçıyız biraz.”

Bu söz, onu özetliyor.

Cesaretin, kararlılığın, ilhamın

tek cümlelik özeti.

Bir kadın düşünün.

Soğukla savaşıyor.

Açık denizle savaşıyor.

Yorgunlukla, korkuyla savaşıyor.

Ama en çok da “olmaz” diyenlerle savaşıyor.

Ve her defasında kazanıyor.

Bengisu Avcı’nın hikâyesi, gençlere bir mektup.

Bir ülkeye yazılmış su üstünde bir manifestodur.

TÜRK KADININA BİR MEKTUP

Bengisu’nun bu yolculuğu, sadece kendi mücadelesi değil.

Her kulaçta Türk kadınlarına fısıldıyor: “Yapabilirsiniz, yalnız değilsiniz.”

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Ve o ses duyuldu. Onun ardından birçok kadın yüzücü yeni parkurlara çıkmaya başladı.

Her biri Bengisu’nun suya bıraktığı izleri takip ederek...

Hatırlayın... Kuzey Kanalı’nı bitirince, kumların üzerine “Türkiye” yazdı.

O görüntü... Sadece bir ülkenin adı değil.

Bir azmin, bir milletin, bir kadının da zaferidir.

SENİNLEYİZ BENGİSU

MİLLİ ultra maraton yüzücümüz, dünyanın en zorlu meydan okumaları arasında yer alan Ocean’s 7’deki son etabı Japonya-Tsugaru Kanalı’nı, AXA Türkiye ‘Değerler Ortağı’ olarak 1-6 Ağustos

tarihleri arasındaki uygun

bir günde yüzecek.

Yanındayız Bengisu Avcı...

Bu sefer de başaracağından eminim.

ARAZİ SAHİBİ SORUMLU OLMALI

BU yaz yalnızca biz değil, Avrupa da yanıyor.

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İtalya’da 34 bin hektar, İspanya’da 35 bin, Yunanistan’da 18 bin hektar orman kül oldu.

Fransa’da yangınlar geçen yıla göre iki kat arttı.

Ve Avrupa genelinde, sadece bu yılın ilk yedi ayında 1339 yangın çıktı.

Oysa 2006 ile 2024 arasında toplam sayı sadece 597 idi.

Türkiye için de tehlike büyük...

İzmir’de yangınlar günler sürdü; Bursa, Karabük’teki yangınlar şehir merkezine kadar geldi.

Çok dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.

2018’de Yunanistan’da yaşanan büyük bir yangında 81 kişi hayatını kaybetti.

Bu travma, ülkenin orman politikalarını tamamen değiştirdi.

Sanki biz de; Türkiye’de yapabiliriz.

Yunanistan’da artık her arazi sahibi sorumlu.

1 Nisan 2025 itibarıyla vatandaşlar, arsalarını yangına karşı temizlemek ve 30 Nisan’a kadar İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı’nın sistemine bildirmek zorundaydı.

Kurallara uymayanlar için ciddi yaptırımlar var.

Bildirim yapmayanlara 1000 Euro ceza, yanlış beyanda bulunanlara 54 bin Euro’ya kadar ceza ve 2 yıla kadar hapis...

Temizlik yapılmazsa, belediye işi kendisi yapıyor ama masrafı arazi sahibine yansıtıyor.

Yani tek bir kuru ot bile gözden kaçmıyor.

Portekiz’de ise aynı uygulama başladı ama cezalar çok daha ağır.

Belki devletler bu konuda ortak kararlar almalı.

Yeni protokoller, iş birlikleri yapılmalı.

Çünkü dünya değişiyor.

İklim değişiyor.

Ve biz, bu değişen şartlara eski alışkanlıklarla cevap veremeyiz.

Bursa’da bakımı yapılıp kuru otların temizlendiği şeftali bahçesi, dört bir tarafı yanmasına rağmen alevlerden kurtuldu.