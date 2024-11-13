Spor ve sanat bile artık birleştirici değil

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Amsterdam’da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sırasında patlak veren olaylar, aslında futbolun da ne denli yüklü bir mecra haline geldiğini gösteriyor. Bu yaşananlar sporun yalnızca spor olarak kalmasına izin vermiyor. Her taraftar grubunun, tribünlerde kendi sesini duyurma çabası, futbolun sahada oynanan bir oyun değil, adeta siyasi bir çatışma alanı haline geldiğini bize anlatıyor.

Paris’te Fransa ve İsrail takımlarının karşılaşması öncesi 4 bin polisin görevlendirilmesi, toplumun güvenliği sağlama ihtiyacını ortaya koyuyor. Sporun barış ve dostluk içinde yapılabilmesi için binlerce güvenlik görevlisinin önlem alması gerektiği bir noktaya geldik. Sanat ve spor, insanları barıştıracakken, daha fazla ayrışmaya neden oluyorsa burada bir sorunu konuşmalıyız.

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Beşiktaş ve Maccabi Tel Aviv’in seyircisiz maç kararı da bu tabloyu doğruluyor. Amsterdam’da yaşananların ardından alınan bu karar, gerginliklerin sadece bir şehirle sınırlı kalmadığını gösteriyor. Bu, yalnızca sahada oynanan bir oyun değil; insanların içinde biriken öfkenin, korkunun, ayrımcılığın sahaya taşındığı bir sembol haline geliyor.

Sanat ve sporun birleştirici gücünü yeniden hatırlatmamız gerekiyor. Yıllardır, savaştan yıkılmış ülkelerde bir müziğin sesiyle insanlar dans etti, yeşil sahada farklı dillerin taraftarları aynı golle coştu. Dünyanın buna çok ihtiyacı var. Bu iki güçlü alanı, insanları yeniden barıştıracak, birbirlerini anlamalarını sağlayacak bir zemine dönüştürmenin yollarını bulmalıyız.

Ve daha da önemlisi…

İsrail’in Gazze’ye karşı orantısız güç kullanımı ve bunun devam etmesi dünyanın her yerinde artık tepki görüyor.

Bu gerilimler, bu savaş artık bitmeli…

Bir mücadele insanının ardından

BU ara kayıplar çok...

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin eski başkanlarından Cahit Çetin, geçenlerde aramızdan ayrıldı.

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Ben onu hep mücadele eden, zeytini savunan, Türkiye’nin tarımsal geleceğinde zeytini hep öne çıkaran insan olarak tanıdım.

Cahit Çetin 33 yıl başkanlık yaptı; tarım satış kooperatifleri ve birlikleri için zon yıllar olduğunu söylemeliyim.

Onu benim gibi iyi tanıyanlardan gazeteci Ali Ekber Yıldırım şöyle yazmış:

“Zeytin üreticisinin hakkını, hukukunu korumak, onların ürününü değerlendirmek için her zaman mücadele verdi. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’ni yıllarca ayakta tuttu. Büyüttü. Üretici ortaklarının ürettiği zeytin ve zeytinyağını sadece yurt içinde değil, dünyanın birçok ülkesinde raflarda yer almasını sağladı. Cahit Çetin’in vizyonu ve çabaları ile Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği özerklik adı altında birliklerin tasfiyesini öngören çabaları boşa çıkararak yeni bir dönemi başlattı. Görev yaptığı 33 yıllık dönemde, Cumhuriyet’e ve Mustafa Kemal Atatürk’e gönülden bağlı, O’nun ilkelerinin yılmaz savunucusu olan Cahit Çetin, Tariş’in kurulduğu 1915 ruhunu hiç kaybetmedi. Zeytin ağacının dibinde doğan, geçimini, öğrenimini zeytin sayesinde yapan Cahit Çetin için zeytincilik bir yaşam biçimi değil, yaşamın kendisidir.”

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Cahit Çetin yıllar önce iki zeytin fidanı yollamıştı. O ağaçları bahçeye dikmiştim. İkisi de büyüdü, zeytin verir oldular. O ağaçları her gördüğümde Cahit Çetin aklıma gelir, bundan sonra da öyle olacak.

Bahis çukuru hayatı da zehir ediyor

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Yasadışı Bahis Kanunu’na Muhalefet’ soruşturması başlattı. Aralarında sosyal medya fenomenlerinin ve ünlü sanatçıların olduğu birçok kişi gözaltına alındı, tutuklananlar oldu.

Benim etrafımda bahis oynayan hiç kimse yok ancak rakamı duyunca çok yaygın olduğunu anlıyoruz.

Bu ekosistemde 50 milyar dolardan fazla paranın döndüğü söyleniyor.

Türkiye’de futbol gerçekten başka bir boyuta taşındı.

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En az siyaset kadar gergin olması ve tansiyonun düşmemesi aslında bu iddiaları da kanıtlıyor.

Türkiye bir hafta boyunca oynanan maçları ve verilen kararları tartışıyor.

Oysa hepimizin çok dana önemli meseleleri var.

Bu konunun üzerine gitmeliyiz.

Emin olun bahisle ilgili vahim iddialara cevap bulursak spordaki bu tansiyon da düşecektir.

Trump etkisi sürer

dijital para gelir

DONALD Trump'ın ABD'de yeniden başkan seçilmesiyle birlikte rekor seviyelere yükselen Bitcoin, rekor tazelemeye devam ediyor. Bitcoin fiyatı 89 bin dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Trump ilk başkanlık döneminde de kampanya sürecinde de dijital paraya olan desteğini hep gündemde tuttu. Yakın bir gelecekte dolar coin gelirse hiç şaşırmayın. Dünya giderek dijital para sürecine doğru gidiyor.