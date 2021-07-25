Son yıllarda favori uzun yürüyüş rotam Sarıgerme

Çetin ve Gözdem Kımız yeniden evlendiler.
Zaten hiç ayrılmamışlardı.
Bu nikah tazeleme gününün çok özel bir mottosu vardı.
“Hayat bir gün o da bugün...”
Davetiyelerin altına bu not düşülmüştü.
Bodrum Cennet Koyu’ndaki tören alanına giderken tabelalar “Gözdem-Çetin Kımız evlilik töreni” yerine “Hayat bir gün o da bugün” tabelalarıyla yönlendirme yapılmıştı.
Tanımaktan dolayı son derece mutlu olduğum insanlardan biri...
Gördüğüm en yürekli, en merhametli kadınlardandır.
Uluslararası birçok projeyi hayata geçirdikten sonra Türkiye’ye döndü.
İzmir’de Ege Özel Çocuklar Vakfı’nı kurdu. Vakfın bir de okulu var. ‘Işıldayan Özel Çocuklar Eğitim Merkezi’ adı gibi ışıldayan çocuklarımızı yetiştiriyor.
Okulda 300’e yakın genç eğitim alıyor. Ama daha önemlisi ailelere de büyük destek olunuyor.
Otizmli aileler kendilerini o kadar yalnız hissediyorlar ki; bu okullar onlar için nefes almak anlamına geliyor.
BİR buçuk yıl hep gazetedeydim, dışarıdaydım ama kalabalıklar içinde asla olmadım. İstanbul’dan gelen konuklarım olunca ben de çekine çekine dışarı çıktım.
Gönüllü olup Türkiye’de ilk aşı olanlardan biriyim aslında...
Üçüncü aşı sırası bana geldiğinde de gidip ilk olanlardanım.
Yani bu kadar titizim.
Ama gördüğüm manzaralardan anlıyorum ki yine bizi zor bir kış bekliyor.
Çünkü insanlar maske takmıyor, mesafelerini korumuyor.
Güzel sanatlar okumuş biri olarak sinema denince benim için her şey durur. Çünkü sinemanın itici gücüne inananlardan biriyim.
Ve yıllardır Ege kıyılarının doğal bir plato olduğunu, bir çekim merkezi olabileceğini yazıyorum.
Hayatımın büyük kısmı aramızdan ayrılıncaya kadar Ahmet Piriştina’yla geçti.
Siyasete atıldığı günlerde en çok konuştuğumuz konuların başında gelirdi.
1999 yılında milletvekilliği bırakıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günleri de çok iyi hatırlıyorum.
Aslında hepimize de iyi geldi. Ege’de, kıyılarda yaşıyorsanız; baharı tam yaşamadan doğrudan yaza geçiyorsunuz.
Ama bazen öyle bir mayıs yaşıyorsunuz ki, o da yazdan beter oluyor.
El birliğiyle, hep birlikte doğanın dengesini bozduk.
Rize’de sel olurken; İzmir’de 40’ın üzerinde bir sıcaklık var.
İstanbul’daki nem nefes aldırmaz hale gelmişken; Avrupa’nın tam ortası bir felaket yaşıyor.
Hem de Almanya’da...
Ben de aynı durumdayım.
Hem de yıllardır.
Yaz ayları turizmci gibiyimdir.
Arkadaşlarımın, dostlarımın aklına Çanakkale’den Fethiye kadar olan geniş coğrafya akıllarına geldiğinde hemen beni ararlar.
Ben de yaşadığım deneyimleri, gidilebilecek mekanları anlatır, isterlerse rezervasyonlarına kadar yardımcı olurum.
Tabii temmuz, ağustos aylarında bu bölgeye ilgi çok arttığı için bazen rica minnet yer bulabiliyorsunuz.
Canımızı sıkan, üzen, hayal kırıklığına uğradığımız çok şey oluyor.
Şunu unutmayalım.
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar bizden çok daha zor şartlar içindeydi ve hepimize hayal kuracağımız bir ülke bıraktılar.
15 Temmuz 2016 gecesi Türk demokrasisi için de önemli sınavlardan biriydi.
Hain bir darbe girişimine karşı Türk insanı hep birlikte, tek yürek olarak karşı çıktı.
Sonuçta demokrasimiz kazandı.
Olay bu kadar net değil mi?
Galatasaray hazırlık maçı için Atina’ya geliyor.
Adı üstünde Olympiakos ile bir dostluk maçı oynanacak.
Galatasaray eski, deneyimli bir kulüp...
Benzer maçlara defalarca gitmiştir. Üstelik pandemi döneminin yeni kurallarını da herkes iyi biliyor.
Örneğin ben Bakü’ye Türkiye Galler maçına giderken PCR testimi oldum, girişte de bunu gösterdim.
Hafta sonu Bodrum’daydım.
Maske taktığım anlarda bu sefer ben tedirgin oldum, çünkü herkes bana bakıyordu.
Çıkardığım anda da ben kendimi iyi hissetmedim.
Sonuçta “Üç aşım var en azından mesafeyi koruyayım” diyerek hafta sonunu kapattım.
Sadece Bodrum değil; Türkiye’nin her yeri aynı...
Sadece Türkiye değil, bütün dünya aynı...
İzmir Yüksek Teknoloji Bölgesi içinde bulunan 179 bin 393 metrekarelik alanın Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilişim Vadisi) İzmir Teknoloji Üssü Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece Bilişim Vadisi çatısı altında İzmir’de kurulması planlanan İzmir Teknoloji Üssü için önemli bir eşik daha aşılmış oldu.
Aslında her seçim döneminde gündeme gelen ama bir türlü yol alamayan bu konuda ilerleme olması herkes gibi beni de sevindirdi.
Ben Türkiye’nin dijital dönüşümde önemli bir oyuncu olacağından eminim.
Özellikle de İzmir’in şansı her geçen gün artıyor.
Belki farkındasınız, belki değil; İzmir’de bir kümelenme oluştu.
Birçok teknoloji şirketi önemli işler yapıyorlar.
Türkiye gibi KOBİ’lerin ve aile şirketlerinin ağırlıklı olduğu bir ülkede TAİDER gibi kurumlara önemli görevler düşüyor.
Aslında aile şirketlerinin kurumsallaşması meselesi bize özgü bir konu değil. Örneğin Almanya ve Fransa’da ikinci, üçüncü kuşaklar arasında yaşanan çatışmalardan dolayı şirketler ya parçalanıyor ya da satış aşamasına geliyor.
Dünyada rekabet artıyor, maliyet hassasiyeti kadar kalite öne çıkıyor.
Böyle bir dönemde şirketlerin yarınlara hazır olması gerekir.
Uluslararası yönetim ilkelerine sahip, ülkelerine değer yaratan ve sürdürülebilir kurumlar haline gelmek için şirketlere düşün görevler var.
İşte bu deneyimler TAİDER’in en önemli konu başlıkları arasında...
İngiltere, Portekiz ve İspanya’da korona virüsünün Delta varyantının yayılma hızı diğer Avrupa ülkelerinde biraz paniğe yol açmış gibi gözüküyor.
Bizim gibi turizm sezonunu kaçırmak istemeyen, tedbirleri gevşeten ülkelerde bile hafif bir hazırlık gözlemleniyor.
Örneğin Portekiz ve İspanya...
Sınırların kontrolü, yeniden maske gibi önlemler yine konuşuluyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bakanlar Kurulu’ndan önce güvenlik zirvesini topladı örneğin...
Fransız hükümet sözcüsü Gabriel Attal, korona virüsü vakalarında yüzde 21 oranında artış olduğunu, özellikle 20 ila 29 yaş arası gençlerde vaka sayısının bir haftadan az bir sürede iki katına çıktığını açıkladı.
İşletmeci çok dostum var.
Çoğunun ne büyük sıkıntılar içinde olduğunu biliyorum. Bazıları yatırımda yakalandılar. İşlerini iyi yapıyorlardı ve doğal olarak da büyütmek istiyorlardı.
Ama hiçbiri pandemiyle karşı karşıya kalacaklarını düşünmemişlerdi.
Bu boşluktan sonra toparlanmaları kolay olmayacaktır.
Hepsini anlıyorum.
Sosyal sorumluluk projelerinin içinde olan bir ailede büyüdüğüm için kalabalıklara hep alışığımdır.
Ailenin bana şöyle bir tavsiyesi oldu.
“Siyaset yok, sivil toplumculuk var...”
Demokrasinin böyle güçleneceğine inanıyorum. Hala da öyle...
Lisedeyken Rotary ile tanıştım.
Karakterimin oluşmasında, hayata bakışımda, dünyayı okumamda Rotary ve benzer derneklerin, vakıfların büyük etkisi oldu. Galiba 30’un üzerindeki sivil toplum örgütüne üyeyim.
Kabul; bu bir buçuk yıl kabus gibi geçti.
Kabul; hepimiz dişimizi sıktık ve tedbirleri en küçük ayrıntısına kadar uygulamaya çalıştık.
Kabul; yakınlarımızdan, sevdiklerimizden hastalananlar oldu, bazılarını kaybettik ve gerçekten korktuk.
Kabul; hayatın normalleşmesini, bir daha kapanmamak üzere yaşama devam etmek istiyoruz.
Hapsini anlıyorum ve ben de istiyorum.
O yüzden aşı olmalıyız.
***
Meslektaşım Demet Cengiz’in kitabını da bu duygularla okudum.
“Adımı Deniz Koydular” son yıllarda okuduğum en ilginç romanlardan biri...
Adımı Deniz Koydular, toplumsal meselelerden bireysel sorunlara uzanan geniş bir yelpazede bir kadın ve bir erkek hikâyesini anlatıyor.
Biri doğudan ve bir kardelen olan Deniz Yıldız, diğeri batıdan biri James Rowe... İki hırpalanmış çocuk öyküsünü anlatıyor roman... Tabii ki Demet gerçek hikâyelerden esinlenerek romanı yazmış. “Adımı Deniz Koydular” hepimiz için aslında tanıdık öyküler...
O gün herhalde İzmir sıcaklık rekoru kırdı.
Arabaya bindiğimde derece 47’yi gösteriyordu.
Gölgede bile nefes almak mümkün değildi.
İzmir Marina’da buluştuk; tesisler yenilenmiş ve kullanıma açılmıştı.
Başkan Soyer’e giderek dikkat çeken İzmir trafiğini sordum.
Herkes görüyor; sadece işe gidiş saatlerinde değil, her dakika bir yoğunluk sözkonusu...
İlk ikisi Sinovac’tı, üçüncüyü Biontech oldum.
Aslında sistem iki seçenekli alternatif sundu. Sinovac ya da Biontech tercihini bana bırakmıştı.
Doktorlarımla konuştum; bu arada epey bilimsel makale okudum, mesleğimi de düşünerek Biontech’i tercih ettim.
Birincisi inaktif iki aşıdan sonra mRNA tipi Biontech’in daha güçlü koruma sağlayabileceğini söylediler.
Yeni varyantlara karşı vücudumun daha güçlü bir tepki vereceği tavsiyesinde bulundular.
İkincisi de çok sık seyahat eden biri olarak yurtdışı çıkışlarında Biontech’in bana avantaj sağlayacağını düşündüm.
Sıkıldık, bunaldık biliyorum.
Gerçeği söylemem gerekirse ben de öyle...
Ki;
Her gün gazeteye geldim, tedbirlerimi alarak toplantılara katıldım.
Gönüllü olup ilk aşı yaptıranlardan biri olarak biraz olsun rahatlasam bile yine de eskisi kadar özgür olamamak beni de çok sıktı.
Haldır haldır koşturmaca olmadığı için hobilerime, sevdiklerime, kendime vakit kalsa da yine de yoğun olduğum günleri aramıyor değilim.
Son yıllarda favori uzun yürüyüş rotam Sarıgerme
BENİM gibi uzun yürüyüşleri seven biri için Türkiye’nin her yeri bir cennet...
Görmediğim tek bir şehir kaldı.
Pandemi olmasaydı Sinop’u da görüp turumu tamamlayacaktım. Artık 2022’de, salgının izleri silindikten sonra...
Benim gibi sporu, doğayı seven bir grup arkadaşım var. Onlarla farklı coğrafyalara gidip çok uzun yürüyüşler yapıyoruz. Özellikle Ege’nin güneyi bize sonsuz olanaklar sunuyor. En son Likya tarihi yürüyüşünü yaptık. Günde 20-25 kilometre yürüdük, müthiş güzeldi. Fethiye’nin çevresi harikadır.
Dalyan’ı da çok seviyorum.
Son yıllarda Dalaman Sarıgerme de yeni rotalarımız arasında...
Kışlar yumuşak olduğu için spor yapma olanakları da çok fazla...
Hemen yanında Gökova, Gökova körfezinin her bir sahili harika spor şartları bize sunuyor.
Ve ben de buralarda olmayı seviyorum.
Bazen korkarak yazıyorum.
Çünkü bu bölgenin korunması, gözümüz gibi bakılması lazım.
Yapılaşma diğer bölgelere göre az olduğu, doğa korunduğu için yazılarla dikkat çekmek istemiyorum.
Ama bu bölgede yürüyüşler yaptıkça, kiteboarda binince, windsurf, sea kayağa ilgi duydukça daha çok seviyorum.
Dalaman’da, Sarıgerme’de yine bunları yaptım.
Sabah çok erken yürüdüm; kiteboard yaptıktan sonra yazılarımın başına oturdum, gazeteyi arkadaşlarımla yaptık.
Birkaç gün uzaklaşmak iyi geldi.
Size de bu bölgede spor yapmayı, hobilerinizi geliştirmeyi tavsiye ederim.
Katma değerli turizm
için buraları cennet
HİLTON Dalaman Genel Müdürü Tunç Batum sektörün tecrübeli isimlerindendir. Bu bölgeye, turizme ilgili olduğumu iyi bilir. Sarıgerme’ye gitmişken kendisiyle epey sohbet ettik. Ortak görüşlerimiz var.
Turizm demokrasilerin güçlenmesi için de önemli bir araçtır. Kültürler arası diyalog, ülkeler arası işbirliği daha fazla turizmle gelişebilir. O yüzden Türkiye’yi hep avantajlı görüyorum. Çünkü tesislerimiz Avrupa’ya göre yeni, hizmet sektöründe nitelikli insan kaynağına sahibiz.
Üstelik turizm çeşitliliğinde gerçekten çok önemli değerlerimiz var. Dediğim gibi ben spora, sanata ilgi duyan biriyim. Ve bu coğrafyada o kadar çok alternatif var ki...
Son yıllarda Dalyan’ı, Gökova’yı, Fethiye’yi daha çok seviyorum. Ve elbette el değmemiş, müthiş bir zenginliği olan Sarıgerme’yi...
Antalya Türk turizminin başkenti, Antalya’nın özel bir misyonu da var. Ama turizmi sadece Antalya’yla anlatamayız. Çeşme ve Bodrum’un yerli ağırlığı daha da artıyor. O zaman yeni adresler de yaratmalıyız. O yüzden bu bölgeyi çok önemsiyorum. Havalimanının olması büyük avantaj, uzun sahillerinin olması avantaj, doğasının güzelliği bir avantaj, kışlarının ılıman geçmesi, yazlarının da nemsiz oluşu çok büyük bir avantaj...
O yüzden buralarda katma değerli turizmi öne çıkarmalıyız. Örneğin Antalya’ya alternatif golf tesislerini yapmalıyız. Tabii bunları yaparken doğayı korumamız gerektiğini ayrıca hatırlatmak isterim.
Tarihse tarih, doğaysa doğa, gastronomiyse gastronomi...
Buraları gerçekten bir cennet...
DOĞRUSUNU YAPIYORLAR
Biz diyorlar bölgeyi düşünüyorlar
HİLTON Dalaman Genel Müdürü Tunç Batum’u sektörle ilgili röportajlardan hatırlarsınız. O da Türkiye’nin turizm elçilerindendir. Pandemi sektörü gerçekten çok etkiledi. Batum yine de iyimser... Sıkıntıların gelecek yıl hafifleyeceğini ama sektöre devlet desteğinin artması gerektiğini söylüyor.
Benim gibi o da katma değerli bir turizme dönüş olması gerektiğine inanıyor.
Ve diyor ki;
“Örneğin biz 1300 dönüm araziyi bu alternatifler için ayırdık. Bu arazide bir golf projemiz de var. 27 delikli golf sahasını hayata geçirmek üzereydik. Göl Evleri’ni bitirebildik ancak yatırımın devamı için bu yılın nasıl biteceğini görmemiz gerekiyor. Hilton Dalaman’ın bulunduğu Sarıgerme bölgesini daha iyi tanıtmak istiyoruz. Bölgede toplam 6 otel bulunuyor. Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü bir projeyle bölgenin bir golf ve tatil destinasyonu olarak büyümesini hedefliyoruz.”
Bu bölgenin turizmcilerini iyi tanıyorum.
Konuşurken sadece kendilerini anlatmazlar, ben demezler hep biz derler.
Ve bölgenin kalkınması için çabalarlar.
Ben Dalaman’ın, Sarıgerme’nin önümüzdeki dönem daha çok konuşulacağını düşünüyorum.
Bence Turizm Bakanlığı yeni Çeşme projesiyle birlikte bu bölgeyi ayrıca planlamalı.
Ama hep hatırlatıyorum.
Koruyarak ve doğru stratejilerle bunu yapmalı.
Tunç Batum da öyle söylüyor.
“Bozmadan, koruyarak bu bölgeyi Türkiye’nin yeni yıldızı yapacağız...”
Akşam konser gündüz yemek tarifi
BENİM ilgimi çeken başka bir ayrıntı da var. O da gastronomi... Örneğin çok sevdiğim dostum Ahmet Güzelyağdöken son dönemde buralara gelip gastronomi sohbetleri yapıyor. Tabii yalnız değil. Lezzet ustaları da var her seferinde...
Ben gelemedim ama çok dinledim.
Şarkıcı Ege; akşam konser vermiş, gündüz de yemek yapmış.
Amatör olarak yemek yapmaya ve gastronomiye ilgi duyan, dört yıl önce yemek tarifleri ile başlayan bir aşk hikayesini işleyen kitap çıkaran Ege, gündüz bir workshop ile misafirlere uygulamalı olarak yemek tarifi vermiş. Ege mutfağının, otlarının ve zeytinyağlılarının Türkiye ve dünyadaki öneminin konuşulduğu bir gece olmuş.
Temalı organizasyonları seviyorum.
Hem katılanlar keyif alıyor, hem de konuşmacılar daha mutlu oluyor.
Yerellik öne çıkacak
lezzet çok konuşulacak
Ahmet Güzelyağdöken aradı.
Dedi ki;
“30-31 Temmuz tarihlerinde Balkan ve Trakya yemekleri yapacağız. Bir de Balkan müziği var. Burhan Öcal sahnede olacak.”
Ahmet abiyi çok severim.
Nedeni de farklı kültürlerin yemeklerini bilmesi, bilmekle kalmayıp anlatması, anlatmakla da kalmayıp yapması...
Gastronominin Türk turizminde önemli bir yer alacağını düşünüyorum. Alacağını diyorum; çünkü hala bu alanı iyi kullandığımızı düşünmüyorum.
Türkiye yeme içme kültürünü daha iyi anlatmalı.
Bizim yemek zenginliğimiz inanın hiçbir ülkede yok.
Ve hep söylüyorum.
Yerellik daha da öne çıkacak.
Yerel lezzetler daha çok konuşulacak.
Yapacak çok iş var.
Ve iyi yapılan işleri her zaman desteklememiz gerekir.