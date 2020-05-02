Sokaklar böyle olursa bu pandemi daha sürer

VAKA sayısı azalınca seviniyoruz tabii...
Düşen rakamlar pandemide sona yaklaştığımızı gösteriyor.
Ben de herkes gibi mümkün olduğunca evden çıkmamaya çalışıyorum.
Arada gazeteye gidiyorum.
Evden arabaya binip hiçbir yere uğramadan doğru gazeteye gidiyor; odama çıkıyorum
Binada çalışan arkadaşlarımla kısa bir toplantı yapıp gerekli imzaları atıp geri dönüyorum.
Bunları yaparken de; sosyal mesafeyi korumayı, maske takmayı ihmal etmiyorum.
Geçen gün de yazmıştım, tekrar etmek istiyorum.
Türkiye bu süreci bana göre çok iyi yönetti.
Hatta beklediğimden daha iyi yönetti.
Bunda devletin kararlı tutumu, sağlık çalışanlarının özverili yaklaşımı ve elbette halkımızın tedbirlere uyumu çok önemliydi.
Ama son günlerde görüyorum ki bir gevşeme var.
Vaka sayıları azaldıkça sanki hepimize bir özgüven geldi.
Perşembe günü baktım; salgın öncesine yakın bir trafik vardı.
Sokaklardaki kalabalık da hiç fena değildi.
İyi yönettiğimiz süreci kötü bir finalle kapatmayalım.
Bir futbol maçının iki devre oynandığını, hatta uzatmaların da olduğunu unutmamak gerekir.
O yüzden uyarıyorum; salgın devam ediyor.
Uzmanlar uyarıyor; “1 kişi bile salgını yaymaya devam eder” diyorlar.
Gördüğüm manzara beni düşündürüyor.
Bu önerilere katılıyorum
ALAÇATI Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu bir süredir uyarılar yapıyor. Basın bültenleri yayınlıyor, yetkililerle görüşüyor, televizyonlara çıkıp anlatıyor.
***
Peki neler öneriyor?
* Aşırı kalabalık oluşmasını önlemek için Alaçatı’ya giriş ve çıkışı kontrol altında tutulmalı. Gerektiğinde giriş kapatılmalı.
* Alaçatı girişinde olduğu gibi ana arter, meydanlar ile halka açık sahillerde görevliler, kalabalıklaşma riskine göre girişi engelleme yetkisine sahip olmalı.
* Dar sokaklarda yürüyüş alanları, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenerek işaretlenmeli.
* Genişliği en az 10 metre olan sokaklarda, işletmelerin masa koymasına izin verilmemeli.
* 10 metre üzerinde olan sokak ve caddelerdeki işletmelerin, aralarında en az 1.5 metre mesafe olacak şekilde tek sıra masa koymasına izin verilmeli.
* Sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı 7 gün 24 saat kontrol edilmeli.
* Sokak satıcıları kesinlikle ilçeye alınmamalı.
* Açık veya kapalı alanda ayakta durulacak bar, gece kulübü gibi tüm işletmelerin sosyal mesafe şartlarını uygulaması titizlikle denetlenmeli.
* Sosyal mesafenin alkolün etkisiyle ihlali gibi durumlar olabileceği için bu tür işletmeler gece saat 24.00’de kapatılmalı.
* İşletmelere ait plajlarda şezlonglar arası mesafede en az 1.5 x 1.5 metre olmalı. Denetim burada da 7 gün 24 saat olmalı.
* Halka açık plajların açılması halinde sosyal mesafe kuralına azami ölçüde dikkat edilmeli ve denetlenmeli.
* Plajlar dahil pazaryeri ve balık mezatı gibi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yerlere yönelik daha sıkı tedbirler alınmalı.
* Tüm açık alanların hatta ATM’lerin de saat başı dezenfekte edilmesi şart olmalı.
* Otopark hizmeti sıkı denetime tabi tutulmalı, vale hizmeti olmamalı, otopark gişe görevlileri maske kullanımına özen göstermeli.
* Zabıta, kolluk kuvveti, sağlık ekibi gibi ek personel görevlendirmesi yapılmalı.
***
Bence hepsi yerinde ve mutlaka yapılması gereken öneriler...
Kalabalıkları kim sevmez
ama bu sene mesafe şart
ALAÇATI gibi Bodrum da, Marmaris de, Ege’nin bütün kıyıları yazlıkçı akınına uğruyor.
O kalabalıktan mutsuz olan çok insan biliyorum.
Sakinliği elbette seviyorum ama o kalabalık da bana enerji veriyor, yaşadığımı hissettiriyor.
Bir Ege kasabasında olduğumu hatırlatıyor.
Ama bu sene “Ben böyle Alaçatı’yı ne yapayım” demeyeceğim.
Efendi gibi yürüyüşümü yapacağım, kalabalıklara girmeden turumu tamamlayacağım.
Denize de kurallara uyarak gireceğim.
Bu sene böyle bir yaz...
Aşı bulunana kadar böyle davranmamız gerekiyor.
Otobanda hız
limitleri
yükselebilir
GEÇEN yıl İçişleri Bakanı Süleyman Soylu otobanlarda hız sınırını artıracaklarını söylemişti.
Şimdi limit 120; 131’i geçtiğinizde ceza alıyorsunuz.
Yol standartlarımız gerçekten yükseldi, araçlarımız da öyle...
Bu limitleri biraz artırmak gerekir.
Avrupa’daki uygulamalar da öyle.
120’yi 125 yapmak bile yeterli gibi geliyor.
Hatırlatayım istedim.
Plaja da mı maskeyle gireceğiz?
BU sene yazlık mekanlara giriş maskeyle mi olacak?
Örneğin plaja girerken, sosyal mesafeyi de korurken maske olacak mı?
Ya da akşam bir yere gitmek isteseniz, buralara da maskeyle mi gireceğiz?
Bu soruların cevabı “Evet...” gibi gözüküyor.
Ben bu yazı; aşı bulununcaya kadar evde ya da daha sakin bir yerde geçirmeye kararlıyım.
Sokaklar böyle olursa bu pandemi daha sürer
VAKA sayısı azalınca seviniyoruz tabii...
Düşen rakamlar pandemide sona yaklaştığımızı gösteriyor.
Ben de herkes gibi mümkün olduğunca evden çıkmamaya çalışıyorum.
Arada gazeteye gidiyorum.
Evden arabaya binip hiçbir yere uğramadan doğru gazeteye gidiyor; odama çıkıyorum
Binada çalışan arkadaşlarımla kısa bir toplantı yapıp gerekli imzaları atıp geri dönüyorum.
Bunları yaparken de; sosyal mesafeyi korumayı, maske takmayı ihmal etmiyorum.
Geçen gün de yazmıştım, tekrar etmek istiyorum.
Türkiye bu süreci bana göre çok iyi yönetti.
Hatta beklediğimden daha iyi yönetti.
Bunda devletin kararlı tutumu, sağlık çalışanlarının özverili yaklaşımı ve elbette halkımızın tedbirlere uyumu çok önemliydi.
Ama son günlerde görüyorum ki bir gevşeme var.
Vaka sayıları azaldıkça sanki hepimize bir özgüven geldi.
Perşembe günü baktım; salgın öncesine yakın bir trafik vardı.
Sokaklardaki kalabalık da hiç fena değildi.
İyi yönettiğimiz süreci kötü bir finalle kapatmayalım.
Bir futbol maçının iki devre oynandığını, hatta uzatmaların da olduğunu unutmamak gerekir.
O yüzden uyarıyorum; salgın devam ediyor.
Uzmanlar uyarıyor; “1 kişi bile salgını yaymaya devam eder” diyorlar.
Gördüğüm manzara beni düşündürüyor.
Bu önerilere katılıyorum
ALAÇATI Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu bir süredir uyarılar yapıyor. Basın bültenleri yayınlıyor, yetkililerle görüşüyor, televizyonlara çıkıp anlatıyor.
***
Peki neler öneriyor?
* Aşırı kalabalık oluşmasını önlemek için Alaçatı’ya giriş ve çıkışı kontrol altında tutulmalı. Gerektiğinde giriş kapatılmalı.
* Alaçatı girişinde olduğu gibi ana arter, meydanlar ile halka açık sahillerde görevliler, kalabalıklaşma riskine göre girişi engelleme yetkisine sahip olmalı.
* Dar sokaklarda yürüyüş alanları, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenerek işaretlenmeli.
* Genişliği en az 10 metre olan sokaklarda, işletmelerin masa koymasına izin verilmemeli.
* 10 metre üzerinde olan sokak ve caddelerdeki işletmelerin, aralarında en az 1.5 metre mesafe olacak şekilde tek sıra masa koymasına izin verilmeli.
* Sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı 7 gün 24 saat kontrol edilmeli.
* Sokak satıcıları kesinlikle ilçeye alınmamalı.
* Açık veya kapalı alanda ayakta durulacak bar, gece kulübü gibi tüm işletmelerin sosyal mesafe şartlarını uygulaması titizlikle denetlenmeli.
* Sosyal mesafenin alkolün etkisiyle ihlali gibi durumlar olabileceği için bu tür işletmeler gece saat 24.00’de kapatılmalı.
* İşletmelere ait plajlarda şezlonglar arası mesafede en az 1.5 x 1.5 metre olmalı. Denetim burada da 7 gün 24 saat olmalı.
* Halka açık plajların açılması halinde sosyal mesafe kuralına azami ölçüde dikkat edilmeli ve denetlenmeli.
* Plajlar dahil pazaryeri ve balık mezatı gibi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yerlere yönelik daha sıkı tedbirler alınmalı.
* Tüm açık alanların hatta ATM’lerin de saat başı dezenfekte edilmesi şart olmalı.
* Otopark hizmeti sıkı denetime tabi tutulmalı, vale hizmeti olmamalı, otopark gişe görevlileri maske kullanımına özen göstermeli.
* Zabıta, kolluk kuvveti, sağlık ekibi gibi ek personel görevlendirmesi yapılmalı.
***
Bence hepsi yerinde ve mutlaka yapılması gereken öneriler...
Kalabalıkları kim sevmez
ama bu sene mesafe şart
ALAÇATI gibi Bodrum da, Marmaris de, Ege’nin bütün kıyıları yazlıkçı akınına uğruyor.
O kalabalıktan mutsuz olan çok insan biliyorum.
Sakinliği elbette seviyorum ama o kalabalık da bana enerji veriyor, yaşadığımı hissettiriyor.
Bir Ege kasabasında olduğumu hatırlatıyor.
Ama bu sene “Ben böyle Alaçatı’yı ne yapayım” demeyeceğim.
Efendi gibi yürüyüşümü yapacağım, kalabalıklara girmeden turumu tamamlayacağım.
Denize de kurallara uyarak gireceğim.
Bu sene böyle bir yaz...
Aşı bulunana kadar böyle davranmamız gerekiyor.
Otobanda hız
limitleri
yükselebilir
GEÇEN yıl İçişleri Bakanı Süleyman Soylu otobanlarda hız sınırını artıracaklarını söylemişti.
Şimdi limit 120; 131’i geçtiğinizde ceza alıyorsunuz.
Yol standartlarımız gerçekten yükseldi, araçlarımız da öyle...
Bu limitleri biraz artırmak gerekir.
Avrupa’daki uygulamalar da öyle.
120’yi 125 yapmak bile yeterli gibi geliyor.
Hatırlatayım istedim.
Plaja da mı maskeyle gireceğiz?
BU sene yazlık mekanlara giriş maskeyle mi olacak?
Örneğin plaja girerken, sosyal mesafeyi de korurken maske olacak mı?
Ya da akşam bir yere gitmek isteseniz, buralara da maskeyle mi gireceğiz?
Bu soruların cevabı “Evet...” gibi gözüküyor.
Ben bu yazı; aşı bulununcaya kadar evde ya da daha sakin bir yerde geçirmeye kararlıyım.