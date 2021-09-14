Siyaset imkanlar sanatıdır

EGE İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “9 Eylül, Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesidir. Bu bağımsızlık mücadelesine yakışır bir millet olmak ve demokratik, laik hukuk devleti olarak muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çok çalışmalı ve tarihimizden gereken dersleri almalıyız. Ayrıştıran, ötekileştiren, yok sayan değil; tevazu, samimiyet, adalet, liyakat, dürüstlük, şeffaflık ve ortak akıl ile birleştiren, kaynaştıran taraf olmalıyız” demiş.



Katılıyor ve altına imzamı atıyorum.

Türkiye için; İzmir için 9 Eylül’ler çok önemlidir.

Siyasetin içinde değil ama hayatın içindeki sembolleri değerli buluyorum.

9 Eylül de onlardan biri...

Çünkü Türk insanı için bağımsızlık, vatan, toprak gerçekten çok önemlidir.

