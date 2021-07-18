Sinemanın itici gücüne inanın Netflix’in yeni dizisi Ege kıyılarında geçecek

Aslında hepimize de iyi geldi. Ege’de, kıyılarda yaşıyorsanız; baharı tam yaşamadan doğrudan yaza geçiyorsunuz.
Ama bazen öyle bir mayıs yaşıyorsunuz ki, o da yazdan beter oluyor.
El birliğiyle, hep birlikte doğanın dengesini bozduk.
Rize’de sel olurken; İzmir’de 40’ın üzerinde bir sıcaklık var.
İstanbul’daki nem nefes aldırmaz hale gelmişken; Avrupa’nın tam ortası bir felaket yaşıyor.
Hem de Almanya’da...
Ben de aynı durumdayım.
Hem de yıllardır.
Yaz ayları turizmci gibiyimdir.
Arkadaşlarımın, dostlarımın aklına Çanakkale’den Fethiye kadar olan geniş coğrafya akıllarına geldiğinde hemen beni ararlar.
Ben de yaşadığım deneyimleri, gidilebilecek mekanları anlatır, isterlerse rezervasyonlarına kadar yardımcı olurum.
Tabii temmuz, ağustos aylarında bu bölgeye ilgi çok arttığı için bazen rica minnet yer bulabiliyorsunuz.
Canımızı sıkan, üzen, hayal kırıklığına uğradığımız çok şey oluyor.
Şunu unutmayalım.
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar bizden çok daha zor şartlar içindeydi ve hepimize hayal kuracağımız bir ülke bıraktılar.
15 Temmuz 2016 gecesi Türk demokrasisi için de önemli sınavlardan biriydi.
Hain bir darbe girişimine karşı Türk insanı hep birlikte, tek yürek olarak karşı çıktı.
Sonuçta demokrasimiz kazandı.
Olay bu kadar net değil mi?
Galatasaray hazırlık maçı için Atina’ya geliyor.
Adı üstünde Olympiakos ile bir dostluk maçı oynanacak.
Galatasaray eski, deneyimli bir kulüp...
Benzer maçlara defalarca gitmiştir. Üstelik pandemi döneminin yeni kurallarını da herkes iyi biliyor.
Örneğin ben Bakü’ye Türkiye Galler maçına giderken PCR testimi oldum, girişte de bunu gösterdim.
Hafta sonu Bodrum’daydım.
Maske taktığım anlarda bu sefer ben tedirgin oldum, çünkü herkes bana bakıyordu.
Çıkardığım anda da ben kendimi iyi hissetmedim.
Sonuçta “Üç aşım var en azından mesafeyi koruyayım” diyerek hafta sonunu kapattım.
Sadece Bodrum değil; Türkiye’nin her yeri aynı...
Sadece Türkiye değil, bütün dünya aynı...
İzmir Yüksek Teknoloji Bölgesi içinde bulunan 179 bin 393 metrekarelik alanın Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilişim Vadisi) İzmir Teknoloji Üssü Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece Bilişim Vadisi çatısı altında İzmir’de kurulması planlanan İzmir Teknoloji Üssü için önemli bir eşik daha aşılmış oldu.
Aslında her seçim döneminde gündeme gelen ama bir türlü yol alamayan bu konuda ilerleme olması herkes gibi beni de sevindirdi.
Ben Türkiye’nin dijital dönüşümde önemli bir oyuncu olacağından eminim.
Özellikle de İzmir’in şansı her geçen gün artıyor.
Belki farkındasınız, belki değil; İzmir’de bir kümelenme oluştu.
Birçok teknoloji şirketi önemli işler yapıyorlar.
Türkiye gibi KOBİ’lerin ve aile şirketlerinin ağırlıklı olduğu bir ülkede TAİDER gibi kurumlara önemli görevler düşüyor.
Aslında aile şirketlerinin kurumsallaşması meselesi bize özgü bir konu değil. Örneğin Almanya ve Fransa’da ikinci, üçüncü kuşaklar arasında yaşanan çatışmalardan dolayı şirketler ya parçalanıyor ya da satış aşamasına geliyor.
Dünyada rekabet artıyor, maliyet hassasiyeti kadar kalite öne çıkıyor.
Böyle bir dönemde şirketlerin yarınlara hazır olması gerekir.
Uluslararası yönetim ilkelerine sahip, ülkelerine değer yaratan ve sürdürülebilir kurumlar haline gelmek için şirketlere düşün görevler var.
İşte bu deneyimler TAİDER’in en önemli konu başlıkları arasında...
İngiltere, Portekiz ve İspanya’da korona virüsünün Delta varyantının yayılma hızı diğer Avrupa ülkelerinde biraz paniğe yol açmış gibi gözüküyor.
Bizim gibi turizm sezonunu kaçırmak istemeyen, tedbirleri gevşeten ülkelerde bile hafif bir hazırlık gözlemleniyor.
Örneğin Portekiz ve İspanya...
Sınırların kontrolü, yeniden maske gibi önlemler yine konuşuluyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bakanlar Kurulu’ndan önce güvenlik zirvesini topladı örneğin...
Fransız hükümet sözcüsü Gabriel Attal, korona virüsü vakalarında yüzde 21 oranında artış olduğunu, özellikle 20 ila 29 yaş arası gençlerde vaka sayısının bir haftadan az bir sürede iki katına çıktığını açıkladı.
İşletmeci çok dostum var.
Çoğunun ne büyük sıkıntılar içinde olduğunu biliyorum. Bazıları yatırımda yakalandılar. İşlerini iyi yapıyorlardı ve doğal olarak da büyütmek istiyorlardı.
Ama hiçbiri pandemiyle karşı karşıya kalacaklarını düşünmemişlerdi.
Bu boşluktan sonra toparlanmaları kolay olmayacaktır.
Hepsini anlıyorum.
Sosyal sorumluluk projelerinin içinde olan bir ailede büyüdüğüm için kalabalıklara hep alışığımdır.
Ailenin bana şöyle bir tavsiyesi oldu.
“Siyaset yok, sivil toplumculuk var...”
Demokrasinin böyle güçleneceğine inanıyorum. Hala da öyle...
Lisedeyken Rotary ile tanıştım.
Karakterimin oluşmasında, hayata bakışımda, dünyayı okumamda Rotary ve benzer derneklerin, vakıfların büyük etkisi oldu. Galiba 30’un üzerindeki sivil toplum örgütüne üyeyim.
Kabul; bu bir buçuk yıl kabus gibi geçti.
Kabul; hepimiz dişimizi sıktık ve tedbirleri en küçük ayrıntısına kadar uygulamaya çalıştık.
Kabul; yakınlarımızdan, sevdiklerimizden hastalananlar oldu, bazılarını kaybettik ve gerçekten korktuk.
Kabul; hayatın normalleşmesini, bir daha kapanmamak üzere yaşama devam etmek istiyoruz.
Hapsini anlıyorum ve ben de istiyorum.
O yüzden aşı olmalıyız.
***
Meslektaşım Demet Cengiz’in kitabını da bu duygularla okudum.
“Adımı Deniz Koydular” son yıllarda okuduğum en ilginç romanlardan biri...
Adımı Deniz Koydular, toplumsal meselelerden bireysel sorunlara uzanan geniş bir yelpazede bir kadın ve bir erkek hikâyesini anlatıyor.
Biri doğudan ve bir kardelen olan Deniz Yıldız, diğeri batıdan biri James Rowe... İki hırpalanmış çocuk öyküsünü anlatıyor roman... Tabii ki Demet gerçek hikâyelerden esinlenerek romanı yazmış. “Adımı Deniz Koydular” hepimiz için aslında tanıdık öyküler...
O gün herhalde İzmir sıcaklık rekoru kırdı.
Arabaya bindiğimde derece 47’yi gösteriyordu.
Gölgede bile nefes almak mümkün değildi.
İzmir Marina’da buluştuk; tesisler yenilenmiş ve kullanıma açılmıştı.
Başkan Soyer’e giderek dikkat çeken İzmir trafiğini sordum.
Herkes görüyor; sadece işe gidiş saatlerinde değil, her dakika bir yoğunluk sözkonusu...
İlk ikisi Sinovac’tı, üçüncüyü Biontech oldum.
Aslında sistem iki seçenekli alternatif sundu. Sinovac ya da Biontech tercihini bana bırakmıştı.
Doktorlarımla konuştum; bu arada epey bilimsel makale okudum, mesleğimi de düşünerek Biontech’i tercih ettim.
Birincisi inaktif iki aşıdan sonra mRNA tipi Biontech’in daha güçlü koruma sağlayabileceğini söylediler.
Yeni varyantlara karşı vücudumun daha güçlü bir tepki vereceği tavsiyesinde bulundular.
İkincisi de çok sık seyahat eden biri olarak yurtdışı çıkışlarında Biontech’in bana avantaj sağlayacağını düşündüm.
Sıkıldık, bunaldık biliyorum.
Gerçeği söylemem gerekirse ben de öyle...
Ki;
Her gün gazeteye geldim, tedbirlerimi alarak toplantılara katıldım.
Gönüllü olup ilk aşı yaptıranlardan biri olarak biraz olsun rahatlasam bile yine de eskisi kadar özgür olamamak beni de çok sıktı.
Haldır haldır koşturmaca olmadığı için hobilerime, sevdiklerime, kendime vakit kalsa da yine de yoğun olduğum günleri aramıyor değilim.
Cumhuriyet’te İpek Özbey kendisiyle konuşmuş.
Ve bana göre çok önemli bilgiler içeren bir röportaj olmuş.
Hotamışlıgil aşı karşıtlığının en az salgın kadar büyük bir tehdit olduğunu söylüyor.
Ki ben de aynı görüşteyim.
Bu pandemiyi bitirmenin tek yolunun aşı ve ilaçlar olduğunu düşünüyorum.
O yüzden en başta ve örnek olmak için gönüllü olup aşı oldum.
Hotamışlıgil diyor ki;
“Delta varyantı belki de şimdiye kadar ortaya çıkan en problemli varyant. Kedi-fare kovalamacası gibi düşünün, bu varyantın da ortaya çıkma sebebi enfeksiyonun kontrolsüz şekilde muazzam boyutlara ulaşması. Delta’nın sıkıntısı yayılma hızından kaynaklanıyor. Varyantın öncelikli olarak yayılımı aşılanmamış ya da tek doz aşılanmış grup içinde sürüyor. Çok hızlı yayıldığı için yüksek sayıda insana ulaşabiliyor ve baskın hale geçiyor. Henüz hiçbir ülkede tam aşılama şu ana kadar başarılamadı ama yüksek düzeylere ulaşıldı. Aşılı nüfus oranı yükseldikçe, bu enfeksiyonlar kontrol altına girecektir.”
Örneğin yiyecek, içecek sektörü bir buçuk yılın yarısında kapalıydı. Açık olduğu günlerin yarısında da yarı kapasitede çalıştılar.Bu sektörün kendini toparlaması en az pandemi süresi kadar alır.Örneğin turizm ve eğlence sektörü...
Turizmciler için de bu dönem bir kabus gibi geçti. Sektörün normalleşmesi için daha da zaman var.Belki pandemi sonrasının yıldız sektörleri olacaklar ama bunun için de zaman var.
Virüsün mutasyona uğraması ve aşılanmaya rağmen yasakların devam etme ihtimali endişeleri artırıyor. Ve elbette müzisyenler... Onlar da çok sıkıntıda... Geçen gün şarkıcı İlhan Şeşen’in bir açıklamasını okudum. Şeşen, son dönemde geçim sıkıntısı çeken müzisyenlerden biri olduğunu söylüyor; “Konser ve eğlencelerin yasaklanmasıyla düştüğüm ekonomik darboğaza sadece 3 ay kadar dayanabilirim. Benim yapabildiğim bir tek müzik var, dolayısıyla çıkacağım sokağa ve çalgıcılık yapacağım. Benim öyle komplekslerim yoktur. Ev geçindirmek zorundayım. Sokak çalgıcılığı çok şerefli bir mertebe. Hiç yüksünmüyorum” demiş.1 Temmuz’dan itibaren Türkiye yasakları biraz gevşetecek.Eğlence sektörünün biraz olsun rahatlayacağını düşünüyorum.Ama büyük konserler olur mu yine de bilemiyorum.Şeşen gibi sıkıntıda olan çok müzisyenin olduğunu biliyorum.Peki ne olacak?Üstelik Avrupa’dan delta varyantıyla ilgili haberler gelmeye başlamışken...Bence devletin bazı sektörlere desteği devam etmeli.Bu sefer de müzisyenler unutulmamalı.
Delta varyantı canımızı sıkıyor
Diagnovir’in PCR testlerinin yerini alması hedefleniyordu.
Ve bilinen testlerden çok daha pratik; 10 saniyede yüzde 99’luk bir sonuç alıyorsunuz.
O günlerde Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ile konuşmuştum.
“Koronavirüs 150 nanometre boyutunda bir parçacık. Araştırmacılarımız yıllarca nano boyuttaki parçacıklarla uğraştılar. Sadece ağızdan alınan sürüntü için hızlı bir kit ve optik düzenekle hızlı tanı yapabiliyor. Pozitif olması halinde 5-10 saniye içinde sonuç veriyor, negatiflik olması halinde ise 20-30 saniye içinde sonuçlanıyor. Yapılan kontrollerde bu yöntemle pozitif bulduklarımızın PCR’ı negatif çıksa bile birkaç gün sonra PCR’larının pozitife döndüğünü gördük” demişti.
Ve...
Diagnovir geliştirildi, kullanıma hazır hale getirildi.
Hiçbir işletmenin bu şartlarda ayakta kalması mümkün değil. Üstelik bu sektör iki buçuk milyon insana iş veriyor, aileleriyle birlikte 10 milyondan fazla insan demek...
Defalarca yazdım.
Bu sektör çok daha büyük desteği hak ediyor.
Açılmış olmaları, masaların doluyor olması elbette önemli ama inanın kayıpları toparlamak en az bir yıl alacak.
O da işler yolunda gider, bir daha kapanma olmazsa...
Asıl şimdi bu işletmelerin kredi desteğine, vergi muafiyetine, KDV indirimlerine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Sinemanın itici gücüne inanın Netflix’in yeni dizisi Ege kıyılarında geçecek
İZMİR Sinema Ofisi Koordinatörü Gülen Saygı’yla konuşuyorduk. Netflix’te gelecek yıl gösterime girecek The Swimmers filminin İzmir’deki çekimlerinden bahsetti.
Güzel sanatlar okumuş biri olarak sinema denince benim için her şey durur. Çünkü sinemanın itici gücüne inananlardan biriyim.
Ve yıllardır Ege kıyılarının doğal bir plato olduğunu, bir çekim merkezi olabileceğini yazıyorum.
Hayatımın büyük kısmı aramızdan ayrılıncaya kadar Ahmet Piriştina’yla geçti.
Siyasete atıldığı günlerde en çok konuştuğumuz konuların başında gelirdi.
1999 yılında milletvekilliği bırakıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günleri de çok iyi hatırlıyorum.
Piriştina’ya yakın bir ekip seçim bildirgesini hazırlıyordu.
Tabii projeler, fikirler havada uçuyuyordu.
O buluşmalardan birinde benim de fikrimi sordu.
Masada güzel fikirler zaten vardı, çoğuna ben de katılıyordum.
Ama çoğu belediyelerin zaten yapması gereken işlerdi.
Yeni yolların açılması, büyük kanal projelerinin boyutunun genişletilmesi, çöpten enerji üretimi gibi konular...
Tabii yeni bir fuar alanı yaratılması, daha organizasyonların İzmir’de yapılması...
İzmir’in bir spor, sanat şehrine dönüşmesi gibi birçok başlık alt alt yaza yazılmıştı.
O gece “Hepsini yap başkan” dedim.
Ve devam ettim;
İzmir’e Bilboa’daki gibi büyük bir müze yap, dünya konuşsun dedim. Çünkü Batı Anadolu’nun tarihi zenginliği hiçbir yerde yoktu. Ve insanlık tarihinin en önemli olaylarına şahitlik eden bu kentin zenginliklerinin sergilenmesi gerekiyordu.
İkincisi vefatından sonra adı verilen Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’ydi. Gerçi benim önerim tam bu değildi ama yine de kurulmasından ve yaşıyor olmasından mutluluk duyuyorum. Biz toplum olarak değerlerimizi, geçmişimizi arşivleyemiyor, bunları öykülere dökemiyor, gelecek nesillere istendiği gibi bırakamıyoruz. Bu coğrafyayla ilgili yine en iyi arşiv yurtdışı kaynaklardan bulunuyor. Bu arşiv müzesinin bu kaynakları bulup İzmir’e getirip kentle paylaşılması bizim önerimizdi. Bir kısmı yapıldı ama yapılması gereken çok şey olduğunu düşünüyorum.
Ve üçüncüsü; İzmir’in sanatla, kültürle anılan bir şehir olması... Bunun için de bir sanat köyü kurulmasını konuşuyorduk.
Sinema filmleri buralarda çekilsin, doğal bir plato olan Ege’nin tanıtılması, konuşulması, dünyaya anlatılması en büyük hayallerimizden biriydi.
Hollywood filmlerinin büyük bir bölümünün İtalya’daki, İspanya’daki film stüdyolarında çekildiğini konuştuk.
Ve sonunda İzmir’e film stüdyoları, platoları yakışır dedik.
Bugün de aynı görüşteyim.
Film endüstrisi çok gelişiyor.
Ve dünya yeni arayışlarını sürdürüyor.
Yine öneriyorum.
İzmir, film endüstrisinin en önemli adresi olabilir.
Netflix ekibi doğrusunu yapmış
NETFLİX’in The Swimmers’ı 2022 yılında yayına girecek.
Sally El Hosaini’nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, Suriyeli yüzücü Yusra Mardini’nin gerçek yaşam hikayesini konu alıyor. Film, başarılı yüzücünün iç savaş yaşayan ülkesinden kaçışı ve 2016 Rio Olimpiyatları’na katılma sürecini anlatıyor. The Swimmers’ı Bridget Jones’un Günlüğü ve Aşk Engel Tanımaz gibi birçok önemli Hollywood yapımına imza atan Working Title Films gerçekleştiriyor.
Türkiye prodüksiyonu AZ Celtic Film ve MATE Pictures tarafından yapılan çalışmalara İzmir Sinema Ofisi rehberlik etti.
Prodüksiyon kolaylıkları ve uluslararası birçok farklı lokasyona eşdeğer olan görsel zenginliğiyle İzmir’i adeta bir açık hava platosu olarak değerlendiren ekip üç farklı ülkenin görüntüsünü İzmir’de çekti.
Sinemacılar iyi bilir.
Doğal ışık gibisi yoktur. Ve bunu her yerde yakalayamazsınız.
Bu coğrafya o yüzden size alternatifler sunar.
Netflix’in The Swimmers ekibi doğrusunu yapmış.
Bir yanlışlık yok mu?
BODRUM’un trafiğini yazdım, herkes de yazıyor. Kiminle karşılaşsam; “İyi ki yazıyorsun” diyor.
Çeşme için de fikirlerimi söylüyorum.
Bu gidişle birkaç seneye kalmaz Çeşme’de de trafik felç olur.
Nitekim geçenlerde 3 kilometrelik yola 45 dakikada gidemedim.
Genellikle kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidiyorum.
Ama o gün oradan bir başka yere gidecektim, arabayla çıkmış oldum.
Anlıyorum; pandemiden çok sıkıldık ve kendimizi sokaklara attık.
Ama bu travma geçtikten sonra da bunun değişeceğine inanmıyorum.
Uzun yıllar insanlar toplu ulaşım aracı kullanmaktan çekinecek.
Ve herkes buna hazırlıksız yakalanmış oldu.
Çünkü büyüyen şehirlere ne yapsanız yetmiyor.
Bizim şehirlerimiz obezite hastalığına yakalanmış durumda.
Bir mide botoksu, mide küçültme ameliyatı şart oldu da; nasıl yapılacak.
Çeşme’ye, Bodrum’a, yazlık yerlere gelip tatil yapmak isteyenler; dinlenmeye yaşadıkları şehirlere dönüyorlarsa, bir yanlışlık var demektir.
Dışarısıyla bağımızı kurdular
SALGINDA onlar olmasa ne yapardık bilmiyorum. Öyle günler oldu ki, dış dünyayla bağlantımızı onlar kurdu. Bir telefon ettik, internete girip sipariş verdik, akıllı telefonlarımızdaki uygulamalardan her şeyi söyledik. Getirdiler, götürdüler, teslim ettiler. Türkiye gibi şartalar uyan, krizlerden yenilikler çıkaran bir başka ülke yoktur. Bu şirketlerden biri İngiltere’de de şimdi büyüyor. Büyüsün, destekliyoruz. Tabii şöyle de bir durum oldu. Trafikte her saniye dikkatli olma zorunluluğumuz var. Gözümüzü aynalardan ayırmamalıyız. Ben öyle yapıyorum. Bu kardeşlerimiz de dikkat etsinler... Hele yoğunlaşan bu trafikte...
Bu dönemin kahramanları dışarısıyla bağımızı kuran, kestirmeyen bu dostlarımızdır.
Hepsine teşekkür ederiz.