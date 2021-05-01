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Haberler>Yazarlar>Deniz SİPAHİ>Sevgi var, mesafe yok
GeriDeniz SİPAHİ Sevgi var, mesafe yok
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Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

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Sevgi var, mesafe yok

1 Mayıs 2021

EROL Hülagü’yü reklam ve perakende dünyası çok iyi tanır. Sektörün kendini anlatmasında, tanıtmasında büyük katkısı vardır.


Zeynep Hülagü’yü de eğitim sektörü çok iyi bilir. Çalıştığı kurumlara hep katkı sağlayan, sektörü büyüten isimlerden biridir.
Kızları Nilipek’i çok küçükken tanıdık, sevdik.
Yıllar geçti, genç kız oldu, üniversite okumak için İstanbul’a Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’ne gitti. Sonra Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi’nde Biyolojik Psikoloji’yi bitirdi.
Bu arada müzik hep hayatında oldu. Farklı gruplarda yer aldı ve bir gün solo bir albüm çıkardı.
“Sabah...”
Herkesin sabahı farklıdır.
Nilipek’in tarifi şöyleydi;
“Sabah aslında tedirgin gecelerle; konuşulamayan, kelimelere dökülemeyen, ama neredeyse dokunabileceğiniz kadar varlığını hissettiren sıkıntılarla ilgili. Dile gelemiyor olması sıkıntıyı daha da büyütüyor, öyle ki sıkıntının somut, soyut tüm sebepleri bile bizimle birlikte korkuyor. Ve aslında bundan kurtulmaya dair tek umut bazen günü kapatmakta, yorganın altına saklanıp uyumakta ve sabaha ulaşmakta oluyor.”
Özgün bir anlatımdı, Nilipek’in müziği de öyleydi.
“Bir Aşk İki Hayat” çok tuttu; diğer film ve dizi müzikleri de...
“Son mektup” herkesin dilindeydi.
Benim de dinlediğim ve sevdiğim müzikler arasında oldu her zaman...
Böyledir...
“Erol’la Zeynep’in kızı Nilipek” denirken; şimdi “Nilipek’in anne babası” denmeye başladı.
Arçelik bu sene farklı geçen Anneler Günü için Nilipek ve annesinin rol aldığı yeni reklam filmini yayınladı.
Ve ben de üçünü iyi tanıyan biri olarak pür dikkat izledim.
Yetmedi Arçelik’in sitesine girerek bir kez daha izledim.
“Sevgi var, mesafe yok” mesajı vardı filmde...
İstanbul’da yaşayan Nilipek, bu yıl Anneler Günü’nde uzak kaldığı İzmir’deki annesine kendi elleriyle bir sürpriz hazırlıyor. Nilipek’in “Senden Uzakta” şarkısı da fonda çalıyor.
Reklam filmi neyse gerçek hayatları da öyledir Hülagü’lerin...
Gerçekten de ilginç bir dönemden geçiyoruz.
Pandemi hiç hayal etmediğimiz bir dünyayı önümüze koydu.
Hepimizin öğreneceği çok şey var.
Ama maskesiz sokağa çıkmadığımız, mesafeli olduğumuz şu günlerde bu film bana iyi geldi.
Hele tanıdıklar olunca...
Mesaj da “sevgi var, mesafe yok” olunca daha çok sevdim.


Şu sosyal medya

YA arkadaş...
Bilgisayarının başına geçince başka biri oluyorsun.
Bir cümleden bambaşka bir yere gidip, sonra da geri dönemiyorsun.
Okuduğunu anlamıyorsun, zaten anlamak istemiyorsun.
Klavye önünde cesur yürek olurken, insanın karşısına geçince kuzu bile olamıyorsun.
O yüzden;
Elbette sosyal medyasız kalma ama buradaki ruh haline göre de hayatını şekillendirme, diyorum.
Ve arada sosyal medya detoksu öneriyorum.


Anketlerin aksine
farklı görüşteyim

HARVARD Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, çalışanların yüzde 81’i ya ofise geri dönmek istemiyor ya da esnek bir çalışma programı tercih ediyormuş. Yüzde 27’si tam zamanlı olarak uzaktan çalışmak istediğini söylemiş.
Araştırmaya göre ofise iki ya da üç gün gitmek isteyenlerin oranı ise yüzde 61’miş.
Önce sağlık diyenlerin oranı da yüzde 71 olmuş.
Katılımcıların sadece yüzde 18’i tam zamanlı çalışmayı benimseyerek ofise dönmek istiyor. Çalışanların yüzde 51’i aşı olmadan ofise gitmek istemediğini ifade ederken, yüzde 71’i aşılama sürecinin tamamen biteceği güne kadar ofise dönme konusunda tereddütlü olduğunu ifade ediyormuş.
Yüzde 33’ü evden verimli çalıştığını düşünüyormuş.
Araştırmalara, bilimsel çalışmalara elbette sonsuz saygım var.
Ama şunu çok iyi biliyorum.
Evden çalışma bazı sektörler ve kadrolar dışında olmaz, olamaz.
Kimse “Evde verimli çalışıyorum” filan demesin.
Evde verimli de çalışılmaz.
Çünkü hayat matematik değildir.
İş hayatı da öyledir.
Sosyalleşmeden, iş arkadaşlığı geliştirmeden, fikir sörfü yapmadan bu işler olmaz.
O yüzden ben ısrarla söylüyorum.
Bu pandemi geçer, belki biraz küçülerek insanlar ofislerine geri döner.


Niye şaşırıyoruz ki

BODRUM trafiğini gördüm.
Arkadaşlarım da Bodrum’dan arayarak sıkışıklığı, yoğunluğu söylediler.
Peki ne bekliyorduk?
İmkanı olan insanlar evlerine gitmesinler mi?
17 gün uzun bir süre...
Zaten birçok kişi yazlıklarından geri dönmedi.
Yine imkanı olanlar yazlıklarından çalışmayı tercih ettiler.
Bundan sonra da böyle olacak.
Yıllardır uyarıyorum ve söylüyorum.
Bodrum, Marmaris, Çeşme gibi turistik yerler artık bir şehir görüntüsüne girdi.
Nüfus artıyor, insanların beklentileri de öyle...
Yeni konutlar, siteler yapıldı, yapılıyor.
Önemli olan bu süreci görüp altyapıları kuvvetlendirmekti.
Hep yazdım.
Mevcut bütçeleriyle buraları yönetmek gerçekten zor.
Yazları milyonu geçen nüfuslar oluyor.
Örneğin Bodrum bağlı olduğu Muğla’nın kat ve kat üzerinde bir nüfusa sahip...
Artık markalaşmış turizm ilçelerimiz için farklı bir bütçelenme ya da altyapı hizmetleri için formüller geliştirmek zorundayız.
Bodrum’u gördünüz.
Belediye Başkanı Ahmet Aras bile “Bodrum’da kaos var” diyor.
30 – 40 yıl önce yazları insanların huzur bulmaya gittiği ilçe, artık çevre yolu hatta çevre yolları isteyen bir turizm merkezi haline gelmiş durumda.
Kimse görüntülere, fotoğraflara bakarak şaşırmasın.

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Kapanma doğru ama destek şart

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

29 Nisan 2021
17 gün kapanacağız; yeterli olup olmayacağını göreceğiz.


Elbette bu süreci yönetmek çok kolay değil.
Her devlet imkanları doğrultusunda vatandaşına destek oluyor.
Devletin yapması gerekenler var ama vatandaşa düşenler de bulunuyor.
Dün de yazdım, bazıları eleştirdi.
Normaldir.
Söylemek istediğim şuydu;

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Sanatçı dostlar bu platforma üye olun

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

28 Nisan 2021
BU dönemin en büyük mağdurları da sanatçılar oldu.


Tiyatrolar kapalı, sinema salonları da öyle...
Yeme içme sektörü de durunca müzisyenler de ne yapacaklarını bilemediler.
Düğünler, davetler, özel toplantılar azaldı, daha doğrusu yapılamadı.
Bizde özellikle müzisyenler aldıkları kaşelerle hayatlarını devam ettikleri için bu etkinlikler olmayınca büyük bir mağduriyet oldu.
Özellikle lokal sanatçılar arasında intihar edenler oldu. Bu haberler hepimizin içini sızlattı.
Bu süreçte bütün dünyayı yakından takip ettim.

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Siyasete popülizm de girince böyle oluyor

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

27 Nisan 2021
İZMİR gibi çok kültürlü bir şehirde büyüdük. Mahallemizde, yaşadığımız çevrede levanten çok aile vardı. Rum kökenli komşularımız da vardı, Ermeni arkadaşlarım da...


Saint Joseph’i kazandığım gün, okulun girişine kazananların listesini asmışlardı.
Sınıfta, okulda da o kadar çok arkadaşım oldu ki...
Bizi birleştiren hep ortak değerlerimizdi.
İzmir, Türkiye, Atatürk sevgisiydi.
Kimin nereden geldiği, nerede doğduğu, kimlerden olduğu hiç önemli değildi.
Bizim için önemli olan arkadaşlıklardı, dostluklardı, ailelerdi, birlikte geçirdiğimiz vakitlerdi.

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Temas etmeden tatil yapmak ister misiniz?

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

25 Nisan 2021
PANDEMİYLE bazı alışkanlıklar değişecek. Ve, hayatımıza teknoloji yeni imkanlar, olanaklar, alternatifler sunacak.Örnek mi?



Salgının azaldığını ve tatile gittiğinizi düşünün. Ve, aklınızdan pandeminin en kötü günleri hala gitmiş değil. Hiçbir yere dokunmak istemiyorsunuz, kimseyle yakın temas kurmak istemiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz?
Size bu imkanı sunan bazı çözüm önerileri var...
Sadece akıllı telefonunuzu kullanıyorsunuz. Bir uygulamayı indiriyorsunuz; konakladığınız tesisin tüm hizmetlerinden, dil engeline takılmadan faydalanabiliyorsunuz.
Nasıl mı?
Otele gitmeden bir sağlık karnesi dolduruyorsunuz. Otele varıldığında temassız check-in özelliğiyle resepsiyon kuyruğunda beklemiyorsunuz. Oda için kapı kartı almadan, oda kapınızı cep telefonuyla açılabiliyorsunuz. Mobil uygulamada yer alan menüler ve kataloglar sayesinde ortak kullanılan yüzey miktarı en aza indiriliyor. Bu sayede yiyecek ve içecek siparişlerini cep telefonundan sadece odaya değil, oteldeki her hangi bir bölgeye talep edebiliyorsunuz. Bu bölge lobi, sahil ve hatta tekne bile olabiliyor. Tüm bu hizmetlerin ödemesi için ise para kullanmaya veya POS cihazına gerek kalmadan mobil ödeme ile gerçekleştirilebiliyorsunuz.

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Bir ödev ve düşündürdükleri

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

23 Nisan 2021
OĞLUM Atlas’a Piri Reis’teki öğretmeni Melike Gevrek 23 Nisan’la ilgili bir ev ödevi vermiş. “Dersimiz Atatürk” filmini izleyip kendine göre notlar çıkarmasını istemiş Melike öğretmen...


Atatürk’ü, felsefesini, hayata bakışını, bizlere bıraktığı mirası okuyarak, anlayarak, içselleştirerek büyüdük.
Hala “Atatürk” dendiğinde gözlerimiz dolar.
Atlas’ı da dünyanın kabul ettiği bu önemli lideri anlatarak büyütüyoruz.
Bu filmi yıllar önce izlemiştim.
Turgut Özakman’ın senaryosunu yazdığı Atatürk’ün hayatını konu alan bir filmdi. Yönetmenliğini Hamdi Alkan yapmıştı. Filmde Halit Ergenç Atatürk’ü canlandırmıştı.
Filmde dede rolünü üstlenen Çetin Tekindor, torunu rolünü üstlenen Batuhan Karacakaya ve arkadaşlarına Atatürk’ü anlatıyordu.

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En doğrusu hibrit modelle çalışmak

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

22 Nisan 2021
AŞILAR konusundaki fikrim, tavrım belli...


Bu salgını yenebilmemiz için aşılardan başka bir çare gözükmüyor.
O yüzden aşı tartışmalarının yapıldığı günlerde gidip FAZ 3 çalışmasına katıldım.
Yaşadıklarımı da belirli aralıklarla yazdım.
Aşımın üzerinden 5 ay geçti.
Neredeyse hiçbir yan etki yaşamadım.
Aşı oldum diye de; tedbirleri bir kenara bırakmadım.

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Hafta sonları tam kapanalım

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

21 Nisan 2021
UZMANLARLA, bilim insanlarıyla konuşuyorum; çoğunluk tedbirlerin daha da sıkılaştırılmasından yana...


Örneğin hafta sonları işim gereği çıkıyorum, gazeteye geliyorum.
Ama bir trafik yoğunluğu görüyorum.
Alışverişe çıkan insanlarla caddeler sokaklar dolu...
Düşünüyorum; bu işler hafta içinde yapılamaz mı?
Hafta sonları özellikle tam kapanma olmaz mı?
Her devlet, hükümet kendi pandemi planını yapıyor.

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Ofislere geri dönüş başladı

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

20 Nisan 2021
PANDEMİNİN ilk gününden beri yazıyorum.


Evden çalışmak ve verim almak mümkün değil diye…
Nitekim dünya devlerinden de benzer açıklamalar geliyor.
Pandemi nedeniyle çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı tanıyan Amazon, sonbaharla birlikte ofise dönüleceğini açıkladı.
Google’da da işler değişti. Pandemi öncesinde de esnek çalışma modellerine sıcak bakan ve şirketi böyle dizayn eden Google; nisan sonu itibariyle ofisten çalışılmaya başlanacağını söyledi. Eylül ayında ise tüm çalışanların haftada 3 gün ofise gelmesini zorunlu hale getireceklerini açıkladı.
Bizde de bazı gruplar, holdingler evden çalışmayla ilgili açıklamalar yaptılar ve bazı kadroların kalıcı olarak evden çalışacaklarını duyurdular.
Şu net ki;

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Pandemi sonrası canlanma değil sıçramalar olacak

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

18 Nisan 2021
BEN gazeteyi satır satır okurum. Reklamlar dahil...


Hatta uzun yıllar küçük ilanları bile okurdum. Reklam dünyası her zaman ilgimi çekmiştir. Sadece bir ürünün ya da bir yerin tanıtımı için değil; benim için bir haber kaynağı da olmuştur reklamlar...
O yüzden televizyonlardaki reklam aralarında kanal kanal gezinmem.
Bir outdoor ilanının önünde durup o konuyu nasıl işlediklerini inceler, notlar bile ararım.
Tabii son yıllarda sosyal medya ilanları da ilgi alanımda...
Çok yaratıcı reklamlar olduğunu da söylemeliyim.
Aslında bütün yollar markalaşmaya gidiyor. Hangi mesleği yaparsanız yapın, hangi ürünü üretiyorsanız üretin iyi anlatmanız, iyi tanıtmanız lazım.

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Tarımdaki başarı hikayelerine ihtiyaç var

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

17 Nisan 2021
REŞAT Yörük ile birlikte yıllarca aynı kurumlarda gazetecilik yaptık. O sonra masanın öteki tarafına geçti; birçok kurumun basın danışmanlığını üstlendi. En son İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı görevini yaptı. Aziz Kocaoğlu’yla birlikte çalıştı.


Kocaoğlu döneminin en beğendiğim hizmetlerden biri kooperatiflere verilen desteklerdi.
Bana göre Tire’deki süt üreticileri için verilen destekler bir başarı hikayesi yarattı.
Sütte bugün İzmir fiyatı, kaliteyi, üretim ekonomisini belirleyen bir merkez haline geldiyse bunda uygulanan kooperatif modelinin büyük payı vardır.
Ben İtalya ve İspanya’yı çok yakından takip ediyorum.
Fransa’da önemli hikayeler var ama kooperatifleşmede iki ülkenin belirgin bir başarısı bulunuyor.
Yerel bir ürünü dünya pazarlarına tanıtabilmek, satabilmek gerçekten başarıdır ve alkışı hak eder.

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Kentlerimiz merkeze sıkıştı alternatifler de gerekiyor

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

16 Nisan 2021
O kadar çok salgını konuşuyoruz ki; bütün gündemler aslında ikinci plana düşüyor.


Arada hatırlatmalar yapıyorum.
Büyük şehirlerin pandemi sonrasındaki trafik problemleri çok daha ağırlaşacak.
Ve hatta salgınla birlikte değişen yaşam alışkanlıklarından dolayı yazlık yerlerde de birinci problem trafik, ulaşım olacak.
İstanbul’un trafiği ve yollarda geçirilen süre her zaman konuşulur.
Türkiye’nin kalbi İstanbul’da attığı ve altyapı yatırımları sürekli yapıldığı için ben İstanbul’u şanslı buluyorum.
Evet; hala trafik yoğun ve sıkışım ama alternatifler de yok değil.

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Asıl şimdi kendi karantinamızın zamanı

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

15 Nisan 2021
KISMEN kapandık.

 


Belki de daha sıkı tedbirlerle ve daha uzun bir süre kapanmalıydık.
Ama her ülkenin kendi gerçekleri ve şartları var.
Türkiye gibi ülkeler ekonomilerini kapatmadan, hayatı yavaşlatarak bir yöntem izliyor.
Pandeminin ilk dönemini çok iyi yönettik.
Herkesin bilmediği ve hazırlıklı olmadığı bir süreçte belki de insanların endişesi daha fazla olduğu için dikkatliydik.

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Türkiye’yi dinlendirmeliyiz

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

14 Nisan 2021
YAZIMI yazdığım saatlerde Bakanlar Kurulu toplantısından çıkan sonuçlar henüz açıklanmamıştı. O yüzden yazacaklarımın bazı detayları eksik kalabilir. Onları da bir sonraki gün yorumlarım.


Ama şu bir gerçek;
Bu vaka sayılarıyla devam edemeyiz. Ramazan döneminde mümkün olduğu kadar Türkiye’nin dinlenmesi, dinlendirilmesi gerekir. Yaptığımız her yanlışın sonuçları çok ağır oluyor.
Bu sefer de öyle oldu.
Mart başında tedbirler biraz gevşetilince her şeyi bitmiş kabul ettik, tablo ortada...
Oysa bu gevşemenin bir nedeni vardı.
Özellikle hizmet sektörü sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Restoranlar, lokantalar, kafeler 2020’nin yarısını kapalı ya da yarı kapasite çalışarak geçirmişlerdi.

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İzmir Futbol Holding olmaz mı?

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

13 Nisan 2021
SITKI Şükürer’in Pazar günkü “İzmir Futbol Holding A.Ş.” yazısı büyük ilgi gördü.Okumayanlar için tavsiye ederim.


Özetle şöyle diyordu;
“İzmir kulüpleri özellikle Karşıyaka, Göztepe, Altınordu ve Altay, bir adım geride İzmirspor, gerek geçmişleri gerek taraftar sayılarıyla, her biri bir kent değeri konumunda.
Göztepe Sayın Mehmet Sepil’in stratejik yönetimiyle süper Lig’e yükselerek kendini mali olarak döndürebilen bir yetkinliğe ulaştı.
Yine Altınordu’da Sayın Mehmet Özkan muhteşem tesisleri ilk alt yapıyı önceleyerek yetiştiricilik gelirleriyle sağlam bir modelleme oluşturdu ve Türk futboluna damga vuracak adımları herkese hissettiriyor.
Bu süreçte Karşıyaka ve Altay’ın da gecikmeden benzer bir yolculuğa çıkması elzem gözüküyor.
İlk aşamada İZVAK’ın yönetim imtiyazını elinde tuttuğu İzmir Futbol Holding A.Ş kurulur.

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O uçakta kurulan hayaller

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

11 Nisan 2021
2003 yılında Ahmet Piriştina’yla Güney Kore’ye gittik. İzmir’e üniversite yaz olimpiyatlarını getirmek istiyorduk. Piriştina’nın heyecanını hissediyorduk. O heyetteki herkesin hem fikir olduğu bir şey vardı.



O da İzmir gibi bir kentin artık uluslararası büyük organizasyonlara evsahipliği yapması gerektiğiydi.
1971’de İzmir Akdeniz Oyunları’na evsahipliği yapmış ve çok başarılı olmuştu.
O gün yapılan spor tesisleri İzmir’deki spor kültürünün gelişmesinde katkı sağlamış ve sportif başarılar üst üste gelmişti.
Daha doğrusu dünyanın her yerinden gelen sporcular İzmir’i hayatları boyunca unutmayacaklardı.
Sporun, sanatın işte böyle bir etkisi var.

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Bir gayret daha

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

10 Nisan 2021
HERKES Bilim Kurulu’ndan yasaklar, tedbirlerle ilgili yeni tavsiyeler bekliyordu. Ancak Bilim Kurulu ertelendi. Şimdi gözler hafta başındaki Bakanlar Kurulu’na çevrildi. Önümüzdeki günlerde Ramazan başlayacak ve arife gününden itibaren restoranlar, işletmeler kapanacak.Her fırsatta yazıyorum.


Bu işletmelerin ayakta kalması gerekiyor.
Bu pandemi birkaç aya sönecek, aşılar arttıkça her ülke biraz rahatlayacak.
Ancak bu işletmelerin dayanacak gücü de kalmadı.
Devletleri, hükümetleri çok iyi anlıyorum.
İmkanları olan ülkeler ciro kayıplarını karşıladılar ve işletmelerin yaşamalarını sağladılar.
Ama bu imkanı olmayanlar süreci zamana yaydılar.

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Herkes karantinasına sahip çıksın

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

9 Nisan 2021
SAHADA çalışan filyasyon ekiplerinde olan arkadaşlarımla konuşuyorum.


Hepsinin enerjisi tükenmiş durumda.
Son günlerde her gittikleri evden, her aldıkları numuneden pozitif sonuçlar çıktığını söylüyorlar.
Üstelik İngiliz mutantı diye adlandırılan yeni virüsün çok daha ağır geçtiğini söylüyorlar.
Resmi vaka sayıları da 55 binleri geçtiğine göre bu sayıyı da en az dört ve beşle çarparak gerçek sayıyı bulabiliriz.
Bütün dünyada genel kabul de böyle zaten...
Çünkü hiçbir belirtisi olmadan, ayakta geçiren milyonların olduğu söyleniyor.

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Şu kripto para meselesi

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

8 Nisan 2021
GEÇEN gün oğlum Atlas’ı piyano dersine götürdüm. Hava güzel olduğunda Karşıyaka sahiline çıkıp yürüyorum. Bu sefer yağmurlu olunca müzik okuluna yakın bir kafeye oturup kitabımı açtım çayımı yudumlamaya başladım.


Pandemi öncesi yer bulmakta zorlandığım kafede çok az masa vardı. Garson arkadaşlar da kendi aralarında sohbet ediyorlardı.
Bir ara konuştuklarına kulak misafiri oldum.
Ben borsa endeksini konuştuklarını zannettim.
İkinci çayımı söylerken; tanıdığım arkadaşlara takıldım, “Nasıl gidiyor?” diye...
Borsa değil, kripto paralarla ilgileniyorlarmış.
Birkaç dakikada nereden, neleri alıp sattıklarını, gece yarısına kadar çalıştıklarını anlattılar.

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Aşısını olan ofise geri dönsün

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

7 Nisan 2021
İLK günden bu yana yazıyorum.

 

Yüz yüze iletişim gibisi yok; diye...
Meslekte 30 yılı çoktan geçtim. Bugünün teknoloji olanaklarıyla nerede olduğunuzun bir önemi yok gibi gözükse de; gazetecilik gibi iletişimin yüksek kullanıldığı bir sektörde uzaktan gazete yapmanın zor olduğunu görüyorum.
Aslında bu durum bize özgü de değil.
Salgının arttığı günlerde dünyanın önemli şirketleri evden çalışmayı kalıcı hale getirmişlerdi.
Uluslararası büyük şirketlerin başında Google, Facebook vardı.
Google salgın öncesinde de esnek çalışmayı teşvik eden bir iş modeli kullanıyordu.

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