Şangay’daki kapanmalar bize neyi anlatıyor

PANDEMİ gündemimizden çıktı, çıkıyor.
Etrafıma bakıyorum; herkes eski günlere dönmüş durumda...
Gerçekten de sıkıldık, hayatımıza uzun süre mola verdik, birçok şeyi erteledik, sevdiklerimizi bile göremedik, sevdiğimiz işleri tam anlamıyla yapamadık.
Her gece korona verilerini sıkı sıkı takip eden biri olarak, bir süredir benim bile dikkatimi başka şeylerin çektiğini fark ediyorum.
Bu arada ölümler azalmış olsa da, her gün 20’nin üzerinde kişi hala hayatını kaybediyor.
Kafamı kurcalayan birkaç şey var aslında...
Onlardan biri Çin’deki gelişmeler, özellikle de Şangay’daki kapanmalar...
BBC News’in haberi ilgimi çekti; Wanyuan Song imzalı haberde Şangay’da yaşananlar anlatılıyordu.
Virüs Çin’de çıkıp bütün dünyaya yayılmıştı ve o Çin şimdi çok sert önlemler uyguluyor.
Bazı şehirler iki haftadan bu yana tam kapanmaya gittiler.
Soru şu;
Şanghay’da neler oluyor?
Daha önce tüm şehir yerine her biri birkaç yüz kişiyi barındıran bireysel konut kompleksleri karantinaya alınıyordu.
Mart 2021’de vaka sayıları yaklaşık bin 800’e yükselse bile, Şanghay’da tam bir karantina uygulanmamıştı.
Henan eyaletindeki Yuzhou şehrinde ise sadece üç kovid vakası nedeniyle 1.1 milyondan fazla insan eve kapanmıştı.
Ancak mart ayının sonlarında, Şanghay’da koronavirüse yakalananların sayısı arttı. Yalnızca 27 Mart’ta 2 bin 500’den fazla vaka kaydedildi.
Şehir, önce doğu bölgesinde, ardından batı bölgesinde aşamalı karantina ilan etmeye karar verdi.
Ancak vakalar artmaya devam edince yerel yetkililer Şanghay’ın yarısını açık tutma fikrinden vazgeçti ve 3 Nisan’da şehir çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Londra Hijyen ve Tropikal İlaç Üniversitesi’nden Prof. Martin Hibberd, Şanghay’ın önceki politikasının çok daha bulaşıcı olan Omicron varyantına uygun olmadığını düşünüyor.
Kapanmanın asıl nedeni şehrin Çin ekonomisindeki önemi.
Şangay, Çin’in GSYİH’sının yüzde 3’ünden fazlasına katkıda bulunuyor ve 2018’den bu yana Çin’in toplam ticaretinin yüzde 10’undan fazlasını oluşturuyor.
Hong Kong Çin Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre, Pekin veya Şanghay gibi mega şehirlerdeki iki haftalık bir kapanma Çin’deki aylık GSYİH’nın yüzde 2’sine mal olabilir.
Ve bütün bu yaşananlara, deneyimlere rağmen hala uzmanlar aynı şey üzerinde duruyor.
Yani aşı...
Bilim insanları Şanghay’daki bu zorlu kısıtlamaların, Omicron gibi bulaşıcı bir varyantla başa çıkmak için hala yeterli olmayabileceğini öne sürüyor.
Ve yine geldik aşı meselesine
AYNI haberde birçok uzmanla konuşulmuş.
Diyorlar ki;
“Kovid’in etkilerini hafifletmek için en yüksek önceliğin herkesi özellikle savunmasız insanları, aşı olmaya teşvik etmek...”
Çin, 11 milyar dozdan fazla kovid aşısı dağıttı ve tüm nüfusunun yüzde 86’sından fazlasını aşıladı.
Ancak en riskli durumdaki 80 yaş üstü kişilerde aşılanma oranları, diğer yaş gruplarına göre çok daha düşük kalıyor.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yaşlıların aşılanmasının yerel yetkililer için öncelikli görev olması gerektiğini söylüyor.
Ayrıca mRNA kullanan iki Kovid-19 aşısının klinik denemelerini de onayladı.
Şimdiye kadar ülke Omicron varyantına karşı yetersiz olduğu tespit edilen yerli aşılara büyük ölçüde güvendi.
Sağlık Komisyonu, “mevcut aşıların Omicron ile mücadelede hala etkili olduğunu” söyledi, ancak buna Çin aşılarını dahil edip etmediğini belirtmedi.
Son kez yazıyorum
BİR daha ve tek tek yazayım.
İzmir’in en değerli yerlerinden biri olan İnciraltı konusunu belki de Türkiye’de en fazla dile getiren, yazan gazetecilerden biriyim.
Burada bir mağduriyet var ve devletin bunu telafi etmesi gerekir.
Çünkü buradaki arsa sahipleri beklemekten yoruldular, üstelik emlak vergileri onlar için artık bir yük olmaya başladı.
Dediğim gibi bu konuyu gündemde tutmaya çalışıyorum.
İnciraltı düzenlemesiyle EXPO arasında bir bağlantı kurmuyorum.
Çünkü bir bağlantısı da yok.
İnciraltı’nı yeniden düzenleyin ve artık bu tartışmalar da bitsin.
Nokta...
Göztepeli taraftarlar
yerinde olsam
GÖZTEPE’yle ilgili çok haber dolaşıyor.
Mehmet Sepil’in başkanlıktan ayrıldıktan sonra kulübü devredeceği de söyleniyor.
Olabilir...
Sepil’in devraldığı Göztepe’yle bugün arasında çok büyük fark var.
Kulübü bu noktaya getiren Sepil’in en iyi kararı vereceğinden eminim.
Ben Göztepeli taraftarlar yerinde olsam; başkanlarına sahip çıkarım.
Yeni bir sahiplik elbette olabilir ama bu camiayı bu kadar iyi tanıyan bir başka başkan zor bulunur.
Benden söylemesi...
Şangay’daki kapanmalar bize neyi anlatıyor
PANDEMİ gündemimizden çıktı, çıkıyor.
Etrafıma bakıyorum; herkes eski günlere dönmüş durumda...
Gerçekten de sıkıldık, hayatımıza uzun süre mola verdik, birçok şeyi erteledik, sevdiklerimizi bile göremedik, sevdiğimiz işleri tam anlamıyla yapamadık.
Her gece korona verilerini sıkı sıkı takip eden biri olarak, bir süredir benim bile dikkatimi başka şeylerin çektiğini fark ediyorum.
Bu arada ölümler azalmış olsa da, her gün 20’nin üzerinde kişi hala hayatını kaybediyor.
Kafamı kurcalayan birkaç şey var aslında...
Onlardan biri Çin’deki gelişmeler, özellikle de Şangay’daki kapanmalar...
BBC News’in haberi ilgimi çekti; Wanyuan Song imzalı haberde Şangay’da yaşananlar anlatılıyordu.
Virüs Çin’de çıkıp bütün dünyaya yayılmıştı ve o Çin şimdi çok sert önlemler uyguluyor.
Bazı şehirler iki haftadan bu yana tam kapanmaya gittiler.
Soru şu;
Şanghay’da neler oluyor?
Daha önce tüm şehir yerine her biri birkaç yüz kişiyi barındıran bireysel konut kompleksleri karantinaya alınıyordu.
Mart 2021’de vaka sayıları yaklaşık bin 800’e yükselse bile, Şanghay’da tam bir karantina uygulanmamıştı.
Henan eyaletindeki Yuzhou şehrinde ise sadece üç kovid vakası nedeniyle 1.1 milyondan fazla insan eve kapanmıştı.
Ancak mart ayının sonlarında, Şanghay’da koronavirüse yakalananların sayısı arttı. Yalnızca 27 Mart’ta 2 bin 500’den fazla vaka kaydedildi.
Şehir, önce doğu bölgesinde, ardından batı bölgesinde aşamalı karantina ilan etmeye karar verdi.
Ancak vakalar artmaya devam edince yerel yetkililer Şanghay’ın yarısını açık tutma fikrinden vazgeçti ve 3 Nisan’da şehir çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Londra Hijyen ve Tropikal İlaç Üniversitesi’nden Prof. Martin Hibberd, Şanghay’ın önceki politikasının çok daha bulaşıcı olan Omicron varyantına uygun olmadığını düşünüyor.
Kapanmanın asıl nedeni şehrin Çin ekonomisindeki önemi.
Şangay, Çin’in GSYİH’sının yüzde 3’ünden fazlasına katkıda bulunuyor ve 2018’den bu yana Çin’in toplam ticaretinin yüzde 10’undan fazlasını oluşturuyor.
Hong Kong Çin Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre, Pekin veya Şanghay gibi mega şehirlerdeki iki haftalık bir kapanma Çin’deki aylık GSYİH’nın yüzde 2’sine mal olabilir.
Ve bütün bu yaşananlara, deneyimlere rağmen hala uzmanlar aynı şey üzerinde duruyor.
Yani aşı...
Bilim insanları Şanghay’daki bu zorlu kısıtlamaların, Omicron gibi bulaşıcı bir varyantla başa çıkmak için hala yeterli olmayabileceğini öne sürüyor.
Ve yine geldik aşı meselesine
AYNI haberde birçok uzmanla konuşulmuş.
Diyorlar ki;
“Kovid’in etkilerini hafifletmek için en yüksek önceliğin herkesi özellikle savunmasız insanları, aşı olmaya teşvik etmek...”
Çin, 11 milyar dozdan fazla kovid aşısı dağıttı ve tüm nüfusunun yüzde 86’sından fazlasını aşıladı.
Ancak en riskli durumdaki 80 yaş üstü kişilerde aşılanma oranları, diğer yaş gruplarına göre çok daha düşük kalıyor.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yaşlıların aşılanmasının yerel yetkililer için öncelikli görev olması gerektiğini söylüyor.
Ayrıca mRNA kullanan iki Kovid-19 aşısının klinik denemelerini de onayladı.
Şimdiye kadar ülke Omicron varyantına karşı yetersiz olduğu tespit edilen yerli aşılara büyük ölçüde güvendi.
Sağlık Komisyonu, “mevcut aşıların Omicron ile mücadelede hala etkili olduğunu” söyledi, ancak buna Çin aşılarını dahil edip etmediğini belirtmedi.
Son kez yazıyorum
BİR daha ve tek tek yazayım.
İzmir’in en değerli yerlerinden biri olan İnciraltı konusunu belki de Türkiye’de en fazla dile getiren, yazan gazetecilerden biriyim.
Burada bir mağduriyet var ve devletin bunu telafi etmesi gerekir.
Çünkü buradaki arsa sahipleri beklemekten yoruldular, üstelik emlak vergileri onlar için artık bir yük olmaya başladı.
Dediğim gibi bu konuyu gündemde tutmaya çalışıyorum.
İnciraltı düzenlemesiyle EXPO arasında bir bağlantı kurmuyorum.
Çünkü bir bağlantısı da yok.
İnciraltı’nı yeniden düzenleyin ve artık bu tartışmalar da bitsin.
Nokta...
Göztepeli taraftarlar
yerinde olsam
GÖZTEPE’yle ilgili çok haber dolaşıyor.
Mehmet Sepil’in başkanlıktan ayrıldıktan sonra kulübü devredeceği de söyleniyor.
Olabilir...
Sepil’in devraldığı Göztepe’yle bugün arasında çok büyük fark var.
Kulübü bu noktaya getiren Sepil’in en iyi kararı vereceğinden eminim.
Ben Göztepeli taraftarlar yerinde olsam; başkanlarına sahip çıkarım.
Yeni bir sahiplik elbette olabilir ama bu camiayı bu kadar iyi tanıyan bir başka başkan zor bulunur.
Benden söylemesi...